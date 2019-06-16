DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SON ANDA SINAVA YETİŞEN KIZ KARDEŞLER, FENALIK GEÇİRDİ



Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci basamağı Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek iki kız kardeş, kapıların kapanmasına 2 dakika kala girdikleri sınav binasında fenalık geçirdi. Su verilip sakinleştirilen kardeşlerin babası Hüseyin Ak, gözyaşlarını tutamadı.

Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar, bugün de YKS'nin ikinci basamağı AYT için saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Bazı adaylar, okullara aileleriyle birlikte geldi. Heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sınava girecekleri bina önünde üst araması yapıldıktan sonra salona alındı. Adayların yanında getirdikleri su şişelerinin etiketleri dahi çıkarttırıldı. Sınav merkezlerinin kapısı saat 10.00'da kapandığı için son anda gelen bazı adaylar, son dakikalarda okul bahçesinde koşmak zorunda kaldı.

BABALARI SON DAKİKADA YETİŞTİRDİ

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesinden sınav için Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne gelen Gülseren Ak ve kardeşi Esengül Ak, kapıların kapanmasına 2 dakika kala geldi. Koşturarak gelen iki kardeş, binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızlarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Ak, çocuklarını sınava yetiştiremeyeceği için endişelendiğini söyledi. Kızları sınava yetiştirebildiği için de mutlu olduğunu anlatan baba Ak, "Bugün babalar günü, ben de babalık görevimi yetine getirerek kızlarımı sınavlarına yetiştirdim. Çok gururluyum ve duyguluyum" dedi.

Duygusal anlar yaşayan Hüseyin Ak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

KURAN OKUYARAK DESTEK OLDULAR

Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri de dışarıda bekleyerek ter döktü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte aileler çocuklarını ağaç gölgeleri ve parklarda bekledi. Bazı ailelerin Kuran-ı Kerim okuyarak sınavdaki çocukları için dua ettiği görüldü. Ağaç gölgesinde oturarak kızı Melis Şimşek'in sınavdan çıkmasını bekleyen Salih Şimşek, "Kızıma dua ediyorum ve sınavının iyi geçmesini istiyorum. Serik'ten sabah erken saatlerde geldik. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin sınav için giriş yapmaları

Polislerin üst arama yapmaları

Öğrencilerin getirdiği su şişelerindeki etiketlerin çıkartılması

Son dakikada koşarak sınava yetişen kız kardeşlerin görüntüsü

Bayan polislerin kız kardeşleri sakinleştirmeleri

RÖP 1: Hüseyin Ak (Kız kardeşlerin babası)

Okul dışında velilerin beklerken görüntüsü

Kuran okuyan bir kadının görüntüsü

RÖP 2: Salih Şimşek

Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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2)YKS'DE KİMLİĞİNDE I OLMAYAN KIZ ÖĞRENCİ İÇİN POLİS EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

TRABZON'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumunda kimliklerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Kimliğinde fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle sınava giremeyen kız öğrenci, polis ekiplerince motosiklete bindirilip götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla, sınava son anda yetiştirildi.

Kentte, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek, salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken, adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının yardımına ise polis ekipleri yetişti. Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in talimatı doğrultusunda, sınav salonları çevresinde polis araçları ve motosikletli yunus polisi ekipleri de kimliklerini unutan adaylar için hazır bekledi.

SON ANDA SINAVA YETİŞTİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde, saat 09.30'da salona gelen Melek Sofu (18), kimliğinde fotoğraf yer alamaması üzerine sınava giremedi. Sınava dakikalar kala endişe yaşayan kız öğrencinin durumunu fark edilmesi üzerine, motosikletli yunus polis ekipleri harekete geçti. Kask takıp motosikletle götürüldüğü İl Nüfus Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan öğrenci, aynı motosiklete sınava gireceği üniversiteye yetiştirildi. Sınava saniyeler kala girmesi sağlanan Melek Sofu ve ailesi, zamanla yarışan polis ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin öğrenciyi motorsikletle taşıması

-Nüfus müdürlüğündeki işlem

Sınava yetişme anı

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -

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3)TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA CARETTA KUMSALINDA 50 YUVA YOK OLDU

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahil, iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürülerek, düzleştirildi. Kum tepeleri yok edilen kumsalda caretta carettalara ait 50 yuva, sürme ve düzenleme işlemi sonrası kayboldu. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylerken, Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisinin bu yönde talimatı olmadığını, kimin yaptığının belirlenmesi için talimat verdiğini söyledi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanını oluşturuyor. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekibi, 1999'dan bu yana 20 yıldır yuva sayısı 2 bin 500'ü aşan 30 kilometrelik sahil bandında, her sene mayıs ile ekim ayları arasında yürüttüğü koruma çalışmalarıyla deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavruların yumurtadan çıkıp, denize yolculuklarına eşlik ediyor.

50 İŞARETLİ YUVA KAYBOLDU

Geçen yıl sahil bandında yaşadıkları birçok sorunu dile getiren EKAD ekibi, bu sene çok daha acı durumla karşılaştı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Türkiye'de caretta carettaların en fazla yuva yaptığı ve 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' de olan sahilin Boğazkent kısmındaki 2 noktada yaklaşık 1000 metrelik kısmın, ağır iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürüldüğünü ve düzleştirildiğini söyledi. Devam eden yumurta bırakma döneminde yuva sayısının şu an 500'ü aştığını belirten Dr. Canpolat, yumurta bırakılmış 50 işaretli yuvanın düzleme işlemi nedeniyle yok edildiğini kaydetti.

'BURASI TARLA DEĞİL'

Geçen yıllarda da benzer sorun yaşadıklarını, Serik Belediyesi dahil ilgili kurum ve kuruluşları uyardıklarını anlatan Dr. Canpolat, "Ama bu yıl geldik, değişen hiçbir şey yok. Niçin yapılır; onu anlamış değilim. Burası tarla değil. Niye düzeltirsiniz? 'Kumsal pis, temizlemek istiyoruz' demekse bunun zamanı var. Bir genelge var, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması genelgesi. Genelgede, 'Bu alanlarda kumsal temizleme çalışmaları kaplumbağaların yuvalama sezonundan önce yapılmalıdır' diyor. Yani 15 Mayıs'tan önce yapılabilir, şu anda 15 Haziran'dayız. Kaplumbağalar buraya yuva yapıyor" dedi.

'BURADA KARPUZ YETİŞTİRİLMİYOR'

Sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen EKAD Başkanı Dr. Canbolat, "Burası bir kaplumbağa yuvalama alanı, burada karpuz yetiştirilmiyor. Yuvalama sezonu başlamış hayvanlar gelip, buraya yuva yapıyor. Bu alanda toplamda 50'ye yakın yuvamız, işaretlediğimiz yerler bu düzlemeyle kayboldu. Yavrular çıkacak mı, çıkmayacak mı; bilmiyoruz. Yapılan tahribatın boyutunun ne olduğunu, 35- 40 gün sonra göreceğiz" diye konuştu.

'İLLEGAL 2 FUTBOL SAHASI' İDDİASI

'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olan alanda yapılacak her türlü faaliyet için bakanlık izni gerektiğini de belirten Dr. Ali Fuat Canpolat, geçen yıl kumsalda yapılan, belediyeye ait 2 futbol sahasının da illegal olduğunu öne sürdü. Canpolat, şunları söyledi:

"Burası bir kamu malı ve sözleşmede buraya futbol sahası yapılacak olmadığını ilgili bakanlıktan da öğrendim. İllegal bir tesis. Geçen yıl ilgili bakanlıklara, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine de durumu ilettik ama değişen hiçbir şey yok. Hala bu tesisler duruyor. Bu faaliyet yasal değil. Kaplumbağanın yuva yaptığı alanın üzerine getirip futbol sahası yapılıyor. Futbol sahasının yapılacağı başka bir yer yok mu?"

'KUM TEPELERİ YOK EDİLDİ'

Habitatın yok edilip, bozulduğuna dikkat çeken Dr. Canpolat, sahildeki tek kum tepesindeki kumların alınarak, götürüldüğünü, tepenin önemli bölümünün de yok edildiğini söyledi. Canpolat, "Bu kadar hassas ve önemli bir alanda bu tür faaliyetlerin yapılmaması gerekiyor. Kumsalı düzenleme ya da temizleme, futbol sahası izinli değil. Kaplumbağa yuvalama alanlarından kum alınması zaten yasak. Bunların hepsi yasak şeyler ve bunların hepsi o kadar rahat yapılıyor ki biz şahsen kendi adımıza üzülüyoruz" dedi.

'SANKİ UZAYLILAR GELMİŞ'

Alanda kaplumbağalar yokmuş gibi hoyratça davranıldığını savunan Dr. Ali Fuat Canpolat, "Kaplumbağaları korumak sadece devletin ya da gönüllü arkadaşların sorumluluğunda değil, burada yaşayan insanların buna sahip çıkması lazım. Burada yaşayan insanları temsil eden belediyelerin de sahip çıkması lazım. Sürülmüş, sanki uzaylılar gelip de ekin çemberleri oluşturmuş görüntüsü var. Gerçekten uzaylılar mı geldi buraya da bu ekin çemberlerini oluşturmuş diye düşündüm. Mevsim olarak çok yanlış. Öyle bir görüntü var ki sanki buraya karpuz ekecekler de karpuz tarlası gibi. Herkesin buna hassasiyet ve özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

BAŞKAN APUTKAN: BÖYLE TALİMATIM YOK

EKAD Başkanı Canbolat'ın caretta caretta yuvalarını yok eden sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylemesinin ardından DHA muhabirinin görüşünü aldığı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise olaydan dün haberdar olduğunu belirtti. Başkan Aputkan, "Şahsen benim de çok hassas olduğum bir konu. İlgili arkadaşlarımıza sordum. Bizim tarafımızdan verilmiş böyle bir talimat yok. Arkadaşlarımız da yakın tarihte o bölgede böyle bir işlem yapılmadığını söyledi. Görevli arkadaşlarımıza, yarın ilgili dernek başkanımızla görüşmelerini söyledim. Arkadaşları da tekrar uyardım. 'Gidin görüşün. Kim yapmış, nasıl yapılmış; öğrenin' diye talimat da verdim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Gündoğumu

Sahil dalga

Sahilde şişeden görüntü

Sahilde yürüyenler

Sürülen kumsal drone

Görevliler sahilde çalışırken

Sahilde hav görüntüsü

Belek havadan görüntü

Röp: Dr. Ali Fuat Cebesoy

Sahilde yürüyenler

Sahilde inceleme havadan

Sürülen kumsal hava

Yuva araştırması havadan

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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4)YÜRÜYÜŞ YASAĞINA, KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ

ANTALYA'da, 'Onur Haftası' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapmaları yasaklanan LGBT'lilere destek olan Antalya Kadın Platformu üyeleri, hafta boyunca bulundukları yerlere gökkuşağı renklerini götüreceklerini söyledi.

Kentte 'Onur Haftası' etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapmak isteyen LGBT'lilere, Antalya Valiliği tarafından izin verilmedi. Yasak nedeniyle bu yıl 3'üncüsünü planladıkları yürüyüşü gerçekleştiremeyen LGBT'lilere, Antalya Kadın Platformu destek oldu. Dernek binasında Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Dilek Eldeniz, birçok ildeki yasaklamanın kimseye fayda getirmeyeceğini savunarak, "Uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre suç işleyen Antalya Valiliği bu kararı geri çekmelidir. 'Onur Yürüyüşü' anayasal haktır. Hiç kimsenin iade özgürlüğümüzü engelleme hakkı yoktur. Hafta boyunca bulunduğumuz her alana gökkuşağı renklerini de götüreceğiz" dedi.

LGBT'lilerin sembolü olarak bilinen gökkuşağı bayrağındaki 8 renkten pembe cinsiyeti, kırmızı yaşamı, turuncu iyiliği, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, nil mavisi ahengi ve mor canlılığı temsil ediyor.

Görüntü Dökümü

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Dilet Eldeniz basın açıklamasının okunması

349 MB/// 03.09"

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5)SAPANCA 5. ULTRA DAĞ MARATONU BAŞLADI



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Ultra Dağ Maratonu, yaklaşık bin 200 sporcunun katılımıyla başladı.

Sapanca Belediyesi, Limit Sensin Platformu ve bölgedeki bir otelin işbirliğiyle bu yıl 5'inci kez gerçekleşen 'Sapanca Ultra Dağ Maratonu' yaklaşık bin 200 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarış öncesinde start alanına gelen Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, sporculara başarılar diledi. Kırkpınar sahilinden başlayan Sapanca Ultra Dağ Maratonu'nda sporcular şehir hayatından uzaklaşarak Sapanca'nın doğal güzellikleri ile baş başa kalma şansı yakaladı.

Sapanca Ultra Dağ Maratonu Organizatörü Ali Cem Aktaş, "Ultra Sapanca Dağ Maratonuna, yerli ve yabancı olmak üzere 41 farklı şehir, 14 farklı ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı. Sporcular 60K ve 40K kategorilerinde uzun etap, 13K ve 6K kategorilerinde ise kısa etap koşacaklar. Keyifli bir alan. Sapanca halkına, destekçilerimiz ve sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Maratona katılmak için Adıyaman'ın Samsat ilçesinden gelen sınıf öğretmeni Murat Ertan, "Şimdiye kadar 4 üniversite bitirdim. Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı kısmının çok okuyan kısmı benim için bitti. Şu anda çok gezme kısmındayım" diye konuştu.

Maratona İstanbul'dan katıldığını ve 12 yıldır koştuğunu belirten doktor Nevin Ekşi ise, "Bu yarışı devamlı takip ediyorum. Yoğun tempo içerisinde hem çalışıyorum hem de fırsat buldukça bu tür etkinliklere katılıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Maraton alanında ısınan sporcular

Organizatör Ali Cem Aktaş ile röportaj

Doktor Nevin Ekşi ile Röpörtaj

Sınıf öğretmeni Murat Ertan ile röportaj

Start anı

Bitişe gelen ilk sporcular

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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