DHA YURT BÜLTENİ - 9

Akrabalarını yatırım vaadiyle 3 milyon lira dolandırıp kaçtı

Kayseri'de, yatırım yapacağını söyleyerek bankadan kredi çektirdiği, birbirinden habersiz 15 akrabasını yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı ileri sürülen Hasan K. (42), kayıplara karıştı. Bazıları, kredi borçlarını ödeyebilmek için evlerini ve arazilerini satarken, aileler, Hasan K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İncesu ilçesi Küllü Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Hasan K., 2016 yılında yatırım yapacağını söyleyerek birbirinden habersiz 15 akrabasından yardım istedi. Çiftçi ve işçi olan akrabaları da Hasan K.'ye yardımcı olmayı kabul etti. Hasan K., farklı zamanlarda eski sanayi bölgesindeki bir bankaya çağırdığı 15 akrabasına, kefilsiz ve ipoteksiz olarak toplam 3 milyon TL kredi çektirdi. Para ile tarım aletleri ve tarla alacağını belirten Hasan K., borcunu da kısa sürede ödeyeceğini söyledi. Hasan K., 2017 yılında ise ailesiyle birlikte ortadan kayboldu. Hasan K.'ya ulaşamadıklarını ve kredilerini ödeyemediklerini belirten aileler, evlerini ve tarlalarını satışa çıkardı. Bazı ailelerin ev ve arsalarına ise el konuldu. Mağdur aileler, Hasan K.'nın yakalanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ÇEKİLEN KREDİLERİN TAMAMI USULSÜZ'

Mağdur ailelerin avukatı Zekeriya Onur Özkan, köylülere usulsüz yollarla kredi çektirildiğini belirterek, "Asgari ücretle çalışan müvekkillerim, akrabalık ilişkisine dayanarak kredi çekmiştir. Bu kredi, banka müdürünün de vasıtasıyla çekilmiştir. Bir usulsüzlük mevcuttur. Köyümüzün yarısı banka aracılığıyla alınmıştır ve icra yoluyla satılıktır. Biz hukuki yollara başvurduk. Türk adaletine güveniyoruz. Küllü Mahallesi ve diğer mahallerden de şikayetlerin olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 3 milyon liralık bir durum söz konusudur. Kredi çekilirken de ipotek ve kefil söz konusu olmadan çekilmiştir. Kredinin tamamı usulsüzdür. Özellikle akrabaları seçmişlerdir. Hiç kimsenin birbirinden haberi yok" diye konuştu.

'BORÇ PARA BULARAK İCRADAN EVİMİ GERİ SATIN ALDIM'

Kayınbiraderi Hasan K.'ye 400 bin TL çekerek, yatırım yapması için veren 3 çocuk babası işçi Galip Bilik ise evinin icra yoluyla satıldığını ve borç para bularak evini tekrar satın aldığını söyledi. Bilik, "Kayınbiraderim ekim dikim yaptığından dolayı ve tarla alacağından dolayı krediye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sicilimin temiz olmasından dolayı da benim üzerimden kredi çekmek istediğini söyledi. Biz de yardımcı olmak adına kendisine kredi çektik. Gelin görün ki kredi ödenmedi. Birçok kişi de bu şekilde mağdur edildi. İcradan evim satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan evimi geri alabilmek için borç para aramak zorunda kaldım. Eş dost sayesinde bulabildiğim paralarla kendi evimi geri alabildim. Borcum bitmedi ve maaşımdan her ay kesilen bir ücret var. Bunun da mağduriyetini yaşıyoruz. Kayınbiraderim bize sürekli parayı ödeyeceğini dile getiriyordu. İyi niyetimizden yardımcı olabilmek için bu kadar bekledik. Gördük ki biz çok ciddi anlamda dolandırıldığımızı anladık. O yüzden mahkemeye başvurduk" dedi.

'HEM BENİ, HEM DE OĞLUMU DOLANDIRDI'

Kredi borçlarını ödemek için tarlasını sattığını belirten Salih Kocabey de kendisi gibi oğlunun da dolandırıldığını ifade ederek, "60 bin TL kredi çektim. 'Yıllık 26 bin TL ödeme şartıyla geri ödeyeceğim' dediği parayı, ödemedi. Ben tarlamı sattım ve gerekli olan taksiti ödedim. İkinci taksitini de Ağustos ayının 8'inde ödeyeceğim. Beni mağdur etti. Çevre köyleri de dolandırmışlar. 'Makine ve traktör alacağım' diye beni kandırdı. Çocuğumu da mağdur etti. Ben bir emekliyim. Maaşımın yarısı bankaya kredi olarak kesiliyor. Çocuğumun maaşından 1400 TL para kesiliyor" diye konuştu.

Hasan K. için 100 bin TL kredi çeken Mustafa Kocabey ise, kredi borçlarını ödeyemediği için eşiyle boşanma aşamasına geldiğini söyledi.

(ÖZEL) - Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanları aç bıraktığı, askeri birliklerden gönderilen ekmek ve ilaçları sattığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu K.İ. hakkında askeri birliklerden hayvanlar için gönderilen ekmekleri çevredeki fırınlara, hayvanlara verilmesi gereken ilaçları ise veterinere sattığı ve hayvanlar fazla dışkı yapmasın diye aç bırakıldığı iddiaları üzerine belediye yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı. K.İ., inceleme sonrası görevden uzaklaştırıldı.

Hakkari'de 47 aileye 987 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Hakkari'de Valilik ile Tarım ve Orman İl Mürlüğü tarafından "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 27 aileye 540 koyun 27 koç, 20 aileye ise 400 keçi ile 20 teke dağıtıldı.

Ailelere, küçükbaş hayvan dağıtımı, kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan çiftlik mevkiinde yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari'deki en önemli problemin işsizlik ve ekonomi olduğunu söyledi. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için de Valilik, İl özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak başta hayvancılık olmak üzere meyvecilik ve çeşitli tarım alanları ile turizim konusunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bizim bu yıl İl Özel İdaresinden ayırdığımız destekleme payı 1,5 Milyonu geçti. Merkezde küçükbaş hayvan, Şemdinli, Derecik'te arıcılık, Yüksekova'da mandacılık ve aspir bitkisini destekliyoruz. Yüksekova'da ekilebilir aspir alanı da 15 bin dekara çıktı. Yine Çukurca'da seracılık ile tahin üretimi konusunda desteklerimiz var. Amacımız, Hakkari'de insanımızın bütçesine katkı sunarken, işsizliği bitirip, hayvancılığı de eski günlerine kavuşturmak istiyoruz. Turizim konusundada Hakkari'ni yüksek bir potansiyeli var. Dağları, kayak merkezini, gölleri turizme açmak istiyoruz. Hakkari'ye ekonomik bir hareketlilik getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız almış oldukları hayvanlar için de 2 yıla kadar ödeme yapmayacaklar, 2 yılın ardından ise faizsiz üç eşit taksitle ödemelerini yapacaklar. Tabi yine başka bir amacımız da örnek işletmeler oluşturmak. İnşallah amacımıza ve hedeflerimize ulaşırız. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun."

Yapılan konuşmalardan sonra da "Hayvancılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 27 aileye 540 koyun 27 koç, 20 aileye ise 400 keçi ile 20 teke dağıtıldı. Programan sonunda ise Vali Akbıyık'a, çiftçi birlikleri tarafından keçi tiftiğinden yapılmış ve üzerinde ismi yazılı olan el dokuması kilim hediye edildi.

Tekerlekli Kayak Türkiye yarışları Tatvan'da başladı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Yarışları" Türkiye Şampiyonası, Bitlis'in Tatvan ilçesinde başladı. 17 ilden 200 sporcunun katıldığı müsabakalar 2 gün sürecek. Büyükler, gençler, minikler bayan ve erkek olmak üzere çeşitli kategorilerde gerçekleştirilecek yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ise Milli Takıma seçilecek.

Tatvan sahil şeridinde başlayan yarışmaların açılışına, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı. Yarışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, bu yarışların Tatvan'da geleneksel hale getirilmesi için çalışmalar başlattıklarını söyledi. Tatvan'daki pist ve ortamın yarışmalar için çok uygul olduğunu belirten Nuroğlu, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak '15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri' anısına düzenlemiş olduğumuz kayak yarışmasını bu yıl Bitlis'te başlatmak istedik. Tatvan'ı son derece önemsiyoruz. Buranın iklimi ve spora olan ilgi de bizleri mutlu etti. Pist ve ortam son derece uygun. ayrıca her türlü desteği gördük. Alp ve kuzey disiplininde 2 bin civarında lisanlı sporcumuz var. Sürekli dünyayla irtibatlı çalışıyoruz. Sürekli yurt dışına antrenörlerimizi kursa gönderiyoruz. Öğrencilerimize kurs veriyoruz. Elimizden geldiğince bu sporu bir yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yarışmada dereceye giren sporcularımız da uluslararası arenada yarışacakö dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz ise, yarışlara 17 ilden 200 sporcunun katıldığını belirterek, "5 kadın, 5 erkek olmak üzere yarışmalar 10 kategoride düzenlenecek. 2 bin 500, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin metrede sporcularımız mücadele edecek. Bugün serbest uzun mesafe yarışması yapılıyor. Yarın da sprint yarışmamız var. Bu müsabakayı burada yapılmasını sağlayan federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum"diye konuştu.

Düzce'de polisler metruk binaları aradı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri il merkezindeki metruk binalarda madde bağımlısı ve kaçak göçmenler için arama yaptı.

Düzce'de 1999 depremlerinin ardından ağır hasar alan ancak kullanılmayan binalar özellikle madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Gece saatlerinde metruk binalara giren bağımlılar çevreye rahatsızlık verirken, son dönemde ülkeye kaçak yollardan giren göçmenler de metruk binalarda saklanmaya başladı. Konuyla ilgili olarak ihbarları değerlendiren Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Narkotik ve Hırsızlık Şubesi ekipleri il merkezindeki metruk binalara şok baskınlar yaptılar. Binalara giren polisler bina içerisinde aramalar yaparken herhangi bir şahsa rastlamadılar. Ancak uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen grup, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.

Pir Sultan Kültür Abdal Derneği öncülüğünde CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve 20 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, dün saat 19.30 sıralarında, Madımak olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Topluluk adına basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı İlyas Toprak, yaptı. Yaşanan acıların hala tazeliğini koruduğundan bahseden Toprak, "Madımak Oteli hala yanıyor ve dostlarımızın 'yardım edin' çığlıkları hala kulaklarımızda çınlıyor. Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmak amacıyla, bu gerçekle tam anlamıyla yüzleşildiğine emin olana kadar Sivas'ta, Madımak Oteli önünde dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Anmayı erken yapmamızın nedeni, buradaki dostlarımızla 2 Temmuz günü Sivas'ta olacak olmamız" dedi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı anma açıklaması alkışlarla son buldu, grup sessizce dağıldı.

Yumruk attıkça gençleşiyor

Antalya'da iki çocuk annesi Arzu Süer (53), 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonluğu kazanarak yaşıtlarına örnek olmayı hedefliyor. Genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra antrenmandaki performansıyla dikkati çeken Süer, "Yumruk attıkça yaşımı unutuyor, genç hissediyorum" dedi.

Ev kadını Arzu Süer, iki çocuğunun üniversite eğitimi nedeniyle farklı şehirlerde yaşamaya başlamasının ardından spor için kendisine ayırdığı vakti artırmaya karar verdi. Yaşamının büyük bölümünde sağlıklı yaşam için farklı branşlarda sporla ilgilenen Süer, 8 yıldır katıldığı maraton koşularına hazırlık sürecinde muay thai sporuna başlamaya karar verdi. Zor sporlara ilgisinden 4 yıl önce muay thai antrenmanına başlayan Süer, genç ve sağlıklı görünümünün yanı sıra performansıyla dikkati çekiyor.

'ALTIN MADALYA KAZANIRSAM MUTLU OLURUM'

Antalya Spor Salonu'nda antrenör Yasin Urlu gözetiminde çalışarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan Süer, muay thai sporuna başladığı ilk günlerde başarılı olamama endişesi taşıdığını anlattı. Antrenmanlarda çalıştıkça kendisini iyi hissetmeye başladığına değinen Süer, muay thai sporunda başarı elde ederek yaşıtlarına örnek olmak istediğini dile getirdi. Süer, "Yumruk attıkça kendimi keşfetmeye başladım. Bu yaşımda ağır sporlara yöneldim. Bu da beni mutlu ediyor. Attığım her yumruk beni enerjik hissettiriyor. Yorulacağıma ters etki yapıyor, daha çok spor yapmak istiyorum. Gençlerle antrenman yapıyorum. Yaşımı unutuyorum, genç hissediyorum. Şampiyonaya hazırlanmak istiyorum. Gelecek yıl masterlerda altın madalya kazanırsam, çok mutlu olurum. Bu da benim için güzel bir anı olur" diye konuştu.

'İSTEDİKTEN SONRA BU YAŞTA HER ŞEY YAPILABİLİR'

Ev kadını olmasına karşın yıllardır işe gider gibi kendisine vakit ayırıp, spor yaptığını anlatan Süer, bu şekilde kendisini zinde hissettiğini ve daha mutlu olduğunu dile getirdi. Zor ve hareketli sporları sevdiğini vurgulayan Süer, "Her şeyi yapabilecek gibi hissediyorum, güne güzel başlıyorum. Yaşıtlarıma, çocuklarıma, 'istedikten sonra bu yaşta her şey yapılabilir' diye örnek oluyorum. 8 yıldır maratona katılıyorum. Maraton koşusu ve muay thai sporunu bir arada yapıyorum. Başarılarımla seviniyorum" dedi.

'SAĞLIKLI VÜCUDA SAHİP OLDUM, İSTEDİĞİM KIYAFETİ GİYİYORUM'

Salonun yanı sıra doğada ve park alanlarında antrenman yaptığını belirten Süer, kendisini görenlerin yaşına inanmadığını anlattı. Spor yaparak daha fit vücuda sahip olduğundan bahseden Süer, "Vücudumda da değişiklikler oldu. Daha sağlıklı vücuda sahip oldum. Yaşıtlarımda bel yanlarında yağlanma oluşuyor, ben o sıkıntıyı yaşamadım. Antrenmanlarda yaptığım egzersizlerin faydasını görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Hala istediğim kıyafeti giyebilme, bu yaşta göbeği açık giyinebilme zevki beni mutlu ediyor. Her halimle genç hissediyorum" şeklinde konuştu.

