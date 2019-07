DHA YURT BÜLTENİ-9

Kaleiçi Ortak Akıl Platformu'ndan 'Kesik Minare' talebi



Antalya'nın simgelerinden 'Kesik Minare' olarak bilinen Şehzade Korkut Camii'nin minaresine 123 yıl sonra külah takılmasına, çok sayıda kurumun paydaşı olduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu üyeleri karşı çıktı. Platform üyeleri, caminin eski halini alması ve bölgesinin açık hava müzesine dönüştürülmesini istedi.

Antalya'nın ilk yerleşim bölgesi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye çevrilerek, Şehzade Korkut'un adının verildiği camide, 1896 yılında yangın çıktı. Kubbesi ve minaresinin ahşap külahı yanan cami, büyük hasar görmesi nedeniyle ibadete kapatıldı. Yenilenmemesi nedeniyle caminin adı, 'Kesik Minare' olarak kaldı. Yön levhalarında da kesik minare olarak tarif edilen camide bu yıl, 123 yıl sonra Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışması kapsamında külah takıldı. Külah, Antalya'da farklı kesimlerce tartışmalara neden oldu.

KESİK MİNARE İÇİN ORTAK AKIL PLATFORMU

Caminin eski halini alması için 'Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediye Meclisi Kaleiçi Komisyonu, Muratpaşa Belediye Meclisi Kültür Komisyonu, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Antalya Kent Konseyi, ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, Antalya İş İnsanları Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kalekapısı Esnafı Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği ve iş insanlarının oluşturduğu ANSİAD, ANTİKAD, OSİAD, AGİDER, YÖRSİAD, ASBİAD'ın oluşturduğu Kaleiçi Ortak Akıl Platformu kuruldu. Platform üyelerinin temsilcileri, caminin önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin üyeleri de destek verdi. Platform temsilcileri, caminin Antalya'nın simgelerinden biri olduğunu belirterek eski halini almasını istedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Platform adına basın açıklamasını okuyan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ufuk Aydın, kesik minarenin, Antalya'nın simgesi ve kent belleğinde yer alan kültürel ve arkeolojik bir değer olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı tüm arşivlerde ve kent hafızasında 'Kesik Minare' olarak yer eden bir yapının, restorasyon adı altında yeniden inşa edilmesi ve minareye külah takılmasının tüm Antalyalılarda şaşkınlığa, hayal kırıklığına ve üzüntüye yol açtığını belirten Aydın, "Kent belleği, mekanda yaşam bulur. Ortak mekansal hafızamızda, çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşamımızı bu sokaklarda geçirmiş biz Antalyalılar için, Yivli Minare, Üçkapılar, 40 merdiven, Mermerli, Kalekapısı neyse, Kesik Minare de odur. Dünya kültür mirasına kentimizden aday gösterilen iki eserden biri olan bu yapıyla birlikte, kent siluetinin yok edilmesi anlaşılamaz, kabul edilemezdir" dedi.

'ARKEOLOJİK BULGULARI YOK EDİYOR'

Eskiyi ezecek, hatta yok edecek türden uygulamaların, fantezilerin kabul edilemez olduğunu belirten Aydın, "Bu külahın, tadilatın bu ölçüte uymadığı, eskiyi ezdiği, kimliği yok ettiği gayet açıktır. Kesik Minare'ye ilişkin hazırlanan bilimsel raporlarda, bu alanın kesin bir mekansal fonksiyona tamamlanmaması gerektiği belirtilmesine rağmen, birbiri ile çelişen raporlara dayanarak yapılan ve evrensel kriterlere uymayan restorasyon, alanda 2000 yıllık tarihi, kültürel ve arkeolojik bulguları yok etmektedir" diye konuştu.

AÇIK HAVA MÜZESİ TEKLİFİ

Ufuk Aydın, alanın, Kesik Minare gibi kimlikleşmiş sembol bir yapıyı özne alarak, Antalya'da turizmi çeşitlendirme kaygısıyla ve 2'nci yüzyıla değen geçmişiyle, bugün Kaleiçi'nin her noktasında çıkan arkeolojik değerlerle birlikte, 'açık hava müzesi' olarak değerlendirilmesinin, aklın, bilimin, Antalya'ya sahip çıkmanın gereği olduğunu vurguladı. Aydın, "Bu, kent tanıtımına, turizm katma değerine ilave güç olduğu gibi, bu tarihi değerin, hepimizin hafızasında yer ettiği şekliyle gelecek kuşaklara aktarılmasının tek yoludur. Kesik Minare, yeniden Antalya hafızasında yer etmiş haline döndürülmeli ve bu alan açık hava müzesi olarak kente kazandırılmalıdır" diye konuştu.

'SABAH KALKTIK KÜLAH VAR'

Kesik Minare'nin projesine yönelik daha önceden açılan davaların devam ettiğini belirten Aydın, devam eden davaya rağmen inşaat yapıldığını söyledi. Aydın, "Sabah kalktığımızda bir külahla karşılaşınca şaşırdık. Hukuki süreç devam ediyor" dedi



Arı ekmeği, sentetik vitaminlerin yerini almaya başladı

Arı kovanlarında yumurtadan çıkan arıların ilk 5 günlük yiyeceği olarak işçi arılar tarafından polenin bal ile mayalanması ile hazırlanan arı ekmeği (perva), zengin vitamin ve mineral içeriğiyle sentetik vitaminlerin doğal bir alternatifi olarak giderek yaygınlaşıyor. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Arı ekmeğinin, antimikrobiyel, immün sistem destekleyici, karaciğer koruyucu ve probiyotik özelliği nedeniyle gastrointestinal sistem üzerine faydalı etkilerini bilimsel çalışmalar ile kanıtlamış oldukö dedi.

Arıların yaşam döngüsü kapsamında yeni doğan arılar için işçi arılar tarafından polen, enzim ve bal ile mayalanan arı ekmeği, zengin içeriği ile Türk bilim insanlarının çalışmalarının merkezine taşındı. Arılan üzerine ince bir tabaka bal örterek depoladıkları arı ekmeği, probiyotik özellik de taşıyor. Olgun arı ekmeği protein, esansiyel amino asit, C vitamini, B grubu vitaminler (B1, B2, nikotinik asit, folik ve pantotenik asitler ve biotin), K, P (rutin) ve E vitaminleri, karotenoidler ve antosiyaninler ile fosfotaz ve amilaz gibi enzimler, magnezyum, kalsiyum, potasyum, çinko gibi 25'in üzerinde canlı organizmalar için esansiyel mineralleri içeriyor. Arı ekmeğinin içerdiği doymamış yağ asitleri, omega 3, 6, 7 ve 9 beslenme açısından oldukça önem arz ediyor.

'DENEY HAYVANLARINDA BİR ÇOK HASTALIĞA İYİ GELDİĞİNİ İSPATLADIK'

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, "Taze arı ekmeği yüksek protein içeriğine sahip olduğundan çabuk bozulur. Koruması zor olup bozulduğunun anlaşılması ancak analizlerle tespit edilebilir. Bu nedenle doğru koşullarda kurutulması gerekir. Arı sütü, propolis, apilarnil gibi diğer arı ürünlerinde olduğu gibi depolama açısından en önemli diğer risk oksidasyondur. Oksijenle temas, faydalı biyolojik özelliklerine zarar verir. Bu nedenle ürünlerin kapsüle edilmesi ve uygun dozda kullanılması önemlidir. Alerjik bünyeye sahip kişilerinde dikkatli kullanması gerekir. Erciyes Üniversitesi'nde Tıp, Eczacılık ve Mühendislik, Gıda ve Ziraat fakültelerimiz ile ortaklaşa yaptığımız bilimsel çalışmalarda arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri ve dozları deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda yüksek lisans tezleriyle ispatlamış olduk. Arı ekmeğinin, antimikrobiyel, immün sistem destekleyici, karaciğer koruyucu ve probiyotik özelliği nedeniyle gastrointestinal sistem üzerine faydalı etkilerini bilimsel çalışmalar ile kanıtlamış oldukö dedi.

'ARI EKMEĞİNİ GENELDE SPORCULAR TERCİH EDİYOR'

Organik arı ürünleri üreticisi İslam Dikbıyık, "Arı ekmeği, bebek arıların ilk 5 günlük besinidir. Arılar çiçeklere gidiyorlar, ayakları ile çiçeğin tozunu topaç yapıyorlar. Bunu kovana getirip altıgenlerin içine enzim ekleyerek ve bal ile harmanlayarak bu polenleri mayalayıp yerleştiriyorlar. Genellikle kovanda ilk ve son çerçevede arı ekmeği olur. Arı ekmeğini toplamak için özel bir aparatımız var. Bu aparat ile tek tek çıkarıyoruz. Genellikle bu ürünü sporcular tercih ediyorlar. Kovanlarda oldukça az miktarda toplanabiliyor. Kovandan tamamı toplanırsa, yeni arılar beslenemedikleri için özürlü olurlar. Bir kovandan 120- 200 gram arası toplanıyor. 225 adet arı ekmeği 40 liradan genellikle satışa sunuluyor. Bu ürünün sahteleri de üretilmeye başlanıldı. Fazla ucuz ürünlere vatandaşlar ilgi göstermemelidirö dedi.

Restorayonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inanç turizmi açısından öneme sahip olan ve restorasyon çalışmaları devam eden Hazreti Ukkaşe türbesine ziyaretçi akını devam ediyor.

İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta Durmuşlar Mahallesi'nde yer alan Hazreti Ukkaşe türbesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarına katıldığı ve savaş esnasında kılıcı kırıldığı için Hazreti Muhammed'in ona verdiği bir hurma dalını kılıç gibi kullandığı rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin türbesini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Türbenin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için başlatılan çalışmanın büyük bir bölümü ise tamamlandı. Restorasyon sürerken de inanç turizminde önemli bir yeri olan türbeye, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Çalışmaların bu yılın sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyleyen yüklenici firma sorumlusu Levent Arıkan, "Yapının taşıdığı somut ve soyut değerler analiz edilerek, taşıdığı dini ve sosyal değerler bütüncül olarak ele alındı. Yapılacak onarım ve düzenlemelerle, bölgenin geçmişten gelen dini, kültürel, sosyal değerinin günümüzde sağlıklı bir ortamda devam etmesi ve geleceğe zenginleşmiş olarak aktarılması amaçlandı. Türbeye yeni cami yapısı eklenirken, türbe üzerini örten daha büyük bir yapı, şadırvan gibi eklentilerle genişleme sağlanıyor. Türbe tamamlandığında kapalı ve açık otoparklar, yaya yolları, piknik alanları, istinat taş duvarlar, merdivenler, rampalar, korkuluk, zemin kaplamaları, yönlendirme levhaları bulunacak" dedi.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, Türbe'nin bölgenin inanç turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ronaldo'nun rol arkadaşından düğünde tiyatro - Yeniden



Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filmini yönetip, rol arkadaşlığı yapan Ümmiye Koçak, köyünde kendi kurduğu tiyatro topluğuyla, Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftin düğününde tiyatro oyunu sergiledi.

Ereğli'de oturan ve dünya evine giren Firdevs Akpınar ve Hamdi Yener çiftçi, tiyatro oyunuyla düğünlerini renklendirmek istedi. Bunun üzerine de Mersin'in Aslanköy köyünde kurduğu tiyatro topluluğu ekibiyle 'Yün Bebek' adında bir film çekerek, New York Avrasya Film Festivali'nde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak ve ekibini davet etti. İtalya'nın Juventus takımında oynayan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oynadığı reklam filminin yönetmenliğini ve rol arkadaşlığını yapan Ümmiye Koçak, daveti kabul ederek, 9 kadından oluşan ekibiyle birlikte 'Baba ben geldim' adlı tiyatro oyununu oynadı. Düğünde tiyatro oynamanın hep hayali olduğunu belirten Ümmiye Koçak, "Her yerde her şey olur. Yeter ki isteyin. Damat Bey, benimle iletişime geçip, 'Düğünümüzde tiyatro oynamak ister misiniz?' diye sorunca çığlık atıp sevindim ve hiç düşünmeden kabul ettim. Bugünün hayalini yıllardır kuruyorum. Nasip bugüneymişö dedi. Ümmü Koçak'ın hazırlayıp ekibiyle birlikte sergilediği oyun davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

ÇGC: Yerel medyanın sorunları giderek büyüyor



24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı etkinliğinde konuşan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, son dönemde çıkarılmak istenen torba yasasıyla birlikte zor durumda olan yerel medyanın sorunlarının giderek büyüyeceğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na ve Basın Anıtı'na çelenk sunulması ve anıt üzerindeki meşalenin yakılmasıyla başlayan kutlamaya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Baro Başkanı Veli Küçük ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

'MALİYETLER ARTARKEN KAYNAKLAR DARALDI'

Atatürk Anıtı'na ve Basın Anıtı'na çelenk sunumundan sonra konuşan ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, yerel medyanın maddi ve manevi problemlerinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Her geçen gün maliyetlerdeki artışın yanı sıra gelir kaynakları daralan yerel medya, son olarak çıkarılmak istenen torba yasa tasarısıyla önemli bir gelirden mahrum kalacaktır. 'İcra İlanlarının Yerel Medyada Yayınlanması Zorunluluğu' konusunda bu zorunluluğu ortadan kaldıracak olan yasal düzenlemenin meclisten geçmesi durumunda yerel medyada çalışan birçok basın mensubu işsiz kalacaktırö dedi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise belediye olarak her daim basın mensuplarının yanında olacaklarını vurgulayarak tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı kutladı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her fırsatta basın mensuplarının sorunlarını dile getireceklerini ve haklarını savunacaklarını kaydetti.

