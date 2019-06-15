DHA YURT BÜLTENİ - 9

İngiltere'nin Başbakan adayı Johnson'a, ata memleketi Çankırı'dan destek

İingiltere'de istifa eden Theresa May'in yerine Başbakan olması beklenen Boris Johnson'a, ata memleketi Çankarı'nın Kalfat köyünden destek geldi. Kökeni Çankırı'ya uzanan Johnson'un, Kalfat köyünden Londro'ya uzanan hikayesini köylüler anlattı.

İngiltere'de yaşayan farklı etnik kimliklerin simgesi olarak görülen eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı (bakanlığı) yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Çankırı'nın Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın, şimdi İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkma anlamına gelen Brexit süreciyle boşalan Başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Başbakanlık için en güçlü aday konumundaki Boris Johnson'a, ata memleketi Kalfat köyünden de destek geldi. Kalfat köyü sakinleri, soyu Osmanlı'ya ve Kalfat köyüne uzanan Johnson'ın hikayesini anlattı. Johnson'ın büyük dedesi Hacı Ahmet Efendi'nin yaşadığı köyün sakinleri, Başbakanlık yarışında Johnson'ı gönülden desteklediklerini belirterek, koltuğa oturması ardından köyüne beklediklerini söyledi.

KALFAT'TAN LONDRA'YA UZANAN HİKAYE

Kalfat köyünün eski muhtarı Adem Karaağaç, Johnson ile akrabalıklarının dedesi ve ananesine dayandığını söyledi. Karaağaç, dedesi ile amca çocukları olduklarını söylediği Johnson'ın hikayesini şöyle anlattı:

"Osmanlı zamanında köyümüzde doğan Hacı Ahmet Rıza Efendi, henüz 12 yaşındayken İstanbul'a gider. Mum üretimi ile uğraşan Ahmet, sarayın aydınlatılması için mum ticareti yapmaya başlar. Sarayla organik bağ içerisinde olan Ahmet, çocuğu Ali Kemal'e iş arar ve sarayda iş bulur. Zeki ve başaralı olduğu anlaşılan Ali Kemal'i saray yöneticileri maarif müdürlüğünde işe başlatır. Daha sonra yıldızı parlayan Ali Kemal, dışişlerinde göreve başlar. Ali Kemal, saraydayken bir Türk ve bir İngiliz kadınla evlenir. Kemal'in İngiliz eşinden Stanley Johnson isminde şuan Boris Johson'ın babası olan kişi doğar. Kemal'in Türk eşinden de eski Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp isimli akrabamız doğar. Zeki Kuneralp, Cumhuriyet kurulduktan sonra dışişlerinin sınavına katılır, başarılı olur ve dışişlerinde göreve başlar."

'BAŞBAKAN OLMASINI İSTİYORUZ'

Eski muhtar Karaağaç, Boris Johnson'un Suriye'deki mültecileri ziyareti sırasında Kalfat köyüne 22'ye yakın İngiliz basın mensubunun geldiğini hatırlatarak, "O zaman köyümüze gelen tercümanlar aracığıyla Johnson ile görüştük. Kendisini köyümüze davet ettik, onları ağırlamaktan onur ve gurur duyacağımızı ve akrabalarının onu canla başla beklediklerini söyledik. Maalesef işlerinin yoğun olmasından dolayı gelemediklerini tahmin ediyorum. Boris Johnson'ı akrabaları olarak ata köyüne bekliyoruz, kendilerini burada ağırlamaktan onur duyarız. Kendisinin Başbakan olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'2007 YILINDA BABASI KÖYÜMÜZE GELDİ'

Karaağaç, Boris Johnson babası Stanley Johnson'un 2007 yılında köylerini ziyaret ettiğini belirterek, "Boris Jhonson'un babası olan Stanley Johnson, köyümüzü ziyaret ettiler, yanılmıyorsam 2007 yılıydı. Kendisine oğlunun köyünü ziyaret etmesi gerektiğini bildirdik. Biz babasına Türk adetlerine uygun bir yer sofrası kurduk. Tahta kaşıkla tarhana çorbası içirdik kendisine. Çok farklı duygular yaşadığını ifade etti ve gözleri doldu, ben şahit oldum" dedi.

Karaağaç, Boris Johnson'ın Başbakan olması halinde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağına inandıklarını söyledi. Karaağaç, "Genlerinde Osmanlı kanı taşıyan birisinin İngiltere gibi oyun kurucu bir ülkenin Başbakanı olması bizi onurlandıracaktır" dedi.

'AKRABALARI OLARAK JOHNSON'I ATA KÖYÜNE BEKLİYORUZ'

Kalfat köyü sakinlerinden Satılmış Karatekin, "Babaannem ile amca çocukları oluyorlar. Babasını burada ağırladık, yaylalara ve ormanlara götürdük. Dedelerinin kaldıkları eve götürdük. Kendisine hediyeler verdiler. Bir Kalfatlı olarak kendisinin Başbakan olmasını çok istiyoruz. Kendisi dışişleri bakanı iken Türkiye'ye geldiğinde Kalfat'a geleceğine söz vermişti, gelirse kendisini en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Kendisini köyümüze bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Eski muhtar Adem Karaağaç ile röp.

-Köy sakinleriyle röp.

-Köyden detay

-Ailenin oturduğu evden görüntü

Haber-Kamera: Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN, ÇANKIRI/

=====================

Sınava girmek için kolundaki alçıyı çıkardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava giremedi. Kolunda kırık olan bir öğrenci ise kolundaki alçıyı çıkarması şartı ile sınava alındı.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 11 okulda, 3 bin 900 öğrenci katıldı. Sabah erken saatten itibaren okullara gelen öğrenciler aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen bir öğrenci kapıya eliyle birkaç kez vurarak görevlilerden yardım istemesine rağmen sonuç alamayarak geri döndü. Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava giren Ömer Furkan Özdemir ise kırık olan kolu alçılı şekilde geldiği için sınava alınmadı. Özdemir, kolundaki alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra dakikalar kala sınav salonuna girdi.

Görüntü Dökümü

--------

-Okul bahçesi

-Öğrencilerin kapıda oluşturduğu yoğunluk ve kuyruk

-Öğrenciler üst aranarak içeriye alınması

-Ömer Furkan Özdemir ile röp.

-Sınav salonu

-Sınava 1 dk geç kalınca giremeyen öğrenci

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 208 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

====================

Manisa'da 35 bin 176 aday sınava YKS'ye girdi

Manisa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) 35 bin 176 aday ter döktü.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da başladı. Üniversiteye girişteki ilk aşama olan sınavın birinci oturumuna katılmak için 35 bin 176 aday, bu sabah okullarının yolunu tuttu. Öğrenciler, okullara üzerleri aranarak alındı. Manisa Lisesi'nde sınava gelen bazı öğrenciler, dakikalar kala sınava yetişti. Okul bahçesinde bekleyen öğrenci velileri ise dua ederek çocuklarının sınavdan çıkışını bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

Manisa Lisesi bahçesinden görüntü

Öğrencilerin sınava koşarak gitmesi

Öğrencilerin üzerleri aranması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================

Afyonkarahisar'da YKS sınavı başladı

Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için Afyonkarahisarlı öğrenciler sınav giriş belgeleri ve nüfus cüzdanlarıyla sınava girecekleri okula gitti. Erken saatlerde okullara gelen öğrencilere, anne ve babaları eşlik etti. Sınav öncesi polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı olmayanların sınava alınmayacağı bildirildi. Sınava girecek öğrencilerin belgeleri giriş kapısında görevli öğretmenler tarafından kontrol edilirken, polis ekipleri de öğrencilerin üzerlerini aradı. Görevli öğretmenler sınava dakikalar kala sık sık anons yaparak sınava girecek olan öğrencilere uyarılarda bulundu.

Sınava gelen öğrencilere eşlik eden anne ve babaları ise Kuran-ı Kerim okuyarak, dua etti. Saat 10.00'da okul görevlileri okul kapısını kaparak ailelere sınavın başladığını söyledi ve sessiz olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

--------------

Sınavın yapılacağı okuldan detay

Sınavı gerecek öğrencilerden detay

Ailelerden detay

Görevliler öğrencilerin belgelerine bakarken detay

Polis ekipleri arama yaparken detay

Görevliler anons yaparken detay

Genel detaylar

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

====================

Burdur'da 6532 öğrenci YKS'ye girdi

Burdur'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 6532 öğrenci girdi.

Burdur'da 6532 öğrencinin girdiği YKS heyecanı yaşandı. Saat 09.15'ten itibaren sınav salonlarına alınmaya başlayan öğrenciler görevliler tarafından yönlendirildi. Adaylar sınav salonlarına girişte sıkı şekilde aranarak salona alındı.

Saat 10.00'a birkaç dakika kala kapıdaki görevliler öğrencileri acele etmeleri konusunda uyardı. Bazı öğrenciler koşarak son anda sınava salonuna girebildi. Kimlik getirmeyi unutan bazı adaylar sınava giremedi. Öğrencilerin sınavda ter döktüğü sırada aileleri ise dua ederek bekledi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Sınava giren öğrenci velileri

-Sınav salonuna giren öğrenciler

-Polis araması

-Görevlilerin geç kalan öğrencilere koşun diye bağırması

124 MB/// 02.23"

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

===================

Fabrika gibi okulun cirosu 500 bin lira

Yalova'da Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışarak bir taraftan kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılarken, diğer yandan da nitelikli eleman yetiştiriyor. Okul ayrıca kurulan kimya üretim atölyeleri ile hem okulların hem de kamu kurumlarının temizlik malzemesi ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapan okul, 2018 yılında 500 bin lira ciro elde etti.

Yalova Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, kentteki okulların ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üretiyor. Masa, sıra, makam odası takımı, dolap ve kitaplıkların üretildiği lisede şimdilerde bir de temizlik malzemeleri üretilmeye başlandı. Okul Müdürü Fatih Olğun, okulda sıradan öğretmen masasına, panodan kürsüye kadar pek çok eşyanın üretiminin yapıldığını belirtti. Öğrencilerin hem eğitim gördüğünü hem de harçlık kazanabildiklerini söyleyen Müdür Olğun, "Okulumuzda mesleğin önemini bir nebze de olsa anlatmaya çalışıyoruz. Yalova'nın en donanımlı, fiziki mekan itibariyle de en olumlu görüntü veren okullarından bir tanesindeyiz. İlimizin ileride katma değer sağlayacak beyin gücü ve iş gücünü yetiştirebilecek kapasitede bir okuluz. Oldukça donanımlı 8 alanın bulunduğu, ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim tarzı yürütüyoruz. Döner sermaye çalışmalarımızda hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de ilimizin diğer sektörlerinin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruzö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜRETİME KATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Müdür Olğun, 2 yıl içerisinde döner sermaye cirosunu da oldukça arttırdıklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Döner sermaye çalışmalarımızla öğrencilerimizi üretime katmaya çalışıyoruz. 2016 yılında 100 bin TL olan ciromuz 2018 yılı itibariyle 500 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Her geçen yıl daha fazla katkı sunan çalışma yapıyoruz. Okulumuzda kurduğumuz kimya üretim atölyelerinde temizlik malzemesi üreterek de okulların ve kamu kuruluşlarının temizlik malzemesi ihtiyacını gideriyoruz. İlerleyen yıllarda üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Örgün eğitimde 800 öğrencimiz, mesleki açık lisemizde de 400 öğrencimiz var.ö

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE

Ülke ekonomisine de yapılan üretimle katkı sunduklarını söyleyen Olğun, "Yüzde yüz yerli sermaye ile çalışıyoruz. Sıfırdan mamul malı alıp bir üretim malzemesi haline getiriyoruz. Kendi yerli üretimimiz ve kendi öğrencilerimizin emeği. Bu şekilde de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruzö dedi. Okulda toplam 8 alanda eğitim verdiklerini de söyleyen Müdür Olğun, "Bizde makine teknolojisi, bilişim teknolojileri, kimya teknolojileri, inşa teknolojileri, tekstil teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi ve metal teknolojisi alanımız olmak üzere toplam 8 alanımız var. Öğrencilerimiz hem teorik eğitimlerinin yanında aynı zamanda pratik eğitimlerle de ileride iş hayatına atılma adına önemli deneyim elde ediyorlar. Mezun olunca da alanlarında rahatlıkla çalışabilecek deneyime sahip oluyorlar. Bir üretim fabrikası gibiyiz. Öğrencilerimiz yaparak yaşayarak burada kendilerini ispat ediyorlarö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------

okuldan detaylar

-atölyedeki çalışmalardan detaylar

-müdür ile röp

-öğrencilerle röp

-kimya laboratuarı detayı

-öğretmen ve öğrenci görüşleri

Süre: 5.50 dk Boyut: 654 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,