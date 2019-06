DHA YURT BÜLTENİ - 9

Hasta yakınları sağlık çalışanlarını bıçakladı

Sakarya'da Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'nde çalışan 2 sağlık personeli hasta yakınları tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Olay sabah saatlerinde, Serdivan ilçesinde bulunan Toyotasa Acil Yardım Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat B. ve Yavuz B. isimli iki kardeşin hastaneye getirdikleri annelerine, vertigo tanısı kondu. Doktorun kan tetkiki ve tomografi istemesinin ardından hasta ve yakınları hastanenin radyoloji bölümüne geçti. İddiaya göre iki kardeş, burada görevli radyoloji teknisyenleri ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonrası, iki kardeş yanlarındaki bıçakla sağlık personelleri Mustafa S. ve Ayhan G.'yi bıçakladı. Mustafa S. sırtından, Ayhan G. ise omuzundan bıçakla hafif yaralandı. Hastanede gözaltına alınan iki kardeş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 112 Acil Sağlık Ambulansıyla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne kaldırılan yaralı sağlıkçılar tedavilerinin ardından Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya)-

===================

Selin vurduğu Tarsus'ta hasar tespit ve onarım çalışmaları başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde selin vurduğu Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde hasar tespit ve onarım çalışmaları başladı.

Bölgede etkisini gösteren sağanak yağış, dün ilçenin Çokak ve Çavuşlu mahallelerinde sele neden oldu. Derelerden taşıp bir okulun bahçe duvarının yıkılmasına, yollarda çökmelere ve ekili alanlardaki mahsülde zarara neden olan sel suları, bir çok evi de tehdit etti. Can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasarın onarılması için belediye ekipleri tarafından ağır iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

Sahada çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, "Her koşulda halkımızın yanındayız. Hasarı ortadan kaldırmak adına ekiplerimizi teyakkuza geçirdik. İş makinalarımız hasarı onarmak için var güçleri ile çalışacaklar. Yol, duvar, bozulur ya da çöker. Bunlar doğal afetlerde olabilecek şeyler. İmkanlarımız doğrultusunda onarırız, ekili alanlarda ürünler de zarar görebilir bunların hepsinin telafisi olur. Bu afette bizi sevindiren tek şey herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmamasıdır. Hasar tespit çalışmalarının ardından bir yandan onarım yaparken, bir yandan da vatandaşımızın dertlerine çözüm üretmek adına girişimlerde bulunacağız. Allah beterinden korusun" dedi.

Okyay, sel nedeni ile evinin altındaki kilerde bulunan buğdayı zarar gören yaşlı bir kadını da teselli etti.

Görüntü Dökümü

----------

Sel anından görüntü

İş makinelerinin bölgeye gelmesi

Zarar gören alanların görüntüsü

Yaşlı bir kadının teselli edilmesi

SÜRE: 01'53" BOYUT: 202 MB

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: TARSUS(Mersin),

======================

İnşaat halindeki villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Konya'da lüks villa inşaatının bodrum katını 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yapılan aramada, Türkiye'de ilk kez bulunan, 35 kilosu genetiği değiştirilmiş hibrit esrar (Lemon haze) olmak üzere 100 kilo esrar ele geçirildi. Şüphelilerin ürettikleri esrarı, 'ağaç kabuğu' yazılı özel torbalarla kargoyla yurt dışına gönderdiği saptandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villada uyuşturucu üretimi yapıldığı ve bu uyuşturucunun yurt dışına pazarlandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine villayı takibe alan ekipler, dün akşam saatlerinde baskın düzenledi. Polis, hiçbir oda bulunmayan, çevresinde ise çok sayıda köpek bulunan villada detaylı arama yaptı. Ekipler, zemindeki tahta kapağı kaldırdığında aşağıda odalar olduğunu fark etti. Polis, villada bulduğu uzaktan kumanda ile asansör sistemiyle aşağıya indiğinde uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı.

İmalathanede yapılan aramalarda 65 kilo kubar esrar, 5 kilo toz esrar ile Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği belirtilen ve piyasa değerinin 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen Lemon haze ele geçirildi. Villada ayrıca 10 ruhsatsız yivli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. 'Şüphelilerin 10 milyon lira harcayarak uyuşturucu imalathanesine dönüştürdükleri villaya olası polis baskınına karşı, birbirleriyle telsizle irtibat kurdukları da tespit edildi.

Polis, olayla ilgili kuyumculuk ve inşaat işleriyle uğraşan villa sahibi Yasin K. (30) ile Bahadır A. (26) ve Rahmi Ö.'yü (40) gözaltına aldı. Yasin K.'nın ağabeyi Mustafa K.'nın da (41) arandığı belirtildi.

KOKU VERMEYEN POŞETLERLE YURT DIŞINA GÖNDERMİŞLER

Şüphelilerin imalathanede ürettikleri esrarı, kendi makineleriyle özel üretilmiş, dışarıya koku vermeyen vakumlu poşetlere koyup kargoyla yurt dışına gönderdiklerini belirlendi. Şüphelilerin ayrıca uyuşturucunun dikkat çekmemesi için poşetlerin üzerine 'ağaç kabuğu' yazdırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca sürekli olarak yurt dışına çıktıkları, imalathanedeki malzemeleri de yurt dışından temin ettikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------

Polisin villaya girmesi

Polisin imalathaneye girmesi

Bulunan esrar maddesinden detaylar

-Villanın dışından detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

==========================

Bitlisli kadınlar, Van Gölü sahilinde çöp topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan kadınlar, çocuklarıyla beraber geldikleri Van Gölü sahilinde kirliliğe dikkat çekerek, temizlik çalışması yaptı. Kadınlar, sahildeki 1 kilometrelik alanda çöp topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sıfır Atık Mavi Projesi'ne, Bitlis'in Tatvan Belediyesi ile kadınlardan destek geldi. Van Gölü sahilinde bir araya gelen kadınlar, çocuklarını da yanlarında getirdi. Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, yaklaşık 50 kişiyle birlikte sahilde çöp topladı. Bitlisli kadınlar, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için broşürler dağıtıp, çevreyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Sahildeki 1 kilometrelik alanda yapılan temizlik çalışmasında toplanan çöpler, Tatvan Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarıyla ilçe dışına taşındı.

Kampanyaya destek veren Asar-ı Sanat Koruma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şazime Hancı, Van Gölü sahili kenarındaki yürüyüş yollarında temizlik kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu çalışmada bireylerimizin daha bilinçli olmalarını, daha bilinçli hareket etmelerini, çevremizin her alanının bize ait olduğunu, bizim evimiz kadar bize ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Buradaki asıl amacımız, çevremize vermiş olduğumuz duyarlılıktır. Özellikle çocuklarımızla beraber bu temizliği yapmak istedik; çünkü nesillerimize neyi öğretirsek onu öğrenir" diye konuştu.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise kadınların başlattığı temizlik kampanyasına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Kampanya'ya çocuklarıyla birlikte katılan kadınlar

-Kampanyaya destek verenlerden ve pankarttan görüntü

-Çöp toplayan kadınlardan ve çocuklardan detay

-1 Yaşındaki çocuğu ile çöp toplayan kadından detaylar

-Toplanan çöplerden detay

-Asar-ı Sanat Derneği Başkanı Şazime Hancı ile röportaj

-Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı FahrettinKokmaz ile röportaj

-Detay görüntüler

BİTLİS,

========================

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırma şüphelileri adliyede

Kocaeli'de ihaleye fesat karıştırmak suçlamasıyla gözaltına alınan 33 kişiden, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli İcra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren ekipler, ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, ihale öncesi irtibat kurarak, bazı kişilerin ihaleye girmesini engelledikleri ya da ihaleye girmeme karşılığında ücret talep ettikleri iddia edilen 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, aralarında İYİ Parti Körfez Belediyesi Meclis üyesi Arif E.'nin de bulunduğu 16 kişi adliyeye getirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliye binasından detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

====================

Zonguldak'ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı(EK)

SUYA KAPILDIĞI SANILAN KİŞİ KÖYDE BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlı köyünde sel sularına kapıldığı yönünde ihbar yapılan kişi, ekiplerin çalışması sonucu köy içinde bulundu. AFAD Müdürü Ahmet Güngör, ihbarın ardından ekiplerin köye yönlendirildiğini anlatarak, "Ekipler köye ulaştı. Sele kapıldı denilen kişi sulara kapılmamış. Köyde bulundu kendisi. Ulaşılamayınca kayıp sanmışlar. Sıkıntılı bir durum yok" dedi.

Köyde dere taşması sonucu bazı ev ve ahırları su bastı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu da ekiplerin köyde olduğunu mahsur kalan bazı vatandaşların güvenli bölgelere alındığını söyledi.

ZONGULDAK/DHA

===========================

Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu

Kilis'te, UNİCEF tarafından finanse edilen proje kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı Judo turnuvası başladı.

7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda, Kilis Belediyesi tarafından koordine edilen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında düzenlenen judo turnuvası başladı. Turnuvaya 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu katıldı. Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, Kilis Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde dünyada eşi benzeri görülmeyen bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, "Organizasyona 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu organizasyonun bir özelliği var. Kilis'te judo branşıyla spor yapmaya çalışan Suriyeli çocukların bu organizasyonda kendini göstermesi. Toplumla kaynaşması, diğer şartlarda diğer çocuklar ile birlikte anlaşmaları böyle bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyona Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'de yarın katılacakö dedi.

İki gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye girenlere madalyaları yarın Dünya Judo Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'in katılacağı törenle verilecek.

Görüntü Dökümü

-----

Müsabakalardan görüntü

Salondan görüntüler

Sporcuların takımlarını desteklemesi

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli'nun konuşması

Judocu çocuklar ile yapılan röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 370 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)