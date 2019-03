Dha Yurt Bülteni-9

Kaynak: DHA

BAKAN ÇAVUŞOĞLU; S-400 ANLAŞMASINA BAĞLIYIZ1)LAVROV: S-400 TEDARİKİNİ MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan almak için anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemine yönelik ABD'den gelen tepkileri değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma geçerlidir ve şimdi teslimat ne zaman olacak bunu konuşuyoruz. İki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka türlü karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu anlaşmaya bağlıyız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamadan önce iki mevkidaş, iki ülke arasındaki 2019-2020 istişareler planını imzaladı. İmzanın ardından soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nın 7'ncisini gerçekleştirdiklerini söyledi.'VİZENİN TAMAMEN KALDIRILMASI BEKLENTİMİZ'Mevkidaşı Lavrov ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bölgesel konuları değerlendiriyoruz. İlişkilerimizin kurumsallaşan çerçevesinden yılda bir defa bu toplantıyı yapıyoruz. Tüm ilişkilerimizi birlikte ele almak ve bakanlıklar olarak bunun koordinasyonunu sağlamayı planlamak ve üst düzeyli konsey toplantılarının hazırlıklarını yapmak bu toplantının temel amacıdır. 8 Nisan'da Rusya'da liderlerin eş başkanlığında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Birçok konu ele alınacak. Bu toplantıda bunun da hazırlığını yaptık. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Karma Ekonomik Komisyonu'nun eş başkanlığına getirildi. Zirve öncesi Rusya'ya giderek hazırlıklarını yapacak. İlişkilerin gelişmesinden mutluyuz. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist artışını görmekten mutluluk duyuyoruz. Vize konusunda birlikte çalışıyoruz. Resmi pasaport sahipleri ve TIR şoförlerine yönelik vize kolaylığı konusunda Putin belge imzalamıştı. Beklentimiz vatandaşlarımıza vizenin tamamen kaldırılması" diye konuştu.TİCARET HACMİ YÜZDE 14 ARTTIBölgesel konularda işbirliğini güçlendirdiklerini dile getiren Çavuşoğoğlu, sadece Suriye ve belli ülkeler değil, Ortadoğu ve Kafkaslar dahil birçok alanda istişare yaptıklarını söyledi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen yıl ticaret hacmimiz yüzde 14 arttı. Bu hedefimiz için umut verici" dedi.'GOLAN TEPELERİ KARARINA KARŞIYIZ'Bir Rus gazetecinin ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna yönelik kararını nasıl yorumladıkları sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "Biz, Trump bu belgeyi imzaladıktan hemen sonra açıklamamızı ve tepkimizi gösterdik. Böyle bir kararı tanımıyoruz. Uluslararası hukuka aykırıdır. Buralar Suriye topraklarıdır. Bir devlet ben istedim diye böyle olacak dediği zaman o kararlar uluslararası alanda meşru olacak diye bir kaide yok. Seçim öncesi Netanyahu'ya destek çıkmak için bu karar alındı. Oldu bittilerle maalesef bölgenin istikrarını olumsuz etkiliyorlar. Huzursuzluk ve kaos oluşturuyor. Türkiye olarak bu belgeye karşıyız" yanıtını verdi.'SURİYE'DEKİ ANAYASA KOMİSYONUNU AÇIKLAYABİLİRİZ'Suriye'deki Anayasa Komitesi'ndeki gelişmeler konusundaki gelişmeler konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, bu konunun siyasi süreç için çok önemli olduğunu vurguladı. Anayasa Komisyonu kurulması aşamasında Astana sürecinin önemli olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, "Astana süreci olmasaydı Cenevre sürecinden bahsedilemezdi. Cenevre'yi ayakta tutan Astana'dır. Birkaç isim konusunda çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki süreçte bir araya gelip bu komisyonun kurulduğunu açıklayabiliriz" dedi.'S-400 ANLAŞMASI GEÇERLİ'Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi konusunda ABD'nin verdiği tepkiler sonrası Türkiye'nin nasıl bir süreç izleyeceği sorusuna Çavuşoğlu, şu karşılığı verdi:"Biz Rusya ile bir anlaşmaya vardık. Türkiye'nin hava savunma sistemine ihtiyacı vardı. Birçok ülkeyle müzakere yaptık. Bazı ülkeler veremedi, vermek istemedi. Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma geçerlidir ve şimdi teslimat ne zaman olacak bunu konuşuyoruz. İki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka türlü karar alması, uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak', artık geçerli olmadığını bütün dünyanın görmesi gerekiyor. Bu anlaşmaya bağlıyız. Üçüncü bir ülkeye verme, satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz. Rusya istediği zaman üçüncü bir ülkeye istediği zaman satabilir. Niye ben alacağım ürünü üçüncü bir ülkeye vereyim? F-35 projesinde Türkiye ortaklardan biridir. Bazı parçaları Türkiye'de üretiliyor. Türkiye yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Çok taraflı bir projedir. ABD'den çelişkili açıklamalar geliyor. Trump'ın Cumhurbaşkanımıza söylediği açık ve kayıttadır. Bu karmaşada herkes farklı şeyler söylüyor. Bir gerçek var ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ile S-400 konusundaki anlaşması geçerlidir."'YPG'YE VERİLEN SİLAHLARDAN BAZILARI TÜRKİYE'DE YAKALANDI'Suriye'de YPG'nin elindeki silahların hatırlatılması üzerine Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin orada işbirliği yaptığını söyledi. Terör örgütlerine çok silah verildiğini belirten Çavuşoğlu, "O silahları geri alacaklarını söylediler. Şimdi bazılarını alamayacaklarını söylüyor. YPG/PKK bu silahların önemli bir kısmını sattı. Bazıları Türkiye'de yakalandı. PKK/YPG bu bölgede olduğu sürece komşu ülkelerin ve Suriye'nin güven içinde olduğu söylenemez. Suriye'nin toprak bütünlüğü tehdit altındadır. Bunların amacı Suriye'yi bölmektir. Koalisyon bunları cesaretlendirmiştir. ABD'nin çekilme kararının ardından güvenli bölge nasıl olur ve buralarda nasıl çalışacağız, bu kararı alan ABD ile görüşüyoruz. Aynı zamanda Rus ortaklarımız ile bu konuları koordine ediyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığı ortadadır. ABD'nin çekilme kararının ardından bir eylem planının olmadığını görüyoruz. ABD'den bu konuda da farklı ve çelişkili açıklamalar geliyor. Süreci birlikte koordine etmek durumundayız. Boşluğu terör örgütleri değerlendirmemeli" diye konuştu.'GOLAN TEPELERİ SURİYE HALKI VE DEVLETİNİNDİR'Suriye topraklarındaki İdlib konusunda Rusya ile imzaladıkları mutabakatın geçerli olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Sahada uygulanması için arkadaşlarımız çalışıyor. Ortak devriye dahil aşamalı olarak sahadaki işbirliği somut bir şekilde görülüyor. İdlib mutabakatını başarılı şekilde uygulamak bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ama özellikle son zamanda rejimin saldırıları arttı. Rejimin bu saldırıları durdurması gerekiyor. Siviller de ölüyor, ateşkesi tam olarak tesis etmemiz lazım. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Biz Astana garantörleri olarak herkesten daha fazla Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin kuzeyi de Golan Tepeleri de Suriye'nin topraklarıdır. Şu andaki rejim ile ilişkilerimiz malum ama buralar Suriye halkının ve Suriye devletinindir. Rejimin başında o olmuş bu olmuş bunu değiştirmez. Rejim buraya dönecekse ABD çekilmem diyor. ABD'nin çekilmesi bölge için önemlidir. Bu konuları sadece ABD ile değil ortaklarımız ile de koordine ediyoruz. Güvenli bölge fikri Türkiye'nin güvenliği için çok önemlidir. Bu bölgede güvenli bölge olmazsa rejimin eline geçerse ayrı bir kaos doğar. Geçici tedbirler Suriye'nin geleceğini tehdit etmez, etmemelidir."CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİİstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin açık şeffaf yargılanması talebinin yerinde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Biz bütün bilgileri paylaştık. Bizim açımızdan problem yok. Suudi Arabistan ile de paylaştık. Ama Suudiler tarafından bize bilgi verilmedi. BM'nin böyle bir açıklama yapması doğrudur. Herkesin yargılama süreci hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor" dedi.LAVROV: S-400 TEDARİKİNİ MEMNUNİYETLE TAKİP EDİYORUZRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşacaklarını vurguladı. Lavrov, "Türk akımı olsun, nükleer santral olsun bütün bu projeler bizim belirlediğimiz takvim kapsamında devam ediyor. Zamanında devreye alınacaktır. Askeri, savunma işbirliği konularını toplantıda ele aldık. S-400 savunma sistemlerinin tedariki konusunda çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi. Türkiye'ye giden Rus turist sayısında yüzde 25 artış olduğunu kaydeden Lavrov, vatandaşlarının güvenliğini sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. Vizelerin kaldırılmasına yönelik de konuşan Lavrov, "Hususi, görev pasaport sahibi ve profesyonel sürücülere vize muafiyeti üzerine çalışıyoruz. Türkiye'ye gelen veya yaşayan vatandaşlarımıza ibadet imkanı sağlayan Türkiye'ye minnettarız" diye konuştu.SURİYE MESELESİToplantıda öncelikli konular arasında Suriye olduğunu belirten Lavrov, BM kararı kapsamında çalışmaların devam ettirilmesinden yana olduklarını vurguladı. Lavrov, "Astana formatı kapsamında Türkiye, Rusya, İran aktif olarak çalışıyoruz. Astana çözüme katkı sağlıyor. Bu formata engel olmak isteyenler de var ama Suriye'de Anayasa Komisyonu kurulması çalışmalarını hızlandırdık. BM, Suriye hükümeti ve muhalefetle işbirliği içinde bu çalışmaları yürütüyoruz. Anayasa Komisyonu kurulmuş olması Cenevre sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Mültecilerin barış içinde ülkelerine dönebilmesi önemli. Beşeri ortamın iyileştirilmesi önem arz ediyor. Askerden arındırılmış bölge çalışmaları devam ediyor. Suriye arazisinde terörizmin ortadan kaldırılması için müşterek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.GOLAN TEPELERİ KARARINA TEPKİ GÖSTERDİSergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararını değerlendirdi. Lavrov, "Bu adım İsrail'deki seçimler kapsamında değerlendiriliyor ama bunun başka bir boyutu var. Öyle hissediyorum ki, bu bilinçli olarak, 'Ben her şeyi yaparım' gösterisidir. Bu gösteri, ultimaton ve tehditle yapılan şey. Bu bir nevi ABD'nin dış politikada uyguladığı yeni bir aracı. Bu tür ilişkiler uluslararası hukuka aykırı. Burada düşünülebilen uluslararası ilişkiler ilkesi ihlal edilmekte ve çiğnenmektedir. Güvenlik Konseyi'nin Ortadğu çözüm sürecinin Golan Tepeleri kararına aykırı bir davranıştır" dedi.'ARAPLARIN YAŞADIKLARI TOPRAKLARA DÖNMELERİ GEREKMEKTEDİR'ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik de açıklama yapan Lavrov, şöyle konuştu:"Biz Türk meslektaşlarımızla bu konuyu ele alıyoruz. Suriye'nin Kuzeydoğusuyla ilgili ortak yaklaşımımız var. Bunu Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak ve Türkiye'nin de güvenliğini göz önünde bulundurarak yapmamız gerekir. Türkiye ile Suriye arasındaki sınırdan bahsediyoruz. Komşulardan birinin burada devre dışı bırakılması mümkün değil. Adana Sözleşmesi güzel bir altyapı oluşturdu. Fırat'ın doğusunda olup bitenlerle ilgili ABD çekildiğini söyledi ama henüz çekilmedi. Orada oluşmuş durumu, ABD'nin girmesinden önceki duruma döndürmek gerekir. Arapların yaşadıkları topraklara dönmeleri gerekmektedir."Görüntü Dökümü-----------------Canlı YayınlandıHasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -========================================================2)ARAP YATIRIMCILARIN GÖZÜ BU PROJEDETRABZON'da, yayla turizmine yönelik birçok alternatifi de içinde barındıran 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'nde ihale aşamasına gelindi. Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların ihale sürecini yakından takip ettiği projeyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kuveytli, Katarlı ve Suudi yatırımcılar, projeyle ciddi anlamda ilgileniyor, bu da projeyi hayata geçirme noktasında bizi motive ediyor" dedi. Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nce, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan ve özellikle son zamanlarda Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi akına uğrayan kentte, turizme yönelik 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında, Mağmat Boğazı'nda Hazine'ye ait 600 dönümlük alan Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edildi. Tahsis sürecinin ardından, belediye tarafından tasarım çalışmaları başlatıldı. Kent ve bölge turizmine katkı sağlayıp, yeni turizm aksı oluşturulması hedeflenen projede ihale aşamasına gelindiği belirtildi.'2 AY İÇİNDE İHALEYE ÇIKACAK'Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cazibe merkezi haline gelmesini amaçladıkları projeye, özellikle Arap yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını aktaran Başkan Genç, 2 ay içinde projenin ihaleye çıkacağını duyurdu.ARAP YATIRIMCILAR MERAKLA BEKLİYORYeni dönemde 'vizyon proje' olarak nitelendirdiği Tarihi İpekyolu Projesi'nin, kent ve bölge turizmine önemli katkı sunacağına işaret eden Başkan Genç, "Artan turizm faaliyetlerine paralel olarak Mağmat Boğazı'nda yeni bir turizm ve yaşam alanını hayata geçireceğiz. Dört etap halinde gerçekleştireceğimiz projenin tasarım çalışmalarını tamamladık. Şimdi ihale aşamasına sıra geldi. 2 ay içinde projenin ihalesini gerçekleştireceğiz. Arap yatırımcılar ve diğer girişimcilerle olan görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımcıların projemize çok yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Kuveytli, Katarlı ve Suudi yatırımcılar var. Ciddi anlamda projeyle ilgileniyorlar. Hatta Kuveytli olan bir yatırımcı, proje için 3 defa Trabzon'a geldi. Proje ihale yöntemi ile olduğu için onlara yüzde yüz bir güvence veremiyoruz. Körfez ülkelerinden bölgemize ciddi sayıda turist geliyor. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların da projeyi bu denli merak edip takipte olmaları, bizleri bir an önce projeyi hayata geçirme noktasında motive ediyor" dedi.'YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK'Projede yap-işlet-devret modeli uygulanacağını ifade eden Başkan Genç, "Şehrimizin gelişen trendi turizm olduğu için ziyaretçilerimizin şehirde kalma sürelerini arttırabilmek adına projemizi yaptık. Ciddi bir yatırım. Yap işlet devret modeli ile birlikte projemizi hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Olmazsa mutlaka biz belediye olarak projeyi yapacağız. Ciddi bir maddi külfet, ama turizme yönelik olduğu için devletimiz ciddi destekler veriyor yapılması için. Şehrimizde turizm çeşitliliğini artırmak amacı ile ilk etabında hediyelik eşya satış alanları, telesiyej, çeşitli spor alanları, ikinci etabında konaklama ve gözlem kuleleri, yürüyüş alanları, üçüncü etabında seyir terasları, kent balkonu, seyir kulesi, dördüncü etabında da spor köyü yapacağımız projeyi yaklaşık 600 dönümlük bir alanda hayata geçireceğiz. İçinde yöre halkının tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerini satabileceği mekanlar da inşa ederek yöre halkının ekonomisine katkı sunacağız. Projemiz tamamlandığında yeni bir yaşam alanı oluşacak" diye konuştu.'DOĞAYLA İÇ İÇE BİR PROJE TASARLADIK'Projenin doğayla uyumlu olarak tasarlandığını vurgulayan Genç, "Doğayı tahrip etmeyen, doğayla bütünleşik çok güzel bir proje yapmaya özen gösterdik. Çünkü artık günümüzün turist profili bozulmamış, el değmemiş bir doğa istiyor. O nedenle doğayla iç içe ama doğayla barışık bir proje tasarladık ve her yaş grubundan ziyaretçilerin istifade edebilecekleri çok güzel bir konsept hazırladık. Belediye başkanı olarak projenin bütün sürecini bizzat takip ettim. Uzun bir prosedür; 600 dönümlük bir alan bahsi geçen yer. Bütün olarak çalışıp, etap etap oranın projesini hazırladık. Mera vasfından çıkarıp belediye ukdesine aldık. Zor bir süreçti. Epey mesafe kat ettik. Ama şimdi 2 aylık bir zaman diliminde de ihaleye çıkarıp 'bismillah' diyeceğiz" ifadelerinde bulundu.Görüntü Dökümü------------------------Arap turistlerden görüntülerProjeden detaylarAhmet Metin Genç röpDetaylarBOYUT: 418 MBHaber Kamera: Aleyna KESKİN/TRABZON,=================================================3)ŞANLIURFA'DA, 2'Sİ HDP BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI, 14 KİŞİYE TERÖR GÖZALTISIŞANLIURFA'nın Siverek ve Viranşehir ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin 2 belediye meclis üyesi adayının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK adına çalışmalar yürüttüğü ileri sürülen, HDP'nin Viranşehir belediye meclis üyesi adayları Gazal Ülük ve Halil Orhan'ın da aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.ŞANLIURFA, -===================================================4)KÖTÜ KOKU GELEN İŞ YERİNDE CESEDİ BULUNDUSAMSUN'un Canik ilçesindeki sanayi sistesinde çevredeki esnafların kötü koku geldiğini bildirmesiyle iş yerine giren polisler, Hidayet Er'in (70) cansız bedeniyle karşılaştı.Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi 42'inci Sokak'taki oto döşeme dükkanından kötü koku gelmesi üzerine çevredeki esnaflar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, işyerine girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Hidayet Er'in öldüğünü belirledi. Yaklaşık 2 aydır önce öldüğü sanılan iş yeri sahibi Er'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Görüntü Dökümü-------------------------Olay yerinden detaylar(SURE: 00.28 DK) (BOYUT: 53 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,