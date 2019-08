DHA YURT BÜLTENİ - 9

Odun yüklü TIR, eve çarptı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan odun yüklü TIR, yol kenarındaki eve çarparak, devrildi. Evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği kazayı TIR sürücüsü, hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Ankara yolu Kulaca kavşağında meydana geldi. Bozüyük yönünden İnegöl'e giden Enver Akkuş (38) yönetimindeki 64 AAK 865 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki eve çarparak, devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan odunlar, yola ve evin üzerine devrildi. Evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği kazayı sürücü Akkuş, hafif sıyrıklarla atlattı. Büyük gürültüyle uyandıklarını belirten ev sahibi Cemal Kabil, "TIR'ın evimize doğru devrildiğini gördüm. Sürücü TIR'ın içinde sıkışmıştı, onu kurtardım. Evimizde büyük hasar meydana geldi" dedi

Marmaris'te adaya terk edilen eşek için seferber oldular

Marmaris açıklarındaki Koca Ada'ya terk edilen, aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için hayvanseverler, sosyal medyadan çağrı yaptı. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Kaya, "Kurumlardan destek istedik ama dönüşü olmadı. Aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için teknecilerden destek istiyoruz" dedi.

Marmaris'e 65 kilometre uzaklıkta bulunan, turistik Bozburun Mahallesi açıklarındaki Koca Ada'ya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce eşek bırakıldı. Sadece denizden gidilebilen adada eşeği gören günübirlik gezi teknesi sahipleri ve tatilciler, hayvanseverleri aradı. Su ve yiyecek olmayan adada anıran eşeği gören hayvanseverler, birkaç kuruma durumu bildirmesine rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Kaya, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Kaya, "Bize bir eşeğin adaya bırakılarak, kaderine terk edildiği ihbarı geldi. 3- 4 gün önce tekne ile birileri tarafından bırakıldığını öğrendik. Yaban eşeği değil, yük taşıması için kullanılmış bir hayvan. Adada su ve yiyecek yok. Tekneciler yanaşarak su ve yiyecek bırakıyormuş. Tekne ayrılırken, 'Beni kurtarın' der gibi uzun uzun anırıyormuş. Çeşitli kurumlara durumu bildirdik, destek istedik; ancak dönüş olmadı. Aç ve susuz kalan eşeğin kurtarılması için teknecilerden destek istiyoruz. Marmaris Hayvan Hakları Platformu ve derneğimizle birlikte kurtarılması için girişim başlattık. Sosyal medyada paylaşımımızı gören Muğla'nın Ula ilçesindeki bir aile kurtardığımızda eşeğe bakabileceklerini söyledi. Eşeğin durumu iyi değil, bir an önce kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'da nem bulutları, kentin üzerini kapadı. Yüzde 80 ölçülen nem oranıyla birlikte bunaltıcı hava etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 71 olarak ölçülen nispi nem oranı, kent sakinlerini bunalttı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran nemin oranı, yüzde 80'lere ulaştı. Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü. Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı. Bazı binalar ise silüet halinde görüldü. Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.

Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı. Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi.

Kazada beli kırılan çiftçi için ambulans helikopter havalandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalarak beli kırılan Rıza Şen (56), bölgeye giden ambulans helikopter ile hastaneye taşındı.

İlçeye bağlı Yeşilalan köyünde yaşayan Rıza Şen, tarlada çalışırken yanındaki traktör kendiliğinden hareket etti. Traktörü durdurmaya çalışan Rıza Şen, dengesini kaybedince altında kaldı. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun kritik olması nedeniyle olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Şen, köyün yakınlarında bulunan araziye inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

GastroAntep Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı



Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2'nci GastroAantep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivalinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen tanıtım programına Gaziantep Valisi Davul Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Toplantıda yapılacak olan festival ile ilgili bilgiler veren Şahin, Gaziantep mutfağı, kentin tarihi ve kültürünü yansıtılacak etkinlikler hakkında sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gastronomi festivali ile kentin rekabet etme gücünü, şehrin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmaları dile getirerek, "Gastroantep Festivali'ne fıstık var, biber var, nar var diye bakılmaması lazım. Burada istihdam var, burada ekonomi var, burada ihracat var, burada büyüme varö dedi.

Şahin, festival ile birlikte bölgesel bir kalkınma modelinin ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Gaziantep bereketli hilalin tam ortasında bulunuyor. Bereketli hilal, güneş ve toprak bu coğrafyaya güç veriyor, beraberinde lezzet, sağlık ve sıhhat veriyor. Güneşin ve toplam tarihten gelen lezzetin sonrasında bu farkındalığı sağladık, bilimsel olarak bölgede rekabet gücümüzü artırmak istedik. Pasta büyüdüğü zaman herkesin yararlanacağı bir bölgesel kalkınma modeli ortaya çıkacak. Onun için kentsel rekabet gücümüzü artırmalıyız, kendimizi çok iyi tartmalıyız. Küresel bir oyuncu olmamız için dünya nereye gidiyor sorusuna cevap bulabilmek için çalışmalıyızö şeklinde konuştu.

Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerin yaşamlarından gelen zengin kültürel miras olduğunu vurguladı.Şahin, "GastroAntep Festivali ile şehrin kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada sergilemeye devam ediyoruz. Gastronomi, turizm sektörüne ivme kazandıran önemli global trendlerden biri durumunda. Dünya çapında değerli kültürel varlıklardan biri olan Gaziantep mutfağı ve gastronomisi, sınırları aşarak dünyaya açılmayı fazlasıyla hak ediyorö diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gastroantep Festivali'yle kentin en güçlü yönünün gözler önüne serileceğini söyleyerek, festivalin ekonomik açıdan gıda alanında üretim yapan birçok firmanın olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

Çanakkale'de telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı



Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtarak M.K. ve R.K. çiftinin 180 bin lirasını dolandıran M.D., aynı çifti 380 bin lira daha dolandırmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Eceabat'ta yaşayan M.K. ve R.K. çiftini arayan M.D. kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiğini, yardımcı olacağını söyleyen M.D., çifti 180 bin TL dolandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Eceabat ilçesinde telefon dolandırıcılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, M.K. ve R.K. çiftiyle görüştü. Polis tarafından telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirilen çift, telefon dolandırıcısı M.D. ile görüşmeye devam etti. Ekipler ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla M.K.'yi talibe aldı. 31 Temmuz gecesi M.K., kendisinden istenen 380 bin lirayı teslim edeceği sırada, telefon dolandırıcısı M.D. Asayiş ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.D.'nin 7 Mayıs tarihinde bir kişiyi de 450 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.D., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Timati Kemer'de tatilcileri coşturdu

Antalya'nın Kemer ilçesinde birer gün arayla iki konser veren Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati (Timur İldarovich Yunus), vatandaşlarından ve tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Rus şarkıcı Timati, Beldibi turizm bölgesindeki Rixos Sungate Otel'de konser verdi. Otelde konaklayan Rus, Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği konserine Timati, 'İyi Akşamlar Türkiye' diyerek başladı. Yaklaşık 1 saat süren konserde sevilen şarkılarını seslendiren Timati'ye konser alanını dolduran turistler de eşlik etti. Tatilciler konserin her anını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Timati ikinci konserini Club Aura'da verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği Timati konseri öncesinde DJ Serkan'ın çaldığı parçalarla tatilcileri coşturdu. Go go dansçılarının şovundan sonra sahneye çıkan Timati, hareketli şarkılarıyla izleyenleri coşturdu.

Yaklaşık bir saat süren konserde Timati, Türk izleyenleri ise "Selamün aleyküm Türkiye, Türkiye en iyi, bir numara" sözleriyle selamladı. Timati konserinde, Tarkan'ın seslendirdiği 'Şımarık' şarkısını da DJ'ye çaldırdı. Timati ve turistler şarkıya eşlik ederek dans etti.

