DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe tamamen kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Erten kontrolündeki 49 AG 637 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği esnada aynı istikamette seyreden Mustafa Ayyıldız idaresindeki 03 SG 289 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada aynı istikamette gelen Osman Coşar 34 RZ 3150 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içerisinde sıkışan henüz ismi öğrenilemeyen 1 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım 45 dakika trafiğe kapanırken kilometrelikce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Otoyol trafiğinden drone görüntüsü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),

==========================================================

2)DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde, dünkü yağmurun ardından köyün ortasından geçen dereye sel geldi. Sel anı köyde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, vatandaşlar büyük panik yaşandı. İlçeye bağlı Karakışla köyünde dün etkili olan sağanak yağmurun sonrasında köyün ortasından geçen dereye bir anda sel geldi. Büyük bir gürültüyle ilerleyen suların gelişini köyde yaşayan vatandaşlar cep telefonuna kaydetti.

Köy muhtarı Nurettin Demirmenci, "Derede hiç su yokken, yüksek kesimlere aşırı yağış düştü. Ben doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. Hiç böylesini görmemiştim. Evde oturduğumuz sırada dereden ses geldiğini görünce aşağıya indik. Sel sularının geldiğini görünce çok korktuk. Sel suları o kadar fazlaydı ki derede ne varsa önüne katıp getirdi. Şu anda köyümüzde herhangi bir zarar yok. Şükür atlattıködedi.

Karakışla köyünde yaşayan vatandaşlar, sel sularının gelmesiyle birlikte büyük korku ve panik yaşadı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Sel gelişi

-Vatandaşların bağırması

-Deredeki sel görüntüleri

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

==========================================================

3)BİNLERCE DÖNÜM TARIM ARAZİSİ SULAR ALTINDA KALDI, MAHSULLER TELEF OLDU

BALIKESİR'in Bandırma ilçesi ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle binlerce dönüm tarımsal arazi su altında kaldı. Mahsulleri telef olan köylü yetkililerden destek bekliyor. Balıkesir'in Bandırma İlçesi Kuş Gölü civarında ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi son günlerdeki şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Kuş Gölü ve göle bağlı bazı derelerin de yükselmesinden zarar gören arazilerde ayçiçeği, buğday, arpa, mısır ve kavun gibi tarım ürünleri telef oldu. Yaklaşık 80 dönüm ayçiçeği tarlası sular altında kalan Çiftçi Kamil Çetin yaptığı açıklamada, "Yazlık olarak ayçiçeği ekimi yapıyoruz. Aşağı yukarı benim 80 dönüm arazim su altında kaldı, zarar gördü. Özellikle ayçiçeklerinde çok zarar var. Şimdi haliyle planda olmayan masraflarla karşımıza çıktı. Tohum, mazot, ekipman... Her şey yeniden, sıfırdan yapılacak ama zaman da kısaldı. Artık olur mu olmaz mı onu Allah bilir. Benim sel sebebiyle su altında kalan 80 dönüm arazimin yanı sıra gölün yükselmesinden dolayı hiç ekemediğim 50 dönümlük de bir arazim var. Hiç ekemediğim arazilerim Kasım aylarında göl yükselince su altında kalmıştı ama son günlerdeki yoğun yağmurlarla ekili 80 dönüm arazim zarar gördü. Yetkililerden en azından mazot ve gübre için destek bekliyoruz" dedi.

KÖYLÜLER ÇALIŞAMIYOR

Bandırma'nın kırsal Kuş Cenneti Mahallesinde yaşayan Çiftçi Ercan Sarıgül ise yaptığı açıklamada, "Özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarında hasar var. Tarlalarımızı bozup yeniden ekmek zorundayız. Yalnızca bizim köylülerimizin 2 bin dönüme yakın arazisinde bu sel sorunuyla karşı karşıya kaldık. Şu ana kadar yetkililerden bir adım atılmadı, destek bekliyoruz. Köylü şu an kahvede, tarlalar çamur, bir çalışma yapamıyoruz. Birkaç gün daha beklememiz gerekiyor. Tarlalar kuruyana kadar kimse çalışamıyor. Daha önce hiç böyle bir olay yaşamadık. Kuş cennetinin üst tarafındaki araziler ıslak da olsa çalışabiliyorduk ama şu an tarlalar komple suyun altında kaldı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Su altında kalan mahsullerden detaylar

-Su altında kalan arazilerin drone görüntüleri

-Çiftçilerle röportaj

-Süre: 04.37 Boyut: 517 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

==========================================================

4)YENİŞEHİR OVASI'NI DOLU VURDU

Bursa Yenişehir Ovası'nda yağmurun ardından dolu kabusu yaşandı. Çardakköy Mahallesi'nde yağan dolu fasulye, soğan ve biber ekili 250 dönüm alanda etkili oldu. Çardakköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kınık, dolu yağışının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü, sabah tarlalara çıktıklarında ürünlerde zararla karşılaştıklarını anlattı. Kınık, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdiklerini, yetkililerin hemen gelerek zarar tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Soğan tarlasının zarar gördüğünü anlatan Çardakköylü çiftçi Erkan Efe de, yağmur ve dolu gibi doğa olaylarının tekrarlayabileceğini endişesini yaşadıklarını söyledi. Efe, "Haftasonuna değin yoğun yağmur yağışı ya da dolu yağışının tekrar yaşanabileceği söyleniyor. Endişeyle bu sıkıntılı sürecin geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Dolu yağışından detaylar

-Tarlalardan görüntüler

-Röpler

-Dateylar

Habar-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR,(Bursa),

=====================================================

5)DAĞCIYI ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'ndaki zirve tırmanışında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'u (27) arama çalışmalarına hava koşulları nedeniyle ara verildi. Bölgede 7 metre kalınlığında kar kalınlığının devam ettiği belirtildi.

Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde 2 Aralık 2018'de, tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan, çığ altında kaldı. İşcan, 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Karakoç'a ulaşılamadı. Hava şartları kötüleşince arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve çığ riski bulunması nedeniyle 7 aydır Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına ara verilmişti. Geçtiğimiz hafta Niğde AFAD ile birlikte Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen 23 kişilik AFAD ekibi tekrar arama çalışmalarına başlamıştı.

ÇALIŞMALARA TEKRAR ARA VERİLDİ

Ekipler 1 kilometre uzunluğunda bir alanda arama çalışmalarını sürdürürken bölgedeki kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı ve bazı bölgelerde ise 3 metre kalınlığında buzlanma olduğu belirtildi. Bu nedenle aramalara bir kez daha ara verildi. Aramaların önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre tekrar başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Ekiplerden görüntü

-Arama yapılan yerlerden görüntü

-Ekipler çalışırken

Süre: 01'16" Boyut: 13 mb

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=====================================================

6)MALKARA'DA 5 TON ALTIN İDDİALARI ÜZERİNE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan Yaşar Ak, evinin yanındaki arazide define bulunduğunu iddia ederek, aldığı resmi izinle kazı çalışması başlattı. Polisin geniş güvenlik aldığı kazı çalışmaları sürerken, toprak altındaki odada 5 yaklaşık 5 ton altın olduğu iddiası üzerine toplanan mahalle sakinleri de çalışmaları ilgiyle izliyor.

Malkara'nın Gazibey Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde bir arazide define olduğu söylentileri üzerine ilçede pazarcılık yapan Yaşar Ak, resmi izin alarak evinin yanında bulunan boş arazide iş makineleri ile kazı çalışması başlattı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve polis ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde öğlen saatlerinde başlayan kazı çalışmaları iş makineleri ile sürüyor. Mahalle sakinleri de bölgede toplanarak kazı çalışmalarını ilgiyle takip ederken, güvenlik şeridi çeken polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 TON ALTIN VAR İDDİALARI

Mahalle sakinlerinden Tamer Demirdüzen, kazı çalışmalarının 8 metre derinlikte sürdürüldüğünü belirterek, "Mahallemizde kolluk kuvvetleri eşliğinde devlet güvencesi altında resmi define kazısı başladı. Söylenene göre burada 7 tane kral mezarı var diyorlar. 1 tanede içi altın dolu oda var ama içi domuzlu diyorlar. Ama burada böyle bir varlık var ki burada iş makineleri, devletin adamları ve bir sürü memur buraya gelmiş kazı çalışması yapıyorlar. Valla buradan altın çıkarsa çok iyi olur. Bizim mahalle insanları faydalanır mı faydalanmaz mı onu zaman gösterecek. Ama biz faydalanmasından taraftarız. Bizim mahallemizde burada ayrıca darphane var. Bu altın basılan yer bizim mahallemizde. Çıkarsa çok seviniriz. Bizim içinde hayırlısı olur. Şuanda 7-8 metre kazdılar daha kazacaklar. Bulana kadar kazacaklar. Biraz daha kazınca hedefe ulaşacağız ve mahallemiz zenginleyecek" dedi.

Mahallede yaşayan Şenol Geçim, "Şuanda Gazibey mahallemizde büyük bir altın arama çalışması var. Hedefe yaklaştığı söyleniyor ve büyük bir altın dolu odanın olduğu söyleniyor. 4,5 ile 5 ton civarında bir altın çıkacağı söyleniyor. İnşallah çıkacak. Çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İş makinesinin gelişi

-Polis ve devlet görevlilerin gelişi

-Kazı çalışmalarının başlaması

-İş makinesinin çalışması

-Kazılan çukurdan detay

-Toplanan mahalle sakinleri

-Alınan güvenlik önlemleri

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), -

==========================================================

7)ÇOCUKLARIN ÇATI KATINDA TEHLİKELİ OYUNU

Konya'da bir binanın çatı katındaki penceden çatıya çıkan çocukların tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çocukların çatıda ilerlemesi üzerine çevredekiler bağırarak içeri girmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan penceden dışarı çıkan biri kız iki çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuklardan birinin çatıda ilermesi üzerine çevredekiler bağırarak, içeri girmesi konusunda uyardı. Uyarı üzerine çocuklar içeri girdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Çocukların çatıda oynaması

Çatıda ilerlemesi

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA

=====================================================

8)ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde 34 KJ 1759, 33 TK 496 plakalı otomobiller ile 34 EP 430 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Olay yeri

Yaralılar

Kazaya karışan araclar

-Yaralıların ambulansa taşınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

=====================================================

9)UYARILARA RAĞMEN ÇOCUKLAR YÜZMEKTEN VAZGEÇMEDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyuna girmenin tehlikeli ve yasak olmasının belirtilmesine rağmen onlarca çocuk, burada yüzmekten vazgeçmedi.

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, kentte 36 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığında serinlemek amacıyla, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giriyor. Tarihi çeşmeden akan suda yüzdükten sonra parktaki betonların üzerinde güneşlenen çocukları, çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izleyip fotoğraf çekiyor.

Tehlikeli olduğunu bildikleri halde suya girdiklerini ifade eden Kadir Kaplan (12), "Buraya serinlemek için geliyoruz. Hem yüzüp hem eğleniyoruz. Sıcak da olsa, soğuk da olsa geliyoruz buraya. Tehlikeli olsa da, olmasa da geliyoruz. Çok sıcak, kuralları çiğniyoruz farkındayız. Burası çok güzel, arkadaşlarımızla geldiğimizde birbirimize öğrendiklerimizi gösteriyoruz. Takla atıyoruz, balıklama atlıyoruz, suya atlıyoruz" dedi.

Resul Polat (10) ise ailelerinden izin alarak suya girdiklerini belirterek, "Burada yüzerek eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailelerimizden izin alıyoruz. Bilmeyenler için tehlikeli" şeklinde konuştu.

Çevredeki bazı kişiler ise çocukların yüzme anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Anzele parkından detaylar

Çocukların suya girmesi

Suya girmek tehlikeli ve yasaktır levhaları

Çocuklardan röportaj

Vatandaşların cep telefonlarıyla çocukları görüntülemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

==========================================================

10)AVANOS'TA ÜRETİLEN ÇÖMLEKLER, YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR

Nevşehir'in Avanos ilçesinde Gökhan Özgül (46) ve Mustafa Yorgun (23), ürettikleri tek kullanımlık testi kebabı çömleğini, Arap ülkelerine ihraç ediyor.

İlçede yaşayan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Özgül, 25 yıl önce başladığı baba mesleği olan çömlekçiliği yaşatmaya çalışıyor. Özgül, kendisine ait atölyede her gün tek kullanımlık testi kebabı çömleği üretiyor. Özgül, toprağa şekil vererek ürettiği çömlekleri Arap ülkelerine ihraç ediyor. Özgül, Türkiye'de ve yurt dışında restoranların testi kebabı çömleklerini kullandığını söyleyerek, "İçine domates, biberini ve etini koyuyorlar. Tek kullanımlık olduğu için piştikten sonra belirlediğimiz çizgiye vurup, kırarak yemeği servis ediyorlar. Bu testi kebabı çömleğini günde ortalama 200 adet yapıyoruz. Son olarak Suudi Arabistan'a 5 bin, Kuveyt'e 3 bin, Dubai'ye ise 15 bin adet gönderdik. Çömlek fiyatlarımız işçiliğine, büyüklüğüne ve ebatlarına göre değişiyor" dedi.

'SATIŞLARIMIZ GAYET İYİ'

Çömlek ustası Mustafa Yorgun ise, baba mesleği olan çömlekçiliği 10 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Atölyesinde genellikle tek kullanımlık çömlekler ürettiğini anlatan Yorgun, "Bunu bölgemize ve ülkemizdeki şehirlere, yurt dışı olarak da Dubai ve Kuveyt'e pazarlıyoruz. Çömleklerimizin hammaddesi doğadandır. Satışlarımız gayet iyi. Sezon sonu geldiğinde elimizde ürün kalmıyor. Testi kebabı tek kullanımlık olduğu için 3 ile 5 TL arasındadır. Güveçlerimiz de boyutuna göre 8 TL'den ile 20 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Çömlek yapımından görüntü

-Gökhan Özgül ve Mustafa Yorgun'un çalışırken görüntüleri

-Gökhan Özgül ile röportaj

-Mustafa Yorgun ile röportaj

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: İsmet KÖZELO

==========================================================

11)İZMİR BAROSU'NDAN LGBTİ ETKİNLİĞİ YASAĞINA İPTAL BAŞVURUSU

İZMİR Valiliği'nce LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklerin yasaklanmasına tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri, kararın iptali için yürütmeyi durdurma davası açıp, basın açıklaması yaptı.

İzmir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, LGBTİ topluluğunun 17- 23 Haziran'da gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Buna tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri, yasak kararının kaldırılması amacıyla yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya gelen baroya kayıtlı avukatlar, basın açıklaması yaptı. Baro Başkanı Özkan Yücel, açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir Valiliği 14 Haziran'da web sitesi üzerinden yayımladığı bir metinle 17 Haziran 2019'dan 23 Haziran 2019 sonuna kadar İzmir ilinde gerçekleştirilecek 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladığını duyurmuştur. Yasaklamanın gerekçesi olarak da yaklaşık 20 ayrı etkinlik nedeniyle kamu düzeninin bozulabileceği ve bu etkinliklere dönük terör eylemleri ihtimali gösterilmiştir. Birden fazla yerde ve farklı zamanlarda yapılması planlanan atölye çalışmaları, akademik toplantılar, panel, bale, kokteyl, yoga, piknik gibi çok çeşitli etkinliklerin terör eylemi yapılacağına ilişkin istihbarat alındığı gerekçesi ile iptali kararı, önleyici tedbir alması gerekirken bu sorumluluğu yerine getirmeyen ve etkinliklerin engellenmesi yoluna gidildiği gözetildiğinde gayrimeşru ve kabul edilemez niteliktedir. İzmir Barosu olarak kanunlarca tarafımıza tanınan insan haklarını koruma ve gözetme görev ve sorumluluğunun bilinci ile bugün hiçbir somut gerekçeye dayanmayan söz konusu yasaklama kararına karşı yasal mücadelemizi başlatarak tarafımızca İptal davası açılmış ve hukuk mücadelesi başlatılmıştır."

Açıklamanın ardından grup üyeleri, olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Basın açıklamasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

====================================

12)YOLCU GİBİ BİNDİĞİ OTOBÜSTE HIRSIZLIK YAPTI

Antalya'da kent içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan M.E, polis tarafından yakalandı. M.E'nin son 5 ay içinde biri İngiliz turist olmak üzere iki kişiden 150 İngiliz paundu ve 2 bin 300 Türk lirası aldığı ortala çıktı.

Yankesicilik olayları, çeşitli tarihlerde Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünde meydana geldi. Biri İngiliz turist olmak üzere 2 kişinin 150 paunt ve 2 bin 300 lirasının çalınmasının ardından harekete gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını M.E'nin gerçekleştirdiğini tespit edip operasyonla yakaladı. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen M.E'nin, birçok suçtan da kaydının olduğu belirlendi. M.E, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Asayiş dış plan görüntü

Zanlının çıkarılışı

Zanlının araca bindirilmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

==========================================================

13)UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviriyle yakalanan 4 kişi Bolu'da adliyeye sevkedildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu ilçe merkezinde uyuşturucu madde yetiştirildiği ve satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçede esnaflık ve çiftçilik yaptıkları belirlenen şüpheliler M.T., M.E., H.T. ve İ.D.'nin ev ve işyerlerine eşzamanlı operayon yaptı. Operasyonlarda 231 gram esrar ve 23 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılmaları

-Adliyeden detaylar

-Ele geçirilen malzemeler

Süre: 01.06-Boyut: 125 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA

==========================================================

14)TOKAT'TA 3 BİN KEKLİK DOĞAYA SALINDI

Tokat'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi'nce 3 bin kınalı keklik, üremeleri için doğaya bırakıldı.

Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Tokat Şubesi ekipleri, kasalar içinde getirilen keklikleri doğaya bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü İhsan İkinci, doğal ortamda ekolojik dengeyi sağlamak için keklik saldıklarını ifade ederek, "Türkiye'nin birçok noktasında keklik üretme istasyonlarımız var. Bu keklik üretme istasyonlarımızdaki palaz dediğimiz kekliklerden biz de talepte bulunduk. Şehrimizin değişik bölgelerinde keklikleri salıyoruz. 2019 yılında 3 bin adet kekliği doğaya saldık. Keklik salınan sahalar en az 3 yıl boyunca Merkez Av Komisyonu tarafından yasaklanmış olup, yaban hayatı yerleştirme sahası olarak ilan edilmiştir. Yaban hayatı yerleştirme sahalarında avlanılması kesinlikle yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulanacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kekliklerin doğaya bırakılması

-Müdürün açıklaması

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

========