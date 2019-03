Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'taKILIÇDAROĞLU: ŞEKER FABRİKASINI BİZ ALACAĞIZCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için Uşak'a geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak Şeker Fabrikası'nın satılma girişimi hakkında konuşup, "Satarlar inşallah. Onu belediye ve sivil toplumun temsilcileriyle birlikte satın alacağız. O Cumhuriyetin bir değeridir. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam sağlanacak. Göreceksiniz ki bir yüzük taşı gibi Uşak'ın gururu olacak" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hem halka hitap etmek hem de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Havayoluyla kente gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak kent merkezindeki İstanbul Düğün Salonu'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekillerinin ve Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu'nun da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, salona geldiği sırada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı, bazılarıyla ayak üstü sohbet etti, bazılarıyla selfie çektirdi. Salonda ise partisinin Uşak için hazırladığı projelerin yer aldığı broşürü inceleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine ulaştırılan, yardım istenen mektupları inceleyip cebine koydu, yanına gelen vatandaş ve muhtarlarla da ilgilendi.Toplantıda ilk konuşmayı yapan CHP Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Uşak için hazırladığı projelerini anlattı, "Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Her kuruşu sizler için harcayacağız. Artık Uşak için yeni bir başlangıç vakti geldi" dedi.'UŞAK CUMHURİYET KENTİDİR'Ardından "Hak, hukuk mücadelesinin lideri" sözleriyle anons edilmesinin ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Uşak bir cumhuriyet kentidir. Tarihinde Kuvayi Milliye ruhu vardır. Yeniden ayağa kaldırmak bizim ve sizlerin görevidir. Başkan adayımız 'Birlikte yöneteceğiz' dedi. Bir kenti nasıl birlikte yöneteceğiz? O belediye başkanlığı koltuğunda oturacak, sizler tarlada, çarşıda olacaksınız! Birlikte yönetmenin özü şudur; Eğer belediye başkanının kapısı açıksa ve sizler sorunlarınızı ona iletiyorsanız ve kısa sürede çözüm bulunuyorsa o birlikte yönetmektir. Sorunla karşılaşacak vatandaşın ulaşacağı kişi öncelikle belediye başkanıdır. Yönetim neyle olur? Parayla olur. Parayı kim verir? Uşaklılar verir. Vergi verirler, harç öderler. Bir yönetimin ana öğelerinden birisi, toplanan paraların nerelere harcandığının hesabının verilmesidir. Belediye başkanı bir harcama yaparken halka hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur. Biz toplanan her kuşunun hesabını belde halkına vermeyi onurlu bir görev biliyoruz. Yolu kaça yaptın? Kültür merkezini kaça yaptın? Kaç çocuğa burs verdin? Bütün bunların hesabının verilmesi lazım. Eğer bir belediye başkanı hesap vermiyorsa emin olun o belediye başkanı cebini düşünüyordur. Demokrasiyi güçlü kılan seçimle gelenin millete hesap vermesidir. Başkanlarımızın eksikleri olabilir ve biz hesap verme kültüründen geliyoruz. Birlikte yönetelim derken sorunları aktarmak değil varsa başkanlı ilgili sorunlar onları da aktaracağız ve belediye başkanlarımız ondan ders çıkartacak" dedi.ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 200 TL OLACAKBütçe görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmayı da hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net 2 bin 200 TL olmalı dedim. Eğer hükümet yapmazsa bizim belediyelerimiz net 2 bin 200 TL yapacaklar dedim. Uşak Belediyesi'nde işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen eğer 2 bin 20 TL değil 2 bin 200 TL almak istiyorsan geleceksin CHP'ye oy vereceksin kardeşim. Hem de 1 Ocak'tan itibaren biriken asgari ücret farkını da ödeyeceğiz. Buradan bütün işçi kardeşlerimizde yararlanacak. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Hangi görüşten inançtan olursa olsun. Madem ki bu bayrağın altında yaşıyoruz o zaman bütün vatandaşlarımızı kucaklayıp, sorunlarını çözmek zorundayız. Belediye başkanımız koltuğa oturduğu zaman hiç kimsenin işine aşına dokunulmayacak. Garantisi benim" diye konuştu.'HİZMET YARIŞINA VAR MISNIZ?'Belediye başkanlarından pozitif ayrımcılık isteyen ve kendilerine yönelik eleştirilere isim vermeden yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Belediye başkanlarından bir şey daha istiyorum; pozitif ayrımcılık. Kendisine oy versin vermesin herkese eşit davranacak, ama bazı yerlere pozitif ayrımcılık yapacak. Örneğin fakir mahallelere daha fazla hizmet götürecek. A partisi bunu yaptı, B partisi şunu yaptı. A partisi illettir, zillettir. Bunu yapmıyoruz, mesele hizmet yarışıysa hizmete yarışına sonuna kadar varız. Hangileri hizmeti iyi yapıyor ona da varız. Gelsinler nerede CHP'li belediyeler varsa orada hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Hizmet yarışı yapıyoruz. Kavgadan medet ummanın hiçbir mantığı yok. İstanbul'a bakın, İstanbullu nefes almak için Bakırköy'e, Sarıyer'e, Beşiktaş'a gider. Niye gider? Çünkü buralarda deniz var, ağaçlar var. Burada mutlu insanlar var. Burada insanlar farklı partilerden olsa da birbirlerine selam verirler. Böyle bir kültürü Uşak'ta da ayağa kaldırmak istiyoruz."'ŞEKER FABRİKASINI BİZ ALACAĞIZ'Uşak Şeker Fabrikası'nın satılma girişimi hakkında da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Satarlar inşallah. Onu belediye ve sivil toplumun temsilcileriyle birlikte satın alacağız. O Cumhuriyetin bir değeridir. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam sağlanacak. Göreceksiniz ki bir yüzük taşı gibi Uşak'ın gururu olacak" dedi.VATANDAŞ SOĞAN KUYRUĞUNDASalondakilere seslenip, "Ekonomik krizden şikayet ediyorsunuz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haklısınız ama bir şey var. Şu seçimde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular. Eğer bu gerçeği görmeden sandığa gidip oy verirsek haksızlık etmiş oluruz. 17 yıldır tek başına yönetiyorsun. İstediğin kanunu kararnameyi çıkarıyorsun. İstediğini vali, istediğini paşa yapıyorsun. 17 yıldır kimse sana bir şey yapmadı. 17 yıldır 192 milyar borcu yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödüyorsun. Bu iş bir parti olma olayını çoktan aştı. Bu iş bir Türkiye meselesidir. Siyasetçi ahlaklı, dürüst olmak zorundadır. Vatandaşlardan vergi istediler mi? Vatandaş vergiyi verdi. Bütün fabrikaları sattılar. Ne oldu da millet geldi soğan kuyruğuna girdi. Sizden sadece bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oyunuzu verin. Bağırmakla çağırmakla karalamakla da bu işler olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir. Kepenk kapatmakta Uşak'ın birinci olduğunu biliyor musunuz? Ne olacak bu esnafın, çiftçinin hali. Ben sizi düşünerek, sandığa gidin derken bunları ifade etmek istedim. Türkiye kendine Mart'tan sonra baharı getirebilir. Belediye başkanımız bütün sorunlarınıza derman olacaktır. Belediye başkanımızı size emanet ediyorum" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra parti il yönetimiyle toplantı yapmak üzere otele geçti.Görüntü Dökümü---------------Salondan görüntüKonuşmalardan görüntüHaber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ UŞAK===============Bakan Pakdemirli: Tarım, günlük siyasete alet edilmemeli (2)BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN TIRAZLI MAHALLESİ'NE YATIRIM SÖZÜİzmir'in Karabağlar ilçesinin kırsal mahallelerindeki temaslarına Tırazlı ile devam eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada kendisini karşılayan vatandaşlarla sohbet etti. Kendisinin de çiftçi ve üretici olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ben de sizlerden biriyim. Çiftçiyim, üreticiyim. Sizlerin dertlerinizi çok iyi biliyoruz, dertlerinize derman olmanın çabası içerisindeyiz. Sıkıntılarınızı gidermenin çabası içerisindeyiz. Sizin derdinizle gece gündüz dertleniyoruz" dedi.Tırazlı Mahallesi'ne yönelik projelerden de bahseden Bakan Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:"Mahallede mesire yeri kuruyoruz. 50 dekar alanda bin 400 tane fıstık çamı dikeceğiz. 3 yıl boyunca bakımını Orman Bölge Müdürlüğü yapacak. Sonra 49 yıllığına ücretsiz kullanımınıza sunuyoruz. 49 yıllığına geliri mahalle halkımızın olacak. Yaklaşık 20 bin ahlat ağacı yerli armut kalemleri ile aşılanacak ve ekonomik değer kazanacak. Bunlardan da köy halkımız faydalanacak. Orman kadastrosu ile ilgili sorunlar konusunda da Orman Genel Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları yapacak."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Tırazlı Mahallesi'ndeki temaslarıBakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamasıGenel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,================Parktan çalınan Türk büyüklerinin büstleri yenilendiIsparta Belediyesi tarafından 2013 yılında yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun çalınan büstleri, yeniden yapılarak parka konuldu. Büstler bu kez bronz yerine polyester malzemeden yapıldı.Isparta Belediyesi'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit olan Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yaptırdığı '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen yıl 10 Kasım gecesi çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonunda şüpheliler S.K. (29) ve Yaşar Güneş'i (49) 4 Aralık'ta yakaladı. Yaşar Güneş çıkarıldığı mahkemece 'resmi kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanırken, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.YENİLERİ YAPILDIIsparta Belediyesi, çalınan büstlerin yerine yenilerini yaptırarak parktaki kaidelerine yerleştirdi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na gelerek yeni büstleri inceledi. Başkan Günaydın, parkta yer alan 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesindeki 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını, 'Halil Ethem Eldem' büstüne ise zarar verildiğini hatırlattı.Yaşanan olaydan çok üzüntü duyduklarını belirten Başkan Günaydın, "Şimdi hırsızların da çalamayacağı bir malzemeyle, polyesterden tekrar büstleri yaparak yerine koyduk. Isparta'ya hizmet edenlere şükran borcumuz olması lazım. Şehitlerimize elbette şükran borcumuz olması lazım. Bu park onunla anılan özel bir parkımız. Hem hizmet edenlerle hem de şehit anıtıyla özel ve şükranımızı belirttiğimiz, o güzel şehitlerimize biz bu parkı onların anısına yaptık. Ama böyle bir tarihi çalan insanlar da varmış içimizde. Ama derhal yerine getirdik. Tekrar bu parkımızda o hizmet eden güzel isimler yerlerini aldı. İnşallah Ispartamızın anısına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü:-------------Şehitler Parkında çalınan 9 büstün yeniden yapılarak yerlerine monte edilirken görüntüler,Büstlerden görüntüler,Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın açıklaması ve detaylarGörüntü Boyutu: 120 MBGörüntü Süresi 3 Dakika 47 SaniyeHaber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -===================Beyşehir'de leylekler, 24 saat izlenebilecekKonya'nın Beyşehir ilçesinde mart ayında gelip, ağustos ayında göç eden leylekler, doğaseverler tarafından 24 saat kamerayla izlenebilecek. Beyşehir'deki Leylekler Vadisi ve Leyler Tepesi'nde bahar ve yaz aylarında gelip, kış aylarında göç eden leyleklerin daha iyi ortamlarda yaşam sürmesi için 'Beyşehir Gölü-Leylekler Vadisi Eko Turizm Altyapısının Oluşturulması' projesi hayata geçti. Proje kapsamında Yeşildağ'daki Leylekler Vadisi'nde iyileştirme çalışmaları yapıldı. Aynı çalışmaların Adaköy'deki Leylekler Tepesi'nde yapılması planlanıyor. Bunun için bölgede inceleme ve toplantı yapıldı.Toplantıya katılan proje sorumlularından Doğal Denge Derneği Koordinatörü Sezen Gökdal, şunları söyledi: "2016 -2017 yılında Birleşmiş Milletler'in hibesiyle bir proje başlatmıştık. Bu proje özellikle Beyşehir Gölü'nün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılmasıyla ilgiliydi. Bununla birlikte öncelikle Yeşildağ Mahallesi'ndeki Leylekler Vadisi'nde bulunan leyleklerin korunması, sorunlarının çözülmesi ve o alanın tanıtılmasına yöneldik. Bunun üzerine 2018'in Kasım ayında yeniden Beyşehir'e odaklanarak burada gördüğümüz eksikleri ele alarak yeni bir proje oluşturduk. Bu sefer Adaköy Mahallesi'ndeki Leylekler Tepesi'nde, yine leyleklerle ilgili sorunların çözümü için acil önlemlerin alınması için proje geliştirdik."'KAMERA SİSTEMİ İLE LEYLEKLER İZLENEBİLECEK'Yaptıkları incelemede leyleklerin elektrik hatlarındaki tellere takılıp yaralandığı veya öldüğünü belirten Gökdal, "Leyleklerin elektrik tellerine takılarak ölmesi söz konusu. İlk olarak gerekli kuruluşlarla görüşme sağlayıp tellerin biran önce izolasyon yapılması gerekiyor. Buraya da bir gözlem kulesi yapacağız. Leylekler vadisinde olduğu gibi hem fotoğrafçılara hem de kuş gözlemcilerine bir ortam sağlanmış olacak. Aynı zamanda bir kamera sistemi kurularak leyleklerin tüm dünyadan üremeleri, yavrulamaları ve yaşamları bu kamera vasıtası ile Beyşehir Belediyesi'nin web sayfasından izlenebilecek."YÖRENİN MİSAFİRLERİ BEKLENİYORBeyşehir Adaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Şanal de, mahalle sakinlerinin leyleklerin gelmesini dört gözle beklediğini ve leyleklerin bu yörenin sembolü olduğunu belirtti. Şanal, "Leyleklerin mart aylarında gelmesi ve ağustos ayında göçmesi bu yörenin sembolüdür. Biz geleceklerini dört gözle bekleriz. Adaköy Mahallesi, leylekleri bir misafir niteliğinde kabul eder. Bahçede ekim ve nadas zamanı leylekler insanların yanına gelir ve kaçmazlar, bizler de rahatsız etmeyiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------Leylerlerden drone ile görüntüHeyetin inceleme ve toplantı yapmasıRöportajlarHaber- kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)===================Hurdalardan arazi aracı yaptıAfyonkarahisar'da endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, hurda malzemelerden arazi aracı yaptı. Şahin, arazi aracını 10 bin TL'ye mal ettiğini söyledi.Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışan endüstriyel makine ustası Tarkan Şahin, satın almak istediği arazi aracı ATV'nin fiyatını pahalı bulunca hurda malzemelerden kendi yapmaya karar verdi. Atölyesinde 2 ay boyunca araçla ilgili planlama yapan Şahin, topladığı hurda malzemelerle ATV'yi yapmayı başardı. Tarkan Şahin'in sanayide test ettiği araç, sanayi esnafının da ilgisini çekti. Saatte 60 kilometre hıza çıkan araç, 100 kilometrede 6 litre civarında yakıt tüketiyor.'EKSİKLERİNİ KENDİM İMAL ETTİM'Tarkan Şahin, boş zamanlarını değerlendirmek için böyle bir işe giriştiğini belirtti. Araç yapımında kullandığı malzemelerin büyük kısmını hurdacılardan topladığını kaydeden Şahin, "ATV almak yerine boş zamanlarımı değerlendirerek kendim yapmaya karar verdim. Bazı parçalarını hurdadan satın aldım. Zaman içinde bu araç ortaya çıktı. Lastiklerini yeni aldım. Direksiyon sisteminin bir kısmını hurdacıdan, bir kısmını yeni aldım. Kalan eksik parçaları kendim imal ettim. Hurdacıdan bir motosiklet motoru buldum. Biraz bakım yaparak çalışır hale getirdim. Üstüne monte ettim. Doğaçlama böyle bir araç ortaya çıktı" diye konuştu.SAATTE 60 KİLOMETRE GİDEBİLİYORArazide kendi yaptığı araçla gezmenin keyifli olacağını kaydeden Şahin, "Bu aracı arazide kullanmak için yaptım. Zamanımız olursa arazide bu araçla gezmeyi dolaşmayı düşünüyoruz. Şu an saatte 60 kilometre gidebiliyor. Daha fazlası için motoru yetersiz. Fakat bu hız yeterli. Daha hızlı gitmesi gerekmiyor. Arazide kullanma amaçlı olduğu için. Hızdan daha çok emniyetli olması bizim için önemliydi" dedi.4 TEKERLEKTEN BAĞIMSIZ SÜSPANSİYONU VARAmacına uygun olması gerektiği için aracı geniş yaptıklarını belirten Şahin; şunları söyledi:"Arazide daha dengeli olması gerekiyordu. 4 tekerlekten bağımsız süspansiyonu var. Arkadan çekişli bir araç. Mümkün olduğu kadar hafif yapmaya çalıştık. 250 santimetreküp motosiklet motoru var. Geri vitesi, arazi vitesi var. Yakıt tüketimi yaklaşık 100 kilometrede 6 litre civarında. Arazide daha fazla yakıt tüketecektir. Sadece arazide kullanılmak için yapılmış bir araç. Bundan sonra aklımda bir proje daha var. O da anfibik bir araç yapmak. Hem suda hem karada ilerleyebilen bir araç. Biraz daha profesyonel ve biraz daha özenli çalışmayla böyle bir araç yapmayı planlıyorum".2. Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak da sanayi esnafının desteklendiğinde her türlü aracı yapabileceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Yapılan ATV motordan detay-Usta kaynak yaparken detay-Usta ATV üzerinde çalışırken detay-Usta ATV motora binerken detay-Çalıştırırken detay-Genel detaylar-Usta ATV motoru kullanırken detay-Usta Şahin ile röp-Site Başkanı Koçak ile röpHaber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ - AFYONKARAHİSAR, -======================Mersin'de HDP'nin Akdeniz adayı Reşat Aşan olduMERSİN'de HDP'nin Akdeniz Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ancak YSK tarafından adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan'ın yerine Reşat Aşan aday gösterildi.Aşan'ın adaylık tanıtımı HDP İl Başkanlığı'ndaki törende yapıldı. Törene HDP İl Eş Başkanları Mustafa Işık ve Zelal Gönen, Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Emine Şilan Yüksekkaya ile adaylığı reddedilen Aleddin Erdoğan ve partililer katıldı.Erdoğan'ın adaylığının adli sicil kaydı gerekçe gösterilerek reddedilmesine tepki gösteren yeni aday Reşat Aşan, "Aleddin Erdoğan'ın adaylığının antidemokratik bir uygulamayla reddedilmesini kınıyorum. Bu kararı verenlerin asla amacına ulaşamayacağını ve mücadelemizi büyüteceğimizi bilmenizi istiyorum. Ağır bedellerle demokrasi mücadelesi veren Aleddin Erdoğan hocamız için verilen bu karar kendisi için bir onur nişanesidir. Bu antidemokratik zihniyet dünyada hayranlık uyandıran mücadelemizi asla engelleyemeyecektir. Bu iktidar cezalandırdıkça bizler büyüyecek, onlar ise mutlaka bir gün utançla anılacaklardır. Yurttaşlarımız iradelerinin gasp edilmesine karşı 31 Mart'ta müthiş bir cevap verecektir" dedi.MERSİN, -