DHA YURT BÜLTENİ-9

1)TURİZMCİLERDEN TATİL DOLANDIRICILARI UYARISI

TURİZMDE bu yıl 16 milyon turist hedefleyen Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tatilcilere rezervasyon yaptırmadan tatile çıkmamaları yönünde çağrıda bulunan turizmciler, tatil dolandırıcılarına karşı da uyardı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği(POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, vatandaşlara mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye etti.Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Yurt dışından Türkiye'ye ciddi talep yaşanırken, Kurban Bayramı'nın yıldızı Antalya'da şehir nüfusunun 4 milyonu aşması bekleniyor. Turizmciler yaklaşık 1,5 milyon tatilcinin Antalya'ya geleceğine işaret ederken, vatandaşları tatil dolandırıcıları konusunda uyardı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, turist sayısı açısından rekora doğru gittiklerini vurgulayarak, tatil dolandırıcılarının bu tabloya gölge düşürdüğünü söyledi. Dolandırıcıların turizm sektörünü hedef aldığına değinen Atmaca, "Tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. Otellerin internet sayfaları kopyalanarak, dolandırıcılık olayı yaşanıyor. Maalesef dijitalleşme bize zarar vermeye başladı. Hem tüketiciler hem de biz turizmciler mağdur oluyoruz" dedi.

ÜLKE İMAJI ZARAR GÖRÜYOR

Bu tür olayların ülkeye ve otellere zarar verdiğini anlatan Atmaca, "Tüketici parasını ödemiş, tatil yapmak istiyor, otel de para almamış, rezervasyondan haberi olmadığını söylüyor. Bu durumdan diğer turistler de zarar görüyor, otelin de ülkenin de imajı zedeleniyor" diye konuştu.

'BİLİNEN VE MARKA DEĞERİ OLAN TUR OPERATÖRLERİNİ TERCİH EDİN'

Tüketicilere, mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye eden Atmaca, "Otellerden alacaklarsa da mutlaka otellerle bizzat iletişime geçerek, teyit etmelerini öneriyorum. Bilmedikleri mecralardan uzak dursunlar" dedi. Ülkay Atmaca, tatil dolandırıcılığına karşı önlem alınması ve yapılacak çalışmaların ele alınması için Kurban Bayramı'ndan sonra sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

SAHTE İNTERNET SİTELERİNE DİKKAT

Manavgat ilçesinde hizmet veren Hotel Derin Ma Genel Müdürü Hakan Taşar da tatile çıkacakların sahte internet siteleri konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşların güzel ve sorunsuz bir tatil geçirmelerini arzuladıklarını ifade eden Taşar, "Bunun için otellerimizin kendi internet sitelerinden ya da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) logolu güvenilir, problem yaşadıkları zaman muhatap bulabilecekleri tatil satışı yapan sitelerden rezervasyon yaptırmalılar" dedi.

TÜRSAB LOGOSUNA DİKKAT

Nashira Resort Hotel Genel Müdürü Gökhan Ali Özaltın ise tatile gideceklerin bir yılın yoğunluğu ve yorgunluğunu atmak isterken tatil dolandırıcılarının mağduru olabildiğini söyledi. Dolandırıcıların seyahat acenteleri ya da otellerin internet sitelerini kopyalayarak,sahte tatil sattığını kaydeden Özaltın, "Tatilciler sahteciliğe çok dikkat etsin. Rezervasyonlarını TÜRSAB belgeli internet siteleri ve otellerin resmi sitelerinden yaptırsınlar. Sahteciler özellikle bayram döneminde insanların canını yakıyor" diye konuştu. Özaltın, hem Manavgat hem Antalya genelinde otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını sözlerine ekleyerek, "Bu sene sezon çok iyi gidiyor. Gelecek yıla ilişkin ilk edinilen izlenimler çok iyi" dedi.

2)BAYRAMDA HER KESEYE UYGUN TATİL

ANTALYA'da, Kurban Bayramı döneminde nüfusun 4 milyonu aşması bekleniyor. Vali Münir Karaloğlu, hem yerli hem yabancı turist açısından Antalya'nın bu bayramda çağın en yoğun dönemini yaşayacağını söyledi. Antalya'da her keseye uygun tatil imkanı olduğunu belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da özellikle küçük otellerde yer bulunabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili yoğunluğu, cuma günü mesai bitimiyle başlıyor. Bu bayramda Türkiye'de en çok yerli ve yabancı turistin ağırlanacağı merkez olan Antalya'da 2.5 milyona yakın olan nüfusun, turizm sezonunun da en yoğun dönemi olması nedeniyle 4 milyonu aşması bekleniyor. Özellikle arefe günü olan cumartesiden itibaren kent girişlerinde çok yoğun trafik bekleniyor.

ÇAĞIN EN YOĞUN DÖNEMİ

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın şu an en kalabalık sezonunu yaşadığına dikkat çekerek, "Ama sayıları kesin tahmin etmek çok mümkün değil. Çünkü sadece otel yatağıyla değil, Antalya'da yazlık evi, akrabası, eşi-dostu olanlar var. Antalya yükünü almış durumda. Şu kadar insan geldi demek çok zor. Önümüzdeki 4-5 gün Antalya belki de çağın en yoğun dönemini yaşayacak. İnşallah huzurlu bir dönem geçireceğiz" dedi.

'NE OLUR DİREKSİYONDA CEP TELEFONU KULLANMAYIN'

Sürücülere uyarılarda da bulunan Vali Karaloğlu, özellikle arefe günü ciddi trafik yoğunluğu olacağına dikkat çekti. Karaloğlu, "Özellikle cumartesi günü şehre gelişler çok artacak. Her zaman söylüyoruz, ne olur yarım saat, bir saat geç gelin ama yorgun, uykusuz araç kullanmayın. Trafikte bu bayram İçişleri Bakanlığımız direksiyon başında cep telefonu kullanılmamasıyla ilgili uyarılar yapıyor. Bir istatistikte yayınlandı, cep telefonu kullanarak trafikte olanların, kullanmadan olanlara göre dört kat daha fazla trafik kazası riski var" diye konuştu.

'BAYRAM EVİMİZ ACI EVİNE DÖNÜŞMESİN'

Vali Karaloğlu, Antalya'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi için emniyet kemerini susturan sahte tokalara karşı 'Ölümle Tokalaşma', motosiklet sürücülerinin kask takması için 'Hayatı Takıyorum', hem ön hem arka koltukta emniyet kemeri kullanımı gibi projeler yürütüldüğünü de anlattı. Karaloğlu, "Kampanyadan sonra Antalya'da motosikletlerin karıştığı kazaların azaldığını görüyoruz. Demek ki bir şeyin üzerine gidince, farkındalık oluşturunca vatandaşlarımız o konuda dikkat ettiğinde sonuç alıyoruz. İnşallah bayram, sevinç evimiz hüzün, acı evine dönüşmesin, temennimiz budur" dedi.

'YERLERİMİZ HALA MEVCUT'

Bayramda Türkiye genelinde çok yoğun hareketlilik yaşandığını belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık da herkesin seyahat planlarını yaptığını belirterek, "Eş, dost, akraba ziyaretleri de yapacaklar, tatil de yapacaklar. Tüm bölgelerde yoğun hareketlilik bekliyoruz, Türkiye'nin her yerinde hareketlilik bekliyoruz. Türkiye turizminde çok bereketli, verimli bir bayram dönemini yaşayacak inşallah. Her yöndeki işletmelerimizde de taleplere cevap verebilecek özellikler, altyapı mevcut. Özellikle kıyı bölgelerinde başta Antalya ve Ege bölgesi olmak üzere büyük tesislerde yer sıkıntısı olabilir. Erken dolmuş olabilir ama ekonomik tesislerimizde, farklı ürün segmentlerinde butik oteller, pansiyonlarda yerlerimiz hala mevcut. Ama insanlar seyahate çıkmadan önce yerlerini ayırtırsa son derece güzel bir bayram tatili geçirir" diye konuştu.

3)DEPREMDE DEVRİLEN 200 KİLOLUK CAMIN ALTINDA KALIP, HASTANELİK OLDU

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 5 kilometre mesafedeki Çardak ilçesinde de hissedildi. Çardak'ta mermer fabrikası işleten Servet Gürbüzer, ofisini çevreleyen 2.5 x 2.5 metre ebatlarındaki, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki camın deprem anında devirilmesi sonucu altında kalıp, hastanelik oldu.Bozkurt ilçesinde dün (perşembe) meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Çardak ilçesi başta olmak üzere çevredeki iller ve ilçelerde de hissedildi. Çardak ilçesi girişinde bulunan mermer fabrikası da depremden büyük zarar gördü. Binanın duvarlarında derin çatlaklar meydana gelirken, bahçede bulunan ihracata hazırlanan mermer bloklar da sarsıntının etkisiyle devrildi. Fabrika sahibi Servet Gürbüzer'de depreme ofisinde otururken yakalandı. Ofisinden çıkıp, dışarıya kaçmaya çalışan Gürbüzer, idare katını çevreleyen 2.5 x2.5 metre ebatlarında yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki camın devrilmesiyle altında kaldı. Gürbüzer'in yardımına fabrikada bulunanlar koştu. Camın altında çıkarılan Gürbüzer, hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene Gürbüzer'in kaburgasında ezikler olduğu belirlendi. Gürbüzer, sarsıntıyı çok şiddetli hissettiklerini belirtip, "Ofisimde oturuken, aniden sallanmaya başladık. Kendimi dışarı atmak için çıktığım sırada cam üzerime devrildi. Altında kaldım. Beni camın altından çıkardılar, dışarıya çıktık. Fabrikada yaklaşık 100 bin lira hasar var. İdare binasının duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Bahçedeki ihracata hazırladığımız mermer bloklarda devrilip, kırıldı" dedi.

4)İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; SÜRÜCÜLER SIKIŞTI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı. Kazanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobillerde sıkışan 2 sürücü itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Siverek-Çermik Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Gökay yönetimindeki 02 HZ 441 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mehmet Emin Teker yönetimindeki 07 N 8675 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde sıkışan sürücüler ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

5)ENGELLİ RAPORU ALMAYA GİTTİĞİ HASTANEDE AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

KAHRAMANMARAŞ'ta daha önce 2 kez kalp ameliyatı olan ve devam eden kalp rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Emrah Terli (37), engelli raporu almak için gittiği hastanede ameliyat edilerek sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Doç. Dr. Erdinç Eroğlu, hastanın 3'üncü kalp ameliyatı olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle ameliyat riski çok çok fazlaydı. Bu literatürde de çok nadir görülen olgulardan birisi" dedi.

Evli bir çocuk babası Emrah Terli, kalp rahatsızlığı nedeniyle çalışmayınca engelli raporu almak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terli, 16 yıl önce kalbinden ameliyat olduğunu nefes darlığı çektiğini, yürümekte zorlandığını ve vücudunda şişlikler olduğunu belirtip gittiği hastanelerde ölüm riskinin yüksek olması nedeniyle hiçbir doktorun ameliyat yapmadığını ifade etti. Bunun üzerine Terli, Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu'na yönlendirildi. 16 yıl önce 2 kez kalp kapağı ameliyatı geçiren Emrah Terli'yi muayene eden Eroğlu, ameliyatla sağlığına kavuşabileceğini ancak bunun da çok riskli olduğunu söyledi.

Eroğlu'nun teklifini kabul eden Emrah Terli hemen ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatta Emrah Terli'nin daha önceki ameliyatlarda takılan aort kapağı çıkartılıp yerine daha geniş kapak takıldı ve trikuspit kapağı değiştirildi. Erdinç Eroğlu, çok riskli bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Terli'nin şikayetlerinin sona erdiğini söyledi. Eroğlu, "Hastamızda bu kapak hastalıklarına bağlı olarak çok ciddi nefes darlığı, karın şişliği, yürümede zorluk çekiyor. Bundan ötürü de hastamız bizim hastanemize sağlık kuruluna hem bakım aylığı için hem de özürlü raporu için başvuruyor. Sağlık kurulundan bizim polikliniğimize yönlendirildiğinde de kendisine bizim burada ameliyatı yapacağımızı söylüyoruz. Hastaya biz bu ameliyatın riskli olduğunu anlattık. Kendisi de böyle yaşamaktansa bu ameliyatın riskini alacağını söyledi. Bu şekilde hastamızı ameliyat ettik" dedi.

'HEYET KURARAK KARAR VERDİK'

Emrah Terli'nin daha önce 2 kez kalp ameliyatı olması nedeniyle 3'ünc kez ameliyata alınmasının çok nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Doç Dr. Erdinç Eroğlu şöyle devam etti:

"3'üncü bir ameliyat olacak ve daha önce takılan kapağında da ciddi bir darlık olması nedeniyle ameliyat riski çok çok fazla idi. Bu literatürde de çok nadir görülen olgulardan birisi. Biz kliniğimizde kardiyolojideki hocalarımızla beraberde bir heyet yapıp bu ameliyatın ne şekilde yapılacağını, daha önce takılan o kapağı çıkarıp çıkarmayacağımızı bir heyet kurarak karar verdik. Hastamıza en faydalı ne şekilde olabiliriz. Ameliyatı ne şekilde yapabiliriz diye heyetle karar verdikten sonra ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyatları biz kliniğimizde daha önce birkaç kez yaptık. Özellikle tekrar ameliyatı dediğimiz daha öncede kalp ameliyatı olmuş hastalar konusunda kliniğimiz oldukça deneyimli bir klinik" diye konuştu.

'BENİ BU DERTTEN KURTARDI'

Daha önceki tüm doktorların 'Masada kalırsın' diyerek ameliyat yapmadığını, gittiği bir özel hastanenin 25 bin lira para istediğini belirterek hastaneye engelli raporu almak için geldiğini söyledi. Hastanenin yönlendirmesi üzerine tanıştığı Eroğlu'nun da ameliyatın riskli olduğunu ancak yapabileceğini söylemesi üzerine tereddüt etmeden ameliyat teklifini kabul etiğini belirten Terli, "16 yıl önce ameliyat olmuştum. Son bir yıldır sürekli karnım şişiyor ve nefes alamıyordum. Sık sık nefesim daralıyordu. En son çalışamaz hale geldim. Tıp fakültesine de rapor almaya gelmiştim. Sağ olsun hocamızla karşılaştık ve beni ameliyat etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni bu dertten kurtardı" dedi.

6)KAZA YAPTI, YARALI HALDE BAYGIN BULUNDU

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, hafif ticari aracın yön tabelası ve ağaca çarptığı kazada sürücü Murat C. yaralandı. Aracını terk ederek olay yerinden ayrılan sürücü, bir binanın bahçesinde baygın halde bulundu. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi deniz yolunda meydana geldi. Selinus sahilinden şehir merkezine seyreden Murat C. yönetimindeki 07 UV 883 plakalı hafif ticari araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'na geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce refüjdeki trafik tabelasına çarpan araç, ardından palmiye ağacına çarparak durdu. Kazayı görenler, yaralı Murat C. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekibi Murat C.'yi kaza yerinde bulamayınca geri döndü.

Çevredekilerin sürücünün araçtan inip gittiğini söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede arama yaptı. Polis, Murat C.'yi, kaza yerinden 80 metre uzaklıktaki bir binanın bahçesinde kan içinde yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Murat C.'nin 2.68 promil alkollü olduğu kaydedildi.

7)EŞEKLE KÖYLERİ GEZİP ÇOCUKLARA KİTAP VE KIRTASİYE MALZEMESİ DAĞITTI

ERZİNCAN'ın Çayırlı ilçesi'ne bağlı Yukarı Kartallı Köyü'nde doğan ve ilkokulu yokluklar içerisinde bitirdikten sonra İstanbul ardından Almanya'da yaşayan Ersin Bilge (56) 27 yıl sonra döndüğü baba ocağında eşekle köyleri gezerek çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Çayırlı'nın Yukarıkartallı köyünde 1963 yılında dünyaya gelen Ersin Bilge, ilkokulu köyünde okudu. O günün şartlarında yokluklar içinde büyüyen ve ilkokuldayken kitap ve defter sıkıntısı çeken Bilge, okulu bitirince ailesiyle İstanbul'a gitti. Memuriyetten istifa ettikten sonra 1992'de Almanya'ya yerleşen Ersin Bilge çeşitli işlerlerde çalıştı, evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 27 Yıl sonra doğduğu topraklara dönen Ersin Bilge, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için yanında getirdiği bine yakın kitap ve kırtasiye malzemelerini bulduğu bir eşeğe yükleyerek köy köy dolaştı. Köylerdeki çocuklarla buluşan Bilge onlara dünya klasiklerinden oluşan kitapların yanı sıra kalem ve defter hediye etti.

'BU BENİM ÇOCUKLUK HAYALİMDİ'

1 Ağustos'ta başladığı köy gezileri sırasında, köylerde yabancı bir kişinin kitap dağıttığı haberini alan Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergene, Ersin Bilge'ye ulaştı. Bilge'nin hikayesini ve amacını duyunca kendisine ilçe eğitimine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İlçe de 11 köyde bine yakın kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtan Bilge; "Bu benim çocukluk hayalimdi, o yıllarda yokluk var, kitap, defter edinmek çok zordu, İstanbul'da yaşadım, yıllardır Almanya'dayım ama içimde hep bir uhte olarak kaldı. Uzun yıllar sonra gelince ilk iş olarak bu hayali gerçekleştirdim. Dünya klasikleri kitapları dağıttım, köylerde çocuklar büyük sevinç ve ilgiyle karşıladılar. Bu çocukların ileride çağdaş, bilgili ve eğitimli insanlar olarak ülkemiz için önemli işler yapması inancındayım" diye konuştu.

