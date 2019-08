DHA YURT BÜLTENİ - 9

Kılıçdaroğlu: Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu bize yurt yapan, gönül erenleridir. Hiç kimse unutmasın; aslanla ceylanı aynı kucakta buluşturan, huzurdur" dedi.

Hacıbektaş'ta, 56'ncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından semah gösterisi yapıldı.

'BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖNCÜSÜ OLDU'

Etkinlikte konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hep birlikte Hacı Bektaş-ı Veli'yi anacaklarını belirterek, "İnsanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan Anadolu erenini anacağız. O dedi ki 'Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör'. O dedi ki 'En büyük servet ilimdir'. O dedi ki 'Çalışmadan geçinenler, bizden değildir'. O dedi ki 'En büyük keramet çalışmaktır'. Sevgili dostlar, çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarında bulunuyor. Yaşamı boyunca hakkı ve adaleti savunmuştur. O; barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. O, 72 milleti bir saymıştır" dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin, dergahında düşüncelerini anlatarak, yaygınlaşmasını sağladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Selçuklular dönemimde geldi ama Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ondan yardım alındı. Hacı Bektaş-ı Veli'ye göre, insan adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Bugün dünyanın savaş alanlarının açlık ve kıtlık olan bölümünün çoğunu Müslüman ülkeleri oluşturuyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda olanlar yine Müslümanlar. Demokrasi, insan hakları, eğitim ve adalet gibi konularda Müslümanlar perişanlığı yaşıyor. İnşallah bunlar son bulur. Anadolu'yu bize yurt yapan bu gönül erenleridir. Hiç kimse unutmasın; aslanla ceylanı aynı kucakta buluşturan huzurdur. Anadolu'yu bize yurt yapan bütün erenlerimiz, mürşitlerimiz, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bize bu ülkede onurumuzla yaşama şansını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize teşekkür ediyorum."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından 2019 yılı Dostluk ve Barış Ödülü, Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'na verildi.

Tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca havaya ateş ettiler

Samsun'un Bafra ilçesinde, düzenlenen kına gecesine katılan davetlilerden bazıları yanlarında getirdikleri silah ve av tüfekleriyle dakikalarca havaya ateş açıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bafra ilçesinde meydana geldi. Kına gecesine katılan davetliler arasındaki bir grup yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfeklerini çıkararak havaya ateş açtı. Tehlikeye aldırış etmeden davetliler ve çocukların arasında dakikalarca havaya ateş eden grubun o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Bazı davetlilerin kulaklarını tıkadığı görülürken, bazı davetlilerde korkarak alanı terk etti.

Çin, Türkiye'den süt ürünleri ithal edecek

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin'in bu yıldan itibaren Türkiye'den süt ürünleri ithal edeceğini belirterek, "Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içerisinde arttırabiliriz" dedi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Derneği tarafından Afyonkarahisar'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Çin- Türkiye ekonomik ilişkilerini değerlendirdi. Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Değerlendirme Dernek Başkanı İhsan Beşer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdulkadir Konak ve iş insanlarının katıldığı toplantıda Çin'e yapılan ve yapılması planlanan ürünler hakkında konuşuldu.

İŞBİRLİĞİNE ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Çin Büyükelçisi Deng Li, yaptığı açıklamada, Türkiye'den Çin'e ihraç edilen mermerin Çin piyasasının yüzde 65'ni karşıladığını söyledi. Büyükelçisi Li, "Çin'in Türkiye'den ithal ettiği mermerin yüzde 5'i Afyonkarahisar'dan geliyor. Bu yıl Afyonkarahisar'dan kiraz da ihraç edilmeye başlandı ve Çin pazarında çok güzel yankı buldu" dedi.

TURİST SAYISI

Turizm konusunda ise bu yıl Çin'den yaklaşık 500 bin kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydeden Deng Li, "Her yıl daha fazla Çinli turist de Afyonkarahisar'a gelmeye başladı. Çin- Afyon arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok memnun edici. Biz bununla da yetinmeyeceğiz. Çünkü gerçekten çok büyük ciddi potansiyelimiz var. Çin pazarının kapısı Türkiye ve Afyonkarahisar'a her an açık tutulacaktır. Yeter ki, bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uyumlu bir şekilde faaliyette bulunsunlar. Çin'in sınırsız büyüklükteki piyasası da Türkiye'nin ve özellikle Afyon'un tarım ürünleri için bitmez tükenmez bir pazar sunmaktadır" dedi.

İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN SAYISINI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ

Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ürün çeşitliliğinin kısa zaman sonra arttırılacağını da ifade eden Büyükelçi Li, bu yıl Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünlerinin gitmeye başlayacağını kaydetti. Deng Li şöyle konuştu:

"Bu sene Türkiye'nin süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak. Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Çin'e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içerisinde arttırabiliriz. Tabi bu yıl ki rakama göre Türkiye'den toplamda bin ton civarında kiraz Çin'e gitti. Bizim ortak hedefimiz ise en kısa zaman da bu rakamı en az 5 bin tona çıkarmaktır."

'BÜYÜKELÇİ ÖNEMLİ BİR MÜJDE VERDİ'

Vali Vekili Mehmet Boztepe ise Türkiye olarak Çin'e yapılan mermer ihracatın yüzde 60'nın karşılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60'lık ihracatın yüzde 5'lik kısmını Afyonkarahisar'ın karşılamasının biraz az olduğunu vurgulayan Boztepe, "Buradan da mermercilerimize duyurmak isterim. Tarım alanında kirazla başlayan Çin yolculuğumuzun biraz önce sayın Büyükelçimizin de arz ettiği gibi değişik ürünlerle devam etmesini temenni ediyorum. Özellikle vermiş olduğu müjde bizim açımızdan çok kıymetli. Süt ve süt ürünleri piyasasının Çin gibi büyük bir ülkeye ihracatı yatırımcılarımız açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Li ve beraberindekiler mermer ocakları ve fabrikalarından incelemelerde bulundu.

Engelli oğlunu sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı

Karaman'da işitme engelli Ramazan Uğuz (26), kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralanıp, hastaneye kaldırıldı. Kazayı duyup hastaneye gelen anne Leyla Uğuz, oğlu acil servise alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, bugün merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi, Kazada yaralanan Uğuz da, ihbar üzerine gelen ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğuz, ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kazayı duyup gelen annesi Leyla Uğuz, oğlunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tedavi altına alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüsünde fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

ESKİŞEHİR'de minibüs şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp (38), aracın fenalaşarak bayılan Afganistanlı bir kadını güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Afgan kadın tedavi altına alınırken, İp'in örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 75'nci Yıl ve Kurtuluş Mahallesi arasındaki 44 numaralı güzergahta yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Hasan Hüseyin İp, dün 26 M 0103 plakalı aracına bindikten kısa bir süre sonra fenalaşıp bayılan bir kadın yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nin acil servisine kadar minibüsüyle giden Hasan Hüseyin'in Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen kadının tedavi altına alınmasını sağladı. Hastane önündekiler tarafından fotoğrafları çekilerek sosyal medyada örnek davranış olarak paylaşılan olay, büyük beğeni topladı.

İsmi öğrenilemeyen Afganistanlı kadının son durakta minibüsüne bindiğini anlatan Hasan Hüseyin İp, "Müşteri son durağımızdan bindi. Yolda giderken, Alpu kavşağının orada ayağa kalktı. Kalkmasıyla bayılması bir oldu zaten. Ondan sonra dörtlü flaşörleri yaktım. Direkt Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniğine hastayı indirdim. Sedyeyle oradaki personel sağ olsun yardımcı oldu. Minibüste bulunan diğer yolcular hemen hastaneye geldiğim için tebrik ettiler. Böyle durumlarda hemen hastaneye gidiyoruz, yine olsa hemen hastaneye gelirdim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla tedavi olmuş durumu iyiymiş. Bildiğim kadarıyla Afganistan uyruklu kadın yolcumuz. Devamlı müşterimiz zaten dolmuşlarımıza biniyor. Biz bilmiyorduk öyle bayıldığını. Sıcaktan olmuş olabilir ama hastalığı var diye duydumö dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne minibüs ile gelen Afganistanlı kadın, sedye ile acil servisine alındıktan sonra tedavi edildi. Hasan Hüseyin İp'in örnek davranışı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, kullanıcılar şoför Hasan Hüseyin İp'i tebrik etti.

Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 800 kilo ağırlığındaki boğanın saldırdığı Kahraman Tekin (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayonca köyünde meydana geldi. Kahraman Tekin, 2 yaşındaki boğasını ahırdan bahçeye çıkardığı sırada aniden saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen Tekin, boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Durumu gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, durumunun ağır olması nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tekin'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

İzmir'de kamyon yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir kamyonun ön bölümünden çıkan alevler, kasaya da sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyon hasar gördü.

Bugün saat 12.00 sıralarında, Kemalpaşa istikametinden İzmir yönüne giden 09 LL 735 plakalı kamyonun kupa bölümünde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden kamyon şoförü, aracı sağa çekip itfaiyeden yardım istedi, bir yandan da yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Kısa sürede büyüyüp kamyonun kasasını da saran alevler, yolun sağındaki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Kamyonun büyük hasar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, şoför olayın ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Yangının, elektrik aksamından çıktığı üzerinde duruluyor.

