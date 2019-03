Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versinCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında şehit düşen Sinan Yaylı'nın Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Ziyaretin ardından mahalledeki kahveye giden Kılıçdaroğlu, buradaki bir kişinin "CHP, HDP ve terör örgütünün ilişkisi ne olacak?" sorusuna "Terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin. Biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz" yanıtını verdi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2016 yılında Mardin'in Savurn İlçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Sinan Yaylı'nın, Bursa'daki babaevini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İvazpaşa Mahallesi'ndeki kahvehaneye geçti. Burada sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın, "CHP, HDP ve terör örgütünün ikişkisi ne olacak?" sorusu üzerine, "Ben partimin genel başkanı olarak söylüyorum ki terör örgütlerine kim destek veriyorsa Allah belasını versin, biz Türkiye'nin geleceği için mücadele eden bir partiyiz. Bayrağımıza bağlıyız, herkese bağlıyız. Size gayet açık ve net söylüyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------Şehit evine giriş çıkış-Şehit ailesi ile hatıra fotoğrafı-Kahvede terör diyaloğu-Vatandaşlarla fotoğraf çekilmesiBoyut: 315 MB Süre: 2.49Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,==================Bakan Gül: Cemaatinin dediğine göre karar veren güruh, yargıdan temizlendiAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını belirterek, "Anayasa'ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi" dedi.Rize'de, Adalet Eğitim Merkezi açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün yargıyı kendi ideolojik amaçları doğrultusunda bir silah gibi kullanmaya çalıştığına şahit olduklarını söyledi. Gül, "Anayasa'ya değil; kendi ideolojisine, kendi düşüncesine, kendi cemaatinin dediğine göre karar veren bu güruh, yargıdan temizlendi. Yargı mensuplarımız her zaman olduğu gibi Anayasa'ya, vicdana göre karar veremeye devam edecekler. Biz de yeni dönemde daha fazla reform yaparak vatandaşımızın yargıya güveninin artışı için ve yargının da hızlanacağı bir sistemi hep beraber hazırlıyoruz" diye konuştu.Bu aşamada sadece yargı mensuplarına değil adliye, bakanlık ve vatandaşlara da görevler düştüğünü ifade eden Bakan Gül, "11 milyon dosyanın içerisinden hakim, savcılarımız geçen yıl karar vermişler. 3 dosyada, 50 dosyada verilen bir kararın, dosyanın içeriğine bakmadan yargı mensuplarımızı töhmet altında bırakmak, adalet teşkilatımızı töhmet altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Adalet herkes içindir ve tüm yargı mensuplarımız da Türk milletine yakışır şekilde karar vermeye çalışıyorlar. Bu kararı verirken tüm personelimiz ve çalışanlarımız adliyenin bir adalet kapısı olduğunun bilincindedirler" dedi.Bakan Abdulhamit Gül, konuşmasının ardından kurdele keserek Rize Adalet Eğitim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Gül, ardından eğitim binasını gezerek kursiyerlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Görüntü Dökümü----------Bakan konuşmasıDetaylarHaber: Arzu ERBAŞ - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA==================İYİ Parti'li Dervişoğlu: Ciddi güç zehirlenmesi oluştuİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart yerel seçimi öncesi, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti ve MHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, "Seçimlerin üzerinden 1 yıl bile geçmeden, ciddi güç zehirlenmesi oluştu. İktidarı temsil eden parti ve yöneticileri, mensubu bulundukları siyasi partiyi devlet gibi görmeye başladılar; kendilerini devlet gibi görmeye başladılar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, parti devletine dönüştü" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dervişoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyerek, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AK Parti ve MHP'yi eleştiren Dervişoğlu, "İktidar partisi ve ortağı, seçimlerde iki şeyin üzerinde duruyor. Biri Türkiye'de beka sorunu olduğu. Türkiye etrafında ateş yanan bir coğrafyada bulunuyor. Bin yıldan beri burada tutunabilen Türk milletinden başka ülke de bulunmuyor. Coğrafyanın taşıdığı riskler var. Güçlü millet olmayı becerebilmek lazım. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden zerre kuşkumuz yok. Verilecek bütün sınavları vermiş bir millet olarak tarihte yerini aldı. Beka sorunu nereden çıktı? Bu bir travmadır. Bir cumhurbaşkanlığı sistemi uygulanıyor. Dünyada başka uygulaması yok. Bu sistem için geçmişe yönelik değerlendirmelerde bulunmak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak mümkün değil. Çünkü emsali olmayan garabet bir durum. Seçimlerin üzerinden 1 yıl bile geçmeden, ciddi güç zehirlenmesi oluştu. İktidarı temsil eden parti ve yöneticileri, mensubu bulundukları siyasi partiyi devlet gibi görmeye başladı. Kendilerini devlet gibi görmeye başladılar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, parti devletine dönüştü. Onların gözünde partilerinin geleceği tehdit altına girince partilerinin bekasını devletin bekası gibi görmeye başladılar. Asıl sorun da budur. Bu coğrafyanın avantajlarından yararlanmayı beceremezseniz, dezavantajlarıyla baş başa kalırsınız. Türkiye'de beka problemi varsa bunun kaynağını kendilerinde görmeliler" diye konuştu.'GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLERİNE BAKMALILAR'AK Parti ve MHP'nin seçimde kullandığı ikinci argümanın ise muhalefet partilerinin, terör örgütleriyle ilişkide bulunduğuna dair açıklamalar olduğunu savunan Dervişoğlu, "Türkiye'nin başına tebelleş olmuş, geleceğimiz açısından risk oluşturan çok sayıda örgüt var. İki örgütten söz edilmesi mümkün. Biri FETÖ'dür, diğeri de milletin başına uzunca bir yıldır bela olan alan bölücü PKK terör örgütüdür. İYİ Parti'nin ve siyaseten iş birliği yaptığı kurumların bu iki terör örgütüyle iş birliği yapabilmeleri mümkün değildir. Terörle arasına mesafe koymamış gruplarla aramıza mesafe koymuş siyasi partiyiz. Hem PKK ile hem de FETÖ'yle ilişkilendirmeye kalkışanlar, FETÖ ile PKK ile geçmişte yaşadıkları ilişkilere bakmalıdırlar. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesi mümkün olan bir yapıyla bir arada göstermek abesle iştigalden ziyade ahmaklıktır" dedi.'MERAL AKŞENER'DEN ÖZÜR DİLESİN'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki davaya konu olan tartışmaya da değinen Dervişoğlu, "Çok sayıda danışmanları olsa da bazıları hata yapıyorlar. Bunlardan biri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yanlış yere bulaştı, bizi başkalarıyla karıştırdı ya da öyle bir güç zehirlenmesine bulanmıştır ki öfkesine hakim olamamıştır. Liderimiz Meral Akşener'i hapse attırmakla tehdit etmiştir. Bu yarayı fazla kaşımak istemiyorum; çünkü genel başkanımız, hak ettiği cevabı meydanlarda veriyor. Recep Tayyip Erdoğan, işi daha fazla uzatmasın, Sayın Meral Akşener'den özür dilesin. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda, zedelenmeyen müessese kalmaz" diye konuştu.'SONUÇLARINA GÖLGE DÜŞMEMİŞ SEÇİM OLMASINI DİLİYORUM'Türkiye'nin 3 temel sorunu olduğunu kaydeden İYİ Parti'li Dervişoğlu, şunları söyledi:"Türkiye diğer sorunları aşar; ama Türkiye'nin umutsuzluğunun ortadan kaldırılması için Türkiye'nin insanca yaşandığı bir ülkeye dönüşmesi lazım. Siyasi partilerin strateji tanzim ederken, başka siyasi partilere kumpas kurmak, tuzak kurma gibi alışkanlarını bir tarafa bırakmalarını istiyorum. Güzel bir seçim olmasını, sonuçlarına gölge düşmemiş bir seçimin gerçekleşmesini, bu seçimin sonunda iktidarın da kendine bir ders ve pay çıkarmasını temenni ediyorum. İzmir'den bakıldığı zaman bir sorun yok; ama Anadolu'yu gezdim. Orada insanların korkudan seslerini çıkaramadığını varsayıyorduk ya şimdi o tablonun değiştiğini umutla gördüğümü söylemek istiyorum. Anadolu artık uyanmış. Demokrasi için ayaklanmış, iktidardan hesap sormak için gün sayıyor."Görüntü Dökümü------------Açıklamalardan görüntü.Katılanlardan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR===================Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıBursa'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu sokulduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda K.T.P., İ.A., B.G. ve O.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 bin 323 captagon hap, 240 ecstacy hap, 370 gram esrar, 42 gram bonzai, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerin emniyetten çıkışı-Araca bindirilmeleri-Uyuşturucuların görüntüsüSüre: 0.43 sn-Boyut: 81.4 mbHaber: Tahsin AYDIN- Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,=================BM'den İdlib'e insani yardım devam ediyorBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 17 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezinden 17 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.Görüntü Dökümü-----------BM yardım Tırları-Cilvegözü'ne gelirken-Gümrük sahasına girerkenSÜRE: 1'45",197 MB BOYUT:Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=====================101 yıllık coşkuya paramotorlu kutlamaErzurum'un işgalden kurtuluşunun 101'nci yıldönümü törenlerle kutlandı. Türk Hava Kurumu'na ait pilotun kullandığı paramotor, tören boyunca Türk Bayrağıyla uçarak kutlamalara eşlik etti.Erzurum'un işgalden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü kutlalamaları Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın da katıldığı törende Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemini anlattı.Şehitler diyarı Erzurum'da Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığını hatırlatan Vali Okay Memiş, "Türkiye ve bütün Anadolu kurtuluş mücadelesini hep birlikte verdi ama özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum Cumhuriyetin temellerini attığı bir kent. Özellikle düşmana karşı, Ermeni çetelerine karşı çokçetin bir mücadeleyi veren bir coğrafya. Biz dadaşlarımızla, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Adeta emperyalist güçlere düşmana ve Anadolunun bölünmez bütünlüğüne mihenk taşı olarak böyle kazınmış bir destan 12 Mart. Bütün Anadolu'ya emperyalist güçlere kapıyı kapatmış Erzurumlular. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı karla kaplı süs havuzunda mini bir konser verdi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törene Türk Hava Kurumu'na ait bir pilotun uçurduğu paramotor da eşlik etti. Paramotor, tören boyunca Türk Bayrağı'yla kent merkezinin üzerinde uçtu. Buradaki törenin ardından Vali Okay Memiş ve protokol Karskapı şehitliğine giderek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali ve beraberindekilerin 15 Temmuz Şehitliğini ziyaretiyle tören sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Havuzbaşı Kent meydanında toplanan protokol-Törene gelen vatandaşlardan detay-Türk Hava Kurumunun Paramotorunun Türk bayrağıyla uçması-Çelenk Koyma Töreni-Mehmet Sekmenin konuşması-Şiir okunması-Mehteran konseri-Protokolun Şehitlik ziyareti-Dua edilmesi-Şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıSÜRE: 05.25 BOYUT: 606 MBHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,