DHA YURT BÜLTENİ - 9

Şehit emniyet müdürünün babası: Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında örgüt üyesi pilotlar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan babası Ramazan Baysan, "Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışmayı yaşatmasın" dedi.

Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesinde oturan annesi Hanife Baysan ve babası Ramazan Baysan, darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde yaşadıkları acıyı anlattı. Gözlerinden yaşlar süzülüp, kelimeler boğazlarında düğümlenen çift, oğullarını çok özlediklerini söyledi.

Her gün içinin yandığını belirten Hanife Baysan, "15 Temmuz bizim için çok acı bir gün. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Her gün içimiz yanıyor. Bizim için 15 Temmuz anlatılmaz bir gün. Çok özlüyorum oğlumu. Hele ki bugün gelince içim iyice yanıyor. 3 sene önce oğlum yanımdaydı. Şimdi nerede? Çok zor" dedi.

Ramazan Baysan ise oğlunun şehitlik mertebesine ulaşmasının kendilerini teselli etiğini belirterek, "Bitmek bilmeyen 3 yıl. Bir baba şehit verdiği evladı için ne söylesin. Keşke bu işler olmasaydı. 3 yıl çok uzun süre, geçmek bilmiyor. 15 Temmuz biz ve bizim gibi annesini, evladını, babasını kaybetmiş insanlar bu acıyı hep hissedecekler. Ne mutlu ki böylesi bir şehitlik mertebesine ulaşmış olması bizi teselli ediyor. Bu bizim teselli kaynağımız. Öbür türlü olsa çok daha üzücü ve kahredici olurdu. Allah bu ülkeye 15 Temmuz gibi alçakça, haince bir kalkışmayı bir daha yaşatmasın. Ola ki teşebbüs eden olan olursa 15 Temmuz da ki gibi mutlaka derslerini alacaklardır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Anne ve babadan görüntü

Anne Hanife Baysan'ın oğlunun fotoğrafını severken görüntüsü

Anne ve baba ile röp

Şehit Ufuk Baysan'ın kabrinden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

===========================

Kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle gözaltına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 20 yaşındaki O.G., kimliğini göstermek istemediği gerekçesiyle üç bekçi tarafından gözaltına alındı. Orada bulunan bir kişinin, "Polis çağıralım mı?" demesi üzerine, bekçilerden birinin sert bir şekilde "Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi" dediği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Karakola götürülen ve suç kaydı bulunmayan O.G., daha sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka sahilinde yaşandı. Bölgede devriye görevi yapan bekçiler, O.G.'den kimliğini göstermesini istedi. İddiaya göre, O.G. kimliğini göstermek istemedi. Bunun üzerine O.G., üç bekçi tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Bu anlara tanıklık eden çevredeki bir kişinin "Polis çağıralım mı" demesi üzerine, bir bekçi, sert bir ses tonuyla, "Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır, neden arıyorsun polisi" dedi. O anlar, cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Kimi sosyal medya kullanıcıları, bekçilere tepki gösterdi. Karakola götürülen O.G., suç kaydının olmaması nedeniyle, herhangi bir işlem uygulanmaksızın serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

===========================

13 yaşındaki kıza taciz kamerada



Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis, kıza tacizde bulunan kişiyi Denizli'de yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan, takım elbiseli, 60 yaşlarında adam, yol ortasında 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına yaklaştı. Kıza bir şeyler soran adam, zorla öperek, tacizde bulundu. Kızın tepki göstermesi üzerine adam, olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kızın olayı anlattığı ailesi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, adamdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

GÜVENLİK KAMERASI

-Yolda bekleyen kız

-Kızın yanına gelen 60 yaşlarındaki adam

-Kızın kulağında bir şeyler söyleyip öpen sapık adam

-Kızı duduklarını öpmeye çalışması

-Tepki gösteren kız

-Kızın yanından ayrılan adam

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),

===========================

Mutfağa giren yılanı, itfaiyeciler yakaladı

Osmaniye'de bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 7659 Sokak'taki Zeynel Kanat'a ait eve yılan girdiği ihbarını alan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi adrese gitti. Evin mutfağında tezgahın altına giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. Görevlilerin uzun uğraşları sonucu özel bir aparatla yakalanan yılan, bez torbaya konuldu. Ev sahiplerinde paniğe neden olan yılan, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alana bırakıldı. Zeynel Kara ve ailesi, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

Yılanın itfaiyeciler tarafından aparatla tutulması

- Yılanın beze konulması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA

===========================

Antalya'nın denizi, havasından sıcak

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, aradıkları serinliği bulamadı.

Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 27.8, deniz suyu sıcaklığı 28.5 derece ölçüldü. Nemli havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, serinlemek için geldikleri Konyaaltı Sahili'nde umduklarını bulamadı. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

Sahildeki tatilcilerden görüntü

Denizdeki çocuklardan görüntü

Sahil kenarındaki çocuk ve ailelerden görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

Yüzenlerden görüntü

Sahilde oynayan çocuktan görüntü

Deniz ortasındaki ünitede eğlenenlerden görüntü

Sahilden genel görüntü

Şemsiye altındaki vatandaşlardan görüntü

Kayalıklardaki gençlerden görüntü

Konyaaltı Sahili'nin varyanttan genel görüntüsü

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

