DHA YURT BÜLTENİ - 9

Sahilde eşini döven kişiyi böyle darbettiler



Antalya 'da avukat Ali Aksoy , eşi ve çocuklarıyla gittiği plajda, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark edince, olayı kameraya kaydetti. Aksoy'un tepkisi üzerine harekete geçen çevredekiler, öfkeli kocayı darbetti.

Olay dün saat 18.30 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Eşi ve çocuklarıyla plaja giden avukat Ali Aksoy, bir kişinin bankta oturan eşini dövdüğünü fark etti. Önce bağırıp kavgayı önlemeye çalışan Aksoy, daha sonra cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Aksoy'un tepkisi üzerine sahildekiler de olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran çevredekiler, kocayı da tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre darbedilen kişi, araya girenler tarafından kurtarıldı.

Avukat Ali Aksoy, "Kadın sakin bir şekilde bankta otururken adam saçına asılıp dövmeye çalışıyordu. Bağırıp çağırdım. Benim tepkim üzerine herkes harekete geçti. Kadını elinden alıp adamı darbettiler. Ben de telefondan yayın yaptım" dedi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kadınlar, sokak ortasında birbirine girdi

Mardin'in Derik ilçesinde, 2 kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, genç kadının, yumrukla düşürdüğü yaşlı kadını saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı.

Olay, cumartesi günü, Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen genç ve yaşlı 2 kadın arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Birbirine bağıran kadınların tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapan biri, kavgayı görüntüledi. Görüntülerde, genç kadının, yaşlı kadını yumruklayıp, yere düşürdüğü ve saçından çekerek, yerde sürüklediği anlar yer aldı. Genç kadının ise bir süre sonra yanlarındaki başka kadın tarafından dövüldüğü görülüyor. Başı yere vurulan genç kadının, kısa süreli baygınlık geçirdiği, çevredekilerin araya girmesiyle kavganın sonlandırıldığı görüntülerde yer alıyor.

Haber-Kamera: DERİK (Mardin),

Edirne 'de Kırkpınar davulları çalmaya başladı

Edirne'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası etkinlikleri kapsamında Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan ekip, vali ve belediye başkanı ziyaretinin ardından esnafı gezerek güreşlere davet etti.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikler bugün 41 kişiden oluşan davul-zurna ekibinin Vali Ekrem Canalp ile Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı geleneksel ziyaretiyle başladı. Saraçlar Caddesi'nde davul-zurna eşliğinde belediye önünde toplanan müzisyenler, Başkan Gürkan'ı karşıladı. Karşılamanın ardından Gürkan, davul-zurna ekibine bahşiş verdi. Ekip ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı ziyaret etti. Vali Canalp, ekiple tek tek tokalaşıp bahşiş vermesinin ardından Kırkpınar davul-zurna ekibi geleneksel haline gelen esnafı gezerek, güreşlere davet edip bahşiş topladı.

'KIRKPINAR'IN HER TÜRLÜ GELENEĞİNİ BİZ YAŞATMALIYIZ'

Kırkpınar davul-zurna ekibinin ziyaret ettiği Vali Ekrem Canalp, "Kırkpınar tarihi kültürün bir parçası bu gelenek aynı zamanda davul-zurna eşliğinde yapılan bir etkinlik. Milletimiz bu sesi duyunca ayrı bir heyecan duyuyor. Güreşlerle beraber bu heyecan artmış oluyor. Arkadaşlar valilik ziyareti yaparak bu geleneği tekrar yaşatmış oluyor. Kırkpınar'ın her türlü geleneğini biz yaşatmalıyız. Bu geleneği canlı ve diri şekilde devam ettirmemiz gerekiyor çünkü bu geleneği yaşatmış olmak sadece Edirne'nin görevi değil, Türkiye'nin görevi de değil Kırkpınar ayrıca insanlığın ortak kültürel mirasının da bir parçası. Dolayısıyla da biz burada bu gelenekleri yaşatmış olarak hem Edirne'ye karşı sorumluluğumuzu hem de Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu ama aynı zamanda insanlığa karşı da ortak sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658 yıldır devam etmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Tarihi Kırkpınar'ın tarihi davul-zurnacıları 658'inci Kırkpınar'ımız, Edirne'mize, ata sporumuz yağlı güreşe ve büyük Türk milletine hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah 657 yıldır başarıyla yaptığımız Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658'incisini de bu yıl yine hep beraber Edirne'den, Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a gelen bütün pehlivanlarımızla, bütün misafirlerimizle cazgırlarımızla, hakemlerimizle ve ebetteki davul-zurnamızla yine en güzel şekilde, layık olduğu şekilde, atalarımıza, ecdadımıza layık olduğu şekilde gerçekleştireceğiz. Bu yıl 658'incisini yapmaktan onur ve gurur duyduğumuz, büyük Türk milletinin ata sporu olan yağlı güreşler hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Edirne'de Kırkpınar nedeniyle bir hafta süren etkinlikler gerçkeleştirilecek. Pehlivanlar Er Meydanı'na cuma günü çıkacak. Güreşler pazar günü başpehlivanlık final güreşi ile sona erecek.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

Kaçak mezardan boş kundak çıktı

Adana'da izinsiz kazılan mezarın içinden kundak şekli verilmiş bez parçaları çıktı.

Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kabirlerin yanındaki boş bir alana kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından küçük bir mezar yeri yapıldığını ve baş kısmına da tahtadan mezar taşı konulduğunu gören yetkililer, durumu polise haber verdi. Mezarlığa gelen polis ekipleri, bebek mezarını andıran küçüklükteki alanın etrafını şeritle kapattı. Cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesi üzerine mezar yeri görevliler tarafından kazıldı. Kazılan mezardan bebek kundağı şeklinde sarılmış bez çıktı. İçerisinde cenin olabileceği düşünülen bezi açan görevliler bezin boş olduğunu saptadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bezin büyü amaçlı konulmuş olabileceği öğrenildi.

SÜRE: 01'07" - BOYUT: 127 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,

Bursa'da patates hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde patates hasadı başladı..İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik,"Hasada başlandı. Verimden memnunuz"dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 7 bin dekarı sözleşmeli toplam 11 bin dekarlık alanda patates üretimi yapıldığını söyledi. Hasadın başladığını ifade eden Çelik, "Patates bazen para kazandırıyor, bazen kazandırmıyor. Bu yüzden çiftçimiz sözleşmeli olarak patates ekiyorlardı. 4 bin dekarlık alanda da bireysel patates ekimi var" dedi.

PATATES: 1.8 TL

40 bin ton civarında rekolde beklediklerini aktaran Çelik, şu an patatesin 1,8 liradan satıldığını ifade ederek, "Hasada başlandı. Verimden memnunuz. Fiyatlar tatmin edici olmasa da bu yıl zarar etmeyeceğimiz gibi duruyor" diye konuştu. Diğer Patates üreticisi Zakir Özonan da rekolte ve verilen fiyattan memnun olduklarını belirtti.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera üreticisi Bilal Bayram, 2 yıl önce ejder meyvesi dikti. Geçen yıl tanesini 15 liraya sattığı 4 bin ejder meyvesi üreten Bilal Bayram, bu yıl 10- 15 bin meyve beklediğini söyledi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde seracılık yapan Bilal Bayram, 2 yıl önce seralarındaki ürünleri sökerek, yerine ejder meyvesi dikti. Gübre, ilaç ve işçilik maliyeti daha az olan ejder meyvesinden geçen yıl 4 bin adet üreten Bilal Bayram, bu yıl 10- 15 bin meyve beklediğini söyledi. Geçen yıl ejder meyvesinin tanesinin 15 liraya alıcı bulduğunu aktaran Bayram, bu yıl da aynı fiyatla satmayı planladıklarını kaydetti.

Üretici Bilal Bayram, "1.5 dekarlık serada ejder meyvesi üretiyorum. Bu serayı 2017 yılı haziran- temmuz döneminde diktim. Bu yıl ikinci meyve yılımız olacak. Şu an ağaçlarımızın üzeri gayet dolu. Meyve tutumu çok güzel. 20- 25 gün sonra hasadını yapacağız. Gidişatı güzel, inşallah sonuçları da güzel olur. Haziran ayında çiçek açıyor" dedi.

Geçen yıl güzel ürün elde ettiklerini aktaran Bilal Bayram, "İnşallah sezon güzel geçecek. Geçen yıl toplamda 4 bin meyve sattık. Ortalama 15 liradan satıldı. Bu yıl 10 bin veya 15 bin meyve bekliyoruz. Bu yıl yine 15 liraya satarız diye ümit ediyoruz. Ejder meyvesinin getirisi, diğer örtü altı sebzelere göre daha yüksek. Gübreleme, ilaçlama ve işçilik daha az. Meyvelerin fiyatı da daha yüksek. Sezonu da kısa olduğundan kısa zamanda çok yüksek gelir getirebiliyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

Nikah masasına üniformaları ile oturdular

İzmir'in Torbalı ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Hasan Metehan Küçük ve Tuğba Özcan çifti, üniformayla oturdukları nikah masasında dünya evine girdi.

Torbalı Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 1.5 yıl önce tanışan 112 ATT çalışanı Hasan Metehan Küçük (25) ile Torbalı Belediyesi Evde Bakım Birimi ATT çalışanı Tuğba Özcan (21), birbirine aşık olup evlenme kararı aldı. Torbalı Belediye Kültür Merkezi'ndeki nikah törenine çift, gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla geldi. Çok sayıdaki davetlinin katıldığı törende, nikah memurunun sorusuna 'Evet' yanıtı veren çift, dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

ÖNCE MESLEKLERİNE SONRA BİRBİRLERİNE AŞIK OLDULAR

Acil serviste eşiyle tanıştığını ifade eden Tuğba Özcan, "Güzel bir birliktelik sonucu evliliğe ilk adımımızı atmış olduk. Bizim üniformamız her zaman ömürlük aşkımız oldu. Ben eşimi üniforması içinde tanıdım, sevdim. Nikahımızda da bir farklılık yaratmak istedik. Bunun için nikaha üniformalarımızla geldik. Herkes gibi beyaz renkli bir elbise giymek istemedim" dedi.

Damat Hasan Metehan Küçük ise, "Bugün sadece birbirimize olan aşkımızı değil, işlerimize olan aşkımızı da ifade etmek istedik. O yüzden birbirimizi tanıdığımız kıyafetlerle birbirimize bir ömür için 'Evet' dedik" diye konuştu.

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)

Gökhan Türkmen: Mini albümler dinleyiciyi hemen adapte ediyor

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, son dönemlerde albümlerin daha az şarkıdan oluşmasına dair görüşlerini paylaştı. Türkmen, "4-5 şarkılık albümler hemen dinleyici albüme adapte edebilmek için yeterli oluyor. Göz boyama durumu olmuyor" dedi.

Dijitalleşme ile birlikte albümler yerini 'single' parçalara bırakırken, sanatçılar da albümlerinde 10'un üzerinde şarkılar kullanmak yerine daha az şarkılara yer vermeye başladı. 'Mini albüm' olarak da bilinen müziğin yeni hareketi ile sanatçılar, dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Son zamanlarda çıkardığı şarkılarla da özel bir hayran kitlesi yakalayan pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen de kendisi ve müzik dünyasının değişimine dair Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Albümlerdeki 10-12 şarkının, insanların çok çabuk kontrol edebildiği bir şey olmadığını dile getiren Türkmen, "O yüzden 4-5 şarkılık albümler, insanların bütün şarkıları daha fazla dinlemesini, irdelemesini sağlıyor. Ne anlatmak istediğimizi anlayabiliyorlar. Baktığınızda çok hızlı bir tüketim var. Bir an önce bitirilmek isteniyor, yeni bir şeyin gelmesi bekleniyor. Ancak iyi şarkı yapmak kolay değil. Öyle alıştırıldı ki, sıradan şarkıların çokluğu, albümün içerisinde birkaç şarkının güzel olması, göz boyama durumu oluyor. Biz de genelde bu olmuyor, emek vererek özenle şarkılarımızı üretiyoruz. 4-5 şarkılık albümler hemen dinleyiciyi albüme adapte edebilmek için yeterli oluyor. Bu yüzden de böyle bir şey tercih ediyoruz" dedi.

Aslında sıklıkla 'single' tercihi yapan bir sanatçı olmadığının altını çizen ünlü sanatçı, "Her albümün bir hikayesi var. Eser dediğimiz şey yalnızca şarkılar değil, şarkıların, kapağından yazı karakterine kadar bir bütün oluşturması lazım. Bir hikaye anlatıyorum aslında. O yüzden 'En Baştan', 'Sessiz' albümleri eserdir. Bir süre uzun hikayeler yerine, kısa hikayeler anlatmaya başlayacağım" diye konuştu.

'BİR SINIRDA KALMAK İSTEMİYORSUN'

Yurtdışına açılma isteğinin hemen hemen, her sanatçının içinde var olduğuna işaret eden Gökhan Türkmen, "Bütün dünyanın sizi dinleme isteği her zaman var. Bir sınırda kalmak istemiyorsun ancak bunu yabancı dille mi yapmak, Türkçe ile mi yapmak tartışılan bir şey. İngilizce yerine başka yabancı dillerde bunu yapmak bana daha mantıklı geliyor, daha fazla dikkat çeker diye düşünüyorum. Elimden geldiğince Türkçemle, yaptığım müzikle bilinirlik sağlamayı tercih ederim. Son albümde bir şarkımı Fransızca'ya çevirdim, evrensel olması için. Yurtdışına açılıyorum diyemem ancak bu kendimi deneme niteliğinde" ifadelerini kullandı.

5 ya da 6 şarkılık yeni bir albüm yapacağının müjdesini de veren Gökhan Türkmen, "Bu şarkılar birazcık daha gitarımla çalıp söylediğim şarkıların hissiyatına daha yakın olacak. Birazcık daha akustik ve slow şarkılar insanların da özlediği şeyler. Yenilikçi bir şeyin peşinde olacağız. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.

'VİRGÜL' HARUN KOLÇAK'A İTHAF EDİLDİ

'Virgül' adlı albümünü hayatını kaybeden ünlü sanatçı Harun Kolçak'a ithaf ettiğini belirten Gökhan Türkmen, "Albüm için çok güzel tepkiler geldi. 3 şarkı da çok beğeniliyor, seviliyor. 3 şarkının da matematiği biraz farklı. Anlamları da geri dönüşleri de farklı oldu o yüzden. Albümün adının 'Virgül' olmasının sebebi de bu albümün Harun Kolçak'a ithaf edilmiş olması. Hayatını çok güzel devam ettiren bir adamdı. Onun hayatının bittikten sonra da devam ettiğine inandığımız için albümün adını 'Virgül' koymak istedik. 'Masal Olsa' şarkısı da ona ithaf edilen bir şarkıydı" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda bulunan dinleyicilerini konseriyle büyüleyen Gökhan Türkmen, festivale dair de "Ne mutlu buradaki herkese. Bursa'nın böyle bir festivali olması beni çok keyiflendiriyor, burada olmak mutluluk verici. O yüzden inşallah yıllarca devam eder. Bu organizasyon içerisindeki herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Haber-Kamra: Gürkan DURAL/BURSA,

