Dha Yurt Bülteni-9

'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda amfibi çıkarma harekatı başladı1)TÜRK DONANMASI GÖZ DOLDURDUKaradeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başarıyla yapıldı. Türk donanmasının çıkarma harekatı nefes kesti.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan -2019 Tatbikatı'nda İzmir Körfezi'nde amfibi çıkarma eğitimi yapıldı. Jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta düşman toprağı olan Hekim Adası'na çıkarma harekatı öncesinde TCG Bayraktar gemisiyle ilk defa buluşan yerli yapımı olan Bayraktar insansız hava aracı, adadaki düşman unsurlarını belirledi. Belirlenen ve lazer yöntemiyle işaretlenen düşman unsurlarını yok etmek için önce hava harekatı düzenlendi. Harekatta lazerle işaretlenen noktalar Türk F16 uçaklarıyla vuruldu. Ardından tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar (L-402), başta olmak üzere çıkarma gemileri Hekim Adası'nda mayından temizlenen bölgeden karaya çıkarma yaptı. Çıkarma gemisinde bulunan tank ve zırhlı araçlar, amfibi deniz piyade birliğiyle birlikte adaya ayak bastı. Türk piyade birliği, adada temsili düşman kuvvetleriyle çatışmaya girdi. Karada çıkarma harekatı devam ederken, ATAK helikopterleri de havadan adadaki düşman unsurlarına hava taarruzu düzenledi. Senaryoya göre Hekim Adası'na düzenlenen amfibi çıkarma tatbikatı başarıyla tamamlandı. Bu arada Ankara'dan uçakla bölgeye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da erken ihbar ve kontrol uçağından amfibi çıkarma harekatını takip etti.Tatbikatın İzmir Körfezi'nde tamamlanmasının ardından, katılan gemiler, 6-8 Mart tarihleri arasında 34'ü yurtiçi olmak üzere 41 limana ziyarette bulunacak. Bu limanlarda tatbikata katılan gemiler halkın ziyaretine açılacak. Bu limanlarda tatbikata katılan gemiler halkın ziyaretine açılacak.Görüntü Dökümü-------------------Çıkarmadan görüntüF16'lardan görüntüATAK helikopterlerinden görüntüÇıkarmanın yapıldığı adadan görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN - Güven USTA/İZMİR,=================================================2)ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINI KAMYONET KASASINDA TAŞIRKEN BÖYLE DÜŞÜRMÜŞKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan ve Kırklareli'nin Asilbey köyü yakınlarında yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan Okan Algur'ün(29), katil zanlısı Önder Mola, tutuklandı. Mola, tartıştığı Algur'un önce başına levye ile vurup, ardından da 3 kurşun sıktıktan sonra, ayaklarını bağlıyıp, kamyonet kasasında götürürken, düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder Mola ile birlikte 4 gün önce Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Okan Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında karayolunun ortasında saat 01.00 sıralarında bir ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Okan Algur'a ait olduğunu belirledi. İlk incelemelerde Algur'un darp edilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi. Öldürülen Algur'un yakınları kayıp olan cinayet zanlısının bulunması için, evinin önüne yürümüş ve ilçede gerginlik yaşanmıştı.Öldürülen Okan Algur, dün ilçede gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil zanlısı Önder Mola ise, ilçenin Atatürk Mahallesi'ndeki Gündüz Onat Festival Alanı'nda görüldü. Polisi görünce kaçan Molla, yaşanan kovalamacının ardından yakalanır, üzerinde cinayette kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Kırklareli'ne götürülüp İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen Önder Mola, soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.LEVYE İLE BAŞINA VURUP, KURŞUNLAMIŞMola, birlikte pazarcılık yaptığı Okan Algur ile tartıştıklarını anlatarak, önce başına kamyonetten aldığı levye ile vurduğunu belirterek, ardından da üzerindeki tabanca ile bacakları karın bölgesine ateş ettiğini söyledi. Algur'un daha sonra ayaklarını iple bağlayıp, kamyonetin kasasına koyduğunu söyleyen Mola, Babaeski ilçesine doğru giderken, Algur'un kamyonetin kasasından düştüğünü fark ettiğini ifade ederek, "Kamyonu Babaeski'de araziye bırakıp, kaçtım. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.KAMYONETTEN DÜŞME ANI KAMERADAOkan Algur'un ayakları bağlı şekilde konulduğu kamyonet kasasından düşme anları ise saniye saniye güvenlik kamelarına yansıdı. Bunların olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.KAMYONETTEN DÜŞME ANI KAMERADAOkan Algur'un ayakları bağlı şekilde konulduğu kamyonet kasasından düşme anları ise saniye saniye güvenlik kamelarına yansıdı.Görüntü Dökümü-------------------------------------Kamyanetin gidişiOkan Algur'u kamyonet kasasından düşmesiDetaylarHaber-Kamera: Metin KARAKUŞ/BABAESKİ(Kırklareli),-================================================3)YAVRU KEDİ, GİRDİĞİ KAMYONETTEN TAZYİKLİ SUYLA ÇIKARILDIANTALYA'da, park halindeki kamyonetin önce motor bölümüne ardından çamurluk üzerindeki boşluğa giren yavru kedi, itfaiye ekibinin tazyikli su sıkmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra barınağa götürüldü.Olay, sabah saatlerinde, Kepez ilçesine bağlı Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Arızalanan üst geçidin tamiri için gelen görevlilerin park halindeki kamyonetinin motor bölümüne, yavru kedi girdi. Hareket edecekleri sırada kedinin sesini duyan görevliler, çıkarmak için bir süre uğraş verse de başarılı olamadı. Cep telefonundan kedi sesi dinleten görevliler, daha sonra itfaiye ekibi çağırdı. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, kediyi kurtarmak için uzun uğraş verdi. Kamyoneti sallayan ve kaportasına vurup, ses çıkaran ekipler, çamurluk üzerine girdiği tespit edilen kediyi tazyikli su sıkarak, çıkardı. Yavru kediyi kurulayan ekipler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdü.Kedinin kurtulmasına sevindiğini dile getiren Nesimi Can, "Kamyonete geldiğimizde içinden ses geliyordu. Zarar vermek istemedik. Çıkarmaya çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeyi çağırdık. Onlar da kurtardı" dedi. Yeni Clio 5, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak görücüye çıktı. Oyak Renault Fabrikaları konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, tüm dünyanın merakla beklediği Yeni Clio'yu tanıtmaktan gurur duyduklarını söyledi. Yeni Clio'nun seri üretimine kısa bir süre sonra, Bursa Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirten Aoun, söz konusu projenin üretiminde görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yeni Cilo 5'in otomotiv sektörüne damga vuracağını söyleyen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şöyle dedi:306 MİLYON EURO YATIRIM"Clio bizim için çok önemli, sembolik bir model. 30 yıldır var ve 15 milyon araç satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, 3 farklı konsepti içeriyor; otonom, mobil ve bağlantı. Hem iç, hem de dış tasarımı da çok yenilikçi ve çekici. Yeni Clio, hiç şüphesiz içerdiği yeni teknolojilerle, tasarımıyla ve yeni konseptiyle segmentinin ilk sırasında yer alacak. Yeni Clio'nun geliştirilmesinde mühendislik, satın alma, kalite, finans, üretim ve lojistik bölümlerinde görevli çok sayıda çalışanımız, projenin ürün geliştirme ve devreye alma sürecinde Fransa'da ve fabrikamızda farklı görevler aldı. Kendi kategorisinin lideri olacak olan Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon avroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon Euroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon eurosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı. Yaklaşık 70 yerel tedarikçi var. Aracımızın yerlilik oranı da yüzde 50-60 seviyesinde. Hepimizin merakla beklediği bu yeni otomobilimiz, Oyak Renault'a ihracat ve üretim anlamında liderlik getirecek. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı da bulunacak. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum."Konuşmanın ardından Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanı ile eş zamanlı olarak Bursa'da Oyak Renault Fabrikaları'nda tanıtıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Harun Karacan tarafından karşılanan Bakan Varank karayoluyla Mahmudiye ilçesine geçti. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı tesisleri gezdi. Miracle serakent projesi hakkında bilgi alan Bakan Varank, KOSGEB desteklemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en büyük serakent projesinin tarımsal verimliliği arttırma, gıda arz güvenliği sağlama ve ihracat potansiyelini yukarıya taşıma noktasında oldukça önemli olduğunu anlatan Bakan Varank, "Yatırım sürecinin tüm aşamaları tamamlandığında milyar dolarlarla ifade edileceğimiz bir üretim tesisini şehrimize kazandırmış olacağız. Böylece 10 bin dekarlık alanda, 10 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam sağlanması mümkün olacak.Anlayacağınız bu iş bir memleket meselesi. Biliyorsunuz üretimin her alanında tam bağımsızlık hedefiyle yola çıktık. Savunma sanayiinde nereden nereye geldiğimiz, başarılarımız ortada. Ancak biz bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz de. Gerek sanayinin alt sektörlerinde, gerekse tarım gibi hayati alanlarda atılacak adımlar varö dedi.'SERA YATIRIMINDA ŞART 40 DEKARDAN 20'YE DÜŞTÜ'Yerli ve milli üretim öncülüğünde, yapısal temelleri daha da güçlendireceklerini anlatan Bakan Varank, seracılık yatırımlarını desteklemek için bakanlık olarak geçen hafta önemli bir adim attıklarını söyledi. Bakan Varank, bundan sonra 25 dekarlık modern seracılık yatırımlarının da teşvik imkanlarından yararlanabileceğini kaydederek şunları söyledi:"Bundan böyle 25 dekarlık modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikimizin cazip imkanlarından faydalanabilecek. Yine seracılıkla ilgili bölgesel teşviklerimizde de iyileştirmeye gittik. Eskişehir'in de dahil olduğu, gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için asgari arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem yerli, hem de yabancı yatırımcıların bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Tam da bu noktada serakent büyük bir potansiyel sunuyor. Sanayisiyle parlayan Eskişehir'i, tarımda da ülkemizin marka şehirlerinden biri yapmak istiyoruzö'AKILLI GİDİTAL TEKNOLOJİLERİ DESKTELMEYE BAŞLADIK'Seracılığa sunulan imkanların sadece yatırım teşvikiyle sınır olmadığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB'in dün yeni çağrıya çıktığını hatırlatarak, "Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Bu çağrımız kapsamında, akıllı seracılık sistemleri ve yazılımlarını geliştiren şirketleri de, bunları kullanacak firmaları da destekliyoruz. Böylece akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Çünkü sera üretiminde teknolojiyi daha etkin kullanarak, verimi ve kaliteyi artırmak mümkün. Serakent projesi 8 yıllık yoğun bir AR-GE çalışmasının ürünü. Ülkemizin en büyük özel araştırma laboratuvarlarından biri bu başarının mimari. Şirketin ürettiği AR-GE çıktıları, işte bu tesis sayesinde ticarileşecek. Bakin burada entegre bir sistem kuruluyor. Yani herhangi bir yatırımın çıktısı, başka bir yatırımın girdisi olma özelliğini taşıyor. Sıfır atıkla çalışan koca bir tesisten bahsediyoruz. Dolayısıyla, kaynak verimliliği ve ekolojik dengenin sürdürülebilirliği açısından örnek alınacak bir durum bu. Şirket yeni başlattığımız sanayi doktora programının da aktif kullanıcısı. Yıldız teknik üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 26 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi için firmaya destek vereceğiz. Bu öğrencilerimiz, eğitimleri boyunca aylık 4 bin 500 lira burs alacaklar. Bu bursun yüzde 25'i firma tarafından karşılanacak. Mezuniyet sonrasında, bu araştırmacıların şirket bünyesinde istihdamı sağlanacakö şeklinde konuştu.10 BİN DÖNÜMLÜK SERAYI GEZDİBakan Varank ve beraberindekiler daha sonra Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde kurulu olan 10 bin dönümlük serakent projesi uygulama sahasını gezerek çalışanlarla sohbet etti. Serada yetişen domatesleri keserek yiyin Bakan Varank, yetkililerden de tesisle ilgili bilgiler aldı.