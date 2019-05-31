DHA YURT BÜLTENİ- 9

1)MSB: 2 PİLOT, F-4 UÇAĞINDAN ATLAYARAK KURTULDU



MİLLİ Savunma Bakanlığı, Malatya'da F-4 uçağın iniş sırasında iniş takımında meydana gelen arızada 2 pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir F-4 uçağımızın 31 Mayıs 2019 tarihinde Erhaç/Malatya üssüne inişi sırasında iniş takımında meydana gelen arıza nedeniyle uçakta hasar oluşmuştur. Uçaktan atlayarak kurtulan iki pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TEKNİK HEYET İNCELEME YAPACAK

'Pençe Harekatı' kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK'ya yönelik hedefleri vurduktan sonra Malatya'ya dönüş yapan F-4 savaş uçağının iniş yaptığı sırada iniş takımları açılmadı. İniş takımları açılmayınca sürüklenmeye başlayan uçaktaki 2 pilot, kendilerini dışarı attı. Uçak ise sürüklendikten sonra pist dışında durabildi.

Hafif şekilde yaralanan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan kazanın ardından Ankara'dan teknik ekibin 7'nci Ana Jet Üssü'ne geleceği ve uçakta inceleme yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Düşen F-4 uçağından detaylar

Olay yerinden detaylar

Havaalanı tabelası

Havalanından görüntüler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174-275 MB

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2)GEÇİŞLERİN SON GÜNÜNDE, ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDA YOĞUNLUK

RAMAZAN Bayramı için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçen Suriyelilerin sayısı, 20 bini aşarken, geçişlerin bu akşam son bulacağı sınır kapısında yoğunluk oluştu. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerindeki yakınlarının yanına gidiyor. 14 gün önce başlayan bayram geçişleri için Türkiye'nin farklı kentlerinden Kilis'e gelen Suriyeliler, randevu günlerinde, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gidiyor. Geçişlerin akşam sona ereceği sınır kapısında, bugün yoğunluk oluştu. Şu ana kadar 20 bini aşkın Suriyelinin geçtiği sınır kapısında bekleyişler sürüyor. Hava sıcaklığı 39 dereceyi bulurken, buna rağmen sabah saatlerinde sınır kapısına akın eden Suriyeliler, ülkelerine geçmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Güvenlik güçleri, izdiham olmaması için gruplar halinde geçişe izin veriyor. Geçişlerin saat 17.00'de son bulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Güneşte Bekleyen kalabalık

- Koşarak ginenler

- Güneşte bekleyenlerden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 460MB

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3)ÇANAKKALE'DE 27 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 İNSAN KAÇAKÇISI YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 27 kaçak ve 2 organizatör, yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kocaköy Köyü Kovanlık Mevkii'nde bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 27 kaçak göçmen yakaladı.Jandarma tarafından Behramkale Köyü'nde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında ise, 'dur' ihtiyarına uymayarak, kaçmak isteyen kamyonetin kasasında 1 bot ve 1 bot motoru ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.K. ve R.A., insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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4)TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Erçorumlu(22) ile Öykü E.(19) yaralandı.

Kaza, Kapaklı- Saray karayolunun Yeniköy Mahallesi girişinde meydana geldi. Saray istikametine giden Mehmet Erçorumlu'nun kullandığı 06 TYJ 52 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyer ve tabelaya çarpan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mehmet Erçorumlu ile Öykü E., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiği bir süre kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Hurdaya dönen otomobil

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Araçtan detaylar

Karayolundan detaylar

Haber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-

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5)ADANA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI EKİPLER GIDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

ADANA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle daha da arttırılan gıda denetimlerine, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de katıldı. Tekin gıda denetim çalışmalarının oluşturulan program çerçevesinde yürütüldüğünü, özellikle toplu iftarların yapıldığı yerlerin yanı sıra buralara yemek sağlayan şirketler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, çikolata, lokum ve cezerye gibi ürünlerin imalathanelerinde de kontrollerin sıklaştırıldığı söyledi. Tekin, bizim çalışmalarımızın yanında, en iyi denetçinin tüketicinin kendisinin olduğunu, gıda ürünleri alırken etiketlerinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt veya onay numarası ile ithal ürünün ithalat izinlerinin olup olmadığının kontrol edilmeli, ürünün etiketi üzerin­deki son tüketim tarihi dikkatle okunmalı ve tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satın alınmaması gerektiğini belirtti. Muhammet Ali Tekin, "Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda üretim yerlerinde faaliyetler hızla artmaya başladı. Buna istinaden biz gıda denetim ekiplerimizce özellikle Ramazan Bayramında ikram edilecek ürünleri şeker, lokum ve yiyeceklerin denetimine hız verdik ve bu bağlamda denetimlerimiz devam ediyor" dedi. Tekin ayrıca vatandaşların gıda işletmelerinde gördükleri eksiklik veya sıkıntıları Alo 174 gıda hattına bildirdiklerinde gerekli işlemlerinin yapıldığını ve kendilerine bilgi verildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Şekerleme üretim tesisinden genel ve detay görüntüler

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin'in denetimi

Muhammet Ali Tekin'in konuşması

SÜRE: 02'29" BOYUT: 275 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Kaynak: DHA