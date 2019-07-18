DHA YURT BÜLTENİ-9

1)FOÇA'DA ANTİK KENTİ GEZEN BAKAN ERSOY, KAZI İÇİN ÖDENEK BAŞVURUSU ÇAĞRISI YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Foça ilçesindeki Phokaia Antik Kenti'nin kazı alanını ve kazı evini gezdi. Bakan Ersoy, kazıların 12 ay devam etmesi için gereken ödeneklerin ayrıldığını ve müracaat beklediklerini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, programı kapsamında Foça'ya geldi. Foça'nın kent merkezindeki, Ege Denizi kıyısında yer alan Phokaia Antik Kenti kazı alanı ve Kazı Evi'ni ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ve bakanlık yetkilileriyle birlikte ilçeye gelen Bakan Ersoy'u; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Samir Büyükkaya, İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit ve bazı belediye meclis üyeleri karşıladı.

İKLİM ŞARTLARI UYGUNSA 12 AY SÜRMESİNİ İSTEDİ

Phokaia Antik Kenti kazı alanındaki çalışmaları yerinde izleyen Bakan Ersoy, ilgililere kazıların haftada kaç gün yıl içinde ise kaç ay sürdüğünü sordu. Kazıların yaz aylarında yapıldığı bilgisini alan Bakan, iklim şartlarının uygun olduğu yerlerde kazıların 12 ay sürmesi gerektiğini, bunun için kaynak ayrıldığını, ancak yeterince müracaat gelmediğini ve Foça gibi yerlerden de başvuru beklediğini söyledi.

"KAYNAK VAR BAŞVURU YOK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Bütün kazı başkanlarını çağırdık. Gelenlerle görüştük. Konuyla ilgili anonslarımızı yaptık. İnternet sitemizde yayınladık. 122 kazı alanımız var. Ödenek verilenleri 60'a çıkarmak istiyoruz. 40 tane daha müracaat istiyoruz. Ödenekler hazır. Ama müracaat yok. İlave 40'ı bulamıyoruz. Tekrar söylüyorum. Kaynak var. Ödeme yapacağız. Başvurun. Bütün kazı başkanlarını göreve çağırıyorum" dedi. Kazı alanı çevresinde kurulan stantlarda çıkarılan tarihi eser parçalarını inceleyen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra kazı evi olarak kullanılan eski Cemil Midilli Lisesi binasına geçti. Bakan Ersoy, binanın tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul olarak kullanılması isteklerinin olduğunu ve hukuki sürecin işlediğini öğrendi. Başkan Gürbüz ise bunun üzerine Bakan Ersoy'a, kazı evinin işlevine devam edebilmesi için ilçenin başka bir bölümünde belediye tarafından yeni bir okul yapımına başlandığına dair bilgi verdi. Kazı evinde bulunan antik eserleri inceleyen ve kazı başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit'ten ayrıntılı bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra İzmir'e gitmek üzere helikopterle ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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Phokaia Antik kenti kazı alanından görüntü

Bakan Ersoy'un karşılanması.

Kazı alanında inceleme ve Prof. Dr. Ömer Özyiğit'ten bilgi alma

Kazı evinde inceleme

Bakan Ersoy'dan kaynak ve müracaatlar konusunda açıklama

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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2)BU ÇİÇEĞİ KOPARMANIN CEZASI 60 BİN LİRA

NESLİ tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisini ticari amaçla sökenlere, 60 bin lira idari para cezası kesiliyor. Sinop'ta bitki türünün korunması için eylem planı oluşturuldu.

Sinop'un Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ve Akliman koyunda yetişen dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan bitkiler arasında gösterilen Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan 'kum zambağı' bitkisi için Koruma Tür Eylem Planı çalışması yürütülüyor. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri saha denetimlerini sürdürdüğü alanda, vatandaşlara eğitimler veriyor, uyarılarda bulunuyor. Bitkiyi ticari amaçla sökenlere, 60 bin lira idari para cezası kesiliyor.

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, özellikle Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olan türler olduğunu belirterek "Kum zambakları nergisgiller familyasından olup soğanlı bir bitki türüdür. Çok yıllıktır. Görüldüğü gibi çok güzel beyaz çiçekleri var. Şeridimsi uzun yaprakları olan bir tür. Özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunmasına yönelik bizim çalışmalarımız var. Bu konuda halka ve köylüleri toplayarak eğitimler veriyoruz. Toplantılarda özellikle türlerin korunması, hangi türlerin korunması ya da biokaçakçılık konularında sürekli programlarla eğitimler veriyoruz. Bu bitkiyi koparmanın cezası ağır. Bu bitkinin soğanıyla birlikte sökülmesi, ticaretinin yapılması, yurt dışına kaçırılması çevre kanununun ilgili maddesince şuan da yaklaşık 60 bin lira kişi başı ceza uygulanmaktadır. Bunun için bu konuda tüm vatandaşlarımızı, halkımızı uyarmak istiyorum. Bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum" dedi.

KUM ZAMBAĞI

Kum zambağı, nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitki türü. Çok yıllık, soğanlı, genişçe uzun şeritsi yapraklı, yaklaşık 40–45 cm boyunda, beyaz çiçekli, çiçek sayısı 3-15, koronalı, korona tepallerin 2/ 3 ü kadardır. Çiçeklenme zamanı Ağustos ve Ekim ayları arasındadır.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile görüntülenmiş kum zambakları

-Detay

-Açıklama

-Detay

(SÜRE: 04: 56 Dk) (BOYUT: 551 MB)

HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP,

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3)ORHAN GENCEBAY SEVGİSİ ŞAŞIRTIYOR



Adıyaman'da yaşayan Murat Koçak (48), 30 yılı aşkın süredir sanatçı Orhan Gencebay'a ait kaset, plak, fotoğraf ve film afişlerini toplayarak müzeye çevirdiği evinin odasında sergiliyor. Koçak, koleksiyonunu gerçek bir müzede sergilemek istiyor. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 2 çocuk babası Murat Koçak, Orhan Gencebay'a olan sevgisi nedeni ile 30 yıl önce sanatçıya ait plak, kaset, poster, afiş, kartpostal gibi eşyaları toplamaya başladı. Koçak, her geçen yıl büyüyen koleksiyonunu evinin bir odasında sergiliyor. Sanatçıya olan hayranlığı nedeni ile saz çalmayı da öğrenen ve tüm şarkılarını ezberleyen Koçak, "Orhan Gencebay ile ilgili dergiden, gazeteden bütün kupürleri toplayıp arşivledim" dedi.

TÜM KASETLERİNİ BİRİKTİRDİ

Sanatçının tüm müzik arşivine sahip olduğunu belirten Koçak, şöyle devam etti:

"Kaset olarak ilk baskısından son baskısına kadar yaklaşık 300 civarında kaset var. Plakları da dahil yerim küçük olduğu için böyle bir odada sergilemeye çalıştım. Afişlere yer bulamadığım için sergileyemedim. Arayanlar soranlar oluyor. Tabi Türkiye'de Orhan Gencebay meraklısı arkadaşlarımız var. Koleksiyon yapmaya çalışanlar var. Türkiye'de böyle arşiv yapan nadir kişiler var."

'ARABA, EV TEKLİF EDENLER OLDU'

Meraklısının kendisini arayarak cazip teklifler sunduğunu belirten Koçak, "Böyle bir arşivi satın almak için araba, ev teklif edenler bile oldu. Satmayı düşünmedim çünkü yaklaşık 35 yıldan fazladır dişimden tırnağımdan biriktirmeye çalıştım bu seviyeye geldi. Gittiğim yerlerde plakçıları gezerdim" diye konuştu.

'ORHAN GENCEBAY İLE TANIŞTIM'

Koleksiyonun kendisini rahatlattığını ve mutlu ettiğini dile getiren Koçak, "İlk kez 2004 yılında Orhan Gencebay'ın imza gününe katılarak onunla tanıştım. Yeni bir koleksiyoner parçaya ulaştığınızda insanı mutlu ediyor. Gençlerin de bu uğraşa yönelmesini tavsiye ederim. İnsanı birçok sıkıntıdan, stresten uzaklaştırır hayata bağlar tavsiye ediyorum" dedi.

'KOLEKSİYONUMU GERÇEK BİR MÜZEDE SERGİLEMEK İSTİYORUM'

Koleksiyonundaki kaset ve kupürleri bir müzede sergilemeyi hayal ettiğini vurgulayan Koçak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güzel bir yerim olsa sergilemeyi düşüyordum. Valilik veya belediye yer tahsis etseler güzel bir müze yapmayı düşünürdüm. Türkiye'de ilk olacağını sanıyorum. Adıyaman gibi bir yerde yerli veya yabancı turist geldiği zaman onların en azından gelip görecekleri merak edip görecekleri bir yer olması güzel olur. Yetkililer inşallah buna cevap verirler."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaset, plak, afiş, poster

Koçak'ın saz çalması

Koçak, arşivi düzetmesi

Plak çalması

Murat Koçak ile röp.

Sergilediği kasetler

Sergilediği plaklar

Sergilediği posterler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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4)TELEFONUNU VERMEMEK İÇİN DİRENEN GENCİ ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI



Gaziantep'te, cep telefonunu gasp etmek istediği Muhammed Nağme'yi (17), kendisine direnince tabanca ile vurarak öldüren M.D. (22), polis operasyonu ile yakalandı. Olay, 9 Temmuz günü Şenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Parkta oturan Muhammed Nağme'nin yanına gelen M.D. cep telefonunu istedi. Nağme, telefonunu vermek istemeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D., yanındaki tabancayı çekip, Nağme'ye ateş ettikten sonra telefonu alarak kaçtı. Muhammed Nağme olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.D. olduğunu belirledi. Nağme'nin telefon kayıtlarını inceleyen ekipler telefonun Y.U.'da olduğunu tespit etti. Düztepe Mahallesi'nde olduğu belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler M.D. ve telefonu satın aldığı belirlenen Y.U.'yu yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin Hastaneye getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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5)PROFESÖR HAYATINI KİLOSU 680 BİN LİRA OLAN EKRAN KİMYASALININ YERLİ ÜRETİMİNE ADADI

BURSA Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı, OLED ekranların yapımında kullanılan, kilogramı 680 bin liradan ithal edilen kimyasalı yerli olarak üretmek için 25 yıldır akademik çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgisayar, televizyon, akıllı telefon ve tüm ekranlı cihazlarda, düşük enerji sarfiyatı, geniş görüş açısı ve uzun ömürlü olması sebepleriyle kullanımı giderek artan bir teknoloji olan OLED teknolojisi dünyanın belirli ülkelerinde yüksek katma değerlerle üretilip dünya pazarına sunuluyor. Henüz Türkiye'de üretilemeyen OLED teknolojisinin kimyasal kısmında 25 yıldır akademik çalışmalarını sürdüren Uludağ Üniversitesi Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tavaslı kimyasalın yerli olarak üretilmesine hayatını adadı. Kilogram fiyatı 120 bin dolar olan bu kimyasalın üretilip diğer teknolojilerle birlikte değerlendirilmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını belirten Tavaslı yaptıkları çalışmalarını anlattı. Organik molekülü tanımlayan Tavaslı, "Biz organik moleküller sentezliyoruz. Bu moleküller elektrik akımı ya da benzer enerjiler verildiğinde ışık yayan moleküllere dönüşüyorlar. Bunlar da günümüzde ekran teknolojilerinde kullanılıyorlar. Tüm ekranların yapısında camlar vardır. Bu organik moleküller tabakalar halinde camların üzerine dökülüyor. Bu işlem sonrasında bir cihaz elde edilmiş oluyor. Hayatımızda bu teknolojiyi bilgisayarlarda, cep telefonlarında ve tabletlerde kullanıyoruz. Benzer şekilde çalışmalarla artık lambaların da yapımında kullanıyoruz. Hatta bu teknoloji artık araçlara da kaymaya başladı. Artık arkada seyreden araç öndeki aracın ne yapacağını ve önündeki trafik durumunu bilmek istiyor. Bizim işimiz bu hayatın her alanındaki cihazlar için organik molekülleri sentezlemek, bu iş için 25 yıldır uğraşıyorum. Bunun 15 yılı İngiltere'nin farklı üniversitelerinde geçti, son 10 yıldır da Bursa Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyorum" dedi.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİYLE YENİ AKADEMİSYENLER

Araştırmaların süreklilik arz ettiğini belirten Tavaslı açıklamasında, "Bu cihazların yapımında kullanılan kimyasallar oldukça pahalılar. Bir kilogramı 120 bin dolar, Türk Lirasıyla 680 bin lira civarında rakamlarla ithal ediliyor. Ülkemizde bu malzemeleri sentezleyip üretebilirsek cari açık fazlasının giderilmesine katkıda bulunmuş olacağız. Ancak bunun için çok meşakkatli bir yoldayız. Ben 25 yılımı verdim, doktora öğrencim Nuray Altınölçek 8 yılını verdi, bir başka öğrencim Cemre burada 2 yılını doldurdu. Başka öğrenciler de gelip gidiyor ve usta-çırak ilişkisiyle uzun bir yolculuk bizi bekliyor" dedi.

"İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN ÜLKEMDE KALAMADIM"

1992 yılında kazandığı YÖK bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alma şansı bulan Tavaslı, "Bu fırsatı değerlendirip İngiltere'ye gittim. İngiltere'de yüksek lisans ve doktora eğitimimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmüştüm ancak döndüğüm zamandaki ülkemizin maddi imkanları, üniversitelerimizin elindeki imkanlar maalesef çok yeterli değildi. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Doktora eğitiminden edindiğim bilgilerle orada daha teknolojik alanlarda çalışmalar yaptım. 15 yılım orada geçti ve 2008 yılında ülkeme dönüp Bursa Uludağ Üniversitesinde çalışmalarımı sürdürdüm" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Laboratuvar çalışmalarından detaylar

-Molekül örnekleri

-Cam deneyi

-Parlayan kimyasallar

-Prof. Dr. Mustafa Tavaslı ile röportaj

Süre: 5.04 Boyut: 568 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-BURSA/DHA

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6)TARİHİ HAMAM TAHRİP EDİLDİ

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy mahallesinde Osmanlı döneminden kalma hamam tarihe meydan okurken, kendini bilmezler tarafından tahrip edildi. Bazıları ise hamamın içerisine çöplüğe dönüştürdüler. 1500'lü yıllarda yapılan ve halka hizmet veren tarihi hamam küllerinden doğmayı bekliyor. Yeniceköy mahallesi muhtarı Şükrü Kutluca, "Yeniceköy mahallemizin girişinde Osmanlı döneminde yaklaşık 500 yıl önce yapılan hamamımızın hali ortada. Günümüze kadar her türlü hava şartlarına ve doğa olaylarına rağmen direnen bu eser, bazı vatandaşlar tarafından tahrip edildi, yıkılmamak için adeta direniyor. Yıllar önce belediye iken burada bir çalışma başlatılmış fakat mülkiyet sahibi bu duruma izin vermemiştir. Bu eserler bulundukları yerin kimliği sayılır. Yıllarca ayakta kalan bu eserin kamulaştırılıp, restore edilmesini, atalarımızdan bize miras kalan bu eserlere sahip çıkılmasını arzu ediyoruz.ö Dedi.

ÇÖPLÜĞE DÖNMÜŞ

Kutluca, "İçerisi çöp yığınlarıyla dolu. Korunmasız halde görülüyor. Acilen bu konuda bir çalışma yapılması gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel görüntü

-Muhtarın açıklaması

-Detaylar

Görüntü süresi: 3.45 DK boyut 308 MB

(Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,