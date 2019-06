DHA YURT BÜLTENİ -9

Bıçak parası alan doktora 50 yıl hapis istemi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder T. hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde estetik ameliyat yaptığı hastalarından 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla dava açıldı. 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikap' suçundan 50 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan R.S., 27 Nisan 2017'de Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Önder T.'nin kızı E.S.'nin burun eti operasyonu için haksız ameliyat parası aldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yetkisizlik kararı veren savcılık, soruşturma dosyasını Erzurum'a gönderdi. Önder T. hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

HASTALAR DİNLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Önder T.'ye ameliyat olan hastalar tek tek dinlendi. Burnunda et olduğu için kızını Önder T.'ye muayene ettirdiklerini söyleyen R.S., "Bana ameliyatı yapabileceğini ancak 4 bin TL ücret alması gerektiğini, bu ücreti vermemem halinde ameliyatı yapmayacağını söyledi. Ben de bu parayı ödenmesi gereken yasal bir ücret olduğunu düşünerek ameliyattan önce doktora odasında elden teslim ettim" dedi. Ancak, yapılan incelemede E.S.'nin ameliyatının ücretsiz olan septoplasti niteliğinde olduğu, Atatürk Üniversitesi kayıtlarında bu hasta için düzenlenmiş 15,50 TL tutarında bir makbuzdan başka bir makbuza rastlanmadığı belirlendi.

Önder T.'nin burnunda kemik eğriliği olan N.K.'den de burnunu güzel bir görünüme kavuşturacağı vaadi ile 4 bin TL ücret talep ettiği ve ameliyattan önce parayı vezneye kendisinin yatıracağını söyleyerek hastaya bu parayı odasında elden aldığı tespit edildi. N.K.'nın ameliyatının ücretli 'rinoplasti' niteliğinde olduğu ve vezneye bin 300 TL para yatırılması gerektiği ancak doktor Önder T.'nin kodu farklı girerek ameliyat ücretsiz olarak gösterdiği belirlendi. Önder T.'nin bu şekilde hem haksız ameliyat parası aldığı, hem de kurumu zarara uğrattığı rapor edildi. Yine benzer şekilde hastalardan ameliyat parası aldığı tespit edilen Önder T., 25 Nisan 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu.

Ayrıca Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı tahakkuk servisinde çalışan H.D. hakkında da soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan bazı hastalar, ameliyat paralarını H.D.'ye verdiklerini ileri sürdü. Önder T., 6 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Önder T. ile H.D. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikap' suçundan toplam 23,5 yıldan 45 yıla kadar hapsi, 'mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununun 13/1 maddesi uyarınca da 3-5 yıla kadar hapis ve 5-10 milyon liraya kadar ağır para cezası talep edildi. H.D.'nın ise 3 hastaya karşı 'ikna suretiyle irtikap' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, Önder T.'nin malvarlığı üzerinde inceleme yapıldığı, 3 Ocak 2018 tarihli bilirkişi raporunda, Önder T.'nin banka hesaplarına 189 bin 100 TL'nin kendisi tarafından yatırıldığı, 75 bin 210 TL'nin ise kim tarafından yatırıldığının tespit edilemediği belirtildi. İddianamede, Önder T.'nin dolar ve altın alıp sattığı, bu nedenle 3-4-5 bin TL civarında paraları banka hesabına yatırdığı şeklindeki savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Atatürk Üniversitesi tarafından her iki sanık hakkında idari soruşturma devam ederken, Önder T. tahliyesinden sonra üniversite hastanesinden ayrıldı ve İstanbul'da özel bir hastanede göreve başladı. Prof. Dr. Önder T., geliştirdiği yöntemle doğuştan meydana gelen dudak ve damak yarıklarının tedavisinde bilinen en etkili yöntemlerden birini geliştirerek, hastalara umut ışığı olmuştu. Önder T. ve ekibi Dünya Yarık Dudak ve Damak Kongresi ve Türkiye Ulusal Plastik Cerrahisi Kongresi'nde 'yeni teknik' dalında ödül almıştı.

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

10 araçla sürpriz evlenme teklifi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin?' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can (22), bir yıldır görüştüğü sevgilisi Gülçin Taşbaş'a (20) evlenme teklifinde bulunmak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Kültür Park içerisinde yan yana park edilen 10 aracın açılan kaputlarına pankartlar halinde 'Benimle evlenir misin?' yazısı paylaştırılarak yazıldı. Kız arkadaşını evinden araçla alıp Kültür Park'a getiren Can, ile Taşbaş parka giriş yapınca meşaleler yakıldı. O sırada sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Ali Can "Evet" cevabını aldı. Gülçin Taşbaş, "Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Antikacı daha önce de soyulmuş

Burdur Otogarı'nda geçen pazar günü hırsız giren antikacının 15 ay önce de soyulduğu ortaya çıktı. İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, "Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira" dedi.

Burdur Otogarı'nda bulunan ve birkaç ay önce faaliyetine son veren antikacı dükkanına 23 Haziran'da kapının kilitlerini demir makasıyla kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, içerideki bazı antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İş yerinin sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, eşinin yaklaşık 6 ay önce bir suçtan dolayı cezaevine girdiğini belirterek, bundan dolayı iş yerlerinin kapalı olduğunu, bunu bilen kişi ya da kişilerin bu olayı gerçekleştirdiğini savundu. Müzeyyen Dinçer, "Burayı 2 yıl önce açtık. Eşim cezaevine girince kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 1.5 ay önce hırsızlık olmuştu. 23 Haziran Pazar günü kapının kilitleri demir makasıyla kesilerek ikinci bir hırsızlık olayı daha oldu. Otogarın güvenlik kameraları tamirat ve tadilat nedeniyle devre dışıydı. Bunu bilen kişi ya da kişilerin hırsızlığı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Birçok değerli antika eşyamız çalındı. Zararımız yaklaşık 150 bin lira" dedi.

Müzeyyen Dinçer, iki olayı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

İstanbul'da oy kullanan seçmene mangal partisi



Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İstanbul'da oy kullanan vatandaşlara verdiği mangal sözünü yerine getirdi.

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi İstanbullu seçmene mangal partisi sözü veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kebapları kendi elleriyle pişirdi ve vatandaşlara ikram etti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve İstanbul'da oy kullanan seçmenlerin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çetin, İstanbul seçiminin tekrarlanması yönünde karar alınmasının ardından İstanbul seçmenine çağrıda bulunduğunu hatırlatıp, "23 Haziran'da Adana'ya gelmeyin. Seçimin ardından gelirseniz size kendi ellerimle kebap yapacağımın sözünü vermiştim. Bugün bunun için buradayız" dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte 'Her şey çok güzel olacak' yazılı pankart açtı.



Haber-Kamera: ADANA,

Kapıkule'de gurbetçinin kuyruk çilesi 'sıra matik' ile çözülecek

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerinde anavatana geliş ve dönüşlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, uzun kuyruklar geliştirilen 'sıra matik' sistemiyle son bulacak. Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin dönüş yolunda sınırı daha rahat geçebilmeleri için geliştirdikleri 'sıra matik' sistemiyle numara alarak sınır kapılarından rahatça geçiş yapacaklarını belirterek, "Gurbetçilerin yolda çile şeklinde geçen zamanı sıra alarak tesislerde dinlenerek, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rahatlıkla geçiş yapacaklar" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vali Konağı'nda kentteki gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin kuyruk çilesini bitirecek 'sıra matik' sistemini geliştirdiklerini söyledi. Kapıkule'de özellikle yaşadıkları ülkelere dönerken uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçilerin 'sıra matik' ile sınırı rahatça geçeceklerini anlatan Canalp, "Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi? 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vaka. Bu şekildeki sıkıntıları da bertaraf edebilmek noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu, bu alan. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tol ere edebileceği şekilde. Onun da çok olacağını hesaplamış durumdayız. İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanıyor olabilecekler" dedi.

'PLAKA SIRA NUMARASI ALACAKLAR'

Gurbetçilerin araç plaka numarasına göre sıra numarası alarak tesislerde kendilerine gelecek sırayı dinlenerek bekleyeceklerin altını çizen Vali Canalp, "Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan görebilecekler. Dolayısıyla da kendi sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar" dedi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/EDİRNE,

Geri dönüp, bilgisayar çaldığı iş yerinin kapısını kontrol etti



Bursa'nın İznik ilçesinde bir dükkana girip diz üstü bilgisayarı çalan zanlı, kısa bir süre sonra geri dönerek kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir emlak dükkanının kapısını açan kimliği belirsiz kişi, içerideki bilgisayarı alıp kaçtı. Bir süre sonra geri dönen şüpheli, kapıyı kapatıp kapatmadığını kontrol etti. Kapıyı kapattığını gören şüpheli, olay yerinden uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen Harun Yılmaz, diz üstü bilgisayarının çalındığını fark edip, polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

Esat Sivri için yaşamını adadığı laodikya'da tören

Denizli'de 89 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Esat Sivri için 2001 yılında kazılarının başlamasına öncülük ettiği ve maddi destek sağladığı Laodikya Antik Kenti'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önünden geçirilip, hellalik alınmasının ardından cenaze namazı için Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.

Denizli'de 1972 yılında 100 ortakla kurulan ve iflas eden Basma ve Boya Sanayi Fabrikası'nın (DEBA) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Esat Sivri, dün Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği mide kanaması sonrası ambulansla Denizli'ye getirilirken yolda yaşamını yitirdi. 2 çocuk ve 4 torun sahibi Sivri için 2001 yılında kazı çalışmalarına başlanmasına öncülük ettiği Laodikya Antik Kenti'nde bugün tören düzenlendi. Sivri'nin cenazesinin Antik Kent'e getirildiği cenaze törenine, Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdinç Duru, Sivri'nin kızları Berrin Sivri ile Bilgin Başöz ve torunları ile Laodikya Antik Kenti Kazı heyeti katıldı. Sivri'nin cenazesi araçtan indirilerek masaya konuldu.

'LAODİKYA ÖKSÜZ KALDI'

Antik kentin önünde düzenlenen törende Prof. Dr. Celal Şimşek, Sivri'nin Laodikya Antik Kenti'ne verdiği destekleri anlattı. Prof. Dr. Şimşek, Laodikya'nın Esat Sivri için çok şeyler ifade ettiğini belirterek, "Pamukkale Üniversitesi'nde Arkeoloji Bölümü kurulduktan sonra burada kazı yapılması için ön ayak oldu. Esat Sivri ve rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu sabahları erkenden buraya gelirdi. İlk kazının başlatılması için ve ayrıca maddi destekte bulundu. 'Ben Laodikya'nın dilencisiyim' derdi. Denizli'nin önemli iş insanlarından biriydi. Kültür ve sanata önem verirdi. Laodikya'nın ayağa kalkmasında Sivri'in büyük emeği vardı. Kazı ekibi olarak çok üzgünüz. Laodikya öksüz kaldı diyebilirim" dedi.

Cenazeye, ayağının kırık olması nedeniyle tekerlekli sandalyede katılan kızı Berrin Sivri, babasının Denizli sanayisi için önemli bir şahsiyet olduğunu belirtip, "O Laodikya için çok önemli işler yaptı. Buradaki kazının başlaması için büyük girişimleri oldu. İş adamlarından adeta para dilenerek buranın kazılmasını sağladı" dedi. Diğer kızı Bilge Başöz ise babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Okunan duaların ardından Sivri'nin cenazesi son kez Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, burada helallik alındı. Sivri'nin cenazesi daha sonra Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Camii'ne götürüldü.

LAODİKYA ANTİK KENTİ'NİN ANAHTARI VERİLMİŞTİ

İş insanı Esat Sivri, kazı çalışmalarının başlaması için 2001 yılında 'Laodikya bizi çağırıyor' sloganıyla çağrı yapmış, böylelikle kazılara İtalyanlar yerine Pamukkale Üniversitesi'nin dahil olması sağlamış ve kazıların devam edebilmesi için iş adamlarından maddi destek istemişti. Dönemin Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu da, Sivri'ye destekte bulunmuştu. Laodikya'ya olan katkıları nedeniyle Sivri'ye 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından Antik Kent'in anahtarı verilmişti.

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Hırsızlık şüphelisi 2 kadın adliyede

Bolu'da, evlerden hırsızlık yapmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, B.K. ve S.V. isimli kadınlar Çıkınlar Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdi. Bu sırada ev sahibinin evde bulunması nedeniyle kadınlar paniğe kapılarak kaçtı. Durum polise haber verdildi. Bölgede çalışma yapan Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınların Köroğlu Mahallesi'nde de bir eve girmeye çalıştığını tespit etti. Ekipler 2 kadını eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı. Daha önce Ankara'da gerçekleştirdikleri hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve S.V. adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,