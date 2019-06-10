DHA YURT BÜLTENİ - 9

Trafikte makas atan TIR'ın görüntüsü kamerada

Antalya'da bir TIR'ın trafikteki tehlikeli manevraları, bir motosikletin kamerasına yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polisi harekete geçiren görüntüler, Antalya'nın Kemer ilçesi ile Kumluca ilçesi arasındaki Olimpos karayolu üzerinde çekildi. Bir motosikletin kamerasına yansıyan görüntülerde, 15 PF 830 plakalı TIR'ın trafikte sürekli şerit değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığı anlar yer aldı. TIR sürücüsü, diğer araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Uzun süre tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra hızlanıp makas atarak gözden kayboldu.

Bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyahn görüntülerden yolya çıkan polis, TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tırın makas atarak trafikte ilerlemesi

-Karşı şeritten gelen bir otomobili sıkıştırması

-Tırın tehlikeli manevra yapması

-Detaylar

'112 MB// 1 DK 12 SN'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- ANTALYA-DHA)

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Öykü Arin'e annesinden müzik eğitimi

Antalya'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin (4), hastanedeki steril odasında annesi Eylem Şen Yazıcı'dan müzik eğitimi aldı. Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgi verdi.

İzmir'de geçen yıl lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Hastanedeki steril odasında 11 Nisan'dan beri kalan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da anne Eylem Şen'den yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmadığı yaklaşık 1 aya kadar belli olacak. Öykü Arin'e donör arayışı ise halen sürüyor.

Hastane odasında resim yapan, enstrüman çalan Öykü Arin'e, sanat atölyesinin sahibi Asya Dalgıç tarafından oyuncak piyano hediye edildi. Gönderdiği mektupta iyileştikten sonra Öykü Arin'e piyano dersi vereceğini kaydeden Dalgıç, üflemeli ve telli çalgıların özellikleri hakkında da bilgi verdi. Annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına çalgılarla ilgili bilgileri anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Eylem Şen Yazıcı, 'İlk piyano dersimizi yaptık Asya Öğretmen, ikincisini bekliyoruz' paylaşımında bulundu.

Görüntü Dökümü

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Öykü Arin'den görüntü

Haber: Aslı DURAN- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Patenle tehlikeli yolculuk

Bartın'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Dün gece Bartın Çatmaca kavşağında seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otomobilin arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otomobilin trafik ışıklarında durmasıyla sona erdi. Patenli gençler daha sonra şehir merkezine doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü

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Cep telefonu görüntüsü, otomobile tutunarak ilerleyen gençten görüntü

Süre 1.02/Boyut 32 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Antalya'da faytonculuk sona erdi

Antalya'da yıllardır tartışma konusu olan faytonculuk, bugün itibarıyla sonlandırıldı. Belediye ekipleri, faytonların beklediği Saat Kulesi önünde temizlik yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 24 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, faytonların bugün itibarıyla kaldırılacağını duyurmuştu. Başkan Böcek, faytoncuların belediyede istihdam edileceğini, faytonlara koşulan atların da hayvanat bahçesine alınacağını kaydetmişti.

Dün akşam saatlerine kadar son kez faytonlarını kullanan faytoncular, bu sabahtan itibaren her zaman müşteri bekledikleri Saat Kulesi önündeki tramvay durağına gelmedi. Belediye temizlik ekipleri, atların neden olduğu kokuyu gidermek için alanda çalışma başlattı. Alanı tazyikli suyla yıkayan ekipler, daha sonra kara sinekler için bölgede ilaçlama yapacak.

ZABITA VE POLİS BÖLGEDE NÖBETTE

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar da Saat Kulesi önünde beklemeye başladı. Bazı zabıtalar faytonların gezinti yaptığı güzergahta hareket halinde bulundu. Zabıtaların yanı sıra polisler de olumsuz bir duruma karşı bölgede nöbete başladı.

Antalya'da özellikle yaz aylarında bazı faytonların aşırı sıcağa rağmen çalıştırılması birçok kesim tarafından eleştiriliyordu. Faytonlardaki atların dönem dönem yaşadığı sıkıntılar, amatör kameralarca görüntülendi. Hayvanların yaşadığı eziyetler, uzun yıllardır özellikle hayvanseverlerin gündeminden düşmedi.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bölge esnafı ve caddeden geçenler de uygulamanın son bulmasını olumlu karşıladı. Neşet Altuntaş adlı vatandaş, "Çok iyi oldu. Antalya'nın göbeğine yakışmıyordu. Atlar için de iyi oldu" dedi. Ramazan Günal ise "Faytonculuk kültürü Antalya'da yoktu. Turistlere zulüm yapıyorlardı, hayvanları dövüyor, yem vermiyorlardı. Buraya pisliyordu. Kaldırmakla iyi yapmışlar" dedi. Sezai Ünal da "Burası Türkiye'nin gözbebeği, ama kokudan duramıyoruz. Bölgede kötü bir görüntü vardı. Faytoncuların da paraya ihtiyacı var, onlara başka yerde iş bulunsun. Belediyeyi kutluyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Polis ve zabıta araçlarının görüntüsü

Zabıta ekiplerinin görüntüsü

Belediye görevlisi su ile bölgeyi yıkaması

DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS

RÖP 1: Neşet Altuntaş

RÖP 2: Ramazan Günal

RÖP 3: Sezai Ünal

Bölgeyi gezen turistlerden görüntü

Saat kulesinin görüntüsü

Zabıta ekip aracının bölgede gezerken görüntüsü

Detaylar

309 MB -- 02.47// HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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İzmir'de, yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, resmiyette elektrik malzemeleri satış dükkanı olarak kayıtlı bir iş yerine yapılan operasyonda 856 şişe ve şişelenmeye hazır 250 litre sahte içki ele geçirildi. Şüphelilerin, ürettikleri kaçak içkileri yazın gelmesiyle birlikte hareketlenen turizm bölgelerinde piyasaya sürecekleri bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4'üncü Sanayi Sitesi içinde bulunan ve kağıt üzerinde elektrik malzemesi satış dükkanı olarak geçen bir iş yerine ve bu iş yerinden çıkan bir hafif ticari araca baskın düzenledi. Uzun süren fiziki ve teknik takip sonunda yapılan operasyonlarda, 856 şişe ve 250 litre de şişelenmeye hazır sahte rakı, votka, cin ve viski, 180 litre etil akol, yaklaşık 3 buçuk kilo anason, 13 bin sahte etiket, 1750 şişe kapağı ele geçirildi. Ayrıca, iş yerinden çıktıktan sonra Buca ilçesinde durdurulan ve içinde sahte içki yakalanan hafif ticari araca da el konuldu.

Operasyonda, 1 suça sürüklenen çocuk yakalanırken, 5 kişi de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

300 TL YEVMİYEYLE ÇOCUK TUTMUŞLAR

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, sahte içki çetesiyle ilgili birçok detaya ulaştı. Söz konusu işyerine aylık 6 bin TL kira verildiği belirlenirken, şişeleme işlemini yapması için de yaşı 18 yaşından küçük olan 1 kişiyi, günlük 300 TL yevmiye vererek çalıştırdıkları tespit edildi. Üretilen sahte içkilerin, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiği Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ve ilçelerinde piyasa sürülmesinin planlandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşyerinden görüntü

Polisin aramasından görüntü

Sahte içkilerden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN - Halil İbrahim Karabıyık/ İZMİR,

Kaynak: DHA