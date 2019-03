Dha Yurt Bülteni-9

Kaynak: DHA

1)MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ MAHSUR ()ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ocağa gönderildi.Göçük, saat 13.00 sıralarında Gelik beldesindeki kömür ocağında meydana geldi. Maden işçilerinin çalıştığı bölgede, tavan göçmesi nedeniyle göçük oluştu. 1 işçinin göçükte mahsur kaldığı ihbarı üzerine ocak önüne polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi. AFAD Müdürü Ahmet Güngör ihbarın ardından ekiplerin ocağa yönlendirildiğini, ocağa ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.ZONGULDAK,-==================================================2)BAKAN SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDEİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Acıpayam ilçesini ziyaret etti. Evlerin yıkıldığı Ucarı Mahallesi'ne giden Bakan Soylu, depremzedelerle konuştu, bütün ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.Çardak Havaalanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, buradan helikopterle Acıpayam ilçesine geçti. Buradan da karayoluyla Ucarı Mahallesine giden Bakan Soylu, depremzedelerle sohbet edip, dertlerini dinledi, yıkılan evleri inceleyip, son durum hakkında bilgi aldı. İlk olarak Türk Kızılayı'nın mobil mutfağını gezip yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra çadırda kalan depremzedelerle sohbet etti. Yerle bir olan evlerin önünden geçen Bakan Soylu, depremzedelere evlerinin yeniden yapılacağının sözünü verdi. Yıkılan evlerin bulunduğu yerde inceleme yaparken ağladığını gördüğü depremzede Emine Doğan'ın (55) göz yaşlarını sildi.Daha sonra depremle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, dün saat 09.34'te, yerin 11 kilometre derinliğinde, 7 mahallede çok şiddetli hissedilen, diğer alanlarda da ciddi şekilde etkisi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu, devamında 453 artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Bakan Soylu, "Deprem olduktan sonra Valiliğimiz, Denizli Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerimiz hemen bölgeye gelerek gerek hasarların tespiti gerek yaralılara ilgili adımları attılar. Toplam 355 evin 155'inde ağır, diğerlerinde ise orta ve hafif hasar mevcut. Hasar oluşan evlerin yüzde 99 gibi büyük çoğunluğu kerpiç evler. Çok doğal olarak bu evlerin sahiplerinden bir kısmı burada bu mahallede yaşıyor. Ama önemli bir bölümü de şehirde yaşıyor. Gidiş-geliş yapıyorlar. Burada 600'e yakın çadır dağıtımı yapıldı. Artçı depremler devam ettiği çin vatandaşlar evlerine girmek istemiyorlar. Bu konuda çadır talepleri karşılandı. Mart ayında havaların serin olması göz önüne alındığında, ekiplerimiz vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferberler. Kızılay AŞ evi kurdu. Yaklaşık 2 bin 500, 3 bin civarında kişiye burada yemek servisi yapılıyor. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarında bulunacaklar" dedi.'2 KİŞİNİN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR'Depremde yaralananlardan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Bir can kaybımız yok ve biraz önce gördüğümüz evde enkaz altında kalan bir hanımefendi vardı. Komşuları kurtarmış. Hastanede şu an 2 kişi tedavi görüyor. Birinin kolunda depremden meydana gelen bir etkilenme var. Onunla ilgileniyorlar. Onlar da inanıyorum ki yakın zamanda taburcu olurlar. Allah beterinden muhafaza etsin" diye konuştu.Yıkılan evinin bulunduğu alanda ev yapmak isteyenlere nakdi yardımda bulunacaklarını ifade eden Bakan Soylu, "Ben, başka bir yerde istiyorum' diyen olursa da depremle ilgili yapılan konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın depremle karşılaşan vatandaşlarımıza Acıpayam'a 'Geçmiş olsun' dileğini iletmek için, talimatıyla geldim. Talimatı da hiçbir eksikliğin gösterilmemesi. Vatandaşlarımızın soğuk ve serin havanın olduğu bu aylarda depremden kaynaklı bir mağduriyet yaşamaması için gerekli olan her şeyin temin edilmesini gerekliliğidir" dedi.Depremin ardından 453 artçı sarsıntı yaşandığını ve bu artçı sarsıntıların sürdüğünü belirten Bakan Soylu, şöylede devam etti:"Bu artçılardan birisi 4.8 şiddetinde. 6 tanesi de 4 şiddetinin üzerinde. Bu konuda biz tedbirimizi alacağız. Depremin olduğu saatte, depremin olacağını biliyor değildik. Bundan sonra da bu konularda böyle bir süreç yaşanacak mı, daha yüksek depremlere karşılaşacak mıyız, karşılaşmayacak mıyız, bilemeyiz. Biz, tedbirlerimizi alarak inşallah herhangi bundan sonraki olaylarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadan bu surecin geçmesini sağlamış olacağız."Bakan Soylu, açıklamasının ardından, helikoterle miting yapacağı Çivril ilçesine hareket etti.Görüntü Dökümü----------------------Bakan Soylu(nun açıklamaları-Bakan Soylu'nun yıkılan evlerin önünden geçmesi-Bakan Soylu'nun depremzedelerle konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,=========================================================3)DİYARBAKIR- ERBİL UÇUŞLARI 18 AY SONRA YENİDEN BAŞLADIIRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKYB), 25 Eylül 2017'de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kapsamında iptal edilen Diyarbakır- Erbil uçuşları, 18 ay aradan sonra bugün yeniden başladı.IKYB'nin yaptığı bağımsızlık referanduma karşı Türkiye'nin uyguladığı yaptırımlar arasında bulunan Diyarbakır-Erbil uçuşları yeniden başladı. Türk Hava Yolları markası Anadolujet'in Diyarbakır'dan IKBY'nin Erbil şehrine tarifeli uçuşları, bugün itibariyle haftanın üç günü karşılıklı olarak başlatıldı. 18 aydan sonra ilk uçuş için Diyarbakır Havalimanı'nda tören düzenlendi. AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Türk Hava Yolları Bölgesel Uçuşlar Başkanı ve Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.Törende konuşan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, nevruz günü Anadolujet'in Erbil'e Diyarbakır'dan uçuş düzenlemesinin anlamlı olduğunu ifade etti. Eker, "Öncelikle bu seferin başlatılması sebebiyle THY'nin Anadolujet Başkanlığı'na teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seferlerin başlamasıyla ilgili Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talepler bana aktarıldığında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüm, sağ olsunlar onlar gerekli çalışmaları yaptılar. Bu seferlerin, Erbil ile Diyarbakır arasında sadece iki şehrin insanları arasında değil, iki bölgenin tüccarları, sanayicileri, sağlık turizmi, kültür turizmi, tarım, hayvancılık bütün bunlarla ilgili karşılıklı ilişkileri pozitif yönde etkileyecek bir seferdir" dedi.Anadolujet Başkanı Said Şamil Karakaş ise Diyarbakır ile Erbil arası haftada 3 karşılıklı seferlerin yapılacağını ifade ederek, bilet fiyatlarının ise 99 dolardan başlayacağını söyledi. Anadolujet'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra IKBY'nin Erbil şehri yurtdışı uçuş ağına kattığını ifade eden Karakaş, "37 uçak filosu, Ankara Esenboğa ve Sahiba Gökçen Havalimanları merkezli uçuşlarıyla tüm Türkiye'yi bir birine bağlayan Anadolujet, Diyarbakır-Erbil ve Gaziantep-Erbil uçuşlarının başlanmasından mutluluk duyuyoruz. Anadolu'nun bu iki önemli şehirlerinden tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Erbil'e başlattığımız uçuşları ile şehirler ve kültürler arasında köprü kurma görevini sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından pasta ve kurdele kesilip, 18 ay aradan sonra Diyarbakır'dan Erbil seferini yapan yolcu uçağı havalandı.Görüntü Dökümü---------------------Uçuş öncesi düzenlenen etkinlikEtkinliğe katılanlarMehdi Eker'in konuşmasıŞamil Karakaş'ın konuşmasıYolcuların konuşmasıYolcuların uçağa binmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet Ün-Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 512 MB==============================================4)ZEYBEKCİ DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARLA HALI SAHADA BULUŞTUİZMİR'de, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle özel sporcularla halı sahada bir araya gelen, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, onlara hediyeler verdi.İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Parti'li Nihat Zeybekci, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü nedeniyle 9-16 yaş grubundaki down sendromlu sporcular ile buluştu. Jimnastik, masa tenisi ve atletizm gibi kategorilerde ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş çocuklarla halı sahada bir araya gelen Zeybekci'ye AK Parti Bayraklı belediye başkan adayı Ali Aslan da eşlik etti. Zeybekci, sporculara eşofman takımlarının olduğu hediye paketleri verdi. Nihat Zeybekci halı sahada kaleye geçerken, engelli sporcular da penaltı atışı kullandı.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Gürol Aydın, Türkiye'de çok sayıda engelli çocuğa spor yaptırdıklarını belirterek bu özel günde kendileri ile bir araya gelen Nihat Zeybekci'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da engelli çocukları çok sevdiğini ve yakından ilgilendiğini hatırlattı.'ONLAR CENNETİN HEDİYESİ'AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de İzmir'in engelli dostu şehir olmak zorunda olduğunu belirterek şöyle konuştu:"Bu yavrularımız bizim için cennetin hediyesidir. İzmir yollarıyla, kaldırımlarıyla, altyapısıyla, ulaşımı, trafiği ve araçlarıyla onların yüzde yüzüne ulaşacağımız ve hepsini mutlu edebileceğimiz bir şehir olacak. Bu özel günde şunun sözünü veriyoruz ki, biz hayatımız boyunca verdiğimiz bütün sözleri unutmadık, onların aileleri ile birlikte mutlu olacağı bir İzmir yaratmak bizim boynumuzun borcudur. Bunu da onlarla beraber yapacağız. Onları çok seviyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizim için amacımıza ulaştık, demektir. İnşallah Bayraklı da engelli dostu bir ilçemiz olacak." etkinlikte jimnastikte Türkiye birincisi olan, 3 altın madalya sahibi Gülçin Kayhan, penaltı atışını ilk kullanan engelli sporcu oldu.Görüntü Dökümü----------------------Nihat Zeybekci ve çocukların birlikte görüntüsü,-Hediyelerin verilmesinden görüntü,-Nihat Zeybekci'nin kalecilik yaparken görüntüsü,-Nihat Zeybekci'nin konuşmasından görüntü,-Gürol Aydın'ın konuşmasından görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,==============================================5)TOKAT'TA NEVRUZ COŞKUSUTOKAT'ta baharın habercisi olarak nitelendirilen nevruz, düzenlenen resmi programla kutlandı. Öğrencilerin de katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile birlikte kent protokolü katıldı. Program, protokol üyelerince nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Protokol üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler, nevruz ateşinin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu. Programa katılanlara yemek ikram edildi.Nevruzun yeni bir gün ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, "Nevruz baharın müjdeleyicisi, baharın gelişi demek. Nevruz demek, canlılık, yaşam, hayat, enerji demek. Bu Türk dünyasında eskiden beri kutlanan kültürümüzün geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün Türk dünyasının, Türkiyemizin, Türk milletinin nevruzunu kutluyorum. Türk milletine sağlık, afiyet, mutluluk getirmesini diliyorum. Her zaman ve bugünde olduğu gibi birliğimize beraberliğimize, yükselmemize, huzurumuza, refahımıza katkı sağlasın diyorum" dedi.Kutlamalar, üniversite öğrencilerinin çektiği halay ile son buldu.Görüntü Dökümü:---------------------Programdan görnütüler-Nevruz ateşinin yakılması ve üzerinden atlayanlar-Yumurta tokuşturlması ve ikram-Valinin konuşması-Öğrencilerin halayıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(308 mb)