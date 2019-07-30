DHA YURT BÜLTENİ-9

Bakan Turhan: Küresel ölçekte lojistik üs konumundayız



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin küresel ölçekte lojistik üs konumunda olduğunu belirterek, "Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca Limanı'nın demiryolu bağlantısı açılış törenine katıldı. Limanı TCDD demiryolu ağına bağlayan 1 kilometrelik hattın açılışı yapıldı. Hat sayesinde liman, başta Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya olmak üzere Türkiye'de demiryolunun uzandığı her yere nakliye yapabilirken, aynı zamanda Kars-Tiflis-Bakü hattı ile İpek Yolu üzerinden Çin'e kadar uzanan bir ticaret yoluna da bağlantı sağlanmış oldu. Blok tren işletimine uygun yapılan hat, yüklü vagonları rıhtıma kadar ulaştırıyor. DP World Yarımca limanında, uzaktan kumandalı vinçler ile doğrudan vagonlara yükleme ya da vagonlardan boşaltma yapılabiliyor. Demiryolu bağlantısıyla birlikte sevkiyatı genellikle demiryolu ile yapılan maden filizi, mermer ve makineler limana, oradan da hat gemileriyle dünyanın her yerine ulaşabilecek.

'KÜRESEL ÖLÇEKTE LOJİSTİK ÜS KONUMUNDAYIZ'

Türkiye'nin konumu gereği dünyada lojistik bir üs konumunda olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili, üç kıtanın geçiş yolunda bulunan bir ülkede yaşıyoruz. Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağının tam ortasındayız. Ulaşım ve taşımacılık perspektifinden bakacak olursak, bu özellikler ülkemizi lojistik noktasında doğal üs konumuna taşımaktadır. Sadece doğu ile batı arasında değil, kuzey ile güney arasında da küresel ölçekte lojistik üs konumundayız. İlk günden bugüne 'Jeo-stratejik konuma sahip olmak yetmez, onu hak ettiği ulaşım modlarıyla donatmak gerekir' dedik ve tam bir ulaşım seferberliği başlattık. Çünkü ulaşım, modern dünyada, gerek toplumsal refahın, gerekse ekonomik yapıların temel çarkı konumundadır" dedi.

'ULAŞIM MODLARINI BİRBİRİNE ENTEGRE EDİYORUZ'

Ulaşım ağının yüksek kalite ve güven içerisinde entegre edilmesinin önemini belirten Bakan Turhan, "Nasıl bir ulaşım ağına sahip olunması gerekiyor? Her şeyin iç içe geçtiği günümüz dünyasında, tüm ulaşım modlarının yüksek kalite ve güven içinde birbiriyle entegrasyonunu sağlayamadığınız taktirde çok da fonksiyonel işler yapmamış olursunuz. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, limanlar, demiryolları hasılı ulaşım altyapıları yapıyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşturmayı, entegrasyonlarını sağlamayı, en az işin kendisi kadar önemsediğimizin bilinmesini istiyorum. Bu şekilde yapıldığı taktirde, üretilen değer katlanarak artmakta, ulaşım altyapılarındaki ticari döngü maksimum düzeye çıkmaktadır" diye konuştu.

'ÖZEL SEKTÖR DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN İSTEDİK'

Özel sektörün de en az kamu kadar ulaşım yatırımı yapmasının gerekli olduğunu vurgulayan Turhan, "Tüm bunların, yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz için de serbestleştirme politikalarının önünü açtık. Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demiryoluyla, dev Yarımca Limanı'nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demiryolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna, Hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak; esasında Yarımca Limanı, bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan doğruya bağlanmış oluyor" dedi.

'DEMİRYOLLARIMIZI YENİ BİR ANLAYIŞLA ELE ALDIK'

Demiryolu ulaşımının sanayi tesisleri açısından öneminden bahseden Turhan, şöyle konuştu:

"Sanayisi gelişmiş ülkelerin temel ortak özelliği, modern ulaşım altyapısına sahip olmaktır. Mesele sanayi olunca da demiryolu ulaşımı, bir adım öne çıkıyor. Çünkü kıyılardan iç kesimlere ulaşımın en verimli yolu, en ekonomik taşıma yolu demiryolu sistemidir. Hükümet olarak en başından beri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demiryollarımızı yeni bir anlayışla ele aldık. Sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demiryolu sanayinin geliştirilmesi öncelik verdiğimiz politikalar arasında yer almaktadır."

'2023'TE DEMİRYOLLARININ TAŞIMACILIKTAKİ PAYINI YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ'

Demiryollarına yapılan yatırımların artırıldığını açıklayan Turhan, "Bu kapsamda demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık. Böylece 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demiryolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demiryolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık A.Ş. kurumumuz ve özel demiryolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payını yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkarılmasını amaçlıyoruz. Öte yandan Çin'i Avrupa'ya bağlayacak demiryolu hattının en önemli iki birleşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ve geri bağlantılarını da tamamlamış bulunmaktayız. Bu sayede ülkemizin stratejik konumunu çok daha güçlü kılmış olduk" diye konuştu.

Bakan Turhan'ın konuşmasının ardından yeni açılan hattı kullanan ilk yük treni DP World Yarımca Limanı'na geldi. Treni karşılayan Turhan ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tören sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törenden görüntüler

Bakan Turhan'a hediye takdimi

Tren ile birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı

Bakan Turhan'ın limanı gezmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Bozcaada'da gün batımında nikah ve evlilik teklifi



Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da tatilciler, gün batımını izlemek için Polente Burnu'na akın ediyor. Evli çiftlerin aşklarını tazelediği bölge, sayısız evlilik teklifi ve nikaha da ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin, köyü bulunmayan tek ilçesi olma unvanına sahip Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada, yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Eski Rum Mahallesi'ndeki evlerin rengarenk kapı ve pencereleri, duvarlarındaki resimleri ve çiçekleri önünde selfie çeken tatilciler, bakir koylarda ise denizin keyfini çıkarıyor. Akşamları ise masaları deniz ürünleriyle donatılan şirin restoranlarda yemek yiyerek günün yorgunluğunu atıyor.

Bozcaada'da son yıllarda, hiçbir tesis bulunmayan Polente Burnu mevkisi ilgi görmeye başladı. Adanın en batısındaki Polente Burnu, her gün, gün batımında yüzlerce tatilciyi ağırlıyor. Gün boyu adanın bakir koylarında denize giren tatilciler, akşama doğru ise eşyalarını toplayıp, yer kapabilmek için Polente Burnu'nun yolunu tutuyor. Alanda 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor. Araçlarına yer bulamayanlar ise geri dönmek zorunda kalıyor.

Tatilciler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve portatif masaları bozkır örtüsü üzerine kuruyor. Kimileri ise yere oturmayı tercih ediyor. Hazırlıksız gelenler için kamp sandalyesi kiralayanlar dahi oluyor. Gündüz plajları dolduran tatilcilerin neredeyse yarısı Polente Burnu'nda güneşin yavaş yavaş alçalmasını ve deniz ile kavuşup gözden kaybolacağı anı heyecanla bekliyor. Tatilciler, beraberlerinde getirdikleri içecekleri yudumlarken, gün batımı eşliğinde romantik anlar yaşıyor.

Evli çiftler aşklarını tazelerken, gençler ise kız arkadaşlarına evlilik teklif ediyor. Nişanlı çiftler ise nikahlarını burada kıydırmayı tercih ediyor. Bugüne kadar sayısız evlilik teklifi, nişan ve nikahın yarı sıra doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapan Polente Burnu'nda hafta sonu da inşaat mühendisi Can Ali Aksu (36), televizyoncu ve gazeteci kız arkadaşı Seçil Kırbaş'a (29) evlilik teklif etti. Özel olarak hazırlanan bir masaya kız arkadaşını getirerek sürpriz yapan Aksu, tatilcilerin şaşkın bakışları arasında evlilik teklifini yaptı, 'evet' yanıtını alınca da Kırbaş'ın parmağına yüzüğünü takarak, evliliğe giden yolda ilk adımı attı.

Çok anlamlı bir evlilik teklifi yaptığını belirten Can Ali Aksu, "Uzun yıllardır Bozcaada'ya gelip gidiyoruz ve burası bizim için çok değerli ve anlamlı. Uzun yıllar unutmayacağımız, hatırlayacağımız bir anımız olsun istiyorduk. O yüzden özellikle ben bu teklifi Bozcaada'da yapmayı arzu ettim. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Artık Bozcaada'nın bizim hayatımızda daha farklı bir yeri olacak. Bizim için özeldi, artık daha özel Bozcaada" dedi.

Büyük mutluluk yaşayan Seçil Kırbaş ise, "Çok tatlı bir sürpriz oldu. Umarım beraber geçiririz bir ömrü. Bozcaada artık bizim için daha anlamlı" diye konuştu.

Evlilik teklifini de aynı alanda yaptığını anlatan Mustafa Başyurt (31) ise nişanlısı Su Ürünleri Mühendisi Buse Eryılmaz Başyurt (28) ile nikahlarını da yine Polente Burnu'nda kıydırdı. Yuvarlak bir koktelyl masasının çevresine davetliler için sandalyeler konularak Polente Burnu'nda mini bir nikah salonu oluşturuldu. Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, Buse Eryılmaz Başyurt ile Mustafa Başyurt çiftinin nikahını kıydı. Alandaki tüm tatilciler de bu anlara şahitlik etti.

Buse Eryılmaz Başyurt, "Biz Bozcaada'yı çok seviyoruz. Burası bizim evimiz gibi. Ben ilk 'eveti'mi de burada söylemiştim. İkinci 'evet'i de burada söylemek nasip oldu. Çok mutluyuz. Mutluluğu isteyen herkes umarım bizden çok daha fazla yaşar" diye konuştu.

Mustafa Başyurt da, Bozcaada'yı çok sevdiklerini ifade ederek, "Bu bizim için bir hayaldi ve bu hayelimizi gerçekleştirdik. Böyle bir mutluluk umarım herkese nasip olur" dedi.

Nikahı kıyan Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Bozcaada'da gün batımının izlendiği Polente mevkii, cazibe merkezlerinden birisi olmaya başladı. Burada çok sayıda nikah kıyıyoruz. İnşallah güzel bir birlikteliğin adımını çok güzel bir noktada atmış olduk. Kendilerine mutluluklar diliyorum. Nikah için de burayı seçmeleri nedeniyle kendilerine Bozcaada Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Gün batımından görüntüler.

Alanda oturanlardan görüntüler.

Drone ile çekilmiş görüntüler.

Buse Eryılmaz Başyurt ile Mustafa Başyurt'un nikah töreninden görüntü.

Buse Eryılmaz Başyurt ve Mustafa Başyurt ile röp.

Can Ali Aksu'nun Seçil Kırbaş'a evlilik teklifinden görüntü.

Can Ali Aksu ve Seçil Kırbaş ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),

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Yün çuvalları arasından uyuşturucu çıktı



Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette, yün çuvalları içerisine gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında, 61 plakalı kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada aracın kasasındaki yün çuvalları içerisine zulalanmış, 34 paket içinde toplam 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.R. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Narktotik köpeğinin arama yapması

-Yapılan aramalardan detaylar

-Yün çuvalları arasında çıkan uyuşturucu

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, -

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Hafif ticari araç, demir bariyere çarptı; sürücü ve yeğeni yaralı



Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındati demir bariyere çarptı. Kazada araç sürücü Ramazan Demir (45) ile yeğeni Halil Demir (14) yaralandı.

Kaza, sabah 10.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir karayolu Hasanağa kavşağında meydana geldi. Fırında çalışan Ramazan Demir, yeğeni Halil Demir'i yanına alarak 16 YE 770 plakalı hafif ticari araçla marketlere ekmek dağıtmaya çıktı. Hasanağa Kavşağı'nda Ramazan Demir'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Araçta sıkışan Demir ve yeğeninin yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipler itarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Yaralılara sağlık ekibinin müdahale etmesi

-Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin kaza yapan araca müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kuşların yuva yaptığı beton mikseri çalıştırılmıyor



Trabzon'un Of ilçesinde kuşların yuva yaptığı beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 22 gündür çalıştırılmıyor. Park alanında bekletilen mikser, kuşların yumurtalarından çıkarak uçmalarının ardından çalıştırılacak.

Of ile Çaykara ilçeleri arasında yol inşaatı yapan firmaya ait beton mikserinin operatörü Oral Hazırel (43), mikserin su tankının altında kuş yuvası olduğunu fark etti. Yuvanın içinde yumurta olduğunu gören operatör Oral Hazırel durumu şefine bildirdi. Şantiye şefi Sabahattin Kurban'ın talimatı ile mikser çalıştırılmadı. Kuşların yumurtalardan çıkıp uçana kadar mikser park alanında bekletiliyor.

Beton mikseri şoförü Oral Hazırel, "Biz bu bölgede yol ve sanat yapıları çalışması yapıyoruz. Kuşların sürekli aracımızın üzerinde uçtuğunu fark ettik. Kontrollerin sonucunda kuşların yuva yaptığını ve yuvanın içinde de yumurtaları olduğunu farkettik. Durumu şirket yetkililerine bildirdik Onlar da aracın çalıştırılmaması uygun buldular. 22 gündür araç çalıştırılmıyor. Kuşlar doğaya dönünce aracı çalıştıracağız" dedi.

Şirketin santral operatörü Tunahan Ergün de "Beton üretimi bittiği zaman arabaların temizlik zamanında benim de santralde işim bitmişti. Ben de Oral ağabeye yardım etmek istedim. Arabaları yıkıyorduk bir baktık su tankının altından kuş çıkıyordu. Kuşlar yuva yapmış sonrasına yumurtalarını da gördük. Kamyonun parka çekilmesine onay verildi. Bizde böyle bir davranış yaptık. Kuşlar özgürce uçtuğunda kamyonu çalıştıracağız" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuş yuvasından detay

-Mikserdeb detay

-çalışanlardan detay

-Mikser soförü Oral Hazırel Röp. ( not 2. Röp)

-Santral görevlisi Tunahn Ergül Röp.

Mehmet Can PEÇE/OF (Trabzon),