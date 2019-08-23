DHA YURT BÜLTENİ - 9

2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı

Gaziantep'te, 2 katlı bir evin 2'inci katının tabanı mevlit okunurken çöktü. Olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çöken binadan kurtarıldı.

Kentte gecekondu yapıların yoğunluklu olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin 2'nci katında kadınlar mevlit okuduğu sırada evin tabanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre tabanı çöken evde alt kata düşerek moloz yığınları arasında kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, -

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Sel suları, 15 ev ve bin 500 dönüm arazide hasara yol açtı

Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle 15 ev kullanılmaz hale gelirken, bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Merkeze bağlı, Güryıldız beldesinde önceki gün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hasara sebep oldu. Beldede 15 evi su basarken bin 500 dönüm meyve ve sebze ekili tarım arazisi de zarar gördü. Beldede belediye ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı. Güryıldız Belediye Başkanı Mustafa Özer, hasarın büyük olduğunu söyleyerek, "Selden dolayı su şebekelerimiz, yollarımız, kanalizasyonlarımız, bin 500 dönüm arazimiz hasar gördü. Akşam bir çalışma yaparak seli kontrol altına aldık. Devlet büyüklerimizden, herkesten yardım bekliyoruz. Beldemizde büyük bir zararımız var. Yapılacak işlerimiz var" dedi.

Beldede çiftçilik yapan ve salatalık tarlalarının zarar gördüğünü belirten Hamdi Özer ise "Sebzelerin hiçbir tanesi kalmadı. Sel hepsini aldı gitti. Şu anda buradaki yeni mahsul olduğu için 30 bin TL ile 40 bin TL arasında zarar var. Yeni toplamaya başlayacaktık. Kendi arazilerimde ki zarar 150 bin civarında buradan geçen sel fasulyeyi, domatesi, biberi hep aldı götürdü. Yapacağımız bir şey yok. Verdiğimiz emek, gübre, mazot hepsi boşa gitti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İlçeden görüntüler

-Sel sularının zarar verdiği alanlar

-Evlerden görüntü

-Tarım arazilerinden görüntü

-Belediye Başkanı röportaj

-Çiftçi röportaj

(648 MB)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,-

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Sedyedeki kocasına 'Bizden neden kaçıyorsun?' diye hesap sordu

Antalya'da, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek, eşinden kaçtığı iddia edilen Gültekin Kocaoğlu (46), 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düşmesi sonucu bacağını kırdı. Sedyeye alınan eşinin yanına gelen Ayşe Kocaoğlu (41), "Evine neden gelmiyorsun, bizden neden kaçıyorsun Gültekin?" dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir süredir evine gitmediği belirtilen Gültekin Kocaoğlu, Hürriyet Caddesi'nde eşi Ayşe Kocaoğlu ile karşılaştı. Eşinin konuşmaya çalıştığı Gültekin Kocaoğlu, kaçmaya başladı. Yolu geçerek, refüje çıkan Gültekin Kocaoğlu, karanlıktan fark etmediği 5 metre derinliğindeki yağmur suyu drenaj kanalına düştü. Eşinin kanala düştüğünü gören Ayşe Kocaoğlu, çevredekileren yardım istedi. Merdiveni olmayan kanaldaki Gültekin Kocaoğlu'na ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak, yardım istendi. Acil çağrı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, vinçle kanala inerek, Gültekin Kocaoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı.

'BİZDEN NEDEN KAÇIYORSUN GÜLTEKİN?'

Sağ bacağının kırıldığı belirlenen Gültekin Kocaoğlu, sedyeye alınarak, vinçle kanaldan çıkarıldı. Bu sırada eşinin yanına gelip, sağlık ekiplerinden bilgi alan Ayşe Kocaoğlu, "Evine neden gelmiyorsun Gültekin? Ben senin eşin değimli miyim Gültekin? Bizden neden kaçıyorsun Gültekin" dedi. Ambulansa alınan Gültekin Kocaoğlu, eşinin ve kendisinin hayatının tehlikede olduğunu, bu yüzden kaçtığını iddia etti. Polisin sorularına yanıt vermeyen Gültekin Kocaoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Şahsın düştüğü kanal içinde yatarken görüntüsü

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazırlık yapmaları

Ekiplerin kanal içine düşen şahsın yanına vinç yardımı ile inmeleri

Yaralı şahsa müdahale etmeleri

Şahsın sedye ile kanaldan çıkartılması

Yaralı sedyede yatarken eşinin hesap sorması

Sağlık ekipleri yaralı şahsı sedye ile ambulansa taşımaları

Eşi olayı anlatması

434 MB -- 03.55// HD

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Yorgun merminin başına isabet ettiği Hüseyin, 4 gün sonra öldü

Gaziantep'te, arkadaşlarıyla okul bahçesinde oyun oynarken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, Suriyeli Hüseyin Muhammet'in (14) başına isabet etti. Ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhammet, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 19 Ağustos Pazartesi günü, Karşıyaka Mahallesi'ndeki İsmet Paşa Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynayan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammet, bir anda yere yığıldı. Kanlar içindeki çocuğu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verrdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Muhammet'i ambulansla özel hastaneye götürdü. Başına mermi isabet ettiği belirlenen Muhammet, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Muhammet, bugün sabaha karşı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Muhammet cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, Hüseyin Muhammet'in ölümüne neden olan merminin çıktığı tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracınını gelişi

Cenazenin aracına konulması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nce (DEDAŞ) kaçak elektriği önlemek için pano kurma çalışmaları, çevik kuvvet polisleri eşliğinde yapıldı.

Dicle Elektik tarafından Silopi'de kaçak elektriği önlemek amacıyla 4 noktaya, alçak gerilim sayaç otomasyon panoları (ASOP) kurma çalışması başlatıldı. HDP'li Silopi Belediyesi'nin engeline rağmen Dicle Mahallesi'nde kurulan panolar, önceki gün, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Panoları yenileme çalışması başlatan Dicle Elektrik ekipleri, sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri eşliğinde mahalleye geldi.

DEDAŞ Şırnak İl Müdürlüğü'nün proje ve tesis yöneticisi Kadri Kızılyel, Silopi'de son 3 yılda 97 panonun tahrip edildiğini söyledi. Panoları yenileme çalışmaları sırasında HDP'li Silopi Belediyesi'nin engellemeleriyle karşılaştıklarını anlatan Kızılyel, şöyle konuştu:

"Silopi'de 2018 yatırımları için belediye ile protokol yaptık. Bu onaylı protokol çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Şu an itibarıyla işimiz fiziki yer sözleşmesi yüzde 80 dolaylarındadır. Yerel yönetimlerin değişiminden sonra mevcut belediyeyle de görüşmeler sağladık. Bu görüşmeler neticesinde mevcut belediye yatırımları engellemeyeceğini dile getirse de sahada işlerimizi engellemeye, çalışma yapmamıza müsaade etmemiştir. Silopi'de bugüne kadar 97 tane panomuz tahrip edilmiş. En güncel olarak tahrip edilen panolarımızın 4'ü de enerjili olup üzerlerinde abonelerimiz olmasına rağmen kırılmış kullanılmaz hale getirilmiştir. Kimliği belirsiz kişi ve kişilerce ve bu abonelerimiz 4 gündür enerjisizdir. Abonelerimiz enerji talepleri vardı. Tekrardan geldik. Bu akşama kadar enerji vermeyi planlıyoruz. Elektrik tedariki sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Şırnak genelinde ise 2016'dan bu yana toplamda 1430 panomuz tahrip edildi. Panoların tahrip edilmesiyle 1 milyon 800 lira zarar meydana geldi."

Görüntü Dökümü

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Tahrip olan panolar

Panoların değiştirilmesi

Polis güvenlik önlemi

RöportajGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 212 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

