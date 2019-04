Dha Yurt Bülteni -9

Kaynak: DHA

Bakan Kasapoğlu: Türkiye'yi spor turizminde marka haline getireceğizGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuar, ANFAŞ EXPO Center'da gerçekleştirildi. 'Spor Turizm' temasıyla yapılan fuara 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 binin üzerinde ikili iş görüşmeleriyle turizm ekonomisine 30 milyar lira katkı sağlanması amaçlanıyor.Fuarın, Türkiye'nin sosyal, coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak, bu vesileyle turizmdeki ağırlıklarını artırabilmek maksadıyla önemli bir kapı açtığını anlatan Bakan Kasapoğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin ağırlığının her geçen gün arttığını vurguladı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü belirtti. Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerleme sağlandığını söyledi.Türkiye'nin yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor turizminde de ağırlığını artırdığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Yatırımları ve tanıtımları artıracağız. İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz. Bu seneki organizasyonumuzun ana teması spor turizmi. Sizler, bu alanda iş görüşmeleri gerçekleştirmek ve Türkiye'nin mevcut potansiyelini gözlemlemek üzere, dünyanın birçok yerinden ülkemize geldiniz. Bizim için sporun ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiren, iyileştiren anlamı var. İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil, bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.'EN İYİ SPOR TESİSLERİNE SAHİP ÜLKELERDEN BİRİYİZ'2002 yılına kadar Türkiye'de mevcut spor tesisi sayısı 1575 iken, 2002 yılından sonra başlatılan tesisleşme hamlesi ile bugün sayının 3 bin 500'lerin üzerine çıktığını anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:"Bugün geldiğimiz noktada; dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Türkiye'nin iklim özelliklerinin de bütün spor dalları için son derece elverişli olmasını ayrıca büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Antalya, İzmir, Erzurum, Trabzon, Mersin, Samsun başta olmak üzere, hemen hemen bütün şehirlerimizi, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattık. Sporda ortaya koyduğumuz bu ivmelenme, önümüzdeki süreçte de devam edecek. Ekstrem spor turizminin de branş ve bölge açısından çeşitlendirilmesi noktasında çalışmalarımız sürüyor."MARKALAŞLAMA VE PAZARLAMANIN ÖNEMİSpor turizminde markalaşlama ve pazarlamanın önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "Spor turizmi noktasında perspektifimiz, uluslararası eksende tesisleriyle, imkanlarıyla, teknolojisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'ye spor turizmi yönünden, yurtdışından doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili pazarlama ve branding faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli adımlar atmaya hazırlanıyoruz. Bunların başında, gelişmiş spor ülkelerinde kuracağımız Gençlik ve Spor Ataşelikleri geliyor. Bildiğiniz gibi bakanlığımızın yurtdışı teşkilatı ile ilgili çalışmalarda son dönemece girdik. Öte yandan, bakanlığımız bünyesinde bir de Spor Turizmi Birimi kurmaya hazırlanıyoruz. Spor Turizmi Birimimiz ile Yurtdışı Teşkilatımız; ülkemizdeki spor tesislerimizin tanıtımını ve etkili bir şekilde yurtdışında pazarlanmasını sağlayacak. Bakanlığımız ile organizatörler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılayacak. Yaz ve kış turizminde olduğumuz gibi, kültür turizminde olduğu gibi, son yıllarda ivmelenen sağlık turizminde olduğu gibi, spor turizminde de potansiyelimizi en doğru şekilde kullanmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.Törende Vali Münir Karaloğlu da Antalya'nın Türkiye'de turizmin başkenti, ülkenin misafir odası olduğunu dile getirdi. Antalya'nın deniz, kum, güneş üçlemesini turizm faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu, kentte turizmi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya'nın çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna evsahipliği yaptığını vurgulayan Vali Karaloğlu, "Bizim amacımız sağlık, spor ve alternatif sporları geliştirerek Antalya'daki turizm sezonunu 12 aya yaymak. Bizim sezonumuz mayıs ayında başlayıp ekim ayı sonuna kadar. Bunu 12 aya yayarsak Antalya'ya gelen 14 milyon yabancı sayısını, 2023 yılı hedefi olan 25 milyon sayısına çıkarabiliriz" diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, fuardaki stantları gezdi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Türkiye Judo Federasyonu ile Uluslararası Judo Federasyonu arasında Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi Projesi'nin imza törenine katıldı.Görüntü Dökümü--------Bakandan detay görüntü-Katılımcıların detay görüntüsü-Bakanın konuşması-Bakanın fuarı gezerken görüntüsü-Detaylar666 MB// 6.00 SN HDHaber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==================Edirne'de 'göçmen akını' ihbarı; önlemler artırıldıTürkiye'de yaşayan göçmenler, bir grubun internetten yaptığı çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye gelmeye başladı. Jandarma ve polis ekipleri yollarda önlem alarak göçmenleri kent girişlerinde durdurup, Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne götürüyor.Edirne'de polis ve jandarma ekipleri çok sayıda göçmenin kente geleceği ihbarının ardından bu sabah saatlerinde şehrin girişi ve otobüs terminalinde geniş önlemler aldı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapılarına giden yollarda özel harekat polisleri ile jandarma timleri önlemleri artırdı. Jandarma, İstanbul- Edirne otoyolu gişeler girişinde, otobüs ve taksileri durdurup yaptığı aramalarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 100'e yakın göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Otobüste kızı eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, "Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. Televizyon kanalı ve internet üzerinden yapılan çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için buraya geldik. 7 Nisan'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek" dedi. Jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistanlı bir kadın gözyaşı döktü. Yakalanan göçmenler kente gelişlerin devam edeceğini söyledi.Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişi, terminal ve toplu taşıma noktalarında önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-----------Jandarma ve polisin aldığı önlemlerOtobüslerde yapılan aramalarYakalanan mültecilerMültecilerin bekletilmesiMültecilerle röp.Otobüs içinde arama yapılmasıOtobüs içindeki mültecilerDetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-==================Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralıMardin'in Nusaybin ilçesinde, sürücüsünün, yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, dün gece Nusaybin- Midyat karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Şengül'ün kullandığı 34 RZ 3996 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Şengül, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ancak kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Şengül ile beraberinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kazaya neden olan köpeğin ise yara almadan olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.Görüntü Dökümü----------Kaza yeri- Kaza yapan otomobilGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MBHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),====================Eşi makamında gün yapan vakıf müdürü başkan oldu, ilk iş olarak kısır dağıttıKırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, eşinin, kaymakamlık binasındaki makamında gün yapmasıyla gündeme gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz, MHP'den belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alarak, Yahşihan Belediye Başkanlığı görevine başlayan Türkyılmaz'ın ilk icraatı, başkanlık makamında, eşiyle birlikte kısır dağıtmak oldu.Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz, geçen yılın Aralık ayında, kocasının kaymakamlık binasındaki makamında, 11 arkadaşıyla gün yaptı. Necibe Türkyılmaz'ın, eşinin makam odasında arkadaşlarıyla yaptığı 'kısır partisi' ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından soruşturma başlatıldı.BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİMHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Osman Türkyılmaz'ı Yahşihan Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi. Görevinden istifa ederek, aday olan Türkyılmaz, pazar günü yapılan seçimi kazanarak, belediye başkanı seçildi. Türkyılmaz, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra beraberindeki grupla belediyeye geçti. Burada yapılan törende Osman Türkyılmaz, AK Parti'li Ahmet Sungur'dan görevi devraldı.KISIR DAĞITTIOsman Türkyılmaz'ın ilk icraatı ise başkanlık makamında eşi ile birlikte kısır dağıtmak oldu. Başkan Türkyılmaz, büyük tepside hazırlattığı kısırı makamında kendisini tebrik edenlere dağıttı. Türkyılmaz, eşinin makam odasında 'kısır partisi' verdiği yönündeki haberlere çok üzüldüğünü söyleyerek, "O gün ben devlet adabına uygun şekilde makamımı hanımlara açmıştım. Bugün o hanımefendiler burada, biz yine bugün halkın makamına geldik. Makamda gerçekten bu sefer 'kısır partisi' yapıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü--------------Makamdan tebrik-Başkanın kısır dağıtması-Başkanın açıklama yapması-DetayHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,==================Hakkari'den 40 öğrenci Muğla'ya gittiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Hakkarili 40 öğrenci uçakla Muğla'ya gitti.İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesindeki değişik okullarda okuyan 40 öğrenci, uçakla Muğla'ya gitti. Hakkari Valiliği önünde bir araya gelen öğrenci ve rehber öğretmenleri, Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Billa Gür ve veliler uğurladı. Muğla'da 3 gün kalacak olan öğrenciler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulucak.Vali Akbıyık, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projeyi yürüten başta Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Hanımfendi ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Hakkari'de 2018- 2019 yılında yaklaşık 250'ye yakın öğrencimizi geziye gönderdik. Bir önceki dönem ise binin üzerinde öğrenci gönderildi. İnşallah bütün çocuklarımız Türkiye'nin her yerini görecekler. Tarihi, turistik ve kültürel güzelliklerini gördüler. İstanbul, Ankara ve Muğla gibi birçok ili görme fırsatı buldular. Bu da ileride eğitimlerinin gelişmesine katkı sağlayacak.Öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------------Hakkari Valiliği önünde toplanan öğrencilerHakkari Valisi İdris Akbıyık öğrencilerle sohbet etmesiVali Akbıyık'ın açıklamasıÖğrencilerin servislere binmesiGenel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -=====================Mersin Adliyesi'nde kan bağışıMersin Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı, avukat ve memurlar kan bağışında bulundu.Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mersin Barosu ortaklığında, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısı ile adliye içerisinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Başsavcı Mustafa Ercan başta olmak üzere, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, hakimler, savcılar ve adliye personeli Kızılay tarafından oluşturulan noktada kan bağışladı.Kan bağışının önemini vurgulayan Başsavcı Mustafa Ercan, "Bütün personelimi, hakim ve savcı arkadaşlarımız, avukat meslektaşlarımız ile adliyeye gelen vatandaşlarımız kan bağışında bulunuyor. Daha önceden de bir kampanya düzenlemiştik. Kan vermenin hem bir hayır işi hem de vatan görevi olduğu bilinci ile vatandaşlarımız kan vermektedir. Mersin ve Adana nüfusa göre kan vermede liderdir. Bu liderliği de Mersin olarak sürdürmekte kararlıyız" dedi.Görüntü Dökümü----------Adliye binasının görüntüsüKan verme alanının görüntüsüBaşsavcı Mustafa Ercan'ın tansiyonunun ölçülmesiBaşsavcının kan vermesinden genel ve detay görüntülerBaşsavcı Ercan'ın açıklamasıSÜRE: 01'54" BOYUT: 207 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=======================Hani Belediye Başkanı AK Parti'li Lale, göreve başladıDiyarbakır'ın Hani Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li İbrahim Lale, mazbatasını alıp, görevine başladı.Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin sonuçlarının kesinleşmesiyle İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan AK Parti'li İbrahim Lale, beraberindekilerle Hani Belediye Başkanlığı binasına geçti. Lale, burada görevi devralıp, makamında tebrikleri kabul etti. Hani'de önemli projelere imza atacaklarını dile getiren Başkan Lale, "Tabi bu başarıyı halkımızla teşkilatlarımızla ve bütün Hani ilçesinin ileri gelenleriyle gönüllerine girerek elde ettik. Biz zaten milletin hizmetkarları olarak bugüne kadar çalıştım. Yerel yönetimler zaten hizmet kapısıdır, bir hizmetkarlık görevidir. Bunu daha önceki görevlerimde de yaptığım için bunu biliyordum. Zor bir seçim geçirdik. Bölge coğrafyasına kırsal kesimin olması ve bu kırsal kesimde iki ilçenin arasında aynı HDP'nin anlayışıyla idare edilen ilçeler olması zor olduğunu biliyorduk. Şimdi ben yıllardır burada gönüllerin kırıldığı yerde hizmeti getirseniz de o hizmet insanların gönlüne girmez. 'Ya Allah' dedik, kapı kapı gezdik, insanların gönlüne girdik ve o gönül sıcaklığıyla bu seçimi aldık. Bu süreç bölgemiz için Diyarbakır için hayırlı olur inşallah" diye konuştu.Hani Belediye Başkanı Lale'yi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti İl Başkanı Serdar Budak ve partililer de makamda ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.Görüntü Dökümü----------Hani BelediyesiBaşkanlık makamıAK Parti'li Lale'nin konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 528 MBHaber-kamera: Mesut BUDRAÇ/HANİ (Diyarbakır),