DHA YURT BÜLTENİ-9

Taciz şüphelisini tekme tokat dövdüler

Trabzon'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen kişi, çevredekiler tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekiplerince kurtarıldı. Şüphelinin tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre, sokakta yürüyen kadını taciz etti. Kadının bağırmasıyla yanına gelen çevredekiler, taciz iddiasını öğrenince adama saldırdı. Şüpheli, tekme, tokat ve yumruklarla dövülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler, şüpheliyi linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Taciz şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelinin dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görülüyor.



Evleri su basınca 5 kilometrelik yeraltı şehri ortaya çıktı



Nevşehir'in Avanos ilçesi Çalış beldesinde 15 evi su basmasının ardından yapılan incelemede, yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda, içerisinde su birikintisi bulunan yer altı şehri ortaya çıktı. Belde sakinleri yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını istedi.

Avanos ilçesinde bulunan 2 bin 200 nüfuslu Çalış beldesinde 15 kişi evlerinin henüz bilinmeyen bir nedenle tabandan su aldığını fark ederek, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, oluşan su birikintisini boşaltırken, çalışma başlattı. Ekipler, çoğunluğu yan yana bulunan tek katlı evlerin yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan ve daha önce belde sakinlerinin bilmedikleri gerekçesiyle 2 girişini taş yığını ile kapattıkları tünelde çalışma yaptı. Kepçe yardımıyla tünelin girişi açıldı. Tünelin belli bir kısmına doğru ilerleyen ekipler ve vatandaşlar tünel olarak bildikleri yerin yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yer altı şehri olduğunu fark etti. Yaklaşık 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen yeraltı şehrinin içerisinde su birikintileri görüldü. Yeraltı şehri üzerinde bulunan 15 evde oluşan su birikintisinin bu nedenle oluştuğu öğrenildi. Yeraltı şehrinde yaşam odaları, tüneller ve ibadet alanlarının bulunduğu belirtildi.

'TEHLİKE ARZ EDİYOR' DİYE KAPATILMIŞ'

Belde sakinlerinden Alaaddin Sarıtaş, yer altı şehrinin 4 odadan oluştuğunu ifade ederek, "Buraya yurtdışından çok insan geldi. Eskiyi de kimse bilmediği için pek fazla kişiyi inandıramadık ve bilgilendirme yapamadık. Evleri su basınca belediye başkanımız Kazım Yılmaz buraya kepçe ile gelerek açtırdı. Burası 3 katlı ve biz birinci katında bulunuyoruz. Şehir 20 sene önce açılmış ve o dönemki belediye başkanı bir çocuk buraya düştüğü için 'tehlike arz ediyor' diye kapattırmış. Burada 5 kilometrelik bir yer var ve içerisinde kilisenin olduğundan bahsediliyor. Biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. İnşallah bununla ilgili güzel haberler alacağımıza inanıyoruz" dedi.

'KEPÇE VURDUKTAN SONRA YER ALTI ŞEHRİ ORTAYA ÇIKIYOR'

Çalış'ta yaşayan Zekeriya Yılmaz ise evlerini yer altı şehri yüzünden su bastığını ve evin içerisinde boşluklar oluştuğunu belirterek, "Özellikle son dönemde bizlerin evleri su altında kalıyordu. Oturduğumuz yerler sular altında kalınca belediyeye müracaat ettik. Belediye başkanı buraya gelerek bir araştırma yaptı. Buraya kepçe vuruyorlar. Kepçe vurduktan sonra yeraltı şehri olduğu ortaya çıkıyor. Biz burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ordu Valiliği'nden İmamoğlu ve Torun için suç duyurusu

Ordu Valiliği'nce 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, kent ziyareti dönüşü havalimanının VIP bölümünde çıkan tartışmada, Vali Seddar Yavuz ile polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü Karadeniz gezisi kapsamında, Ordu'da düzenlediği mitingin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönüş yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, havalimanı VIP bölümünden alınırken, İmamoğlu ile beraberindekiler ise içeri alınmadı. Bunun üzerine gerginliğin çıktığı havalimanında, Torun ve İmamoğlu ile beraberindekiler, yolcu giriş kapısından geçemedi.

VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Ordu Valiliği'nce havalimanı VIP bölümündeki gerginlikle ilgili, görevli polis memurlarına ve valiye hakaret edildiği iddiasıyla cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olaylar cereyan etmiştir. VIP salonuna zorbalıkla girme ve işgal neticesinde yaşanan gerginlikte; CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben söylediği 'Bu sizlik bir durum değildir. Bu vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin' ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı 'Tayyip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler' ayrıca polis memurlarına karşı 'Bu sizlik bir durum değil, bunu it valinin yaptırdığını biliyorum. O valinin …… getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek' ifadesi düzenlenen tutanakta, tanıklarıyla birlikte açıkça belirtilmiştir. Nitekim, bu hakaret içeren ifadeler, ülkemiz genelinde yayın yapan basın-yayın organlarının yayınladığı haberlerde de yer almıştır. Keza olayların içerisinde yer alan ve hakaret içeren ifadelerden birinin sahibi olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit muhabirlere yaptığı açıklamada, 'Hakaret ettimse ben ettim' şeklinde ifade kullanarak, yapmış olduğu hakareti teyit ve itiraf etmiştir. Sayın valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde, devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında, tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır."

Vatan nöbetine at sırtında gitti



Sivas'ta yaşayan Ahmet Turan Duman (28) İzmir'in Buca ilçesinde yapacağı kısa dönem askerlik vazifesine Türk Bayrağı ile süslediği atın sırtında gitti.

Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübü'nde 4 yıldır eğitmenlik yapan Ahmet Turan Duman, at sırtında şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçeğe dönüştürdü. İzmir'in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak askerlik yapacak olan Duman, birliğine uzanan yolun bir kısmını at sırtında gitmeye karar verdi. Duman, kulüpte bulunan 'Yıldız' adındaki atı süsleyip Türk bayrağı astı. Ailesiyle vedalaşan Duman, askerlik yapacağı birliğe teslim olmak için yola çıktı. 6 gün boyunca, günde 80 kilometre gidecek olan Duman, geceleri kamp yapacak. Ankara'ya kadar yaklaşık 450 kilometre at sırtında gidecek olan Duman daha sonra karayolu ile İzmir'e gidip birliğine teslim olacak.

Askere giderken bir hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen Ahmet Turan Duman, "Kendi atımla kamp yaparak şehirlerarası seyahat etmek istiyordum. Kendi atım olmadığı için askere gitmeyi istedim. Kulüp başkanımız atı bana hediye etti. Bu sayede at ile askere gidebileceğim. Askerliğim İzmir'e çıktığı için çok uzun mesafe. Yaklaşık bin kilometrelik bir yol, bu yüzden Ankara'ya kadar gideceğim. Patika yolları kullanacağım, asfalta hiç inmeyeceğim. Kamp yaparak gideceğim. Sabah saat 07.00'de yola çıkacağım öğlen 11.00'e kadar, öğlen iki saatlik bir mola vereceğiz. Hem atım dinlenecek hem ben dinleneceğim. Akşama kadar yola devam edeceğim. Akşam denk geldiğimiz köyde, kasabada atımın gıdasını karşılayacağım ve sağlık kontrollerini yapacağım. Kamp yaparak bu şekilde ilerleyeceğim" dedi.

450 KİLOMETRE AT SIRTINDA GİDECEK

Seyahatini 6 günde tamamlamayı planladığını ifade eden Duman, "Bütün binicilik camiasının desteğini istiyorum. Ben farkındalık oluşturmak istiyorum. Atlar bizim kültürümüzde her zaman var oldu. Her zaman da var olacak. Son dönemde modernizme kurban ettik, betonların arasında kaldık. Atları artık göremez olduk. Çok fazla bilinen bir spor değil, pahalı olarak düşünülüyor. Biraz pahalı olabilir ama ulaşılmayacak bir şey değil. At biniciliğin yaygınlaşması için böyle bir projeye imza attım. Mesafenin çok uzun olduğunu düşünenler olabilir. Atlı dayanıklılık yarışmaları var, 50,80 ve 126 kilometrelik parkurları var. Bizim yapacağımız ortalama günde en fazla 80 kilometrelik bir yol kat etmek. Bu da atımın hiç zarar görmeden kat etmenin sağlayacak bir yol" diye konuştu.

'ZORLU BİR YOLCULUK OLACAK'

Yolculuğun hem kendisi hem de at için zorlu olacağını belirten Duman, "Benim için de, at için de zorlu bir yolculuk olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığında kamp liderliği yapıyorum. Çoğu zaman seyahatlerimi otostopla yapan bir insanım. Çok kamp yapıyorum. Kamp tecrübem var. Doğadan uzak kalmış bir insan değilim. Çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Atımın sağlık konusunda sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldım. Bakımları ve aşıları yapıldı" ifadelerini kullandı.

Duman, Ankara'ya vardıktan sonra atı ya satacağını ya da bir araç kiralayarak Sivas'a geri göndereceğini ifade etti.

Müzede sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor

Tokat'ta Olgunlaşma Enstitüsü Müzesi'nde sergilenen 150 yıllık gelinlik ilgi çekiyor.

Tokat'ta yaşayan Züleyha Öztürk, babaannesinin annesi olan Zülal Öztürk'e ait ve 1860'lı yıllarda dikilen yaklaşık 150 yıllık gelinliği kentte 1 yıl önce kurulan Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışladı. Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan özel bir cam dolap içerisinde sergilenen tarihi gelinlik bu özelliği ile ilgi çekti.

Gelinliğin Türkmen Tufan olarak bilinen Osmanlı Subayı eşi Zülal Öztürk'e ait olduğunu söyleyen Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, "Bu gelinlik Zülal Öztürk hanımefendi için hazırlamış. Bu gelinliği ilk defa kendisi giymiştir. Erzincan'da hazırlanan bu gelinlik Kurtuluş Savaşı döneminde Zülal hanım ile birlikte Kayseri'ye gitmiş. Süreç içerisinde gelinlik Zülal Hanım ile birlikte tekrar Erzincan'a dönmüş. 1939 yılındaki Erzincan depreminden sonra Zülal hanım, Tokat'a gelerek akrabalarının yanına yerleşmiş. Zülal hanımın torunlarına kalan bu gelinlik daha sonra Tokat Olgunlaşma Endüstrisine hediye edildi. Bizde bu gelinliği arşivledik. Burada cam kapaklı dolapta sergiliyoruz" dedi.

Gelinliğin tafta ve saten karışımından yapıldığını söyleyen Vanlıoğlu, "O dönemin küpürleri ile süslenmiş. Gelinliğin en önemli özelliği hem 2 kez sahibiyle göç etmiş, 1939 yılındaki Erzincan depremini görmüş ayrıca Kurtuluş Savaşını görmüş gelinliğimiz. Zülal hanım torunlarına güzel ve değerli bir miras bırakmış, ayrıca bu gelinliğin aynısından yaparak gelecek kuşaklara aktarmak için çalışacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Erdil: Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Yalova'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla sıklaştırılan yol kontrollerine katıldı. Sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Erdil, "Bayram sürecindeki istatistikler diğer yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 56'ya yakın azalma olduğunu gösterdi" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil'i; Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve trafik personeli Yalova- İzmit yolundaki uygulama noktasında karşıladı. Burada Vali Erol ile birlikte uygulama yapan Erdil, sürücülerle de sohbet etti. Trafik kurallarına duyarlılık oluşması için sahada olduklarını belirten Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile topyekun daha fazla bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için sürücü hatalarını azaltmak ve sürücü dikkatini maksimuma çıkarmak amacıyla sahadayız. 31 Mayıs ile 10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz, 18- 19 bin trafik personelimiz, 11 günlük toplam süreçte ise 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelimiz kara yollarımızda denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerde sivil denetimler de yapıldı. Buradaki bütün amacımız daha büyük bir farkındalık, görünürlük, duyarlık ve algı oluşturmak" diye konuştu.

Kaza oranlarının da düştüğünü kaydeden Erdil, "Biz daha önceki çalışmalarda algılanan denetim ve takip riski yüksek olursa kaza oranlarının da düştüğünü gördük. 11 günlük tatil sürecinde biz de sürücü de bu takip ve denetim algısını oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Bu bayram sürecindeki istatistikler bir diğer yıla oranla ölümlü kazalarda ise yüzde 56'ya yakın bir azalma olduğunu bize gösterdi. Kaza toplamında ise yüzde 60'a yakın bir azalma var. 1 kişinin canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil, ardından Yalova Valiliği'ne de ziyarette bulunarak, anı defterini imzaladı.

İslahiye'de anız yangını



Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan ve kısa sürede etkili olan anız yangını ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Beyler Mahallesi Leçe mevkiinde hasadı yapılmış tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçiler traktörler müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardında 25 dönüm alandaki anızlar yanarken, yangın ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.



