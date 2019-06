DHA YURT BÜLTENİ- 9

1)BOZCAADA BAYRAMDA DOLUP TAŞTI

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine en çok tercih edilen yerlerin başında geldi. Arife gününden itibaren başlayan yüzde 100 doluluk oranıyla birlikte, Bozcaada'daki konaklama tesislerinde boş oda kalmadı. Sahiller, restoranlar, kafeler dolup taştı. Tatil cenneti Bozcaada'da vatandaşlar gündüz sahillere akın ederken, şezlong ve şemsiyeler sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Adanın tüm koyları denize giren tatilcilerle dolup taştı.Tatilciler, akşamüzeri gün batımını izlemek için Polente Feneri mevkisinde toplandı. Mimari güzellikleri tüm cömertliğiyle sunan eski Rum mahallesinin sokaklarını gezen tatilciler, bol bol fotoğraf çekildi. Akşam ise tıklım tıklım olan restoranlarda yemekler yendi. Gündüzden rezervasyon yaptırmayanlar restoranlarda yer bulamadı. Boşalan masalar ise hemen tekrar doldu. Tatilciler yemeğin ardından geç saatlere kadar kafe ve barlarda eğlendi. Ada merkezine araç girişi yasak olduğu için ilçe merkezinde yaya trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Araç sahipleri otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Uzun yıllardır Kaymakamlık ve Belediyenin ortak kararı ile çadır kurmak yasak olduğu için koylara çadır kurmak isteyenlere izin verilmedi. Kaymakamlık ve Belediye, önceki bayram yoğunluklarını bildikleri için bu bayram gerekli tedbirleri aldı ve büyük olumsuzluklar yaşanmasının önüne geçti. Adada, polis, jandarma ve zabıta tatilcilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 mesai yapıyor.

Şirin bir tatil beldesi olan Bozcaada'da, yoğunluğun 9 günlük tatilin son günü olan pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Adalı turizmciler ise, bayram tatilindeki gibi olmasa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yapılacağı 23 Haziran tarihine kadar yoğunluğun devam edeceğini, seçimin ardından da Adanın daha yoğun olacağını tahmin ediyor. Sezondan umutlu olan turizmcilerin yüzü bayram tatilinde yaşanan yoğunlukla gülmüş durumda.

BozcaadaTurizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, 5 bin yatak kapasitesiyle turistlere hizmet verdiklerini belirterek, "Bayramda yüzde 100 doluluk olacağı rezervasyonlardan da belliydi. Bozcaada bu bayramda da yüzde 100 doluluğu yaşıyor. Biz bu doluluğa alıştık. Şuanda herhangi bir sorun yok. Gelen misafirler de gayet memnun. Sezon yüzde 100 doluluk oranıyla devam edecek gibi görünüyor. Seçime kadar bu doluluk devam edecek. Seçimde kısa bir ara olabilir. Ama Temmuz ve Ağustos ayları şimdiden iyi görünüyor" dedi.

Restoran işletmecisi Mahir Dursun ise "Tatil gayet güzel geçiyor, havalar da güzel. Beklediğimiz yoğunluk başladı. Ama biz daha önceden hazırlığımızı yapmıştık ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz" dedi.

2)HEYELANLA KAYAN KAYA PARÇALARI YOL KENARINA DÜŞTÜ

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde heyelan nedeni ile yamaçlardan kayan kaya parçaları yol kenarına düştü. Çelikhan- Malatya karayolunun 20'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda dağlarda kopan kaya parçaları yol kenarına düştü. Kimsenin yaralanmadığı heyelan nedeni ile sürücüler bölgeden hızlarını azaltarak geçiyor. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin yolda temizleme çalışmalarına başladığı bildirildi.

3)KORUMA ALTINDAKİ TERS LALELERİ KOPARIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar köyünde, koruma altında bulunan ters laleleri koparan 3 kişi, bölgeyi gezen doğaseverler tarafından görüntülendi. Tuncelili doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, beraberindeki arkadaşlarıyla Ovacık'ın Ağaçpınar köyünde gezerken, 3 kişinin ters laleleri kopardığını fark etti. Türkiye'de koruma altında bulunan ters laleleri sökerek, götürmek isteyen 3 kişi, doğaseverler tarafından görüntülendi. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin lira para cezası olduğunu anlatan Malik Kaya, uyarılara rağmen 3 kişinin laleleri alıp, götürdüğünü söyledi. Kaya, "Tunceli'nin belli noktalarında bu ters laleler yetişiyor. Bu özel çiçek halk arasında 'ağlayan gelin' olarak biliniyor. Türkiye'ye özgü endemik bir bitki türü ve koruma altında olduğu için kesinlikle doğal ortamında bir tanesini sökmek bile yasak. Sadece mayıs ayı ortalarında çiçek açan ve 15 günlük ömrü olan bu çiçekleri görmek için her yıl Ovacık ilçesi Ağaçpınar köyüne binlerce yerli- yabancı turist geliyor. Biz bir grup doğa fotoğrafçısı bu özel çiçekleri görüntülemek için bölgeye gittiğimiz sırada, 3 kişi tarafından ters laleleri kökünden soğanı ile birlikte söküp, götürdüklerin görüntüledik. Kim oldukların bilmiyoruz. Çektiğimiz bu görüntüleri yetkililerle paylaşacağız" dedi.

4)ÖLÜM SAHİLDE YAKALADI

ANTALYA'da iki haftadır karavanıyla tatil yapan Kenan Öztürk (62), sabah denize girdikten sonra uzandığı kumsalda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İki hafta önce eşiyle karavanla Trabzon'dan Antalya'ya tatile gelen Kenan Öztürk, bu sabah denize girdikten sonra fenalaştı. Sahile çıkan Öztürk'ün kumsalda hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık görevlileri müdahale ettikleri Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin de incelemesinde sonra Kenan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İlk inceleme Kenan Öztürk'ün kalp krizi geçirdiği belirledi.

Diğer yandan görgü tanıkları Kenan Öztürk'ün eşiyle geçen hafta tartıştığını, eşinin Alanya'daki kızının yanına gittiğini, Öztürk'ün, iki gün önce de fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.

5)ÖMER'İN ÖLDÜĞÜ YOLU ULAŞIMA KAPATTILAR

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 6 yaşındaki Ömer Nar'ın motosikletin çarpması sonucu yaşamını kaybetmesine tepki gösteren mahalle halkı, D-100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Hastasının olduğunu söyleyerek geçmek isteyen bir kişiye mahalle halkı saldırdı. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından halk yolu ulaşıma açtı.

Kaza dün akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kardeşi Hamza ve amcasının oğlu Eyüp ile birlikte bayram nedeniyle gezen Ömer Nar, yolun karşısına geçerken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Nar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akşam toplanan mahalle halkı, yola üst geçit yapılmaması nedeniyle tepki gösterdi.

Bugün, D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde yaklaşık 100 kişi yolu ulaşıma kapattı. Mahalle halkı yola bariyerleri koydu. Ankara ve İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Mahalle halkı ile yolda bekleyen sürücüler arasında tartışma yaşandı. Olay yerine gelen polis, yolu ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da mahalle halkı ile sürücüler arasında yaşanan gerginliği önlemeye çalıştı. Bu sırada bir sürücü hastası olduğunu söyleyerek geçmek isterken, mahalle halkı tepki gösterdi. Mahalle halkı, geçmeye çalışan sürücüye saldırırken, kimileri sürücüye bellerinden çıkardığı kemerle vurdu. Yaşanan arbedede sürücünün burnu kanadı.

Emniyet yetkililerinin yaptığı görüşmelerin ardından ikna edilen vatandaşlar yaklaşık yarım saat sonra yolu ulaşıma açtı. İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın daha sonra gruptan temsilcileri olay yerinin yakınında bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda davet ederek isteklerini dinledi. Bu sırada Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de haber göndererek üst geçidin kısa sürede yapılacağını bildirdi.

Daha sonra vatandaşlar, Hacı Ahmet Karayamaç Camii'nde cenaze namazına katıldı. Baba Cindi ve anne Özgül Nar, 6 çocuklarından biri olan Ömer'in ölümünün acısını yaşarken, cenazesi başında ağladı.

6)KAÇAK KAZILAR BİLİME DARBE VURUYOR



Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Durugönül, son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında artan kaçak kazıların arkeoloji bilimine büyük zarar verdiğini söyledi.

Uzun yıllar Mersin ve çevresinde bilimsel kazılar yürüterek tarihin gün yüzüne çıkmasında etkin rol oynayan Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Durugönül, son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanında artan kaçak kazılara tepki gösterdi. Prof. Dr. Serra Durugönül, yaşanan tahribatın geçmişten günümüze kadar gelen birçok esere zarar verdiğini belirterek, "Tarihi eserlerdeki tahribatta, gözle görülür bir artışın olduğu şüphesiz. Bunu şundan da görebiliyoruz, yakalananlar için bölümümüzden mahkemelerce bilirkişi istenmiştir. Bunda da bir artış var. Tahribatı araziye çıktığımızda da görebiliyoruz. Ekonomik sıkıntı her zaman için insanların yanlış yapmasına yol açıyor, ama bu bir özür olamaz. Bu konu mazur gösterilecek bir konu değildir, hiçbir suç için olmayacağı gibi" dedi.

Prof. Dr. Serra Durugönül, kaçakçılar tarafından sökülen her parçanın hem tarihe, hem de geleceğe darbe vurduğunu ifade ederek, "Her zaman şu örneği veriyorum, bir kitabı açıp arasından sayfaları yırtığınız zaman o kitabı artık anlayamıyorsunuz. Tarihi eserlerde delikler açarcasına yok ettiğiniz zaman bilimden de kaybetmiş oluyoruz. Biz kaçakçıların ardından o alana gelip kazı yaptığımızda, usulüne uygun kazılamadığı için biz o koparılan tarihi anlayamıyor ve yerine koyamıyoruz" diye konuştu.

Geçmişi ve tarihi eserlerin mutlak bir şekilde korunması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Durugönül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun için her köşeye polis ve jandarmayı dikemeyiz. Kolluk kuvvetinin başka işleri de var. Bu ancak kişilerini eğitilmesi ile olacaktır. Eğitimde de tarihi eserlerin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu anlatılmalıdır. Bunu biz yapmaya çalışıyoruz, ama inanın yetersiz kalıyoruz. Buna da gücümüz yetmiyor diyebilirim."



Kaynak: DHA