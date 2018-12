Dha Yurt Bülteni -9

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:01



DHA YURT BÜLTENİ -9Tunceli'de mağarada saklanan PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldüTunceli'de dün Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada gizlendikleri tespit edilen ve 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı teröristlerden 2'si öldürüldü. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir mağarada 6 kişi oldukları değerlendirilen PKK'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağarada gece saatlerine kadar süren ve bu sabah yeniden başlayan çatışmanın, aralıklarla devam ettiği öğrenildi. Mağaradaki diğer teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.Görüntü Dökümü:------------------------------------ Çatışma bölgesine inmeye çalışan askeri helikopterHelikopterden inen askerlerKarlı bölgeden görüntüTunceli'den giden helikopterGÖRÜNTÜ BOYUTU: 85 MB,Haber-Kamera: TUNCELİ-DHA==================Alt kattaki yangını balkondan izledilerBursa'nın İznik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yanan dairenin üst katında oturanların balkona çıkıp, meraklı gözlerle izlediği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Beyler Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında bulunan Saffet Bağcı'ya ait dairede öğle saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Ev sahipleri kendilerini dışarı attı. Alevler bir anda evi sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın üst katlara sıçramdan kısa sürede söndürüldü.Yanan dairenin üst katında oturanlar balkona çıkıp itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle seyretti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldıGörüntü dökümü;-------------Alevlerin görüntüsü-Yangının söndürülüşü-Üst kattan bakan kadınlarSüre: 1 dakika 47 saniye, Boyut: 199 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),================DHA, Akkuyu'nun Rusya'daki referans santraline girdiDemirören Haber Ajansı , Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin referansı olan Voronej bölgesindeki Novovoronej Nükleer Güç Santrali'ne girdi. Yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı santral 2,5 milyon nüfusa sahip Voronej bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılarken, aynı zamanda 40 bin nüfuslu Novovoronej'in ısınma ihtiyacının da yüzde 50'sini sağlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Nisan 2018'de temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikizi olarak nitelendirilen, Voronej kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta Don Nehri kıyındaki Novovoronej Nükleer Güç Santrali, bölgenin hem istihdamına, hem de ekonomisine katkı sağlıyor. 54 yıllık santral, Voronaej bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılarken, aynı zamanda Novovoronej'in ısınma ihtiyacının da yüzde 50'sini sağlıyor. İlk 3 ünitesi sırasıyla 1984, 1990 ve 2016 yılında devreden çıkartılan santral, yenilenen geliştirilmiş güvenlik sistemleriyle yapılan 4- 5 ve 6'nci güç üniteleri ile faaliyetlerine devam ediyor.Akkuyu NGS'nin temelini oluşturacak olan, modern 3 (+) nesil VVER-1200 reaktörleri bünyesinde barındıran santralin başmühendis yardımcısı Igor Gusev, Akkuyu'ya rol model santralin, teknolojik altyapısı ile de adından söz ettirdiğini belirtti. Gusev, "Enerji ünitelerimizin devreye girmesiyle birlikte bölgemiz ekonomik açıdan daha avantajlı hale geldi. Yatırımcıların imkanlarının artmasının yanı sıra genç nesil için istihdam imkanları da artmıştır. Projemiz sayesinde ödemiş olduğumuz vergilerle, yerel yönetimin bütçesi artmış, bununla birlikte insanların yaşam kalitesi de yükselmiştir. Rusya'da özellikle gençler arasında nükleer enerjiye ilgi arttı. Nükleer uzmanı olmak isteyen veya bununla ilgili bölümleri kazanmak isteyen öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında Türk öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi, bu dalın olduğu okullarda ve enstitülerde eğitim alıyor. Gençler bu mesleği, hem kariyer açısından, hem de maddi getirisi açısından iyi bir gelecek olarak görüyor" dedi.Gusev, Mersin'de kurulumu devam eden Akkuyu NGS'nin, Novovoronej-2 projesi esas alınarak yapıldığını ifade ederek, "Akkuyu NGS projesi Türkiye için yeni bir milat olacaktır. Biz, buradaki projeyle birlikte yeni enerji ünitelerinin sektöre, bölgesel ve ulusal ekonomiye çok büyük katkılar sağladığını ve ivme kazandırdığını gördük. Aynı zamanda yeni ve yüksek teknolojilerle yapılan ekipmanlar ve inşaat malzemeleri açısından çok fazla siparişler veriliyor. Böylelikle yan sektörlere de çok fazla olumlu etkisi olacaktır. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; bir nükleer santral ünitesi kurulduktan sonra proje bununla bitmiyor. İnşaat bittikten sonra işletme aşamasına geçiyor. İşletme personelinin yanı sıra ekipmanların bakımı, servisi, onarımı gibi birçok alanda personele ihtiyaç duyuluyor. Yani yeni bir istihdam alanı daha yaratılıyor. Bu istihdamın bölgeye ve Türkiye'ye katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Akkuyu'nun, Türkiye'ye nükleer enerji alanında büyük bir deneyim kazandıracağını kaydeden Igor Gusev, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'de nükleer enerji sektörü geliştikçe, yeterli şekilde eğitilmiş, yetkinlikler kazanmış uzmanlar oluşacaktır. Türkiye, bir santralle yetinmeyip sonrasında kendi projelerini hayata geçirebilir. Bunun örneğini Çin'de gördük. Çin, Rusya, ABD ve Fransa'nın projelerinden hareket ederek kendi çabaları ve kaynaklarıyla nükleer santral yapma konumuna ulaştılar ve uluslararası piyasalarda bu alanda yer edindiler."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Santral alanının görüntüsü-Santral bacalarının görüntüsü-Santralin idari bina görüntüsü-Reaktörün çatı görüntüsü-Yürüyen çalışanlar-Santralin dışarıdan genel ve detayı-Santraldeki reaktörün görüntüsü-Reaktöre bakan bir kişi-Reaktöre doğru yürüyen bir kişi-Reaktörü kontrol eden görevliler-Santralin kontrol odasından genel ve detay-Santralin Başmühendis Yardımcısı Igor Gusev'in açıklamaları(BOYUT: 550 MB) (SÜRE: 4,54 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,================Dere yatağında ölü bulunan kayıp kadın, toprağa verildiBursa'nın İnegöl ilçesinde Huzur Mahallesi'ndeki evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen ve 5 gün gün sonra bir dere yatağından cesedi bulunan Arzı Balaban (74), gözyaşları arasında toprağa verildi.Geçtiğimiz pazartesi günü evinden bastonunu alıp çıkan Arzı Balaban, akşam saatleri olmasına rağmen bir daha geri dönmedi. Günlerce süren aramaların ardından yaşlı kadının önce terliklerine, ardından da ayak izine ulaşıldı. Dün de Bursa-Ankara karayolu Şehitler Mahallesi girişindeki dere yatağında yalı kadının cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaşlı kadının cenazesi bugün Adli Tıp Kurumundan alınarak önce evine, sonra da Akhisar Mahallesi Fatih camiine getirildi. Cenazeye yaşlı kadının ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Balaban'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.Görüntü dökümü;-----------Cenazeden detaylar-Cenaze namazıSüre: 1 dakika 40 saniye, Boyut: 10 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),==============Karadeniz'de hamsi bolluğuTrabzon'da, denizlerde avı süren hamside son yılların en bereketli sezonu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatları 5 ila 10 lira arasında değişiyor.Karadeniz'de, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Sezonun başlangıcından itibaren boş kalmayan balıkçı tezgahlarında, hamsi tezgahları dolduruyor. Karadeniz'in batı kıyılarında sürü halinde hareket eden hamsiler, yönünü Karadeniz'in doğusuna çevirmeye başladı. Balıkçılar akınla birlikte, hamsinin daha da bollaşacağını ve fiyatların da 5 liranın altına düşebileceğini belirtiyor. Tezgahlarda, kilosu 5 ila 10 lira arasında satılan hamsi bolluğu vatandaşları da sevindiriyor.'SON YILLARA GÖRE BOLLUK YAŞANIYOR'Fiyatların hamsilerin kalitesine göre değiştiğini belirten balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, yeni sezonun geçen yıllara göre daha bol geçtiğini söyledi. Örseloğlu, "Bu sene vatandaşların istediği düzeyde bir fiyat aralığı yok. Vatandaşlar istiyor ki fiyatlar 5 liranın da altına düşsün ama zaten şu anki fiyat gayet normal. Fiyatlar hamsinin kalitesine göre değişiyor. Bu sene yon yıllara göre bir bolluk yaşandı. Sezon başladığından beri bolluk yaşıyoruz. Bu 4 ay boyunca hiçbir kıtlık olmadı, her gün tezgahlarımız doldu. Bir balıkçı olarak, bol geçen bir sezonun ardından, hamsinin bu tezgahları süslemesi bolluğun göstergesi.ö dedi.Hamsinin batı kıyılarından Trabzon kıyılarına doğru gelmeye başladığını söyleyen balıkçı Hami Çolak da "Son yıllarda palamutun peşine böyle bol hamsinin çıkması çok az görülen bir durum. Bu yıl hamsi, sezonun başlarında biraz az çıktı ama şu an hamsi yuvasına dönüyor. Hamsi Ordu'ya kadar geldi, yakında Trabzon kıyılarına gelecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Balıkçı tezgahlarından görüntülerBalıkçılarla röportajlarGenel DetaylarBoyut: 269 MBHaber Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON,==================Sinop'ta, 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildiSinop'da düzenlenen Hamsi Şenliği'nde, 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi.Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen Hamsi Şenliği'ne, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlginin yoğun olduğu şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek konuklara ve öğrencilere ikram edildi. Şenlikte 1 ton hamsi, 1 saatte tüketildi. Etkinlik boyunca öğrenciler gönüllerince eğlendi.Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, klasik hale getirdikler şenlikle kurumlar arası dayanışma, birlikteliğin oluştuğunu belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Hamsi şenliğinden görüntüler-Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın açıklamalarıHamsi şenliğinden görüntüler-Röportajlar-Detay(SÜRE: 3: 00 Dk) (BOYUT: 333 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,==============Kameradaki motosiklet hırsızlığına 1 tutuklamaKilis'te park halindeki 2 motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin motosikletleri çaldığı anlar, kameraya yansıdı.Kentte önceki gece Şehit Sakıp Mahallesi'nde İ.Y.'ye ait 79 DT 183 plakalı motosiklet ile Şehitler Mahallesi'ndeki H.Ş.'ye ait 79 EA 323 plakalı motosiklet çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin, M.K.(32) ile O.G. (18) olduğu tespit edildi. İki şüpheli, düzenlenen operasyonla, evlerinde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, O.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Sokaktan görüntüHırsız motosikleti alırkenGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)===============Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıBursa'da emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerdn 11'i hakkında adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.K. uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Farklı adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise bir miktar sentetik kannobinoid ile bir miktar da metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra araştırmayı genişleten emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan H.Ç., M.Ü., H.C., B.G., M.K. ve A.A. gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda da 460 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyonlar neticesinde yakalanan 17 şüpheliden 11'i hakkında adli işlem yapılırken, A.A. ve M.K. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.Görüntü dökümü;-------------------------Şahısların emniyetten çıkarılışıSüre: 23 saniye, Boyut: 4.5 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,==============Sıhhi tesisatçı iş yerinde vurulduGaziantep'te sıhhi tesisatçı Abbas Yıldız(30), iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan aranıyor.Olay, öğle saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Caddesi üzerinde kendisine ait işyerinde sıhhi tesisatçılık yapan Abbas Yıldız'ın yanına henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi. Yıldız ve şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği tabancayı çekerek, Yıldız'a ateş etti. Saldırgan kaçarken silah sesini duyan çevre sakinleri polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abbas Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Olayın yaşandığı sokakSokaktaki polislerPolislerin incelemesiTesisatçı dükkanıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 127 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)==============Hatay'da korkutan ev yangınıHATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın mahalleli ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin oturduğu evin mutfak kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle evde bulunanlar kendilerini dışarıya atarken vatandaşlar da Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi. Bu arada mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük oranda maddi hasar oluştu.Görüntü Dökümü-------------Evden yükselen dumanlarVatandaşların ve itfeiye erlerinin müdahalesiSÜRE: 01'39" BOYUT: 184 mbHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,============Süs tavukları podyumdaİzmir'in Menemen ilçesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 2. Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlendi.Menemen'deki Gölpark Fuar Merkezi'nde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi'nin açılışı yapıldı. Farklı ırklardan 715 horoz, tavuk, ördek ve kazların yarıştığı etkinlikte Romanya, Hollanda ve Almanya'dan gelen 6 jüri üyesi hayvanların güzellik ve ırk özelliklerini taşıma kıstaslarına göre puanlama yaptı. Hayvanların ziyaretçilere açık fuar alanında sergilendiği etkinliğin açılışına Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin de katıldı. Hakemlerin ırk standartlarına göre kilosu, kanat ve ayak yapısı, ibik, gerdan ve desenleri, tüy ve göz rengi gibi kıstaslara göre yaptığı puanlama sonucu her ırkın birincisinin yanı sıra tüm hayvanlar arasından bir salon şampiyonu seçilecek.ANTALYA VE ANKARA'DA DA PLANLANIYORFederasyona bağlı 50'ye yakın dernek olduğunu söyleyen Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er, "Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu olarak etkinliğimizin ilkini İstanbul'da düzenledik. Federasyon olarak bu derneklerin çalışmaları ve 10 binin üzerinde üyelerimizle üreticilerimize destek sağlıyoruz. Bu işe sevgisi olan dostlarımızı bünyemize kazandırmaya çalışıyoruz. Federasyon olarak milli ırklarımız var Osmanlı Sultan Tavuğu, Denizli, Gundi gibi. Bunların tescilleme çalışmalarını yürütüyor ve Avrupa'da yarışmalara katılıyoruz. Bundan bir ay önce Danimarka'da tanıtımımızı yaptık. Türk Bayrağımızı göndere çektirdik. Önümüzde Almanya ve Hollanda var. Mevzuatta süs hayvanları geçmediği için bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar başlatıldı onları da aşarsak çok daha güzel günler bizi bekliyoruz. Bugün buradaki etkinliğin ilk iki günü Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen jüri üyeleri kanatlılarımızın ırklara uygunluğu ve uygunsuzluğunu puanladılar. Burada şampiyonlar çıkacak. Katılım ve ilgi alaka çok güzel. 3 ay sonra Antalya, 8 ay sonra da Ankara'da fuara katılmayı planlıyoruz" diye konuştu.60'a yakın kupa dağıtılacağını belirten Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Öztürk de, "Farklı ırklardaki hayvanlara farklı ödüller verilecek. Türkiye'de yetkili hakemimiz olmadığı için Avrupa'dan hakem getiriyoruz. Romanya, Hollanda ve Almanya'dan 6 hakem geldi. Hayvanların üzerinde puan kartları var, aldıkları puan ve özellikleri yazıyor. Horozlar ve tavuklar 1 ay öncesinden birbirinden ayrılarak, özel kafeslerde besleniyor. Özel şampuanlarla yıkanıp, kurutuluyor. Hakemin karşısında kendi özelliklerini rahatça gösterebilmeleri için kafes eğitimi veriliyor. Sahibinin her gün 1-2 saat zaman geçirmesi gerekiyor. Hayvanlarda güzelliğe ve ırk özelliklerini iyi gösterip gösterememesine göre puanlama yapılıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Fuar açılışından görüntüler-Fuardan genel ve detay görüntüler-Hayvanlardan detay görüntüler-Federasyon Başkanı Mehmet Er ile röp.Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR==============Koruma altındaki dağ keçisini vurup, boğazını kestilerTunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve avlanması yasak olan dağ keçilerinden biri, kaçak avcılar tarafından silahla vurulduktan sonra boğazı kesildi.Merkeze bağlı Çemçeli ve Başakçı köyleri arasındaki Rabat Vadisi'nde dün öğle saatlerinde, dağ keçisi ölüsü yol kenarında gizlenmiş halde bulundu. Erkek keçi ölüsünü bulan köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen Müdürlük görevlileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan 7 yaşındaki dağ keçisinin, kaçak avcılar tarafından silahla vurularak öldürüldükten sonra boğazının kesildiğini belirledi. Görevliler, dağ keçisi ölüsünü alarak Müdürlüğe götürdü. Müdürlük, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye giden kaçak avcıların kimliklerinin belirlenip yakalanması için de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ, -