DHA YURT BÜLTENİ - 9

Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde başkanlık kazanan belediyeleri ziyaretine Bilecik'in Söğüt ilçesinden başladı. Partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı ziyaret öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli, ardından türbeye girerek dua okudu. Boynuna yörük poşusu takan Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak, dua etti. Ardından Bahçeli Söğüt Belediyesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçeli'nin gelişi ve karşılanması

-Türbeye gelmesi ve partililer

-Alp kıyafetli nöbetçi askerler

-Türbede ve arkasındaki mezarlarda dua etmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Cafer ELMAS-Oğuzhan DEMİR/BİLECİK,-

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30 metreden kayalıklara düşerek, ağır yaralandı

SİNOP'ta gezi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düşen Zeki Altun (60) ağır yaralandı. Yaralı, ekiplerin bir saatlik çalışması ile düştüğü yerden çıkarılarak tedavi altına alındı.

Sinop'un Akliman mevkiinde saabh saatlerinde gezintiye çıkan Zeki Altun, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden kayalıklara düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Altun, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından düştüğü yerden çıkarıldı.Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Zeki Altun, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Düşen vatandaşı kurtarma çalışmaları

-Detaylar

(SÜRE: 02: 24 Dk) (BOYUT: 267 MB),

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Amca-yeğenin öldürülmesi kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Ö.'nün (Öztürk), Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 7 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde, Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan Mehmet Ö., 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan ile mahallede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katıldığı tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Ö., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş ederek, Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı vurup, kaçtı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Olay yerinden tüfeğiyle birlikte kaçan Mehmet Ö., 2 gün sonra polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö., tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Amca ve yeğenin Mehmet Ö. tarafından vurulma anının, çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde Mehmet Ö.'nün elindeki tüfekle Kocadere Mahallesi Meydanı'nda bulunan parkta Süleyman Alkan ve yeğeni Ahmet Alkan'a ateş edip kaçması, daha sonra yol kenarında bulunan bir yolcu minibüsünü kendine siper yapıp, tekrar ateş etmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mehmet Ö'nün amca ve yeğene ateş edip kaçması

Mehmet Ö'nün minibüsü kendine siper edip tekrar ateş etmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tokat'ın kahramanları çocuklara çizgi romanla tanıtılacak

TOKAT'ta başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında kentin yetiştirdiği önemli bilim sanat ve devlet adamları öğrencilere çizgi romanla tanıtılacak.

Tokat Valiliği, öğrencilerin daha fazla kitap okumasını teşvik etmek için başlattığı 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında öğrencilere dağıtılmak üzere eğitim seti hazırladı. Şehrin yetiştirdiği önemli bilim, sanat ve devlet adamlarını öğrencilere tanıtmayı amaçlayan çalışma kapsamında yaklaşık 100 bin eğitim seti bastırıldı. Hazırlanan eğitim setinin içerisine çocukların ilgisini çekmek için Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa, Mustafa Sepetçioğlu, Cahit Külebi, Danişment Gazi, eski Tokat Valilerinden Recep Yazıcıoğlu, İslam Tarihçisi Fuat Sezgin, Hüseyin Akbaş, Yaşar Güç, İbn-İ Kemal gibi bilim, sanat ve devlet adamlarının çizgi romanlarını yerleştirdi. Hazırlanan setler, il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine Vali Ozan Balcı'nın karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, büyüyüp gelişen Türiye için Tokat'ın çocuklarının da bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Bu kapsamda 'Eğitim Tokat' projemizi başlattık. Eğitimci arkadaşlarımız ile birlikte bir sürü proje geliştirdik. Kentin değerlerini de yeni nesile aktarmak istedik. Bunlara vefa borcumuzu ödemek lazım. Türkiye çapında milletimizin kahramanları bunlar. Burada ki gaye şu, kitaba önem vermek, çocukların bu kahramanlarla tanışmasını sağlamak. Çocuklar Tokat'ın kendi yetiştirdiği değerlerle tanışsınlar istedik" diye konuştu.

Hazırlanan sette Tokat'ın yetiştirdiği önemli isimlerin bilgilerinin yer aldığını hatırlatan Balcı, "Örneğin Vali Recep Yazıcıoğu, mülkü idarenin medarı iftiharıdır. Tokat'ımız için yaklaşık 5 yıl hizmet yapmış. Tokat'ın iletişiminden ulaşımına, enerjiden tarımına, hayvancılığına, sağlığına hayatın ve yaşamın her alanında dokunmuştur. Canla-başla, aşkla, yılmadan çalışmıştır" diye konuştu.

Vali Balcı çizgi roman çalışmasının ardından, bu kişilerle ilgili masal kitapları da hazırlatacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

-Çizgi romanların görüntüleri

-Vali Ozan Balcı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Bursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışması

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinden geçen, oluşturduğu pis görüntüsü ve yaydığı kokular nedeniyle semt sakinlerinin yıllardır şikayet ettiği Ayvalıdere'de ıslah çalışması başlatıldı.

Nilüfer'e bağlı 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl mahallelerinden geçip, Nilüfer çayına karışan Ayvalıdere, kirli görüntüsü, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle mahallelerde yaşayanları isyan ettirdi. Kirliliğin arttığı derenin suyu, yeşil yosun tabakasıyla kaplanırken, dereye karışan atıklar da dikkat çekti.

Olası sel baskınlarına karşı kent merkezinden geçen bütün derelerde ıslah çalışması başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkı üzün süredir temizlenmesini istediği Ayvalıdere'de de ıslah çalışması başlattı. BUSKİ tarafından yapılan çalışmalarla dere içi güvenli kot seviyesine indiriliyor.

2 YENİ KÖPRÜ YAPILACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan ve 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ile birlikte Ayvalıdere'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, "Dere ıslah çalışmalarımız BUSKİ marifetiyle yoğun şekilde devam ediyor. Ayvalıdere'nin yaklaşık 4 kilometrelik hattında ıslah çalışmalarına başladık. Bu bölge yeni yerleşim alanı. O nedenle bölgede düzenleme çalışması da yapılması gerekli. Okula giden çocuklarımızın derenin karşısına intikaliyle ilgili köprüye ihtiyaç var. Çalışma kapsamında 2 köprü yapılacak. Çalışma sayesinde olası şiddetli yağışlarda sıkıntı yaşanmayacak, görsel kirlilik de ortadan kalkacak" diye konuştu.

Haber: Merve KIZILKAYA/BURSA, -