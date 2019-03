Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

Adalet Bakanı Gül: Türkiye, kıyamete kadar bağımsız kalacakAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını belirterek, "Bu ruh, bunu Sivas'ta yeniden hatırlatmış; dosta, düşmana ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için iftihar meselesi" dedi.Adalet Bakanı Gül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Sivas'a geldi.İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gül, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile bir araya geldi. Bakan Gül'e, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile AK Parti Sivas Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin eşlik etti. Bakan Gül, bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirttiği Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi ilk başlattığı, ilk meşaaleyi yaktığı şehir olduğunu söyledi. Gül, "Sivas, Milli Mücadele'nin bir ön sözüdür. Her Sivaslı, her Türk milletinin bir mensubu da Sivas'taki bu kongreyle başlayan Milli Mücadele ile hep gurur duymuştur, gurur duymaktadır" diye konuştu.Türkiye'nin hiçbir zaman esaret altına girmediğini ve girmeyeceğini, kıyamete kadar da bağımsız kalacağını vurgulayan Bakan Gül, "Bunu bu ruh, Sivas'ta yeniden hatırlatmış, bütün dosta düşmana bunu ezberletmiştir. Sivas'ta bu ruhu görmek, bu ruhu yaşamak, bizim için de büyük bir iftihar meselesi, büyük bir şeref. Sivas'a Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hükümet yatırımları itibarıyla eğitimde, ulaşımda, adalet yatırımlarında, sağlık yatırımlarında ve üniversite ile çok büyük destekleri olmuştur" dedi.Adalet Bakanı Gül, daha sonra Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Sami Aydın'la bir araya gelen Bakan Gül, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Gül, kent meydanındaki tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi'ni gezdi. Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ni de gezen Gül, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Gül, daha sonra Sivas Adliyesi'ni ziyaret etti. Gül'ü Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile Anayasa Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya karşıladı. Bakan Gül, burada Adliye personeli ile fotoğraf çektirdi.Görüntü Dökümü-----------Valilik Ziyareti-Belediye ziyareti-Tarihi alanların gezilmesi-Adliye ziyareti(453 MB HD Görüntü)Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -=====================Ceylanpınar'da yağışlar barınakları yıktı, 18 hayvan telef olduŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı, 18 küçükbaş telef oldu.Ceylanpınar'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle Aşağı Doruklu Mahallesi'nde bazı kerpiç ev ve hayvan barınakları yıkıldı. Yıkılan barınaklarda enkaz altında kalan 18 küçükbaş telef oldu. Mahalle sakinlerinin ihbarının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, ev ve barınaklara dolan suları tahliye etti.Görüntü Dökümü-------------------------------Yağış dolayısıyla göle dönen yollarTaşan derede iş makinesi ile çalışma yapılmasıİlçede devriye gezen zırhlı araçGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 89 MBHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)======================Bitlis'te tek katlı evler ve araçlar kara gömüldüBİTLİS ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.Kentte geçen çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çarşamba tam, cuma yarım, bugün de yine tam gün okulların tatil edildiği Bitlis'te, 141 köy yolu ulaşıma kapandı. Son yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, bazı tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. Kar esaretinin yaşandığı kentte, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının durması ile birlikte kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaların 9 şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile gerçekleştirildiği, köy yollarının defalarca kapanması nedeniyle bugüne kadar toplam 20 bin kilometre yolda karla mücadele yapıldığı açıklandı.VAN'DA 54 KÖY VE 93 MEZRANIN YOLU KAPANDIBu arada Van ve çevresinde de kar yağışı etkili oldu. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı 54 mahalle ve 93 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezraların kapalı olan yollarını açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kırsaldaki kar kalınlığının da 40 santimetreyi bulduğu belirtildi.Görüntü Dökümü--------------------------Kar altındaki sokaklardan detaylar-Kar altındaki araçlardan detay-Kar altındaki tek katlı evlerden görüntüler-Karlı sokaklar-Yolda yürüyen vatandaşlar-Vatandaşlarla röportaj-Genel ve özel detaylarÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -=============Kaçak göçmenlerin minibüsü ile diyaliz merkezinin aracı çarpıştı: 22 yaralıBitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs ile diyaliz tedavisi gören hastaların taşındığı minibüs, kar yaşığı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada Pakistanlı 20 kaçak göçmen ile sürücüler yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, Adilcevaz- Erciş yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Adilcevaz yönüne giden ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmeni taşıyan Yavuz Taştan yönetimindeki 04 D 6362 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Mecit Orak'ın kullandığı 04 P 6264 plakalı diyaliz tedavisi görenlerin taşındığı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile 20 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Yavuz Taştan, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan kaçak göçmenlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHaber: Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), -=======================Okula gidemeyen Meryem'e evinde eğitim imkanıBİTLİS'te, Serebral Palsi hastası olarak dünyaya gelen ve bu yüzden okula gidemeyen 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül (11), Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmenlerin yardımıyla evde eğitim alıyor. Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı, kent genelinde hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 76 öğrenciye evinde eğitim imkanı sunulduğunu belirtti.Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulaması kapsamında okula gidemeyen öğrdenciler için evlerinde eğitim imkanı sunuyor. Beynin kas hareketlerini kontrol edememesi olarak kendisini gösteren serebral palsi hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Meryem Gül de bu imkandan yararlanıyor. Hüsrevpaşaya Mahallesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Meryem Gül, kendisine sunulan imkandan memnun olduğunu belirtirken, baba İrfan Gül, hastalığı nedeniyle okula gidemeyen kızlarına, evde eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti. Anne Naile Gül ise serebral palsi hastalığı ile dünyaya gelen kızının kalçasındaki çıkığı nedeniyle de şu ana kadar 4 ameliyat geçirdiğini söyledi, "Kızımın olması gereken 3 ameliyatı daha var. Allah devletimize zeval vermesin. Milli Eğitim Müdürlüğü ile çok iyi işler çıkarıyorlar. Öğretmenlerimiz eve kadar geliyorlar. Kar kış demeden her şekilde Meryem için seferber olmuşlar. Kızım Meryem de derslerinde çok başarılı" diye konuştu.BİTLİS'TE 76 ÖĞRENCİYE EVİNDE EĞİTİM VERİLİYORMeryem'i evinde ziyaret eden Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı da hastalığı nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için her türlü imkanı sağladıklarını belirterek, "Meryem ortopedik engelinden dolayı okula gidemeyen bir kızımız. Okula gidememesinden dolayı eğitimini tamamlayabilmesi ve akranlarından geri kalmaması adına, evde eğitim uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulan bütün branşlarda öğretmen görevlendirmesini yapıyoruz. Öğretmenlerimiz de Meryem ve diğer bu kapsamdaki öğrencilerimize eğitimlerini evlerinde gerçekleştirmektedirler. Meryem çok başarılı bir öğrencimiz. Kent genelinde ise toplamda 76 öğrencimiz evde eğitim görüyor" dedi.SEREBRAL PALSİ NEDİR?Serebral palsi, kas hareketini ve koordinasyonu etkileyen bir grup bozukluk olarak etki eden bir hastalık. Birçok durumda, görme, duyma ve his duyusu da etkilenebiliyor. Doğum öncesinde anne karnında oluşan nedenlerle görülebileceği gibi, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar ya da çocukluğun ilk yıllarında çeşitli nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.Görüntü Dökümü------------Öğretmenlerin asansörden inerek Meryem'in evine gelmeleri-Meryem'in annesinin öğretmenleri karşılaması ve Meryem'in odasına geçmeleri-Meryem'in yattığı yataktan kaldırılarak masasına yerleştirilmesi-Derse başlamaları ve dersten detaylar-Anne Naile Gül ile röportaj-Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yusuf Kaya ile röportaj-Milli Eğitim Şube Müdürü Kayhan Subaşı ile röportaj-Meryem ile röportaj-Detay görüntülerHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,==================Ormanlık alanda poşetler içinde 6 kedi ölüsü bulunduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, bir çöp poşeti içinde ağaç dibine bırakılmış kedi ölüleri olduğunu gördü, cep telefonlarıyla, görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı. Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürürken, polis de soruşturma başlattı. Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi.Görüntü Dökümü-------Cep telefonuyla çekilen kedi ölülerinden görüntül-Ormanlık alandaki çöp poşetlerinden görüntü-Poşetlerin içindeki kedi ölülerinden görüntüHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,