Dha Yurt Bülteni -9

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Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret ettiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Van'daki Blutek Moda Tekstil Atölyesini ziyaret edip, çalışanlarıyla sohbet etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaret, açılış ve toplantılara katılmak üzere bugün sabah saatlerinde Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'na inen Bakan Varank,Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Ak Parti İl Başkanı Kayhan Türmenoğlu, Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takve partililer tarafından karşılandı. Van'da 1,5 yıl önce hizmete açılan ve 250 kişinin istihdam edildiği Bluteks Moda Tekstil Atölyesini ziyaret eden, Bakan Varank, burada eşofman üreten kadın ve erkek çalışanlarla sohbet edip, yaptıkları iş hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Van Kent Merkezi'ndeki Pennirciler Çarşısının açılışına katıldı.Görüntü Dökümü---------Bakan Varank'ın tekstil atölyesine gelişi-Tekstil atölyesini gezmesi-Çalışanlarla sohbet etmesi-Bakandan detaylarHaber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-==================Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltıŞanlıurfa'da, halde komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bulunan Ticaret Merkezi Pazarı'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbarla gelen polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------İşyerinde çıkan kavga-Birbirlerine saldıran esnaflar-Kavga eden esnafları ayırmaya çalışanlar-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 16MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)===================Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bitlis'teJandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.Bölge gezisi kapsamında Bitlis'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Tayin Daire Başkanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10'uncu Tugay Komutan Vekili Albay Bülent Sayar, Bitlis İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Çağatay heyeti Bitlis Valiliği önünde İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte karşıladı. Heyet, Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Orgeneral Arif Çetin, bir süre Vali Çağatay ile görüştükten sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek öğle yemeğine katıldı.Görüntü Dökümü-----------Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in karşılanmasıValilik önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiValilik ziyaretçi defteri imzalanmasıValilik makamında toplantıHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/ BİTLİS,=================Kaçak teknesi yelkenli yat olarak kullanılacakÇanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapılırken suç üstü yakalanan ve 3,5 yıldır Yeniköy Limanı'nda bağlı olan 23.5 metre uzunluğundaki yelkenli yat, yeni sahibi tarafından bakım ve onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürülürken, paniğe neden oldu. Bir klavuz kaptanın eski görüntüsünden şüphelenip ihbar ettiği yelkenli yat, yapılan incelemelerin ardından yoluna devam etti. Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyle satılan yelkenli yatın, bakım ve onarımın ardından yeni sahibi Muzaffer Başaran tarafından Bodrum veya Marmaris'te kullanacağı öğrenildi.Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na 84 kaçak göçmeni götürürken 19 Kasım 2015 tarihinde yakalanan 'AMORE 48' adlı 23.5 metre boyundaki yelkenli yat, Ezine ilçesindeki Yeniköy Limanı'na bağlandı. Yelkenli yat, aradan 3.5 yıl geçtikten sonra, geçen ay Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı. Muzaffer Başaran isimli vatandaş satın aldı. Özel tekne statüsündeki yelkenli yata, bakım ve onarım için bir defaya mahsus seyir izni verildi. Uzun süre limanda bağlı kaldığı için boyası eskiyen yelkenli yat, Yeniköy Limanı'ndan Tuzla Tersanesi'ne doğru yola çıktı. Yat, Çanakkale önlerine geldiğinde ise boğazdan transit geçiş yapan gemilerdeki bir kılavuz kaptan, teknenin eski olmasından şüphelenerek, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Buradaki yetkililer de telsiz ile Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurduklaru yelkenli yatı incelemek üzere şehir iskelesine bağladı. Yapılan incelemede, yelkenli yattaki yangın tüpü ve can yeleği sertifikalarının sürelerinin geçmiş olduğu görüldü. Tutanak tutuldu. Çanakkale Liman Başkanlığı yetkilileri, eksiklerini tamamlayan yelkenli yatın yoluna devam etmesi için izin verdi. Tutanak nedeniyle tekne sahibine idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.Muzaffer Başaran'ın Tuzla'da yapılacak olan bakım ve onarımın ardından yelkenli yatı, Bodrum veya Marmaris'te kullanacağı öğrenildi.Görüntü Dökümü---------Teknenin boğazda görüntüsü.Teknenin şehir iskelesine girmesi ve yanaşmasından görüntüler.Sahil Güvenlik ekipleri ve tekneden görüntüler.Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,==================Kadın bestekarların eserlerini seslendirdilerBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, kadın bestecilerin eserleri seslendirildi.Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde dün akşam verdiği konseri, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve yaklaşık 250 kişi izledi. 20 kişilik koro, kadın bestecilerin eserlerini seslendirirken, kadın ve erkek üyeler şarkıları solo da okudu. Salonu dolduran izleyiciler, amatör koruyu konser sonunda uzun süre alkışladı.Koro Şefi Ali Osman Çakır'a çiçek veren Burhaniye Belediyesi Başkan Vekili Cemil Bahadır, "Bu seneki etkinliklerimiz daha farklı oldu. Burhaniye'mizin Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği'nin kadın bestecilerimizden derlemiş olduğu konserle vatandaşlarımız güzel bir gece geçirdiler. 8 Mart'ı çok güzel bir şekilde gece ve gündüz etkinlikleriyle de kutladık. Koro şefimiz Ali Osman Çakır ve koroda yer alan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Koro üyelerinden İnayet Çeltikçi de, "Körfez Gönül Dostları Derneği olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle bir konser verdik. Konserimizde tamamıyla Türk kadın bestecilerin eserlerine yer verildi. Solist arkadaşlarımızın çoğu kadındı. Erkek arkadaşlarımız da bize destek oldu. Halkımız da sevgi gösterdi. Teveccüh gösterdi. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" diye konuştu.Şef Ali Osman Çakır ise "Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın bestecilerin bestelemiş oldukları eserlerden bir program yaptık. Bunu seyircilerimize dinletmek istedik. Zannediyorum başarılı da olduk. İnşallah, bundan sonra daha güzel çalışmalar sergileyeceğiz. Konserimize katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Körfez Gönül Dostları TSM korosu.Koronun eserleri seslendirmesi.İzleyenlerden detaylar.Başkan vekili Cemil Bahadır ile röp.İnayet Çeltikçi ile röp.Şef Ali Osman Çakır ile röp.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),================='Osmangazi Meydanı Projesi' Bursa kamuoyuna tanıtıldıBursa Osmangazi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Dündar, 'Osmangazi Meydan' projesinin lansmanını gerçekleştirdi. Bu güne kadar bin 936 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Dündar, fetih müzesi ile rekor kırdıklarını Osmangazi Meydan projesi ile emsali olmayan bir başarıya imza atacaklarını söyledi.Bursa Osmangazi Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mustafa Dündar, yeni dönem projelerinin tanıtımını gerçekleştirdi. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ile Emine Yavuz Gözgeç'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu'nun da katıldığı tanıtım toplantısında 'Osmangazi Meydan' projesinin sunumu gerçekleştirildi.Bursa'da 2014 yılından beri kamulaştırmaya 143 milyon 217 bin liralık bir bedel ödediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, " Osmangazi'nin ihtiyacı olan meydanın yakında temelini atıyoruz. Şehirleri şehir yapan meydanlardır, şehirler meydanlarla anılır. 2014 yılında bu projemizi paylaşmıştık. Bölgeye bakarak bunun yapılamaz olduğunu söyleyenler oldu. Güçlü bütçemiz ve planlı projemizle, yoğun bir kamulaştırma başlattık. O günden bu güne bölgede 84 bina yıkıldı, 22 bin 518 metrekare alan kamulaştırdık, 143 milyon 217 bin liralık kamulaştırma bedeli ödedik" şeklinde konuştu.'KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖRNEK OLACAK BİR PROJE'Osmangazi Meydanı'nın şehircilik felsefesi ile de öne çıkan bir proje olacağına vurgu yapan Başkan Dündar, "Şehrin çöküntü bölgesi 'kentsel dönüşüm' ile ayağa kalkacak. Bu anlamdaki en büyük katkımızı şöyle örneklendirmek istiyorum. Buraya meydan olmasaydı yer sahipleri kendi yerlerine eski imar planlarına göre 5 emsalli, yüksekliği sınırsız olan ticari alanlar yapabilecekti. Biz, yaptığımız çalışmalar ile bunun da önüne geçtik. Çünkü, dönüşüm sadece bina yıkıp bina yapmaktan ibaret değildir. Sadece ağaçlandırıp yeşillendirmek de değildir. Yaşanabilir şehirler oluşturmaktır, Doğru ihtiyacı tespit edip doğru projeler üretmektir" açıklamasında bulundu.'BURSA'YA DEĞER KATACAK'Osmanlıdan alınan mirası daha da ileri taşımak için projeler yaptıklarını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, "Derdimiz, heyecanımız var. Bursa'nın tarihini ve talihini etkilemek adına ilçe başkanlarımızla beraber Bursa'yı yeni dönemde marka projelerle buluşup Osmanlı'dan aldığımız mirası, daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Osmangazi Meydanı Projesi de, Bursamız'a değer katacak, kentimizi bir adım daha ileriye götürecek bir çalışma olmuş" açıklamasında bulundu.'BURSA'YI İMAR ETMEK HEPİMİZİN ÖVÜNÇ KAYNAĞI'TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'ya hizmet etmekten duydukları memnuniyete değinerek " "Osmangazi Belediyemiz, çöküntü alanı olan bu mevkide, mülkiyet sorunlarını çözüp, yapılaşma sürecinde birçok kesimden insanla istişare ederek herkesi memnun eden, vatandaşımızın önünden geçerken gönül rahatlığıyla bu meydanı yapana helal olsun diyebileceği bir proje ortaya çıkarmış. Bursa'yı imar etmek hepimiz için övünç kaynağı" ifadesini kullandı.'BAŞKA ŞEHİRLERİ BURSA İLE KIYASLAMAK İÇİMDEN GELMİYOR'İçişleri eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ise Bursa'ya hizmet etmenin bahtiyarlık olduğunu belirterek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sokaklarında dolaştığınız zaman tarihin size konferans verdiği kaç şehir vardır. Tarihi kültürel mekanların sizinle konuştuğu, her taşın size başka bir hikaye anlattığı, kendisini bulunduğu yere koyan ustalarla gurur duyduğunu fısıldayan kaç şehir vardır. Bursa uygarlığımızın hülasasıdır, özetidir. Bu şehre hizmet etme fırsatı bulabilmek bahtiyarlıktır. Gördüğüm gezdiğim hiçbir şehri Bursa ile kıyaslamak içimden gelmiyor. Bu kadar güzel bir projeyi harika bir şehirle buluşturmayı düşündüğü için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorumöGörüntü Dökümü---------------Salondan detay-Proje tanıtım videosundan detay-Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu'nun videoyu izlemesi-Mustafa Dündar ve Alinur Aktaş detay-Mustafa Dündar'ın projeyi tanıtması-Mustafa Dündar konuşma-Alinur Aktaş konuşma-Hakan Çavuşoğlu konuşma-Efkan Ala konuşmaSüre: 7.20 Boyut: 820 MBHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,=================