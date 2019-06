DHA YURT BÜLTENİ - 9

Nevşehir'de kaza: 27 kişi yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde lezzeti ve kalitesiyle sadece iç pazara değil, aynı zamanda yurt dışına da ihraç edilen kirazla yüzü gülen üretici, hasadına başladığı şeftaliden de umutlu. Kilosunu ortalama 8 TL'den 3 bin 400 ton kirazı ihracata gönderen üreticilerin ilk hasat şeftalileri de İstanbul'da kilosu 5 liraya kadar alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden birisi olan Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl toplam 6 bin 480 ton kiraz üretimi gerçekleşti. Bunun 3 bin 400 tonu İngiltere ve Rusya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç edildi. Üreticiler, çay bardağına sığmayan büyüklüğü ve lezzetiyle ihracat kirazını ortalama 8 TL fiyatla verdi. Geçen yıl 4-5 TL'ye alıcı bulan kirazın bu yılki fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Bölge üreticisi, hasadına yeni başladıkları şeftaliden de umutlu olduklarını belirtti. İstanbul'a hale gönderilen şeftalinin kalitesine göre şu an 2,5 ile 5 TL arasında değişen fiyatla alıcı bulduğu belirtildi.

'KİRAZ'DAN ÜRETİCİLER PARA KAZANDI'

Sezonun iyi geçtiğini belirten kiraz üreticisi ve nakliyecisi Kaya Gencer, "İhracat kirazları 9 liradan başladı, 7 liraya kadar düştü. İlk etapta çıkan 'Eşme' diye tabir ettiğimiz kirazlar İstanbul'da 13-15 TL gibi fiyatlara satıldı. Bu da bizi tabii ki tatmin ediyor. 2-3 gün içerisinde de artık kiraz bitecek. Şeftaliye başlıyoruz. Şu anda şeftali de İstanbul'da 2,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu da iyi. Yani böyle giderse üreticimizin yüzü gülecek inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Çünkü girdiler çok pahalı, fiyatlar da ucuz olursa para kazanamıyor çiftçimiz. Ama bu paralara satılırsa, 'Allah bereket versin' diyeceğiz. Kirazdan üreticiler para kazandı. Şeftaliden de kazanılacak. Çünkü ihracat talep eden firmalar var, onlar da gelecek. İnşallah iyi olacak. Kirazlarımızı İngiltere ve Rusya'ya ihraç ediyoruz. Şeftalimizin çoğunluğu da Rusya'ya gider" dedi.

'ŞEFTALİ VE NEKTARİNİN YÜZDE 17'SİNİ BU İLÇE ÜRETİYOR'

Lapseki'nin özellikle İstanbul'u besleyen bir meyve deposu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, bu yıl kiraz rekoltesi yaklaşık 6 bin 500 ton civarında oldu. Ziraat 900 dediğimiz, yani çay bardağına girmeyen kirazlarımızı ihraç ediyoruz. Bunlar ilçenin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Bu ilçede yaşayan insanların yüzde 75'i meyvecilik ile tarımla uğraşıyor. En önemli gelir kaynağımız kiraz ve şeftali, ama kirazımız çok önemli ve değerli. İhraç olan bir ürünümüz, aynı şekilde şeftalide de iddialıyız. Türkiye'deki şeftalinin ve nektarinin yaklaşık yüzde 17'sini bu ilçe üretiyor. İhracatta kirazdan memnunduk. İnşallah şeftalide de aynı şekilde devam eder. Rusya'ya, Almanya'ya, Ukrayna'ya, İngiltere'ye kiraz ihracatı oldu. Aynı şekilde eğer ki şeftalimiz de devam ederse bundan çok memnun oluruz. Üreticimiz para kazanır. Bütün beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

Besicilerin Kurban Bayramı hazırlığı

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki besi tesislerinde Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Tesisteki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden temizliğine kadar titizlikle bakılıyor. Bazı vatandaşlar kurbanlarını şimdiden almaya başlarken, besiciler fiyatların geçen seneye göre bin ile 2 bin lira arasında yükseleceğini belrtiyor.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 45 günlük bir süre kalırken, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan besi tesislerinde hazırlıklar başladı. Tesislerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara beslenmesinden, veteriner kontrolüne, uygun ortamından temizliklerine kadar özen gösteriliyor. Kurban Bayramı piyasasının yavaş yavaş açıldığını belirten Yenişehir Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, kimi vatandaşların kurbanlarını şimdiden almaya başladığını ve piyasanın şekillenmeye başladığı belirtti. Büyükbaş piyasasında hayvanların 8 bin ile 15 bin lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Tuna, geçen yılki fiyatların hayvan başına bin lira ile 2 bin lira arasında yükseldiğini kaydetti. Piyasanın geçen yıla göre ortalama yüzde 20'lik bir zam beklentisi içine girdiğini söyleyen Tuna, "Bayrama 45 gün kaldı ama kurbanlıklar aranmaya başlandı. Büyükbaşların fiyatı canlı ağırlık olarak 8 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre bin lira ile 2 bin lira arasında bir zam gelmesini bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 24 aylık olan hayvanlanrın niyi beslenmesi için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Tuna, "Hayvanlarımızı besiye çektik. Besi yemi ve arpa kırması vererek hayvanlarımızı besliyoruz. Bu yöntem daha iyi et verimi ve etin daha iyi kalitede olmasını sağlıyor" diye konuştu. Kurbanlık koçların da şimdiden siparişlerinin alındığını ifade eden Tuna, "Geçen yıl bin 250 TL olan kurbanlık koç bugünlerde bin 500 liradan alıcı buluyor. Şimdilik yüzde 20'lik bir zamla birlikte kurbanlık piyasası oluşmaya başladı" diye konuştu.

Hayvanın beslenme maliyetlerinin geçen yıla göre arttığına dikkat çeken Tuna, "Geçen yıl bir çuvalı 50-60 lira olan yemi bugünlerde 80-90 liradan alıyoruz. Beraberinde diğer maliyet kalemlerinde de yükselme var. Bu yükselmeler kurbanlık büyükbaş ve koçların satış fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Bayrama doğru fiyatların nasıl bir seyir izleyeceğini öngöremiyoruz." diye konuştu.

Haber-Kamera: Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa),

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Antalya'da, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan kağıt toplayıcısı Suriyeli bir grup çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen saatlerce yüzerek, serinlemenin keyfini sürdü.

Haber- Kamera: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA-DHA)

Mersin'de 'Güneş Defilesi'

Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal, 2019 yaz kolleksiyonu 'Güneşin Melekleri'adı altında ilk kez Mersin'de vatandaşlarla buluştu.

Antik Liman kenti Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde gerçekleştirilen defilede ünlü mankenler podyuma çıktı. Defileyi izleyenler mankenleri cep telefonlarıyla görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ,(Mersin),

Bitlis'te tarihi evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı

BİTLİS'te yıkılmaya yüz tutmuş tarihi ve tescilli evlerin restorasyon çalışmalarına başlandı. 405 tescilli tarihi yapının bulunduğu kentte, ilk etapta 12'si tescilli toplam 40 evde başlatılan restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin her sokağının tarih koktuğunu belirterek, "Bitlis'i tarih konusunda hak ettiği yere taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

7 bin yıllık geçmişi ve tarihi mimarisiyle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, 405 tescilli tarihi ev bulunuyor. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran kent merkezinin Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak'taki 12 tecsilli tarihi yapı olmak üzere 40 evin restorasyon çalışması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 9 milyon 100 bin TL ödenek ayrıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi yapılara cephe giydirme, dam onarımları, sokak döşemeleri ve aydınlatmaları yapılacak. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Tanğlay, tarihi evlerin turizme kazandırılması için hazırlanan projeye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kaynak ayrıldığını belirterek, amaçlarının kentte tarihi yeniden ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

BİTLİS'TEKİ TARİHİ YAPILAR, MARDİN'DEN DAHA FAZLA

Bitlis'teki tarihi yapıların Mardin'den daha fazla olduğunu hatırlatan Tanğlay, "Alemdar Sokak'ta belediye olarak alt yapı çalışmamız oldu. Hem kanalizasyon, hem içme suyu inşaatımızı tamamladık. Şimdi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile restorasyon çalışmaları devam ediyor. Bilindiği üzere Alemdar Sokak Bitlis'in en tarihi sokağıdır. Restorasyon çalışmalarımız bittikten sonra, bu sokak Bitlis'in eski tarihindeki kimliğini bulacak. Burada evlerde kaplama ve temizleme işlemleri var. Aynı zamanda düşen taşlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yıkılmaya yüz tutmuş evlerimiz yüklenici firma tarafından eski kimliğine kavuşacak" dedi.

BİTLİS'İN HER SOKAĞI TARİH KOKUYOR

Başkan Tanğlay, Bitlis'in her sokağının tarih koktuğunu, bu tarihi yapıların yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla birlikte kentin turizmine büyük katkı sunacağını kaydederek,"Biz de Bitlis Belediyesi olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bitlis'i tarih konusunda hak ettiği yere taşımayı amaçlıyoruz. Görevimiz boyunca da Bitlis'te tarihi eserler konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Bitlis'in her sokağı tarih kokuyor. Bunları biraz daha gün yüzüne çıkarmamız lazım. Restorasyonlarını tamamlayıp, tarihi yapılarımızı insanlarımıza tanıtmamız lazım. İnşallah bu sokaklarımızın sayısını çoğaltıp, turizm merkezi olarak insanları buraya çekip Bitlis'in ne kadar kadim bir şehir olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. Bitlis geçmişten bugüne bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şu anda kaybolmuş ve bizim bilmediğimiz çok fazla tarihi eserimiz var. İnşallah biz bunları gün yüzüne çıkarıp insanlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

Hakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniversiteli kız öğrenci, Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezdi. Üniversiteli öğrenciler, yayladaki kar kütleleri üzerinde kayak yapıp, çalınan Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde oturan gençlerin, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerini ve halkını yakından tanımasını sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığınca 'Damla Projesi' başlatıldı. Bu proje kapsamında Hakkari'ye, aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 45 üniversiteli kız öğrenci, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal başkanlığında şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.

KAR KÜTLELERİ ÜZERİNDE KAYAK YAPTILAR

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yaylaya belirli bir noktaya kadar araçlarla giden öğrenciler, 2 kilometre yürüyerek bölgeye ulaştı. Öğrenciler, dört mevsimin bir arada yaşandığı yaylada, kar kütleleri üzerinde poşetlerle kayak yaptı, bol bol fotoğraf çekti. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çeken kız öğrencilere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Geziye katılan Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğrencisi Yelda Özdemir, Hakkari'yi çok beğendiğini belirterek, "Biz, bakanlığın başlattığı proje kapsamında Hakkari'nin Berçelan yaylasına geldik. Berçelan çok güzel bir yer. Bir tarafta kar, bir tarafta yeşillik var. Her yerde çiçekler var. Biz de hayatımızda ilk kez poşetle karda kaymanın keyfini burada yaşadık. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

ENDONEZYALI ÖĞRENCİ: HAKKARİ'YE HAYRAN KALDIM

Endonezyalı Bursa Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayu Pancaring Pamungkas ise, Hakkari'nin doğa güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, "Hakkari insanı ve doğası çok güzel. Buraya gelip insanlarıyla tanıştığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Yılın en uzun gününü yoga yaparak uğurladılar

Adana'da yoga eğitmeni ve öğrencisi 55 kişi, Seyhan Nehri kıyısında yoga yaparak yılın en uzun günü olan 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü kutladı.

Kentteki bir yoga eğitim merkezinde eğitim alan ve eğitim veren 55 kişi, yılın en uzun günü olma özelliğiyle de dikkat çeken 21 Haziran Uluslararası Dünya Yoga Günü'nü, Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde yer alan parkın Seyhan Nehri kıyısında yoga yaparak kutladı.

Yoga eğitmeni Yeliz Çetinel, yoganın Avrupa ve dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok ciddi boyutta yayıldığını söyledi. Eğitim merkezindeki yoga sınıflarının dolmaya başladığına dikkat çeken Çetinel, yoga öğretisi hakkında şunları söyledi:

"Toplumlar büyük karmaşa içerisinde. Yoganın fiziksel ve zihinsel etkisi çok güçlü olduğu için insanlar yoga yaparak bu karmaşadan uzaklaşmak istiyor. Bu öğreti, insanın kendisiyle bütünleşmesi için bir öğreti. Disiplin ve sabırla yapılan bir çalışma. İnsanlar kendi içindeki özünü keşfettikten, kendi içindeki birliğini bulduktan sonra dışarıdaki her şeyle, doğayla ve dünyayla birleşmeye başlıyor. İnsanın kendisiyle bütünleşmesi için yapılması gereken çok basit şeyler var. Bedenin, nefesin, zihnin bütünlüğünü bulduktan sonra kendi içine, özüne doğru yolculuk yapmaya başlıyor insan. Fiziksel çalışmalar çok değerli. Önce beden diyoruz. Bedenin bütünlüğü, bedenin hizası, sonra işin içerisine nefes girmeye başlıyor, nefesle birlikte bedenin ve nefesin uyumuyla birlikte zihin de ona eşlik edince zihindeki bulanıklıkları uzaklaştırıyor."

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,