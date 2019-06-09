DHA YURT BÜLTENİ-9

Şehidin annesi: Oğlum ben geldim kalk



Niğde'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada düşüp ayağı kırılınca mahsur kalan dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmaya gittiği sırada helikopterden düşüp şehit olan Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya için İzmir'de son tören yapıldı. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne getirilen şehit askerin cenaze aracına çıkan annesi Nuran Harmankaya'nın, "Oğlum ben geldim kalk" sözleri şehidin yakınlarının, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit askerin cenazesi daha sonra götürüldüğü camide kılınan namazdan sonra Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verildi.

Dün (cumartesi) yaşanan olayda, Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcı Bülent Tuncay'ı kurtarmak için bölgeye sevk edilen helikopterden düşen Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya, şehit oldu. Şehit asker için ilk tören görev yaptığı Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. Buradaki törenden sonra şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın tabutu, İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Cenaze aracına alınan şehit astsubayın cenazesi, son kez Çiğli EVKA 6'da bulunan baba evine götürüldü. Şehit Uğur Görkem Harmankaya için dua edildi, helallik alındı. Şehidin eşi Gamze Harmankaya ile diğer yakınları güçlükle ayakta durabildi. Cenaze aracının üzerine çıkan anne Nuran Harmankaya, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine kapanarak gözyaşı döktü. Anne Harmankaya'nın, "Oğlum, ben geldim kalk" sözleri şehidin yakınlarını, komşularını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Şehit astsubayın cenazesi daha sonra Karışyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü. Burada yine şehit askerin tabutu başında ağlayan anne Nuran Harmankaya, görüntülerinin alınmamasını istedi. Baygınlık geçiren şehit askerin eşi Gamze Harmankaya, cami içerindeki bir bölüme alındı, kendisine sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uğur Görkem Harmankaya için yapılan törende eşi Gamze Harmankaya, baba Davut Harmankaya, anne Nuran Harmankaya, kız kardeşi Gizem Erdiliballı, taziyeleri kabul etti. Acılı aileyi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP milletvekilleri Bedri Sertel, Murat Bakan, Kani Beko, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile çok sayıda üst rütbeli asker, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın tabutunu, silah arkadaşları omuzladı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin tabutu daha sonra tören birliğinin geçişi için top arabasına konuldu. Top arabasının arkasından ailesi ve cenazeye katılanlar, saygı yürüyüşü yaptı. Şehit Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi, Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehidin tabutunun baba evine getirilmesi.

Annenin görüntüsü.

Tabutun camiye getirilmesi.

Katılanların görüntüsü.

Cenaze namazından görüntü.

Tabutun taşınmasından görüntü.

Ailenin görüntüsü.

Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Çanakkale'de, 9 günlük Ramazan Bayram tatilini fırsat bilip tatil merkezlerine ve memleketlerine gidenlerin dönüş yolculuğu son günde de devam ediyor. Çanakkale merkez feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü başlayıp düne kadar süren ortalama 1 kilometrelik araç kuyruğu ise bugün 100 metreye kadar düştü. Ancak yoğunluk nedeniyle feribotlar dolmuş usulü çalışmaya devam ediyor.

Çanakkale feribot iskelelerinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de dönüş yoğunluğu devam ediyor. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Kuzey Ege sahillerindeki turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki evlerine dönmek üzere bugün de Çanakkale feribot iskelesinden Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyüne geçiş yapıyor. Ancak, son 4 günde olduğu gibi uzun araç kuyruğu oluşmayan iskeleye gelenler, beklemeden feribota binerek Boğazın Avrupa yakasına geçebiliyor. Aynı şekilde Lapseki'ye gelenlerde buradan feribot ile Gelibolu'ya geçiş yapabiliyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale feribot iskelesine giriş yapan araçlardan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Tatilin son gününde TEM'in Bolu geçişi rahat

Bolu'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolunda tatilcilerin geçiş yaptığı TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler tatilin son gönünde evlerine geri dönüyor. Geri dönüş yolculuğunda TEM'in Bolu geçişinde trafikte aksama yaşanmıyor. Önemli noktalarda bekleyen polis ekipleri, kaza ve arızalı araçlar nedeniyle trafikte oluşacak yoğunluğa karşı hazır olarak bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Bayram bitti ancak Kuzey Ege sahillerinde yoğunluk sürüyor

Burhaniye ilçesi sahillerinde, Ramazan Bayramı'nın bitmesine rağmen tatilci yoğunluğu devam ediyor. Mavi bayraklı plajlar yurdun dört bir yanından gelen tatilcilerle doldu.

Kuzey Ege'nin Mavi Bayraklı Ören Plajı, yurdun farklı bölgelerinden gelen tatilcilerle doldu. Yoğunluğun devam etmesi esnafı da sevindirdi. Kütahya'dan gelen tatilci Ahmet Bayır, "Daha önceleri de geldiğimiz için tercih ettiğim yer Ören oldu. Burhaniye- Ören, mavisi, yeşili ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edilebilecek bir yer" dedi.

Gümüşhane'den gelen Recep Aktaş da, "Ege sahili çok güzel bir yer. Senede bir defa geliyoruz. Güzel bir yer. Kumu güzel, denizi güzel. Biraz serin. Nezih bir yer yani. İnsanların dinlenip tatil yapabileceği bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Burhaniyeli Ahmet Nedim Hergül ise, "Mavi bayrağıyla mavi deniziyle tertemiz sularıyla Kuzey Ege, yoğunlaşmaya ve bir turizm şehri olmaya başladı. Arkamızda Kazdağları, karşımızda Madra Dağları, masmavi bir deniz. Biz daha ne isteriz. Sizleri de Burhaniye'ye bekleriz" diye konuştu.

Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt, "Kuzey Ege'nin en güzel yerindeyiz. Mavi ile yeşilin kesiştiği noktada, güzel bir bayram sezonu geçirdik. Mavi bayrağımızın sayesinde ümit ediyorum ki çok çok daha güzel insanlarımızı ağırlayacağız. Bu denizimizi, yeşilimizi inşallah muhafaza ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denizi geren insanlar detay görüntüler

-Plajlardan detay görüntü

-Ahmet Bayır ile röp

-Recep Aktaş ile röp

-Ahmet Nedim Hergül röp

-Muhtar İlker Kurt ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

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Takla atan hafif ticari araçtaki Ezgi öldü, 6 kişi yaralandı



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, takla atıp, yan yattı. Kazada Ezgi Bayramhan (7) yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Diyabakır- Silvan yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Silvan'dan Diyarbakır'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, takla attıktan sonra yan yattı. Kazada, araçtaki Ezgi Bayramhan yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Ezgi Bayramhan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araç

Ambulans

Ambulansın gidişi

Jandarmanın güvenlik önlemi

Yere saçılan eşyalar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Bayram tatilinde Afyonkarahisar'dan 450 bin araç geçti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Afyonkarahisar'dan 450 bin araç geçişi olduğunu söyledi. Yıldız, geçen yıla göre kentten geçiş yapan araç sayısının 70 bin arttığına vurgu yaptı.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil için yola çıkarken, özellikle Antalya ve İzmir'e karayolu ulaşımında kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da da ciddi araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar'daki karayollarında trafik kazalarının yaşanmaması için 200 jandarma ve polis ekibi denetimlerini arttırdı. Bayram tatili boyunca özellikle Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- Kütahya, Afyonkarahisar- Eskişehir ve Afyonkarahisar- Denizli karayollarında trafik ekipleri sürekli denetim yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

'21 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ'

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, yaşanan trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Afyonkarahisar'da meydana gelen 21 trafik kazasında 51 kişinin yaralandığını belirten Yıldız, hiç ölümlü kazanın yaşanmadığını açıkladı. Yıldız, "Özellikle tatile giden vatandaşların yoğun olarak dönmeye başladığı trafikle karşı karşıyayız. Arife gününden beri trafikle ilgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını yapabilmesi, tatillerini yapabilmesi adına yoğun görevler yaptık. Bu görevleri yaparken takviyeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü 13 trafik ekibimize 35'e yakın diğer ekiplerden de hazırlıklar yaptırmak suretiyle sayımızı çoğalttık. Jandarmayla birlikte yaklaşık 200 ekip bayram süresince vatandaşlarımızın gidecekleri güzergahlarda görünür olarak trafik kazalarını en aza indirgemek adına fedakarca görev yaptık. Bu görevleri yaparken tabii özellikle İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden de esinlendik. 'Öncelik yayanın', 'Kırmızı düdük' gibi vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaları yönünde bu projelerle beraber tekrar bilgilendirdik. Ama yine de bu kadar tedbire rağmen ilimizde 21 kaza ve 51 yaralımız oldu. Bizi sevindiren hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızın olmaması" dedi.

En önemli hususun sürücülerin trafik kurallarına uymaları olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu kadar tedbirleri almamızın yanı sıra bunlardan çok çok daha önemli bir husus var ki oda şu; araç sürücülerinin trafik kurallarına mutlak suretle uymaları. Çünkü biz onların can güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz ama yine de bunlara uymayan vatandaşlarımızın olduğunu da üzülerek gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Ama bizi en çok sevindiren yollarımızda hayatını kaybeden hiç kimsenin olmaması, yoğun bir kaza sebebiyle trafik akışında herhangi bir aksaklık olmaması. Bunlar tabii ki son derece sevindirici hususlar" diye konuştu.

'GEÇEN YILA GÖRE ARAÇ SAYISI ARTTI'

Bayram tatili süresince Afyonkarahisar kent sınırları içerisindeki karayollarından yaklaşık 450 bin aracın geçtiğini vurgulayan İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, şöyle devam etti:

"Geçen yılki Ramazan Bayramı'nda bu sayı 380 binlerdeydi. Bu demek oluyor ki biraz daha fazla trafik akışı oldu bölgemizde. Afyon malumunuz bir kavşak noktası. Ortalama yılda 11 milyon aracın geçtiği güzergahta görev yapıyoruz. Bu çok ciddi ve kaza olma ihtimalini yükselten sebeplerden biri. O yüzden biz Afyon İl Emniyet Müdürlüğü olarak önceliğimiz her zaman trafikle ilgili uygulamalar olmuştur. Vatandaşlarımızın çok yoğun olarak buradan geçtiğini bildiğimiz için özellikle otobüs firmalarıyla ciddi anlamda toplantılar yaptık. Otobüs şoförleri bu bayram süresince çok yoğun çalıştı. ve bunlar vatandaşımızın canını taşıyor. Bizim önceliğimiz hep bu firma sahipleri ve otobüslerin şoförleri oldu. Otobüslere çok etkili olduğunu düşündüğümüz İçişleri Bakanlığımızca gönderilen spot filmlerin yayınlanmasıyla ilgili her firmaya bu spot filmleri teslim ettik. Bunlardan da çok iyi dönüşler aldık. Malumunuz bölge trafiğin olduğu yerde bir yaşam tünelimiz var. En ufak basit diye değerlendirdiğimiz trafik kuralına uyulmadığı zaman karşılaşacağımız çok ciddi kazaları da sürücülere izletmek suretiyle çok daha dikkatli olmaları yönünde de bilgilendirmeler yaptık."

Bayram boyunca otobüslerin de yolcu gibi davranan polisler tarafından denetlendiğini aktaran Müdür Yıldız, hem yolcular hem de şoförün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol ettiklerini ve bu sayede kazaları önemli ölçüde azalttıklarını vurguladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan detay

- Trafik ekiplerinin aldığı önlemlerden detay

- Trafik araçlarından detay

- Genel detaylar

- Trafik polislerinden detay

- Müdür Yıldız'ın konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA