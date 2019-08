DHA YURT BÜLTENİ - 9

Balayı dönüşü kaza; Gelin öldü, damat yaralı

Aksaray'da balayından dönen çiftin içinde bulunduğu otomobi TIR'a çarptı. Kazada, Semra Özen Yurtseven (26) öldü, eşi sürücü Sefa Yurtseven (26) yaralandı. Kaza yerine yaklaşık 20 kilometre mesafede, dinlenme tesisinde gözaltına alınan TIR şoförü, kazayı fark etmediğini söyledi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Sefa Yurtseven yönetimindeki 26 SA 035 plakalı otomobil, Abdullah Ayaz (26) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Sefa Yurtseven ve eşi Semra Özen Yurtseven yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Semra Özen Yurtseven, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yurtseven çiftinin yeni evlendiği ve balayı için geldikleri Nevşehir'den memleketleri Bilecik'e dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Bu arada, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüs Abdullah Ayaz, yaklaşık 20 kilometre ileride mola verdiği tesiste jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayaz, ilk ifadesinde kazayı fark etmediğini söyledi.

CENAZESİ BİLECİK'E GÖNDERİLDİ

Tedavisinin ardından taburcu olan Sefa Yurtseven, eşinin Kapadokya'yı görmeyi çok istediği için balayını Nevşehir'de yaptıklarını ve kemerleri takılı halde Bilecik'e dönmek üzere olduklarını anlattı. Yaşamını yitiren Semra Özen Yurtseven'in cenazesi de yapılan otopsinin ardından Bilecik'e gönderildi.

AVM'deki kahvaltı, 10 kişiyi hastanelik etti



Yalova'daki bir AVM'de aldıkları kahvaltılıkları yedikten sonra rahatsızlanan 10 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Yalova'da bir AVM'de sabah saatlerinde açık büfeden aldıkları kahvaltılıkları yiyenler bir süre sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetinde bulundu. Rahatsızlanan 10 kişi, gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahvaltıdan zehirlendikleri öne sürülen 10 kişi tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahlat'ta, Malazgirt zaferi kutlamaları öncesi hazırlıklar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos tarihinde katılması beklenen Malazgirt Zaferi kutlamaları öncesinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar sürüyor.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinin Çarho bölgesinde inşa edilen etkinlik alanında yürütülen çalışmaları inceledi. Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'ın eşlik ettiği Vali Çağatay, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Çağatay, Ahlat'taki etkinliklerin 23 Ağustos günü başlayacağını söyledi. Vali Çağatay, yapılacak etkinlikleri geçen yıl günde 2 bin kişinin ziyaret ettiğini, Ahlat'ın 'Sakin Şehir' unvanı almasından sonra ziyaretçi sayısında önemli gelişmeler sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Alandaki son düzenlemelerimizi yapıyoruz. Büyük han çadırından tutun da diğer çadırlarımızla beraber 23 Ağustosla beraber müthiş bir etkinlik göreceksiniz. Vatandaşlarımız bu bölgede yapılacak olan geleneksel sporları seyretmeye gelecek, hatta kendileri bile katılacaklar. Burada esnafımız satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunacak. Geçen seneki tecrübemize göre buraya en az 15 bin kişinin katıldığını biliyoruz. Şu anda etkinlik alanında fiziki altyapı hazırlıklarını tamamlıyoruz. İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün de destekleri ile güvenlik yolu ve dere ıslah çalışmaları tamamlanmak üzere çok az bir çalışmamız kaldı. Allah nasip ederse 23 Ağustosta burası vatandaşlara hazır hale gelecek."

Ahlat'ın bir dünya markası olduğunu belirten Vali Çağatay, "Selçuklu Mezarlığı'nı hafta sonları minimum 2 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran olağanüstü bir artış bu. Geçen yıl yapılan faaliyetler, meydan mezarlığında yapılan düzenlemeler ve açılan müzemiz, vatandaşın bölgeye olan ilgisini arttırdı. En son yavaş şehir unvanını da alması ile beraber dünya çapında artık tanınan bir şehir haline geldi. Bu yılki faaliyetlerimizle daha büyük katılımla, çok daha büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Çünkü artık Ahlat bir marka haline geldi. Bu marka artık Türkiye markası değil, bir dünya markasıdırö diye konuştu.



İş yerinde sokak kedilerini besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde tüp bayisi işleten Ali Eytemiş (43), iş yerine gelen sokak kedilerine mama ve su veriyor. Eytemiş, beslediği kedilerin kontrollerini de yaptırıyor.

Edremit'e bağlı Camivasat Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 30 yıldır tüp bayi işletmeciliği yapan, evli ve 2 çocuk babası Ali Eytemiş, iş yerine gelen sokak kedilerini besliyor. Çocukluğundan bu yana hayvanlara özel ilgisi olan Eytemiş, sokak kedilerine iş yerinde mama ve su veriyor. Hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan Eytemiş, kontrollerini de yaptırıyor.

Sabah iş yerini açmasıyla sokak kedilerinin gelmeye başladığını anlatan Ali Eytemiş, "Her hafta bir çuval kedi maması alıyorum. Evimde de kedilere bakıyorum. İş yeri ve evimde ortalama 50'ye yakın kediyi besliyoruz. Her sabah dükkanı açtığımda içeri giriyorlar. Akşama kadar dükkanda zaman geçiriyoruz. Zaman zaman hastalanan kedilerin bakımlarını yaptırıyoruz. Kedilerin hepsine isim koyduk. 'Tülü', 'Çirkin', 'Sarıoğlan', 'Mıgır' gibi değişik isimler koyduk. Yavrulayan kediler oluyor. Onları da bakıp, sonra sahiplendiriyoruz. Bazen de müşterilerimiz kedi getiriyor. Tayini çıkan askeri müşterilerimiz oluyor. 'Bakamayacağım' deyip, getiriyor veya bana hiç getirmeden ev bulup sahiplendiriyorum. Maliyeti oluyor tabi ki ama Rabbimin o rızkı verdiğini düşünüyorum. 'Haftada bir çuval mama feda olsun' diyerek, besliyoruz. Pazar günleri sırf onlar için geliyorum, besliyorum, doyuruyorum, sularını koyuyorum, tazeliyorum" diye konuştu.

Hayvanlara yapılan işkencelere de tepki gösteren Eytemiş, "İşkenceleri duyduğum zaman üzülüyorum. İnsan ne kadar kıymetliyse hayvan da o kadar kıymetli; çünkü o da Rabbimin verdiği bir can" dedi.

Gece uykusundan uyanıp balık tutmak isteyen minik Evren'in görüntüleri gülümsetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde, gece uyanıp ısrarla balık tutmaya gitmek isteyen ve bunun için gözyaşı döken 21 aylık Evren Günay'ın o anları, yakınlarınca görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, gülmekten kendini alamadı.

Nikfer Mahallesi'nde yaşayan düğün fotoğrafçısı Sinan Günay'ın 21 aylık oğlu Evren, dün (salı) saat 02.00 sıralarında uyandı. Babasının balık tutma hobisi gereği oltalarla birlikte büyüyen Evren, yatağından kalkıp balık tutmaya gitmek istediğini söyledi. Ağlayarak gözyaşı döken oğlunu bir türlü saatin geç olduğuna ikna edemeyen baba Günay, evdeki iki oltasını da alıp Evren'i ilçede bulunan Aydoğdu Gölü'ne götürdü. Gölde olta hazırlığı yaparken uyuyakalan oğlunu gören baba Günay, Evren'i yeniden eve geri getirdi. Sabah uyanan Evren, tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Günay oğlunu tekrar göle getirdi. Oltayı eline alan Evren, babasıyla birlikte balık tutmaya çalıştı. Öte yandan Evren'in, gece balık tutmaya gitmek istediği için ağladığı o anların videosu, yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tatlı çocuğun o anları, izleyenleri gülümsetti.

'OĞLUMLA BALIK TUTARAK EĞLENİYORUZ'

Çocuğun babası Sinan Günay, gençliğinden beri hobi amaçlı balık tuttuğunu söyledi. Baba Günay, kendisini gören oğlunun da balık tutmak istediğini ve oyuncak oltalarla oynayarak zaman geçirdiğini anlattı. Gece uyanarak balık tutmak istediğini söyleyen oğlunu ikna edemediğini ifade eden Günay, "Gece kalkıp, 'Baba balık tutacağım' dedi. Yarım saat ikna etmeye çalıştım ancak başaramadım. Ağlamaya başladı, kıyamadım ve gecenin bir yarısı balık tutmak için göle getirdim. Göle gelip hazırlık yaptığım sırada oğlum uyuyakaldı. Eve geri döndük. Sabah uyandığında tekrar balık tutmak istediğini söyledi. Tekrar göle gelip balık tutmaya başladık. Oğlumun eğlencelerinden biri de bu. Oğlumla birlikte balık tutarak eğleniyoruz" dedi.

