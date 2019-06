DHA YURT BÜLTENİ - 9

Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede

Fransa'dan memleketi Denizli'ye tatile gelen Osman Kurt'u (60) döverek öldürdüğü, oğlu Özgür Kurt'u (40) ise ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir baba ve oğlunun da bulunduğu toplam 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran Perşembe günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Osman Kurt, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise tedaviye alındı. Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Aykut K. (Kocadağ) (25), babası Ali. K. (Kocadağ) (55), arkadaşı Serdar K. (Kaya) (25) ve dayısı Erkan Ç. (Çalışır) (35), dün (salı) Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

ORTAYA ÇIKAN DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti. Olay günü Çamköy Mahallesi'ne gelen 4 saldırganın, saldırıdan birkaç saat önce Osman Kurt'un kardeşi Kemal Kurt'un evinde kahvaltı yaptıkları ortaya çıktı. Kemal Kurt'un evinin önünde otomobilde duran 4 zanlının, araçlarının arıza yaptığını söylediği, Kemal Kurt'un yardımcı olup misafirperverlik göstererek kahvaltı ikramı yaptığı öğrenildi. Zanlıların, Kemal Kurt'u tanımadığı, amaçlarının ise Osman Kurt'un evini karşıdan gören Kemal Kurt'un evinden çevreyi gözetlemek olduğu belirtildi. Daha sonra Kemal Kurt'un evinden ayrılan saldırganların telefonla aradıkları Osman Kurt ve oğlu Özgür Kurt'u, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobille yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Kazı yaparken tarihi eser bulduğunu zannetti, polisi ve arkeologları harekete geçirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, babasından kalan marangoz atölyesinde beton zemini kazdığı sırada gördüğü taş parçalarını lahit zanneden Osman Bakırcı (32), polis ile arkeologları alarma geçirdi. Atölyeye gelen arkeologlar, taş parçalarının tarihi eser niteliği olmadığını tespit etti.

Osman Bakırcı, Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde babasından kalan marangoz atölyesini oto yıkama dükkanına dönüştürmek istedi. Sabah saatlerinde de eline aldığı kazma ve kürek ile su borularını döşemek için zemini kazmaya başladı. Yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur kazan Bakırcı, lahit parçalarına rastladığını zannederek, polisi aradı. Kısa sürede gelen polis de durumu Müzeler Müdürlüğü'ne bildirdi. Adrese gelen Müzeler Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar, yaptıkları incelemede Bakırcı'nın lahit zannettiği taş parçalarının tarihi eser niteliğinde olmadığını belirledi. Osman Bakırcı, alınan ifadesinin ardından kazısına devam etti.

Torosların gizemli güzelliği: Uçansu Şelalesi

Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde Torosların zirvesinde doğan ve yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemini yaşıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak anılıyor.

Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Torosların zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri. Şelale, 1992 yılında birinci derecede doğal SİT alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta ve etrafında yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü Alara Çayı'nın etrafındaki asırlık çınar ağaçları, görsel bir şölen oluşturuyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanlık alan içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor.

Şelale, mart-ağustos aylarında en coşkun dönemini yaşarken kırmızı benekli alabalığa da ev sahipliği yapıyor. Uçansu Şelalesi, oluşturduğu Alara Nehri ile de yaklaşık 15 kırsal alana hayat veriyor.

Antalya Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde doğa turizmine dikkati çekmek amacıyla Uçansu Şelalesi'ne bir gezi düzenledi. Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in öncülük ettiği geziye yüksek katılım olurken, bahar aylarında başlayıp ağustos sonuna kadar en coşkun dönemini yaşadığı belirtilen şelale sunduğu görsel şölenle ziyaretçileri hayran bıraktı.

Rahatsızlanan radyoloji uzmanından örnek davranış

Antalya'nın Finike ilçesinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, cerrahi müdahale öncesi hastaların mağdur olmaması için ameliyat masasına yatacağı son dakikaya kadar görevini bırakmadı.

Finike Devlet Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Öztürk, aniden rahatsızlandı. Apandisit teşhisi konulan Dr. Öztürk, önce hastalarıyla ilgilendi, sonra ameliyat masasına yattı. Dr. Öztürk'ün örnek davranışı hastane yönetimini de duygulandırdı. Öztürk'ü hasta yatağında ziyaret eden Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hasta sağlığını kendi sağlığından önde tutan doktoru tebrik ederek, bunun çok değerli bir davranış olduğunu söyledi.

Başhekim Kurt, "Radyoloji uzmanımız mesaiye gelmeden bir gün önce karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlanıyor. Ertesi günü mesaiye geliyor. Kendi ultrasonunu çekiyor ve apandisit tanısı koyuyor. Bunu yine tomografiyle değerlendiriyor. Yine aynı bulguları gördüğü için genel cerrah arkadaşımızla görüşüyor. Genel cerrah arkadaşımız da acil apandisit ameliyatı olması gerektiğini kendisine söylüyor" dedi.

Diğer radyoloji uzmanının izinli olduğunu aktaran Başhekim Kurt, Dr. Öztürk'ün ameliyat olması gereken saate kadar aç beklerken, hastaların mağdur olmaması adına fedakarca çalışarak bu süreyi poliklinikte hasta bakarak değerlendirdiğini anlattı. Başhekim Kurt, "Rahatsızlanmasına rağmen hastalarımızı geri göndermiyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın ne kadar fedakar ve cefakar çalıştığının bir göstergesi. Bu örnek davranış bizi çok mutlu etti. Biz Finike Devlet Hastanesi olarak kendisine müteşekkiriz. Değerli doktorumuzun en kısa zamanda iyileşerek aramıza dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.

İslahiye'de, anız yangını

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, tarlada çıkan anız yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İslahiye-Nurdağı karayolunun 4'üncü kilometresi üzerindeki Erenler Mahallesi'nde hasadı yapılmış tarlada bulunan anızlar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi 19 MAYIS GÜNDEMİyle kısa sürede yayılan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yoğun duman nedeniyle karayolunda ilerleyen sürücüler de zor anlar yaşadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bursa'da sadece kedilere hizmet verilen tedavi ünitesi

Osmangazi ilçesinde, sadece kedilere hizmet verilmesi amacıyla Kedi Tedavi Ünitesi kuruldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak kedilerinin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına bünyesine yeni bir tesisi daha ekledi. Sadece sokak kedilerine hizmet vermesi amacıyla kurulan Kedi Tedavi Ünitesi'nde, alanında uzman veteriner hekimler görev yapıyor. Merkez, cihazları ve laboratuvarıyla insanlar için kurulmuş özel hastaneleri aratmıyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların, bakım ve tedavileri için modern ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkez, çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması, işlenmesi, saklanması ve yazdırılması için kullanılan bilgisayarlı radyografi (CR) cihazına da sahip. Uzman veteriner hekimler ve son teknoloji cihazlar sayesinde kedilere, orta kulak iltihabı ameliyatından kısırlaştırmaya kadar, her türlü cerrahi operasyon uygulanabiliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye'de bir ilke imza atarak can dostları için Kedi Tedavi Ünitesi'ni hizmete açtıklarını söyleyerek, "Sokaktaki yaralı, hasta ve sahipsiz haldeki kedileri, bu tesisimize getirerek tedavilerini yapıyoruz. İlk doğum ünitesi ve enfeksiyon ünitesi gibi çeşitli bölümlerden oluşan bu kedi hastanemizde, kedilerin sağlığına kavuşması ve rahat bir yaşam sürmesi adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bizler can dostlarımızı iyileştirerek, hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Daha sağlıklı can dostlarımız ve daha sağlıklı Bursa için bu hizmeti sürdürüyoruz" dedi.

