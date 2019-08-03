DHA YURT BÜLTENİ-9

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1)BİRGÜN YAZARI CEBENOYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YARALI



KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önündeki otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyt Cebenoyan yaşamını yitirdi, eşi Ayşegül Cebenoyan yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Birgün Gazetesi Yazarı Cüneyit Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolü kaybolan otomobil, bariyere çarparak durdu. Kazada sürücü Cüneyit Cebenoyan hayatını kaybetti, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cüneyit Cebenoyan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kondu.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detaylar

Bariyerlere saplanan otomobilden detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA)

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2)'ABİLERE SELAM, YANLAMAYA DEVAM' PAYLAŞIMINA CEZA

SAMSUN'da trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri, sosyal medya hesabından 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak paylaşan sürücü A.V.'ye bin 2 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik ihbar aldıkları 55 EK 403 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, araç sürücüsü A.V.'nin sosyal medya hesabında 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak herkese açık şekilde paylaştığı görüntülerin ardından, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Tekkeköy ve Canik ilçelerindeki MOBESE kayıtlarından da tespiti yapılan A.V.'ye, 'Sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ard arda, birden fazla şerit değiştirmesi' suçundan bin 2 TL trafik cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye sokacak her davranışın karşısında olmaya devam edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Araç sürücüsü A.V.'nin paylaştığı trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar

(SURE: 25 SN) (BOYUT: 47 MB)

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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3)KYK KREDİSİNİ ÖDEMEK İÇİN BANKADAN ÇEKTİĞİ PARA ÇALININCA HAYATI KARARDI



HATAY'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşayan Hüseyin Kaan Tamer (32), üniversite öğrencisiyken Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) aldığı krediyi ödemek için bankadan çektiği para hırsızlar tarafından çalındı. Bankadan çektiği krediyi ödeyemeyince tutuklanan Tamer'in bakıma muhtaç Kore gazisi babası ve kanser hastası annesi, zor durumda kaldı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan felçli yatağa bağımlı hasta Kore gazisi Mehmet Kara ve meme kanseri Hatice Kara'nın oğulları Hüseyin Kaan Tamer, 2009 yılında Ordu Üniversitesi İktisat bölümünü kazandı. 2013'te mezun olan Tamer, eğitimi boyunca KYK'dan öğrenim kredisi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan Tamer, aldığı krediyi ödeyemedi. 36 bin lira olan borcu için ödeme emri çıkınca Hüseyin Kaan Tamer, geçen yıl Temmuz ayında bankadan kredi çekti. Ancak Tamer'in çektiği para, evlerine giren hırsız tarafından çalındı. Polis şüpheli ya da şüphelileri ararken, işsiz olan Tamer hakkında, icra takibi başlatıldı. Borcunu ödeyeceğine dair taahhutname imzalayan, ancak taahhüdünü yerine getiremeyen Tamer hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

YARDIM ÇAĞRISI

Oğlunu okutmak için evlere temizliğe gittiğini anlatan Hatice Kara, "Evladım Ordu Üniversitesi'nde İktisat bölümünü bitirdikten sonra İskenderun'a geldi. Bir iş bulup çalışamadı. Okurken aldığı geri ödemeli krediyi ödeyemeyince, ödeme emri geldi, gidip kredi çekti. Çektiği parayı eve getirdi. Ertesi gün yatırmayı beklerken, para evden hırsızlar tarafından çalındı. Polise de bildirdik. Ancak para çalınınca oğlum Hüseyin borçları ödeyemediği için geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine götürüldü. Dünya başımıza yıkıldı, eşimi yattığı yerden kaldıramıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Oğlum Hüseyin'i kurtarın. Kore gazisi eşim yatalak, bakamıyorum. Onu kaldırmamda bakmamda oğlum yardım ediyordu. Ben kanser hastasıyım, tedaviye gidemiyorum. Evimiz de kira, çaresizlik içerisindeyim. Ne olur oğlumu kurtarın" dedi.

Hüseyin Kaan Tamer'in üvey babası Kore Gazisi Mehmet Kara ise, güçlükle konuşarak oğluna yardım edilmesini istedi.

Görüntü Dökümü

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-Kore gazisi babanın yatakta görüntüsü

-BoynundaKİ madalya ve gazi belgeleri

-Anne Hatice Kara'nın konuşması

-Kara'nın ağlaması

-Cezaevinde tutuklu olan Hüseyin'in fotosu

SÜRE: 3,18 sn BOYUT: 147 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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4)CAMİ İÇİNDE PEÇELİ BAYKUŞ YAKALANDI

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, cami içerisine giren peçeli baykuş, görevliler tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam ortamına bırakılmak üzere yetkililere teslim edildi.

İlçe merkezindeki Göçmenler Mahallesi Göçmenler Camii'de denetimli serbestlik kapsamında görev alan Ertan Karabacak, farklı bir türde kuş olduğunu ve uçamadığını fark etti. Kısa sürede yaban kuşunu yakalayan Karabacak, daha sonra cami imamı Ahmet Atalay ve Cami Dernek Başkanı ibrahim Talan'a haber verdi. En geniş yayılım alanına sahip türlerden biri olduğu öğrenilen peçeli baykuş, daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Baykuşun, gece saatlerinde doğal ortamına bırakılacağını öğrendiklerini söyleyen İbrahim Talan, "Camimizde yakın zamanda zehirli boz yılan yakalanmıştı. Şimdi baykuşumuz da geldi" dedi.

Camide temizlik yapan Ertan Karabacak ise içeri girdiğinde kuşu fark ettiğini belirterek, "Baktım güzel de bir şey, hoşuma gitti. Güzel ve sevimli bir kuş. Zayıf ve bitkin bir durumdaydı. İnşallah bununla ilgilenen bir birime teslim edeceğiz ve bakımlarının ardından doğal ortamına kısa sürede kavuşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Peçeli baykuştan genel detay

-Baykuşu yakalayan cami görevlisi Ertan Karabacak'ın konuşması

-Dernek Başkanı ibrahim Talan'ın konuşması

BOYUT: 47.9 MB SÜRE: 01'34"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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5)BALATLAR YAPI TOPLULUĞU' KAZISINDA 1500 YILLIK KİLİSE KALINTILARI BULUNDU

SİNOP'ta, sürdürülen 'Balatlar yapı topluluğu' arkeolojik kazısında, yaklaşık 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kilise kalıntılarına ulaşıldı.

Sinop kent merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle 'Balatlat yapı topluluğu' arkeolojik kazı çalışmaları 10 yıldır devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu kazı çalışması ile ilgili bilgi verdi, kazıda 6'ıncı yüzyılın sonlarına doğru kilise olarak kullanılan yeni bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Köroğlu; "Bu yıl 10'uncu yılımız, çalışmalarımızda yapının 3 biriminin duvarları ayaktaydı. Onların temellerini kazdık. Dış toprak üstünde olmayan bakır bölgelerini ortaya çıkardık. Roma dönemine ait bir hamam kalıntısı. Burası büyük bir yapı kompleksi büyük bir imparatorluk daha doğrusu sonraki dönemlerde isyanların başlamasıyla birlikte buradaki hamamın bir bölümü kiliseye dönüşmüş. 5'inci yüzyıl gibi 6'ıncı yüzyyıl ortalarında bir deprem yaşanmış. Büyük kilise içinde bulunduğumuz mekan her halde bu deprem sonrasında terk edilmiş güney bölümüne bir küçük kilise inşa edilmiş. O kiliseyi bu sene tamir etmeye başladık. Çok iyi sonuçlar vermeye başladı" dedi.

'TÜM AŞAMALARI TAKİP EDİYORUZ'

Kazılar sonucu eriştikleri kalıntıların yapılışındaki tüm aşamaları yakından takip ettiklerini de kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

"Bu çalışmamızda zaten şimdiye kadar çok sayıda her dönemde 6-7'inci yüzyılldan mezarlıklar var. Beylikler ve Selçuklu dönemlerinden de burada eserler var manastır var ama büyük bir manastır değil o dönemde Osmanlı'nın son döneminde 18'inci yüzyılla birlikte buradaki manastırın önemi azalmış, hem manastır çevreye hizmet eden büyük bir manastır haline dönüşmüş hem de burada bir şehir mezarlığı oluşmuş. Bizim en üst seviyede bulduğumuz mezarlık genç Osmanlı dönemine ait Rum Ortadoks cemaatinin mezarlıkları onları çok sık görüyoruz. Çok iyi buluntular geldi. Dönemleri aydınlatan çok sayıda deprem olmuş. 17'inci yüzyıldaki deprem de bu yapıyı büyük alanda tahrip etmiş, üst yapının büyük oranda yıkılmasına sebep olmuş. Farklı evrelere ayrılan hem yapının kuruluşuyla ilgili aşamaları takip ediyoruz. Farklı bilgileri bu sayede elde ediyoruz"

Görüntü Dökümü

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-Balatlar yapı topluluğu'ndan havadan görüntüler

-Balatlar yapı topluluğu'nda yapılan çalışmalar

-Balatlar yapı topluluğu kazı başkanı Gülgün Köroğlu açıklamaları

-Balatlar yapı topluluğu'ndan havadan görüntüler

(SÜRE: 03: 57 - BOYUT: 441 MB)

HABER KAMERA: Esra AKSU/SİNOP/DHA

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6)ŞIRNAKLI ÇİFTÇİ VE EŞİ BU KEZ DE AVRUPA TURUNA ÇIKTI

ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde ilkokul mezun çiftçi Feyzullah Artuç (50), okuma yazma kursuna giden 5 çocuğunun annesi eşi Taybet Artuç (48) ile birlikte bu kez Avrupa turuna çıktı. 10 yıldır dünyanın farklı ülkelerini yöresel kıyafetler ile gezen çift, yaklaşık bir ay içinde 20'ye yakın Avrupa ülkesini ziyaret etmeyi hedefliyor.

Balveren beldesinde çiftçilik yapan Feyzullah Artuç, eşi Taybet Artuç ile birlikte 10 yıldır dünyanın birçok ülkesini gezdi. Yurt dışı gezilerinde eşini yanından ayırmayan Feyzullah Artuç'un bu yılki gezi rotası Avrupa ülkeleri oldu. Bugüne kadar Suriye, Irak, İran, Ermenistan, Gürcistan, Rusya, Küba, Japonya, Brezilya ve Katar gibi ülkeleri ziyaret eden Artuç çifti, gittikleri her ülkede kendi yöresel kıyafetleriyle geziyor.

EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HALAY ÇEKİP, SAC EKMEĞİ PİŞİRECEKLER

Yabancı dil bilmedikleri için gittikleri ülkelerde insanlarla işaret diliyle anlaşan Artuç çifti, bu yıl Fransa Konsolosluğu'ndan aldıkları vizeyle Fransa, İtalya, Almanya, İsveç gibi Avrupa'nın birçok ülkesini gezecek. Ahırdaki ineğini satıp, Avrupa turuna çıktığını anlatan Feyzullah Artuç, eşiyle birlikte Paris'e gittiklerinde Eyfel Kulesi önünde yöresel kıyafetlerle halay çekip, sac ekmeği pişireceklerini söyledi. Artuç, "10 yıldır eşimle beraber yurt dışına çıkıyoruz. Daha önce Japonya, Katar, Brezilya, Küba, Rusya gibi birçok ülkeyi dolaştım. Bu sene de Avrupa ülkelerine gideceğim. Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, İsveç gibi ülkeleri dolaşacağım. 25-30 gün içerisinde tahminen 15-20 ülkeyi gezmeyi hedefliyorum" dedi.

'KENDİ KÜLTÜRLERİMİZİ DE BÜTÜN DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ'

Amacının dünyayı gezerek, tanımak olduğunu belirten Artuç, "Amacım bu küçük dünyaya gelmişken tanımadan gitmemek. Hayat kısa, hayata başlarken dünyamızı tanımak istiyoruz. Bilim insanları, dünyanın meydana gelişini, ağırlığını, çapını ölçmüşler. Biz de Şırnaklı bir çiftçi olarak Fransa'ya gidiyoruz. Bilim insanları dünyayı böyle keşfetmişken, her yönüyle kanıtlamışken, Fransa'ya gitmek, dünyayı gezmek bize fazla gelmemeli. Kendimizi tanıtmak istiyoruz. Başka kültürleri tanımak istiyoruz. Kendi yöresel kıyafetlerimizi tanıtmak istiyoruz. Paris'i yerel kıyafetlerimizle dolaşmak istiyoruz. Bir de Avrupa ülkelerinin standartlarını test etmek istiyoruz. Bizdeki hayat standartları nedir, onlardaki hayat standartları nedir ?. Yani bunu karşılaştırmak istiyoruz. Kültürleri yerinde tanımak öğrenmek istiyoruz. Kendi kültürlerimizi de bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Önümüzdeki sene de Mısır ve Avustralya var. Önümüzdeki 2 sene içerisinde bütün kıtaları, bütün dünyayı dolaşmış olacağız" dedi.

'LÜKS OTELLERE, LÜKS RESTORANLARA GİTMEYECEĞİZ'

Gezileri için aylar öncesinden hazırlıklar yaptığını ve uygun biletler aldığını anlatan Artuç, "Biz çiftçiyiz. Sınırlı bir gelirimiz var. Otostopçu değiliz ama ona benzer şekilde yolculuk yapıyoruz. Aylar öncesinden biletlerimizi kesiyoruz. Geçimimizi hayvancılık ve tarımla sağlıyoruz. Burada ticari minibüsüm de var. Eşim bir büfe işletiyor. Lüks otellere, lüks restoranlara gitmeyeceğiz. İtalya'da bildiğim kadarıyla küçük bir su 2-3 euro arası. Tasarruf etmeye çalışacağız."

Artuç, Avrupa gezisini karayoluyla yapacaklarını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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Artuç çiftinin kahvaltı yapması

Artuç Çiftinin çantalarını hazırlaması

Çocukları ve komşularıyla vedalaşması

Feyzullah Artuç'un ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 980 MB

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7)GÜNNERCİK YAYLA ŞENLİĞİ BAŞLADI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2'nci Toroslar Günnercik Yayla Şenliği temsili Yörük göçüyle başladı.

Gazipaşa merkeze 55 kilometre mesafede 1800 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenliğin açılışı dün temsili Yörük göçüyle yapıldı. Şenlik açılışına Kaymakam Ali Sakar, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ölmezoğlu, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Gazipaşa Ziraat Oda Başkanı Yusuf Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük göçünde en önde kavalıyla çoban, at üzerinde temsili Yörükler, küçükbaş hayvanlar ve develer eşliğinde yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş sonrası şenlik alanına girildi. Develerle şenlik alanını turlayan protokol üyeleri halkı selamladı. Şenlik açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sunuldu. Protokol şenlik alanında kurulan stantları gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Sakar, burada bir stantta yayıkla ayran yaptı. Kaymakam Ali Sakar, ayranın tadına bakarak "Çok doğal, mükemmel" değerlendirmesinde bulundu. Akşam ise şenlik ateşi yakıldı. Gençler ateş başında gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. 3 gün sürecek Toroslar Günnercik Yayla Şenliği bu akşam Özlem Özdil konseriyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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Şenlik alanından görüntü

Protokolün develere binmesi

Temsili Yörük göçü

Yörük göçünün şenlik alanına girişi ve halkı selamlamaları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Protokolün stantları gezmesi

Kaymakam Sakar'ın ayran çıkartması

Yakılan kamp ateşinden görüntü

Gençlerin eğlenmesi

Genel ve detay görüntüler

Kaymakam Ali Sakar'ın konuşması

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın konuşması

367 MB/// 06.01"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,



