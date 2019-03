Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

DHA YURT BÜLTENİ -9Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildiIrak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel için Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mehmet Temel ve yakınlarının yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehidin babası Mehmet Temel'e başsağlığı dileğinmde bulundu.Tabuta sarılan şehidin kardeşi Şaban Temel, "Seninle en son gece yarısı konuşmuştuk, bana operasyona gideceğim demiştin, neredesin Taşkın'ım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı şehit kardeşine sarılan bir polis memuru "Senin ağabeyin bir kahramandır, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Yeğeninin fotoğrafını öperek havaya kaldıran Mürvet Temel de gözyaşları tutamadı. Oğlunun tabutuna dokunan Mehmet Temel ise güçlükle ayakta durabildi.Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü köyünde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Tören alanından detaylarTabut başı detaylarıKardeş Şaban Temel'in abisine seslenmesiCenaze namazı görüntüleri ve cenazenin taşınmasıBOYUT: 757 MBHaber Kamera: Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/KÜRTÜN(Gümüşhane),===================Sağlık Bakanı Koca: Tüm dünya, bu şiddet iklimiyle mücadele etmeliSağlık Bakanı Fahrettin Koca Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıda yaralanan 3 Türk vatandaşıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, "Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip, bu şiddet iklimiyle topyekün mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak üzere havayolu ile İstanbul'dan Tokat'a geldi. Bakan Koca'yı Tokat Havaalanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Özlem Zengin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı. İlk olarak Tokat Valiliğini ziyaret eden Bakan Koca burada Vali Ozan Balcı'dan brifing aldı.Brifing sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Koca, "Genel olarak 16 yıllık zaman diliminde Tokat'a 16 milyar 750 milyon, yani 16 katrilyon 750 milyar şeklinde bir hizmet yapıldığını ve bu yapılan hizmet içinde de sağlık yatırımının 577 milyon olarak yapıldığını biliyoruz. Bunun için de özellikle önemli hastaneler, Tokat Devlet Hastanesi gibi Kadın Doğum Çocuk Hastanesi gibi Zile ve Niksar gibi toplam 32 yatırımın 14 tanesi de hastane olarak hizmet vermekte. Ayrıca devam eden birtakım yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızdan Turhal Devlet Hastanesini biliyorsunuz, inşaatı devam ediyor. Onun dışında Pazar ilçesinde entegre hastanemizi bu hafta hizmete açtık. Toplam 3 bin 200 metrekare kapalı alanı olan 6 adet polikliniği olan bir hastanemiz. Erbaa'da ise bugün açılışını yapacağımız toplam 28 bin 655 metrekare olan, 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ve 6 ameliyathanesiyle, diyaliz üniteleriyle 75 Milyonluk bir yatırım. Bugün onu hizmete açmış olacağız. Turhal'daki hastanemizin seviyesi şu an yüzde 73 seviyesinde" dedi.'TÜM DÜNYA MÜCADELE ETMELİ'Basın mensuplarının Yeni Zelanda'da camiye yönelik saldırıda yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Koca "Şimdi her geçen gün vicdan, adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde özellikle bu dönemin, bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemleri şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip, bu şiddet iklimiyle topyekün mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu arada şehit olan 50 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. 3 yaralı Türk kardeşimizle ilgili irtibat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün kendim de görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuş idi. Genel durumu iyiydi. ve kendilerine hem yakınlarına, Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi, seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettim. Şuan kendilerine iyi bakıldığını bu anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk" diye konuştu.Ziyaret sonrası Valilik önünde 5 ambulans ve 1 UMKE aracının teslim törenine katılan Bakan Koca, ardından şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.Görüntü Dökümü------------Bakanın gelişi ve karşılanması-Valilik ziyareti-Buradaki açıklamaları-Ambulans dağıtım törenine katılmasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,=================Teröristin mezarına gitmek isteyen HDP'lilere polis müdahalesiTekirdağ'da hükümlü bulunduğu cezaevinde intihar eden PKK'lı Zülküf Gezen'in mezarını ziyaret etmek isteyen ve 'Dağılın' uyarısına taşla karşılık veren HDP'li gruba, polis müdahale etti. Ziyaret için izin verilen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile beraberindeki milletvekilleri ise polis müdahalesinin ardından mezarı ziyaret etmeden mezarlıktan ayrıldı.Diyarbakır Balıkçılarbaşı'nda 10 Ekim 2007 tarihinde el bombasıyla düzenlenen ve 1 polisin şehit, 2'si polis 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının faili PKK'lı terörist Zülküf Gezen, yapılan yargılama sonunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gezen, hükümlü bulunduğu Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini çamaşır ipiyle tavana asarak yaşamına son verdi. Gezen'in cenazesi, dün gece İstanbul'dan uçakla Diyarbakır'a getirilip, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup, bugün öğle saatlerinde Gezen'in mezarını ziyaret etmek istedi. Mezarlık önünde güvenlik önlemi alan polisler ise Temelli ve milletvekillerine mezarı ziyaret edebileceklerini ancak gruba izin verilmeyeceğini bildirdi. Polisin 'Dağılın' uyarısında bulunduğu grup, polise taş attı. Polis de gruba TOMA'dan basınçlı su sıkarak müdahale etti. Gruptakiler kaçarak dağılırken, Temelli ve milletvekilleri, mezar ziyaretini gerçekleştirmeden mezarlıktan ayrıldı.Görüntü dökümü----------Polisin mezarlık etrafında güvenlik önlemi almasıToplanan gruba dağılmaları yönünde uyarıDağılmayan gruba polis müdahalesiGözaltılarHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile Milletvekillerinin gelişiİkinci müdahale görüntüleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 259 MB + 522 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,===================Avrasya Üniversitesi'nde yangının izleri silindi, ders başı yapıldıTrabzon'un Yomra ilçesinde, 12 Mart'ta çıkan yangında hasar gören Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde tadilatın ardından öğrenciler, yeniden ders başı yaptı. Kampus önünde öğrencilere seslenen Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, "Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor. Ama orada ne yakılıyor? Kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu? Onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize rapor geldiği zaman bakacağız" dedi.Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi Erdoğan Bayraktar Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde, 12 Mart'ta, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.DERS BAŞI YAPTILARÖğrencilerin korku ve panik yaşadığı, büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürerken, fakültedeki tadilat çalışması kısmen tamamlandı. Yangının izleri silinmeye çalışılan fakülte binasının dış cephesi ve çatıda onarım sürerken, derslikler hazır hale getirildi. Öğrenciler, bu sabah yeniden fakülte binasında eğitime başladı.'YANGIN BİNA İÇİNDEN ÇIKMADI'Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, fakülte binası önünde öğrencilere seslendi. Binayı hızlı bir şekilde tahliye etmelerinin örnek olduğunu anlatan Yıldız, "O gün yangın tatbikatlarında bile yapılamayacak şekilde hızlı bir şekilde binayı boşaltıp, hiç kimsenin burnu kanamadan bu kazayı atlatmamız sizlerin sayesinde oldu. Ben üniversiteyi kuran kurucumuz, mütevelli heyet başkanı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış oldu. Umarım özellikle kamu kuruluşları da, bundan sonra bu tür olaylarda gerekli önlemi zamanda alırlar ve hiç kimseye zarar gelmemiş olur. Bu yangın altını çizerek söylüyorum; kesinlikle bina içinden çıkmadı. Sizler de biliyorsunuz, bina içerisinden çıkan herhangi bir yangın yok. Dışarıda ilgili olan olmayan kişiler, bu konuda görüş bildirmeye devam ediyorlar ama bu üniversitenin dediğim gibi yetkili kişisi olarak, bu yangını sizlerde şahitsiniz, bina içinden bir yangın çıkmadı. Dış cephemizin alt kısmında yangın çıkıyor. Ama orada ne yakılıyor? Kim tarafından yakılıyor, kasıt var mı yok mu? Onu bilmiyorum. Onu ancak emniyet, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bize rapor geldiği zaman bakacağız. Bunu bilmenizi istiyorum binamız son derece sağlamdır" dedi.'O GÜN CİĞERİM YANDI'Öğrencilere her zaman sahip çıkacaklarını kaydeden ve bir aile olduklarını söyleyen Yıldız, "Hepimizin binası yandı, o gün buraya geldiğimiz zaman, öğrencilerimizin gözlerinden hocalarımızın gözlerinden ne hissettiğini anlamamak için saf olmak lazım. Velilerimiz çok tedirgin oldu, o gün de söylemiştim, 'eğitime binamızda devam edebiliriz' diye. O günden bugüne gece-gündüz demeden binayı tamamladık. Şimdi hep birlikte içeriye gireceğiz. Çatı katı hariç diğer katlarda bir sorun yok. Herkes üzüldü, bende üzüldüm. İnanının sizin binanız yandı ama benim de o gün ciğerim yandı. Ben bu üniversitenin kurucusuyum, her taşında varım. Burada üzücü bir şey olduğundan herkesten çok ben üzülürüm. Ama sevindim hiç kimseye bir şey olmadı. O günden bu güne ben şahsen o stresi atamadım, inşallah sizler atmışsınızdır. İnanın herkesten çok biz size sahip çıkarız. Biz bir aileyiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------Kampüs önünden görüntülerÖğrencilerden görüntülerFakülte binası son haliÖmer Yıldız konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR/YOMRA (Trabzon), -=================Şehitleri anma tırmanışında saç ve sakalları buz tuttuErzurum Atatürk Üniversitesi Spor Külübü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye yaklaşırken tipiye tutulan ve zor anlar yaşayan kafile dönmek zorunda kaldı. Tırmanışta bazı erkek öğrencilerin saç ve sakalları buz tuttu.Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için hafta sonu Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne, saat 09.00 sıralarında otobüslerle geldi. Öğrenciler ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve kulüp müdürü Yunus Emre Karaca öncülüğünde Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanışa geçti. Güneşli hava ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, 3 bin metrede ani bastıran tipiye tutuldu. Bölgede görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü, bazı erkek öğrencilerin saç ve sakalları buz tuttu. Bunun üzerine zirve tırmanışı iptal edildi. Yönetici ve öğrenciler, Türk bayrağı açıp, şehitler ve Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra döndü.Böylesine anlamlı bir yürüyüşe eşlik ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden İbrahim Özdemirtaş, "İlk başta hava açıktı. Zirvenin soğuk olacağını bilerek gittik. Ona hazırlıklıydık. Ani bastıran tipiyle çok üşüdük. Saçımız, sakalımız buz tuttu ama tırmanışın bizim için değerli olduğunu bildiğimiz için üşümekten bile keyif aldık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Saçları ve sakalları buz tutan öğrenciler-Öğrencilerin tırmanışından detay-Alattin Karacanın konuşması-Öğrencilerin şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Öğrencilerin Çanakkale Türküsünü söylemesiSÜRE: 06.50 BOYUT: 764 MBHaber-Kamera: ERZURUM,==================Tamir etmek için üzerine çıktığı 3 metrelik makineden yere çakıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamir etmek için tesiste arızalanan makinanın üzerine çıkan görevli 54 yaşındaki Can M., burada çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan Can M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ Dökümü------------------Yaralılardan görüntüler-Arıtma tesisinden görüntülerSüre: 0.30 Boyut: 58 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-DHA==================Gaziantep'te şehitler anıldıGaziantep'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.Asri Mezarlıktaki şehitlikte başlayan törene; Vali Davut Gül, AK Parti Milletvekili Nejat Koçer, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulduktan sonra Vali Davut Gül'ün şehitlik defterini imzaladı. Dua edilerek devam eden törende, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Gül ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla sohbet etti. Şehitkamil Konferans Merkezi'nde devam etkinlikte Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce hazırlanan tiyatro gösterimi yaptı. 7 yaşındaki Hatice Kübra Alpman İstiklal Marş'ının 10 kıtasını ezbere okudu.Program, Piyade Yarbay Şahin Yıldız'ın 18 Mart Çanakkale Savaşı'nı anlatmasının ardından sona erdi.Görüntü Dökümü--------Gaziantep ŞehitliğiGaziantep Valisi Davut Gül'ün karanfil bırakmasıŞehit aileleri18 Mart ile ilgili tiyatro gösterimiYarbay Şahin Yıldız'ın sunumuAnaokulu öğrencisinin İstiklal Marşı okumasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 387 MBüHaber-Kamera: Mustafa Kanlı/ GAZİANTEP-DHA)