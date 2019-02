Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, sabaha karşı Ayvacık ilçesinin Kadırga koyu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 109 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, 18'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 39 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DSP Genel Başkanı Aksakal: Ana muhalefeti DSP üstlenecekDSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart yerel seçimlerinden 2023'e kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP'nin üstleneceğini belirterek, "2023 seçimlerinde de iktidarı yeniden alacağız" dedi. Açılışta, Aksakal'ın uçurduğu bir beyaz güvercin, programı takip eden gazetecinin kamerasına kondu ve konuşma süresince kameranın üstünden ayrılmadı.Antalya'da seçim çalışmalarını yürüten DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Konyaaltı ilçesinde partisinin ilçe binasının açılışını yaptı. Açılışta, Aksakal'ın uçurduğu bir beyaz güvercin, programı takip eden gazetecinin kamerasına kondu. Güvercin konuşma süresince kameranın üstünden ayrılmadı. İlçe binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder Aksakal, 2 gündür Antalya'da olduğunu, coşkuyu gördükçe iktidara olan inancının pekiştiğini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkan adayları Reşat Oktay'ın aday tanıtım toplantısında sahneye çıkarken diz kayması yaşadığı için yanlarında olamadığını, siyasi olarak bir sıkıntı olmadığına dikkati çekti. Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezi olduğuna vurgu yapan Aksakal, projeleriyle Antalya'da turizm potansiyelini 365 güne çıkartacaklarını söyledi. Buna yönelik projelerinin hazır olduğunu belirten Aksakal, yasal düzenleme yapabilecek güce eriştiklerinde projeleri hayata geçirecek yasaları meclise sunacaklarını kaydetti.SÖYLEDİKLERİMİZ MUHALEFETİ RAHATSIZ EDİYORİktidara giden yolda 31 Mart'ta bir başlangıç yapacaklarını aktaran Aksakal, "17 yıldır bozulan Cumhuriyet ilkelerini yeniden halkla buluşturmak amacıyla 'Cumhuriyetkent Projesi' kapsamında 10 ilke ortaya koyduk. Türkiye'nin her tarafından olumlu tepkiler alıyoruz" dedi. Önder Aksakal, "Toplum haklı eleştirileri yapan, doğruyu söyleyen siyasetçileri özledi. Toplum partilerin gerçek yüzünü görmeye başladı ve yönünü bize dönerek değerlendirmelerde bulunuyor. Söylediklerimiz toplumda karşılık buluyor. Bu önce muhalefet partilerini rahatsız ediyor, rahatsız olmaya devam edecekler" dedi.31 MART'TAN SONRA ANA MUHALEFET BİZ OLACAĞIZAday çıkardıkların merkezlerinde yüzde 80'ininde seçimleri alabileceklerini değerlendiren Aksakal, "Adaylarımızın büyük çoğunluğu çok yetkin insanlar ve çevresinden sevilen dürüst insanlar. 31 Mart sonraki seçimlerinden sonra 2023'e kadar Türkiye'nin ana muhalefet partisi görevini DSP üstlenecektir ve 2023 seçimlerinde iktidarı yeniden alacağız" diye konuştu.ADAYLARIN CHP'YE KÜSKÜNLÜĞÜ BİZİ İLGİLENDİRMİYORBir gazetecinin adaylarının birçoğunun CHP'nin küskünlerinin oluşturduğuna yönelik sorusuna da Aksakal, "Adaylarımızın CHP'ye küstüler mi küsmüşler mi bu bizim ilgi alanımızda değil. Bize geldiklerinde herhangi bir partiye üye değillerdi. Tavanından girilen büfedeki hırsızlık anı kameradaElazığ'da kimliği belirsiz kişinin, tavanından girdiği büfeden 2 bin 500 liralık sigara çalması, güvenlik kamerasına yansıdı.Yeni mahallede bulunan Mehmet Zülfü Acar'a ait büfe 19 Şubat günü soyuldu. Büfedeki sigaraların çalındığını fark eden Acar, polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen polisler, büfenin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, tavandan büfeye giren kimliği belirsiz kişinin 2 bin 500 liralık 250 paket sigarayı çaldığı belirlendi. Polis, sigaraları çalan kişinin, kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Aynı büfenin daha önce de 2 kez soyulduğu öğrenildi.

Başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiSakarya'nın Serdivan ilçesinde, 78 yaşındaki Doğan T. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.Olay dün gece saatlerinde, Serdivan Yazlık Orta Mahalle'de meydana geldi. Doğan T. yaşadığı evde başına tabancayı dayayarak ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polisin girdiği evde ağır yaralı olarak bulunan Doğan T., 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilde silahlı alacak borç kavgası: 2 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilde otururken, alacak borç anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada M.Ç.'nin tabancayla ateş açtığı İsmail Ç. ve Soner D. yaralandı. Kaçan saldırgan ise gece jandarmaya teslim oldu.Olay, Sandıklı'ya bağlı Yunus Emre Mahallesi yakınlarında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan 34 TH 8413 plakalı otomobille Sandıklı'ya gelen İsmail Ç. ve Soner D., Sandıklı- Akin köyü yolu üzerinde M.Ç. ile buluştu. İsmail Ç., Soner D. ve M.Ç. otomobilde oturdukları sırada iddiaya göre aralarında alacak borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, otomobilin arka koltuğundaki M.Ç. yanında getirdiği tabancayla İsmail Ç. ve Soner D.'ye ateş etti. İsmail Ç. ve Soner D. çeşitli yerlerinden yaralanırken, M.Ç. ise olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail Ç. ve Soner D. ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.Olaydan sonra kaçan M.Ç. ise ruhsatsız tabancasıyla birlikte dün gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

155'i arayarak hakaret eden kişi tutuklandıKayseri'de iddiaya göre alkollü olan Mustafa T. (27), 155 Polis İmdat hattını arayarak hakaret etti. Gözaltına alınan Mustafa T., 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.Melikgazi İlçesinde yaşayan işsiz olan Mustafa T., 2 gün önce akşam saatlerinde alkollü olduğu sırada cep telefonundan 155 Polis İmdat hattını aradı. Mustafa T., telefonu açılmasının ardından, devlet büyüklerine, polis ve jandarmaya küfür etti. Telefonda görevli polisin, "Bu şekilde konuşmayın, sözlerinize dikkat edin" şeklindeki uyarılarına rağmen Mustafa T. hakaretlerini sürdürdü. Cep telefonu ile konuştuğu sırada polis, Mustafa T.'nin yerini belirleyerek evinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T., 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı. Adliyeden elleri kelepçeli çıkartılan Mustafa T., gazetelerin, 'neden hakaret ettiniz' sorusuna cevap vermedi. Ekip aracına alınan Mustafa T. cezaevine götürüldü.

Çocuklar artık açık bırakılan pencereden düşmeyecekBayburt Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki, çocukların açık bırakılan pencereden düşmemesi için hazırladıkları 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projeleriyle TÜBİTAK tarafından Erzurum'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen araştırma projeleri yarışmasına katıldı. Pencerenin yan duvarlarına karşılıklı yerleştirilen sensörlerle, odada kimse yokken açık bırakılan pencereye giden çocuk, önce, annesinin sisteme kaydedilen 'Yavrum dur, yapma, gel buraya' sesi ile uyarılıyor. Çocuk devam ederse, sensör devreye giriyor ve pencerenin arkasına monte edilen panjur inerek tehlike ortadan kalkıyor.Lise öğrencileri Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki, 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projeleriyle TÜBİTAK tarafından Erzurum'da bu yıl 50'ncisi düzenlenen araştırma projeleri yarışmasına katıldı. İlgi gören projenin danışman öğretmeni Eren Yıldırım, Bayburt'ta bir çocuğun pencereden düşerek ölümü üzerine 'Anne Sesin Bana Hayat Olsun' projesini hazırladıklarını söyledi. Yıldırım, pencere ve balkonların özellikle 0- 6 yaş gurubu çocukların dikkatini çektiğini, çocuğun pencereden sarkmasının ise her anne ve babanın korkulu rüyası olduğunu belirtti. Çocukların henüz yükseklik algıları oluşmadığından, pencereyi açarak aşağıya bakmayı ve pencereye tırmanıp sarkmayı tehlikeli görmediklerini ifade eden Yıldırım, istatistiklere göre, Türkiye'de her yıl 3- 5 yaş aralığında 5 bin çocuğun evlerde meydana gelen kazalardan dolayı öldüğünü, 25 bin çocuğun da yaralandığını kaydetti.SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİÖğrenciler Ertuğrul Memiş ve Furkan Kiki'nin projesiyle odada kimse yokken açık bırakılan pencereden artık çocukların düşmeyeceğini belirten danışman öğretmen Eren Yıldırım, sistemin çalışma prensibiyle ilgili şu bilgileri verdi:"Pencereden 50- 60 santim uzaklıkta 2 çift bariyer sensörü, birinci çifti yerden 50- 70 santim yükseklikte, diğer çifti ise yerden 150 santim yükseklikte olmak üzere pencerenin yan duvarlarına karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Çocuk pencereye yaklaştığında alttaki kızılötesi bariyer sensörü çıkışını aktif ederek mikroişlemcinin 7 numaralı girişini 1 yapar. Yazılan program gereği mikroişlemci ses modülünü ve emniyet panjurunu aktif eder ve açık olan pencere emniyet panjuru ile kapatılır. Ses modülü aracılığı ile SD karta önceden kaydettiğimiz annenin sesinden 'Yavrum dur, yapma, gel buraya! Bak sana ne vereceğim' uyarı sesi hoparlör yardımı ile duyulmaya başlar. Hoparlör pencerenin bulunduğu tarafın tam karşısındaki duvara monte edildiğinden, ses, çocuk cama yaklaştığında tam arkasından gelecektir. Çocuk annesinin sesini duyduğunda bir irkilme yaşayıp camdan uzaklaşacak ve uzaklaşmama ihtimaline karşı pencerenin dışa bakan kısmına monte ettiğimiz otomatik panjur aşağıya doğru güvenle inerek pencereyi kapatacaktır. Eğer pencereye yaklaşan kişi yetişkinse, hem alt hem üst bariyer sensörleri çıkış verecek ve mikroişlemcinin 7 ve 8 no'lu pinleri 1 olacaktır ve panjur devreye girmeyecek ve ses de duyulmayacak. Sistemimiz yetişkinler ve çocuklar arasındaki boy farkından yararlanarak çalışmaktadır. Pencere kapalıyken sistem hiçbir şekilde devreye girmemektedir ve panjur motor sayesinde kapalı konumda kilitli kalmaktadır. Bu şekilde hırsızlığa karşı da bir güvenlik önlemi sağlanmaktadır. Ayrıca sistemimiz balkonlara da kurulabilmektedir. Çünkü bariyer sensörlerimiz 15 metre mesafeye kadar sağlıklı algılama yapabilmektedir."

Deprem tatbikatı öğrencileri heyecanlandırdıTokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, İMKB Sosyal Bilimler Lisesinde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.Tokat AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ilk olarak sınıflarda öğrencilere deprem anında ve sonrasında nasıl hareket etmeleri konusunda bilgi verdi. Tatbikat kapsamında senaryoya göre şiddetli bir depremin ardından çalan siren sesiyle birlikte öğrenciler okulu elleriyle başlarını korur vaziyette kısa sürede boşalttı. Bu sırada öğrencilerin bir hayli heyecanlı olduğu görüldü. AFAD ekipleri daha sonra okulun 3'ncü katından halatlar ile indirdikleri temsili yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti.Tatbikat sonrası konuşan Tokat AFAD Planlama Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek, "Bugün çocuklarımıza öncelikle bir konferans verdik. Onlara bir deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini, doğru davranış şekillerinin nasıl olduğunu, doğru bildiğimiz yanlışların neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Deprem anında ayakta duramazsınız, koşamazsınız, başkasına yardım edemezsiniz. Panik yaparsanız bırakın başkalarına yardım etmeyi kendinize bile faydanız olmaz. O yüzden öncelikle ağırlık merkezi düşük geniş hacimli eşyaların yanında nasıl korunacaklarını anlattık. Sarsıntı geçtikten sonra bulunulan mekanların terk edilmesi lazım. Bunu öğretmeye çalıştık. Tahliye olurken de tehlikenin geçmediğini anlatmaya çalıştık. Elleriyle başlarını korumaları gerektiğini anlatmaya çalıştık" dedi.

58 yaşında mezun oldu, sırada doktora varMuş'ta 58 yaşındaki Yaşar Özen, Alparslan Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını bitirdi. 24 kardeşi, 7 çocuğu ve 9 torunu bulunan Yaşar Özen, şimdi doktora yapmaya hazırlanıyor.Hasköy ilçesinde Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdür Vekili olarak görev yapan Yaşar Özden, 'okumanın yaşının' olmadığını bir kez daha ıspatladı. Açık öğretim lisesini bitirdikten sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu ile Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü tamamlayan Özden, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansını da başarıyla tamamladı. Doktora yapmak için hazırlanan Yaşar Özen, "Servetim ilim olsun düşüncesine sahibim. Yokluklar içinde büyüdüm. Babam 3 evliydi, 24 kardeşim vardı. Sıkıntılara rağmen lise ve üniversiteyi açık öğretimle bitirdikten sonra yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi de doktora yapacağım. Beşikten mezara kadar öğrenim benim ilkem olmuştur, amacım gençlere örnek olmaktır" diye konuştu.Muş Alparslan Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran, Yaşar Özen'in yüksek lisansını başarıyla bitirdiğini söyledi. Kıran, "7 çocuk ve 9 torun sahibi olarak bu başarıya imza attı. 24 kardeş arasında eğitime çok önem veren Yaşar Özen bu ülkede takdir edilecek bir insan" dedi.BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU, 2'Sİ OKUYOREğitime büyük önem veren Yaşar Özen, 7 çocuğunu da okutmaya çalışıyor. Bir oğlu Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimini okurken, bir oğlu ise Batman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Bir kızı Malatya Üniversitesi ilahiyat fakültesinde okuyan Özen'in diğer 4 çocuğu ise ortaokul ve lise öğrencisi. Çocuklarının da okumasını istediğini söyleyen Yaşar Özen, gücünün yettiği kadar okumalarını sağlayacağını ifade etti.

Yıpranan Türk bayrağını esnaf değiştirdiBursa'nın Gemlik ilçesinde iskeledeki kulede dalgalanan Türk Türk bayrağı, yıprandığı için esnaf tarafından değiştirildi.Gemlik'te bir reklam firması ile vinç firması, iskeleye giderek yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi. Vatandaşlar, bayrağı kendi imkanları ile değiştiren esnafa alkışl Vinç firması sahibi Volkan Kaplan ile birlikte iskeledeki bayrağımızı değiştirdik. Gerekirse yine yaparızö dedi.Görüntü Dökümü-----------Bayrak değişimi-Bayrak ve çalışmadan detaylarSüre: 1 dakika 11 saniye, Boyut: 133 MBHaber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),