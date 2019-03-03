Dha Yurt Bülteni-9

Kaynak: DHA

1)17 YAŞINDAKİ TARAFTAR TOPRAĞA VERİLDİANKARAGÜCÜ taraftarlarını taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Açıkgöz memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.Antalyaspor karşılaşmasını izleyerek geri dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün, Afyonkarahisar'da kaza yapması sonucu Eren Açıkgöz hayatını kaybetti. Eren Açıkgöz'ün cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer Köyü'ne getirildi. Yaklaşık 100 Ankaragücü taraftarı ile Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da köye geldi. Zafer Köyü Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ankaragücü Kulübü yetkilisi Hakan Toka ile Açıkgöz'ün yakınları ve taraftar grupları katıldı. Anne Aysel Açıkgöz cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. Taraftarlar, kılınan cenaze namazının ardından Eren Açıkgöz'ün cenazesini omuzlarına alarak cenaze aracına taşıdı. Açıkgöz'ün cenazesi Zafer köyü Milne Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Bu arada, kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz'ün Antalyaspor maçına gitmeden önce bir arkadaşına whatsapp'tan, "Maça gireyim 90 dakika izleyeyim. Ondan sonra ne oluyorsa olsun sorun yok ama o maçı izlemeden bişi olmasın inşallah" yazdığı görüldü.Görüntü Dökümü------------------Detay görüntüler-Tabuta sarılan yakınları ve ağlmaları-Cenaze namazı-Tabutun taşınmasıSüre: 2.26 Boyut: 271 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,=======================================================2)KİRPİYİ VAHŞİCE ÖLDÜRÜP, GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILARŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan oklu kirpiyi, köpekle korkutarak yuvasından çıkarıp, başını sopayla ezerek öldürdü. Bu kişilerden birinin cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyadan haylaştığı görüntüler, tepki gördü.Olay, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Aşağı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan oklu kirpiyi köpek yardımı ile yuvasından çıkaran kişiler, ellerindeki sopalarla hayvanın kafasına vurmaya başladı. Bu sırada, kaçmaya çalışan kirpiyi köpek ısırdı. Cep telefonu ile kameraya alınan vahşette son olarak bir kişi yanındaki bıçakla kirpinin boğazını kesti. Kendisini korumaya çalışan kirpinin attığı oklar, kendisini yuvadan çıkarıp ısıran köpeği yüzünden yaraladı. Kirpiyi vahşice öldüren kişiler, o anları da cep telefonuyla kaydı aldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüler, büyük tepki çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan oklu kirpiyi vahşice öldüren kişilerin belirlenerek cezalandırılmasına yönelik çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Yuvadan çıkan kirpi-Kirpinin kafasına sopa ile vuran şahıs-Yuvadan çıkan köpek-Yüzünden yaralanan köpek-Kirpiyi kafasına vurarak öldürülmesiKirpinin boğazının kesilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 158 MB===============================================3)ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNUN İSMİ VERİLEN OKULU GÖZYAŞLARI İLE GEZDİMARDİN'in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi Sivas'ta yapımı tamamlanan bir okula verildi. Şehidin annesi Şemsi Yurtoğlu, oğlunun isminin verildiği okulu gözyaşları içinde gezdi.Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, hasta olan annesi Şemsi Yurtoğlu'nun isteğiyle kentte Sivas'ta yapımı tamamlanan bir okula verildi. Şehidin rahatsızlığı bulunan annesi Şemsi Yurtoğlu, tedavi gördüğü özel bir hastaneden Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından makam aracı ile alındı. Vali Ayhan, "Şehit annemizin 'Evlatsız vatan olur da vatansız olmaz' sözleri beni çok etkiledi. Bunu hiçbir duygu, hiçbir irade söyletemez. Türk anasından başkası da bunu söylemez. Böyle analarımız olduğu sürece Allah'ın izni ile sırtımız yere gelmez" dedi. Vali Ayhan, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Yurtoğlu'nun kanının yerde kalmadığını ifade etti.Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu ise oğlunun çok insaniyetli birisi olduğunu ifade ederek, "Vatan olmazsa nereye gideriz. Hakan da vatanı için gitti" diye konuştu.Makam aracı ile okula gelen şehit annesi Şemsi Yurtoğlu'nu özel harekat polisleri ile öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Okulun girişindeki şehidin fotoğrafının bulunduğu alanda gözyaşlarına hakim olamayan Yurtoğlu daha sonra okulu gezdi. Sınıftaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan ve Şemsi Yurtoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.'EVLATSIZ OLUR DA VATANSIZ OLMAZ'Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Şehit Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun annesi Şemsi Yurtoğlu, okula oğlunun ismini veren Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti. Okulda binlerce Hakan'ın yetişeceğini söyleyen Yurtoğlu, "Evlatsız olur da vatansız olmaz. Her şehit annesi de benim gibi düşünüyordur. Oğlumun adını bu okula vererek bizlere dünyayı vermiş kadar oldunuz" dedi.Okuldan vatan sevgisi ile dolu öğrenciler yetiştiği sürece Türk milletinin sırtının yere gelmeyeceğini belirten Vali Ayhan ise, "İdareciler olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekir, yapıyoruz da. Bu okulumuz Sivas'ın en güzel yerinde binlerce öğrencimize hizmet verecek, binlerce Hakanlar yetişmiş olacak. Şehit annemiz o kadar güzel duygulara sahip ki anlatmaya kitaplar kafi gelmez. İnşallah onun duaları ile daha çok güzel hizmetler yapacağız. Sizlere ne kadar çok hizmet edersek, o şehidimizin hatırasını da korumuş ve muhafaza etmiş oluruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sizlere de sağlık sıhhat afiyet versin" diye konuştu.Ziyarette yer alan şehidin eşi Ayşe Yurtoğlu ile babası Mustafa Yurtoğlu da göz yaşlarına hakim olamadı.Görüntü Dökümü;-Şehit annesinin Valinin aracı ile okula götürülmesi-Bu sıradaki konuşmalar-Okulun görnütüsü-Annenin çiçekler ile karşılanması-Yaşadığı duygusal anlar-Okul gezilmesi ve konuşmalarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,=================================================4)OSMANİYE'DE 9'UNCU TİRŞİK FESTİVALİ YAPILDIOSMANİYE'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Tirşik Festivali'nin bu sene 9'uncusu düzenlendi. Festivalde binlerce kişiye Tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi. Kapalı Salı Pazarı'nda düzenlenen festival Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Emekli İmam Hatip Mehmet Ak tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi sonrasında Osmaniye Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Temiz, açılış konuşması yaptı. Başkan Temiz, bu yıl 9'uncusunu düzenlemiş oldukları tirşik festivalinin amacının, Andırın, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin birlik ve beraberlik içerisinde yürümesi için gösterilen bir çaba olduğunu söyledi. Temiz, "Amacımız birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağlanmasıdır. Burada kültür farkı olmaksızın aynı yerde aynı çatı altında bulunmamız bizim kardeşliğimizden başlıyor. Vatanı olmayan insanların eşi ve çocukları olmaz. Öncelikle vatanımıza sahip çıkmamız lazım. Bu bağlamda biz sivil toplum kuruluşlarına düşen görev de vatanımıza sahip çıkmak adına birlik ve beraberliği sağlamaktır. Dışarıdan ve içeriden gelebilecek oyunlara taviz vermemeliyiz. Tüm misafirlerimize katılımcılarından dolay teşekkür ediyorum" dedi.Daha sonra, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal birer konuşma yaparak, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.Daha sonra ise önceki yıllarda Tirşik Ağası seçilen iş adamı Bahtiyar Nacar, 9'ucu Tirşik Festivali'nin de ağası oldu. Nacar ve festivale emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Ardından da konuklara tirşik çorbası, bulgur pilavı ve tatlı ikramı yapıldı. Program, özgün müziğin sevilen isimlerinden Ahmet Şafak konseri ile sona erdi.Görüntü Dökümü-------------------------Tirşik çorbası kazanda pişirilmesiDoğranmış tirşik ve festival yazısıTirşik Pancarı saksıdaki haliKatılımcılarİstiklal marşı ve saygı duruşunda bulunulmasıKur'an tilavetiMehter Konserinden detaylarDernek Başkanı yunus Temiz'in konuşmasıPlaketlerin verilmesiTirşik ikramının yapılmasıKatılımcılara paketler halinde tirşik pancarı ikramıAhmet Şafak Konserinden detayBOYUT: 123 MB SÜRE: 03'56"Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,