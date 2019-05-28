DHA YURT BÜLTENİ - 9

1,5 yaşındaki Ecrin'i yeniden arama çalışması başlatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün ayakkabı ve kıyafefleri bulunan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı yeniden arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde bulunan kafatası ve kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada aynı bölgenin daha önce tarandığı, kemik parçalarının sonradan o alana bırakıldığı üzerinde durulduğu bildirildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile, kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları sonlandırıldı

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.

ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.

Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7,5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6,5 aylık hamile olduğu bildirildi.

Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.

Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden arama detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY-Tayfur KARA SAMSUN-DHA

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Adana'da FETÖ operasyonu (EK)

1'İ ÖĞRENCİ 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

1'İ ÖĞRENCİ 17 ASKER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda Somali uyruklu 1 üniversite öğrenci ile 17 muvazzaf askerin gözaltına alındığı açıklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı; "Terör örgütü FETÖ/PDY'nin askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde 20'si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendirilmektedir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 7'si Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

AFRİKALI ÖĞRENCİLER SORUMLUSU DA YAKALANDI

Başsavcılık ayrıca FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da örgütün Afrikalı Öğrenciler Sorumlusu olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A.'nın da gözaltına alındığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Somali vatandaşı A.M.A.'nın adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Polis aracının gidişi

SÜRE: 01'05" BOYUT: 121 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'ndeki arazilerde yaklaşık 8 yıldır oluşan heyelanlar, yörede oturan vatandaşları tedirgin ediyor. Heyelanlar sonucu 15 dolayında evde hasar oluşan mahallede, yollar ve tarım arazilerinde hasar gördü. Yöre sakinleri evlerinde korku içinde yaşadıklarından yakınarak, yetkililerden heyelanlara karşı önlem almalarını istiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'ndeki arazilerde yaklaşık 8 yıl önce heyelanlar meydana gelmeye başladı. Vatandaşları tedirgin eden heyelanlar sonucu 15 dolayında evde hasar oluşan mahallede, yollar ve tarım arazilerinde hasar gördü. Yöre sakinleri evlerinde korku içinde yaşadıklarından yakınarak, yetkililerden devam eden heyelanlara karşı önlem almalarını istiyor.

58 yıldır mahallede yaşadığını anlatan İsmail Aydın, "Burada heyelanlar yıllardır sürüyor. Evlerimiz yıkıldı, perişan olduk. Gökçeçakmak Barajı burada ki kaymaları çok etkiliyor. Baraj gölünde sızıntılar var. Biz burada daha önceden özel ölçümler yaptırdık. Ölçümleri yapan işiler bize barajdan sızıntı olduğunu söylediler. Ancak yetkililer bunu kabul etmedi. Yaz aylarında barajın suyu çekildiği zaman burada bir santimetre dahi kayma meydana gelmiyor. Kışın baraj suları yükseldiği zaman buradaki kaymalar başlıyor. Evlerimiz yıkıldığı zaman devlet bize destek olup bize evler yaptı. Tarlalarımızda da çökmeler meydana geldi. Arazilerimizi verimli kullanmıyoruzö dedi.

Yağmurda evlerinin altında sürekli kayma yaşandığını anlatan Hacı Barutçu da "Burada kayma yıllardır devam ediyor. 3-4 tane ev heyelanda yıkılıp çöktü. Buraya gelip çalışmalarda yapıldı ancak sonuç alınamadı, ne olacağını bizlerde bilmiyoruz. Heyelanı önlemek için bize yardımcı olsunlarö dedi.

Görüntü Dökümü

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Mahalle drone detayları

Evlerden detay

Yol ve tarım arazi detayları

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY SAMSUN,

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Valizindeki 5 kilo 155 gram eroinle yakalandı

Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda, şüpheli davranışları üzerine kontrol edilen Letonya uyruklu V.G.'nin valizinde, 5 kilo 155 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, V.G. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah, Dalaman Havalimanı'nda hareketlerinden şüphelendikleri bir yolcuyu durdurdu. İngiltere'den gelen Letonya uyruklu V.G. adlı yolcuyu kontrol eden ekipler, şüphelinin valizinde siyah renk karbon fimle kaplanmış, 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ile 2 esrar öğütme aparatı buldu. Gözaltına alınan V.G. emniyete götürüldü.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan eroinden görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Tropik meyveler çiçek açtı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Güney Amerika ve Güney Asya kökenli tropik ağaçlar çiçek açtı ve meyveler oluşmaya başladı. 20'nin üzerinde türde tropik meyvenin üretildiği ilçede 'mango', 'papaya', 'pitaya', 'passiflora', 'guava', 'litchi', 'longan' yaz aylarında hasat edilecek. Türkiye'nin tropik meyve cenneti Gazipaşa başta olmak üzere Antalya'nın bazı sahil bölgelerinde tropik meyve üretimi yaygınlaşmaya başladı. Muz ve avokado gibi tropik meyve üretimiyle uzun yıllardır tanınan bölgede, artık, pek çok kimsenin daha önce adını duymadığı türde tropik meyveler de üretiliyor.

TROPİK MEYVE PROJESİ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliğinde 2013 yılında, 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' başlıklı proje hazırlandı. Proje kapsamında 2014 yılında ABD'nin Florida eyaletinden deneme amaçlı 'passiflora- çarkıfelek', 'litchi', 'pitaya- ejder meyvesi', 'longan', 'guava' ve 'mango' fidanları getirtildi.

PASSİFLORA VE PİTAYAYA TESCİL

Bu fidanlarla, eskiden köy statüsündeki Gazipaşa'nın Macar, Çobanlar ve Yakacık mahallelerindeki çiftçilerin arazilerinde deneme bahçeleri kuruldu. Elde edilen başarılı sonuçlar üzerine 'ejder meyvesi' de denilen 'pitaya' ve 'mango' gibi bazı türler özellikle çiftçiler tarafından benimsendi ve ekim alanları hızla artmaya başladı. Ayrıca BATEM tarafından, passiflora ve pitaya tescil edildi.

ALMANYA'DAN GELİP TROPİK BAHÇE KURDU

Almanya'da emekli olduktan sonra Yakacık Mahallesi'ne yerleşerek 15 dönümün üzerinde alanda muz yetiştiren makine mühendisi Yaşar Dağtekin, arazisinde BATEM'e tropik meyve deneme üretimi için yer tahsisi yaptı. Bahçesini tropik meyvelerle donatan Dağtekin, mango, avokado, kahve, papaya, pitaya, passiflora, guava, litchi, longan gibi çok sayıda tropik meyve yetiştiriyor.

ÇİÇEK AÇTI, HASAT YAZIN

Tropik meyve türlerinin çiçek açma ve çiçeklerin meyveye dönüşme zamanı olduğunu belirten Dağtekin, 'çarkıfelek' de denilen 'passiflora' ve 'mango' meyvelerinin hem çiçek hem de meyve oluşma dönemlerinde olduğunu kaydetti. Meyvelerin olgunlaşma dönemlerinin ise haziran ayı sonu itibarıyla başlayıp yaz boyu devam ettiğini anlatan Dağtekin, en çok ilgi görenlerin pitaya, passiflora, mango gibi meyveler olduğunu kaydetti.

TANE İLE SATILIYOR

Tropik meyve türlerinin fiyatlarına bakıldığında ise üretici satışı olarak tanesi 15 liradan, kilogramı 60-70 liraya kadar olan bu meyveler, sadece hipermarketlerin raflarında bulunabiliyor. Bu meyvelerden passiflora dikildiği ilk yılda ürün veriyor, ayrıca yılda iki kez meyve alınabiliyor. Olgunlaştığında kırmızıya yakın bir renge bürünerek ağaçtan kendisi düşerek hasadı da çok kolay olan passiflora üreticiden tane olarak 2- 2,5 lira, kilogram olarak da 30 TL'ye satılıyor. İçi kiviyi andıran meyvenin kendine özgü çok özel bir aroması var.

PİTAYA 10- 15 LİRA

Tanesi 10-15 liradan alıcı bulan pitayanın meyve kısmı da mor ve beyaz renkleri ve tadıyla büyük ilgi çekiyor. Bir meyvenin ağırlığı ise 450 gramdan başlayıp 1 kiloya kadar çıkıyor. İthal mangolara göre çok daha lezzetli olan yerli mangonun kilogramı da 30- 40 TL arasında değişiyor. Kardeş meyveler olarak anılan 'litchi' olgunlaştığında dışı kırmızı renge, 'longan' ise yeşile dönüşüyor. İkisinin de içi beyaz ve birbirine çok benziyor. Ancak litchi tadı ve görünümüyle longandan daha ön plana çıkıyor. Kilogramı ise üreticiden 60- 70 TL'ye alıcı buluyor. Bazı marketlerde 3- 4 adedi 20 TL'ye satılıyor. Görüntü ve tat olarak litchiye benzeyen longan ise ekim ayına doğru meyve veriyor.

Görüntü Dökümü

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-Bahçelerden görüntü

-Meyvelerden görüntü

-Çiçek açan meyveler

-Drone görüntüs

-Röp: makine mühendisi Yaşar Dağtekin

-Genel detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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Kaynak: DHA