Dha Yurt Bülteni -9

DHA YURT BÜLTENİ -9YAŞATILMAYA ÇALIŞILAN TARİHİ, ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLERAdana'da tarihi Tepebağ Höyüğü kapsamında kalan arkeolojik kazı ve rekonstrüksiyon yapılan koruma altındaki turistik arazinin çevresi, uyarı levhalarına rağmen bilinçsiz kişilerce çöp atılarak kirletiliyor. Belediye ise çöp konteynerlerinin o bölgeden esnafın talebi üzerine kaldırıldığını söylüyor.8 bin yıllık Tepebağ Höyüğü ile tarihi Taşköprü'nün Seyhan ayağı arasında bulunan boş arazide Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce arkeolojik kazı ve rekonstrüksiyon projesi hazırlandı. Koruma altındaki arazinin etrafı, suntalarla örüldü. Yapılan kazılarda, Ortaçağ'dan kalma 127 adet sikke bulundu. Pek çok kurum, turistik önem taşıyan Tepebağ bölgesindeki tarihi mirasları yeniden yaşatmaya çalışırken, bölge ise adeta çöplüğe döndü. Bilinçsiz vatandaşların, 'Arkeoloji alanıdır. Kesinlikle çöp atmak yasaktır' yazısına rağmen tarihi alanın etrafına örülen suntaların dibine çöplerini bıraktığı, bazı esnafın da suntaya reklam yazıları astığı, sprey boyayla da yazı yazıldığı görüldü.Esnaf Ali Kelleci, bölgede çöp konteyneri bulunmadığı için esnafın sokağa çöp biriktirdiğini belirterek, "Burası önemli bir iş merkezi ve turistik bir yer. Daha önce konteyner vardı ama kaldırıldı. Vatandaş ister istemez burayı kullanmak zorunda. Pis görünüyor ve tarihi dokuya zarar. Çarşımızın girişinde böyle çirkin bir görüntüyle karşılaşmak hoş değil. Yerli ve yabancı turistler buraya çok geliyor" diye konuştu.'ÇÖP GÖRÜRSÜNÜZ BURASI ADANA'Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Baş Kontrolörü Ahmet Bilgin ise daha önce bölgede bulunan çöp konteynerlerinin, pis koku nedeniyle esnafın şikayeti üzerine kaldırıldığını belirterek, şunları söyledi:"Konteynerler kaldırıldı fakat her akşam saat 16.00'da ekiplerimiz çöpleri kaldırıyor. Bu vatandaşlar çöpünü bir yere atmak zorunda. Bölgede en uygun yer burası, kimsenin bir şikayeti yok. Gün içerisinde çöp görürsünüz, burası Adana ama her caddenin belli bir çöp alma saati vardır, vatandaş buna uymuyor. Normal değil ama konteyneri vatandaş kaldırttı."Görüntü Dökümü--------------------------Esnaf Ali Kelleci'nin konuşmasıÇöpten genel ve detay görüntülerArkeolojik kazıdan görüntüSeyhan Belediyesi Temizlik İşleri Baş Kontrolörü Ahmet Bilgin ile röp.Bölgeden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,==============BURSA'DA KARISININ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜREN 80 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDIBURSA'da tartıştığı 66 yaşındaki eşi Fatma Korur'un boğazını keserek öldüren 80 yaşındaki Kazım Korur, adliyeye sevk edildi.Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana gelen olay, 80 yaşındaki Kazım Korur, 66 yaşındaki Fatma Korur ile tartışmış, daha sonra kendisine hakim olamayan Kazım Korur, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Fatma Korur'u boğazını keserek öldürmüştü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olan 2 çocuk babası Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.CİNAYET MASASINA TEŞEKKÜR ETTİKazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Cinayet masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım, ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Bende olayı gerçekleştirdim" diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiGÖRÜNTÜ BİLGİSİ------------Zanlının adliyeye sevk olması-Emniyetten detaylar-Olay yerinden görüntülerSÜRE 1 dakika 58 SN BOYUT: 221 MBHABER - KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,DHA===========NİĞDE'DE KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI YAPILDINiğde'de polis ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.1 Aralık tarihi itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ticari ve ağır vasıta araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, polis noktalarında durdurulan araçların kış lastiklerinde ölçüm gerçekleştirdi. Kış lastiği uygulamasının 5 gün süreceği, kurallara uygun olmayan araçlara ise 625 lira para cezası kesileceği belirtildi.Görüntü dökümü-----------------------------Trafik ekipleri tarafından lastiklerin kontrol edilmesi-Detay görüntülerSüre: 02'51" Boyut: 185 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,=============VAN'DA KİTAP FUARINA 3 GÜNDE 70 BİN ZİYARETÇİVan'da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarını, 3 günde 70 bine yakın kitapsever ziyaret etti. Fuara bu yıl 150 yayınevi ve 150 yazar katılıyor.Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi'nde 3 gün önce açılışı yapılan kitap fuarına katılan yazarlar okurlarıyla buluşuyor. 16 Aralık'a kadar halka açık kalacak olan kitap fuarını, 3 günde 70 bin kişi ziyaret etti. Van Büyükşehir Beledisi tarafından, fuar alanına giden kitapseverler saat başı kalkan ücretsiz servislerle taşınıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günlerinin gibi etkinlikler düzenleniyor.FUARA 150 YAYINEVİ VE 150 YAZAR KATILIYORKitap fuarının organizasyonluğunu üstlenen Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, geçen yıl 100 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı fuara, bu yıl 150 yazar ve 150 yayınevinin katıldığını belirterek, "Türkiye'nin bir çok yerinde kitap fuarları düzenliyoruz. Ayrıca ülkemizin ihracatına yön veren uluslararası arenada da bir çok fuar organize ediyoruz. Amacımız, her zaman için kitapları geniş kitlelerle buluşturmak. Yazarla okuyucuyu aynı atmosferde buluşturmayı hedef belirledik. Bu anlamda fuarın düzenlenmesinde Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.ZENGİN KİTAP SEÇENEKLERİ MEMNUN EDİYORFuara gelen Nermin Erol ise, fuar alanında özellikle çocuklara yönelik zengin kitap seçeneklerinin bulunmasının, kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurgulayarak," Burada kırtasiyelerdeki fiyatının neredeyse yarısına kitapları temin edebiliyoruz. Sevdiğim, takip ettiğim bir çok yazarın kitaplarını imzalatıp alabiliyoruz. Çok zengin ve geniş bir kitap içeriği var" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Kitap fuarının düzenlendiği Fuar Kongre merkezi-Kitap fuarına gelenlerden genel ve detaylar-Öğrencilerle röportaj-Fuar merkezindeki kitaplara bakan vatandaşlar-Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır ile röportaj-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,============ÇİN'DEN ÖDÜLLE DÖNEN BAŞKANI KADINLAR HAVALİMANINDA KARŞILADIÇİN'de düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri Yarışması'nda 'Kadın Üretici Pazarı' projesi ile dünya genelindeki 208 belediyeyi geride bırakarak şampiyon olan Mezitli Belediyesi Başkanı Neşet Tarhan, üretici kadınlar tarafından Adana Havalimanı'nda sloganlarla karşılandı.Çin'in Guangzhou kentinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülleri yarışmasına 213 şehirden 313 belediye başvuruda bulundu. Yarışmaya 'Kadın Üretici Pazarları' projesiyle katılan Mezitli Belediyesi, ilk etapta 15 belediyeyle birlikte finale kaldı. Mezitli Belediyesi, ünlü üniversitelerin akademisyenlerinden oluşan jürinin takdirini toplayarak Çin'den Wuhan, İtalya'dan Milan, Meksika'dan Guadalajara, ABD'den New York belediyeleriyle birlikte şampiyonluk ödülüne layık görüldü.Guangzhou'da düzenlenen törende ödülü aldıktan sonra hava yoluyla Adana Havalimanı'na gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çeşitli pankart ve dövizler taşıyan üretici kadınlar tarafından Dış Hatlar Terminali'nde sloganlarla karşılandı. Üretici adına konuşan peynir üreticisi Sevim Erkoç, Türkiye'ye bu başarıyı kazandırdıkları için çok mutlu ve duygulu olduklarını belirtti.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, projeyle elde edilen ödül sayesinde Mersin'i ve Türkiye'yi tüm dünyaya tanıttıklarını belirterek, "Mersin'deki kadınların, Türk kadınının ve tüm üretici kadınların sesini duyurmuş olduk. Burada beni karşılayan kadınlarımız beni çok onurlandırdı. Kadınlarımızla ne kadar övünsek azdır. Türk kadınlarının ulusal kurtuluş mücadelesinde, Atatürk ile vermiş olduğu büyük mücadelede ne kadar haklı yer aldıklarını bugün de gösterdik. Gelecekte de Türkiye kadınların omzundan yükselecek" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Kadınların ellerinde pankartlarla görüntüleriBelediye başkanının karşılanmasıÖdülün görüntüsüBaşkana çiçek vermeleriBaşkanın konuşmasıKadın üreticinin konuşmasıBaşkanın kadınlarla görüntüsüSÜRE: 02'37" BOYUT: 290 mbHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,=============ÇALDIĞI AYAKKABILARLA YAKALANDIManisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin çantasındaki 3 çift ayakkabının, çevredeki apartmanlardan çalındığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlı Arif R., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün (pazar) saat 16.00 sıralarında, Muradiye Mahallesi'nde şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı. Jandarma tarafından kontrol edilen kişilerden Arif R.'nin (24) sırt çantasında, farklı numaralarda 3 çift kullanılmış ayakkabı olması şüphe yarattı. Yapılan araştırmada, Arif R.'nin ayakkabıları çeşitli apartmanlardan çaldığı belirlendi. Zanlının ayrıca 1 apartmana girerken güvenlik kamerasınca görüntülendiği anlaşıldı. Arif R., bu sabah sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayakkabılar ise sahiplerine teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------Şüphelinin ayakkabıların çalındığı apartmana giriş çıkış güvenlik kamerası görüntüsüHaber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=============SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE YAPIYORLARAntalya'da bir grup hayvansever, sokak hayvanları için atık malzemelerden kulübeler yaparak, şehrin farklı noktalarına yerleştirdi.Antalya Pati Koruma Derneği (PaKoDer) ve Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüleri hafta sonu Antalya Hayvanat Bahçesi yanındaki alanda bir araya geldi. Kullanılmayan yük paleti, halı, kilim, battaniye gibi malzemeleri yanlarında getiren hayvanseverler, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin soğuk hava ve yağıştan korunması için kulübeler yaptı.PaKoDer Başkanı Ebru Paraf, her hafta sonu bir araya geldiklerini, sokak hayvanlarını soğuktan ve yağıştan korumak için kulübe yaptıklarını belirtti. Paraf, "Sayımız giderek artıyor. Duyarlı insanlarımız, eğlenmek yerine gelip bizimle saatlerce kulübe yapıyor. Herkesi iyilik yapmaya devam ediyorum" dedi.KULÜBELERİN ÖNÜNE SU VE MAMA KOYUNAntalya Yardımlaşma Platformu kurucularından Halit Mert ise atık malzemeleri sessiz canlılar yararına kullandıklarını söyledi. Vatandaşları kentte dağıtılan bu kulübeleri korumaya davet eden Mert, kulübelerin önüne su ve mama konulması çağrısında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kulübe yapan gönüllülerPaKoDer Başkanı Ebru Paraf açıklamaAntalya Yardımlaşma Platformu kurucularından Halit Mert açıklamaHaber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:/ANTALYA,=============AÇTIĞI ENGELSİZ KAFEDE UMDUĞUNU BULAMADIBOLU'da, kanser nedeniyle tedavi gören, yürümekte güçlük çeken Hasibe Eroğlu (46) 'Engelsiz' isimli, engellilerin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş kafe açtı. Hasibe Eroğlu açtığı kafede işlerinin iyi gitmediğini, beklediği ilgiyi göremediğini söyledi.Bolu'da tekstil fabrikasında çalışan ve aynı zamanda karate antrenörlüğü ile hakemliği yapan Hasibe Eroğlu, 2 yıl önce rahim ağzı kanseri nedeniyle tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle ağır tedaviler gören 2 çocuk annesi Hasibe Eroğlu, bir dönem tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hasibe Eroğlu, hastalığı nedeniyle de çalıştığı tekstil fabrikasındaki işinden çıkarıldı. Karateye olan ilgisi sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu belirten Hasibe Eroğlu, yeniden yürümeye başladı. Yürüme güçlüğü çeken Hasibe Eroğlu'na yüzde 70 engelli raporu verildi. 4 ayda bir doktor muayenesine giden ve ilaç desteği ile ayakta kalan Hasibe Eroğlu, bir yandan kanserle mücadele ederken, bir yandan da yıllardır hayalini kurduğu engelsiz kafe projesini hayata geçirdi. Hasibe Eroğlu, yakınlarından ve çevresinden aldığı borç paralarla 1 ay önce Aşağısoku Mahallesi'nde bir kafe açtı. Kafe, engelli rampaları ve oturma düzeniyle engellilere hitap eden yapıyla düzenlenirken, ayrıca engelli vatandaşlara da yüzde 25 indirimli olarak hizmet veriyor.Hasibe Eroğlu, kafeyi açma hikayesini şöyle anlattı:"Daha önce tekstil fabrikasında çalışıyordum. Aynı zamanda spor antrenörü ve hakemim. Uzun süre tedavi görüp işyerine gidemedim. Haliyle ailemi de bir şekilde geçindirmem gerekiyordu. Raporum bittikten sonra 2 ay işe gittim. Daha sonra işten çıkarıldım. Ben de kendi işimi kurmaya karar verdim. Niye bir 'engelli kafe' yapmayayım diye işimi kurmaya çalıştım. Sağdan soldan borç paralarla işimi kurdum. Kanser hastasıyım. Uzun süre mücadele ettim ve hala ediyorum. Başka rahatsızlıklarım da oldu. Şeker tansiyon derken hepsi beni en son tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Sonra bir süre sonra ayağa kalktım. Şu anda rahatsızım. Yüzde 70 engelli raporum var."İşlerinde umduğunu bulamadığını ve maddi anlamda güçlük çektiğini ifade eden Hasibe Eroğlu, "Şu anda işlerim çok az. Gerekli ilgiyi göremedim. Engellilere daha fazla duyurmak lazım. Burada engellilere gelirimden masrafları ve kazancımı çıktıktan sonra geri kalanıyla engellilere tekerlekli sandalye alacağım. Erzak ihtiyaçlarını da gidereceğim. Bu kafede engellilere yönelik rampamız var. Sigara içilmiyor. Ailelerin gelebileceği bir yer. Geniş ferah, tekerlekli sandalyelerle rahatlıkla girilebilir. Burada çeşitli organizasyonlar da yapabiliyoruz. Masamız az olduğu için engelliler tekerlekli sandalyeleriyle gelip oturabiliyorlar. Bir aile ortamı. Şu anda zor durumdayım. Beklediğimi bulamadım. Reklamlarımı yapamıyorum. Bunu da kaldıracak durumda değilim. Bunu kabul edemiyorum. Yakınımda bulunan adliyenin bile benden haberi yok. Müşteri potansiyeli yakalayamadım. Reklam yapamadığım için." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Hasibe Eroğlu ile röportaj-Kafeden görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=============ŞAMPİYON DANSÇININ, ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON DANS GÖRÜNTÜSÜ VE I ORTAYA ÇIKTI (YENİDEN)Adana'da kaldığı 4'üncü kattaki evin balkonundan düşerek ölen Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü Cem Demir'in, ölmeden saatler önce partneri Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ile hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı.Bir dans okulunun etkinliğinde sahne almak için Adana'ya gelen Cem Demir, cumartesi akşamı dans gösterisinin ardından ekibiyle birlikte arkadaşının merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Saat 06.00'a kadar arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, daha sonra "Babama iyi bakın, hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyip, hava almak için çıktığı evin balkonundan aşağı düştü. Evdeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, Avrupa ve dünya üçüncülüğü bulunan Demir'in öldüğü belirlendi. Demir'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.SEVGİLİSİNİN FERYADI YÜREK BURKTUOğlu'nun cenazesini almak için Muğla'dan Adana'ya gelen baba Asım Demir, oğlunun sevgilisi ve dans partneri Melisa Sahra Katılmış ile morga girerek teşhiste bulundu. Morg çıkışı sinir krizi geçiren Melisa Sahra Katılmış, "O ölmedi. Ben onsuz yaşayamam. Morgda buz kesilmişti. Ben onu yaşatacağım. Ameliyat ettireceğim, o ölmedi" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Otopsisi tamamlanan Cem Demir'in cenazesinin babası tarafından teslim alınıp, son yolculuğuna uğurlanmak için Bodrum'a götürüldü. Daha önce ünlü sanatçı Tarkan'ın klibinde de oynadığı ortaya çıkan Cem Demir'in cumartesi akşamı sevgilisi Melis Sahra Katılmış ile yaptığı son dansın görüntüleri ve gösterinin ardından hayranlarıyla çekildiği hatıra fotoğrafı ortaya çıktı. Demir'in ölmeden saatler önce izleyenlerin alkışları eşliğinde sevgilisi Katılmış ile son dansını yaptığı görüldü.GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Nuri PİR/ADANA,===============