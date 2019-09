Dha yurt bülteni - 9

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge'de yarın Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılacak ortak devriye öncesi hazırlıklar tamamlandı. Son olarak ortak kara devriyesine katılacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar bakımdan geçirildi, yıkanıp temizlenerek Türk bayraklarıyla süslendi.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine askeri harekat gündeme geldi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı. Bu doğrultuda 12 Ağustos'ta Şanlıurfa'ya gelen ABD'li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD'li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü. Müşterek Harekat Merkezi'ndeki Türk ve ABD'li heyet tarafından hem sahada hem masada yapılan yoğun toplantıların ardından Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Burada elde edilen görüntülerin ardından iki ülke askeri yetkilileri helikopter ile havadan 3 kez ortak uçuş ile keşif ve gözetleme faaliyeti de gerçekleştirdi.

Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge'de Türkiye ile ABD'li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Suriye sınır hattında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar sınır hattına sevk edilirken, sınıra yakın noktalarda kurulan mevcut üslere daha önce sevk edilen araçlar da hazır hale getirildi.

ARAÇLAR SON BAKIMLARINDAN GEÇİRİLDİ

Yarın yapılacak kara devriyesi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar, bulundukları üslerde son bakımlarından geçirildi. Suriyeli sığınmacıların barındığı yaklaşık 1 yıl önce kapatılan Akçakale Barınma Merkezi'ndeki TSK'ya ait zırhlı araçlar da ortak devriye öncesi bakımdan geçirilerek yarınki devriye öncesi hazır hale getirildi. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçların bakımlarının ardından itfaiye araçları ile yıkanarak temizlendiği ve Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü. Yapılan hazırlık sonrası temizlenerek bayrak asılan zırhlı araçların yarın yapılacak ortak devriyede görev alacağı belirtildi.

Öte yandan Türk ve ABD'li askeri yetkililer ise yarın yapılacak müşterek kara devriyesi öncesi sınır hattında incelemelerde bulunup, insansız hava araçlarından alınan son görüntüleri değerlendiriyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Geçici barınma merkezi

-Askeri araçların gelmesi

-Askerler tarafından araçlara bakım yapması

-Barınma merkezinde önlem alan askerler

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 231 MB

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

===================

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, referandum yapalım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı konusunda referandum önerisinde bulunup, "Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Ben çağrı yaptım, Aydın'dan da çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanın tarafsız olması lazım. Bunun için diyorsunuz ki anayasayı değiştirelim. Gelin değiştirelim. Vatandaşa soralım, referandum yapalım. Eğer vatandaş 'taraflı olsun' diyorsa söz bir daha bir şey demeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinde partisinin de içinde bulunduğu Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediyelerini ziyaret etmek üzere Aydın'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Törende Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, askeri yetkililer ile siyasi parti yöneticileri de hazır bulundu. Kent Meydanı'ndaki törenler, Başkan Çerçioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Çerçioğlu, Aydın'ın kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutladıklarını söyleyerek, "7 Eylül, Aydın için bağımsızlık, özgürlük günüdür. Bugün Aydın'ın kurtuluş kıvılcımının ateşlendiği gündür. Bizler için 7 Eylül kurtuluş bayramıdır. Bugün 'Ya istiklal ya ölüm' diyen atalarımızın bu topraklarda bağımsız, özgür yaşayabilmemiz için ölümü göze aldığı gündür" dedi. Törenden sonra Kılıçdaroğlu ile parti yöneticileri, kentteki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi, 7 Eylül Anıtı'na karanfil bıraktı.

'SİZDEN SADECE SABIR İSTİYORUM'

Törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye önünde vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adaleti sağlayacağız. Ama kararlıyız. Sizden sadece sabır istiyorum. Dikkatli gideceğiz, kavga etmeden, toplumu germeden gideceğiz. Kurtuluş Savaşı'nı verenler bizim her döneme baş tacı yapmamız gereken kişilerdir. Başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal, arkasında binlerce şehidimiz var, gazilerimiz var. Onları bugün yad ettik, andık. Elbette burası efeler diyarı. Efelerin bizim milli kurtuluş tarihimizde özel yeri vardır. İşgalde ilk direnenler onlardır. Kadın erkek demeden birlikte mücadele edenler onlardır. Anadolu'nun kurtulmasında bir anlamda her türlü mücadeleyi verenler bizim aydınlarımız, efelerimizdir. Efelere aydınlar diyorum. Eğer bir kişi milli mücadele veriyorsa o kişi aydınların biri parçasıdır. Her türlü özveriyi gösterdi onlar" dedi.

'SİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

"Seçim yok, Kılıçdaroğlu niye geldi diyeceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Size yürekten teşekkür etmek için geldim. Özlem Hanım'ı, yani sizin tanımızla topuklu efeyi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğiniz için size yürekten teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal'in ön gördüğü hedeflerden birisi kadın erkek eşitliğiydi. Kadının ikinci sınıf olmasını asla içine sindiremedi. Kız çocuklarımız okumalıydı, onların da hakim, belediye başkanı muhtar olmaya, ülkeyi yönetmeye hakları vardı. Kadın ve erkeğin birlikte yönettiği bir ülkeyi hayal ediyordu. Şimdi bir büyükşehir belediye başkanımız var. ve kendisi kadın. Bütün çabasını Aydın'a adamış bir kadın. Başkanın dediği gibi yol yapacağız, alt yapı üst yapı zaten bunları yapacak ama sosyal belediyecilik nedir? Aydın'da bir çocuk yatağa aç giriyorsa belediye başkanının yatağa girmemesi lazım, o çocuğun karnını doyuracak. Sosyal belediyecilik bu. Belediye başkanlarımıza öneriyoruz. Gideceksiniz Aydın'a, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na gideceksiniz. Geçmişte neler yaptı, hangi projeyi kaç liraya mal etti, bütün bu bilgileri alarak kendi bulunduğunuz ilde bunları hayata geçirebilirsiniz. Onlar da örnek alıyorlar."

'İSRAFLA MÜCADELE EDİYORUZ'

İstanbul'da belediyeye ait araçların meydanda toplanıp sergilenmesine de değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette hesap verecek belediye başkanımız. Harcadığı paranın hesabını verecek. Bir de diğer belediyelere bakın. Gazetelerde gördünüz fotoğrafları. İstanbul'da binlerce aracın yığıldığı fotoğraf. Bizim inancımızda israf haramdır. İsraf etmeyeceksiniz. Birilerini zengin etmek için vatandaşın belediyeye ödediği harçları alıp sadece bir çıkar grubuna aktarırsanız, sorun vardır. Mücadele ediyoruz. Şimdilik mücadeleyi İstanbul, Ankara, Adana, Mersin'de yapıyoruz. Harcanan her kuruşun hesabını vermekten vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim namus borcumuzdur. İstanbul'da bunu yapıyoruz. Dediler ki 'Nerede bu israf?' Buyurun israfı görüyorsunuz. Binlerce araç nerede kullanılıyordu? Bunlara paraları veriyorlardı. Kimler nereye gidiyor? Lüks harcamalar, bütün bunların hepsi var da yeri geldiği zaman hepsini açıklayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFSIZLIĞI İÇİN REFERANDUM

"Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi, cumhurun başkanı olmak zorundadır" diyen Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların cumhurbaşkanı olmak zorundadır. Tarafsız olması lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz. Seçildikten sonra gelip parlamentoda tarafsız davranacağı için namusu ve şerefi üzerine yemin ediyor. Ama bugün gördüğümüz tablo farklı bir tablo. Tarafsız bir cumhurbaşkanı yok. Ben çağrı yaptım, Aydın'dan da çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Bunun için diyorsunuz ki anayasayı değiştirelim. Gelin değiştirelim. Vatandaşa soralım, referandum yapalım. Eğer vatandaş 'taraflı olsun' diyorsa söz bir daha bir şey demeyeceğim. Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez. Eğer tayin ederse orada yargı bağımsızlığından söz edemezsiniz. Hakim karar verirken saraya bakıp 'dur bakayım ona göre karar vereyim' derse orada adaletten söz edilemez. Adalet ve vicdan. Vicdanına göre karar verecek. Ben toplumun adalet ve vicdanına inanıyorum. Son örneği İstanbul'da yaşadık. Cumhurbaşkanına hakaret diyorlar. İyi de sen bir partinin genel başkanısın, nereden çıktı cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanıysan tarafsız olacaksın. Taraflıysan bu iş böyle olmaz."

KARARNAMENİN AÇIKLANMASINI İSTEDİ

Tank palet fabrikasının Katarlılara satıldığını söyleyerek buna tepki gösteren ve yeni çıkan kararnamenin açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Sizin kurtuluş gününüz. Efelerin kurtuluş mücadelesi verdiği en önemli illerden birisi Aydın. Her ülke kendisini savunmak için fabrikalarını kurar. Bizim en önemli silah fabrikamız Sakarya'daki tank palet fabrikası. Devletin sırları vardır orada. Herhangi bir kişi 'Ben gidip o fabrikayı gezeyim' derse, 'Bir dakika burada gezemezsin, devletin sırları var' derler. Kalktılar tank palet fabrikasını Katar'a sattılar. Hadi çimento fabrikasını sattın yahu bir devlet silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna satar mı? Şimdi bir kararname daha var. Katar ordusuna verdiler, bunu gizliyorlar. Aydın'dan sayın Erdoğan'a rica ediyorum. İmzaladığın ikinci kararnameyi de Resmi Gazete'de yayımla, bu milletin bilmeye hakkı var. O tank palet fabrikası son kuruşuna kadar milletin parasıyla kuruldu. İkinci kararnameyi açıkla, neyi gizliyorsunuz milletten. Bir taraftan terör başımıza bela oldu. Bir taraftan Suriye meselesi var. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, geldiğimiz hale bakın. İşsizlik 8.5 milyona dayandı. Çiftçi, işçi, esnaf halinden memnun değil ve herkes soruyor, 'Memleketin hali ne olacak' diye. Biz asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Biz en zor koşullarda dahi Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlığa çıkarmaya ant içmişiz. Mirası Mustafa Kemal'den aldık. Çıkışı beraber yapacağız. Nasıl yerel seçimlerde İstanbul'da önemli bir çıkış yaptık. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de başkent Ankara'da önemli bir çıkış yaptıysak, önümüze seçimler geldiği zaman aynı çıkışı yapacağız. Sizden sadece bu süreçte düşünmenizi ve anlatmanızı istiyorum, çünkü her birimizin tek tek bu ülkeye çocuklarımıza, torunlarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bu ülkede hepimiz huzur içinde beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bizleriz" dedi.

Konuşmasının sonunda siyasi parti temsilcilerine de teşekkür eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet ittifakından vazgeçme niyetimiz yok" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra belediyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Törenden görüntü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması (CANLI VERİLDİ)

Genel ve detay görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Burhan CEYLAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ AYDIN

==================

Emekli polis memuru eşini sırtından 3 kurşunla vurmuş

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız'ın, tabancayla vurup öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız'a yapılan otopside, sırtından üç kurşunla vurulduğu tespit edildi. Özlem Sarıyıldız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Çiğli'deki Atatürk Mahallesi 8930/1 Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan Sarıyıldız ile boşanma aşamasındaki eşi Özlem Sarıyıldız arasında, oturdukları apartmanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Sarıyıldız, yanındaki tabancayı çıkarıp eşini sırtından 3 kurşunla vurdu. Sarıyıldız ardından aynı silahla kendi göğsüne ateş etti. Çift, kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sarıyıldız çiftinin yaşamlarının yitirdiği belirlendi. Çiftin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Özlem Sarıyıldız'ın, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Kadının, tartışma sırasında önden yürüdüğü ve Erdoğan Sarıyıldız'ın tabancasını çıkarıp, ona arkadan ateş ettiği anlaşıldı. Özlem Sarıyıldız'ın sırtından giren 3 kurşunun göğsünden çıktığı belirlenirken, olay yerinde patlamamış bir de mermi bulundu.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Öldürülen Özlem Sarıyıldız için İzmir'in Buca ilçesindeki Hüdavendigar Ceylan Camisi'nde bugün öğlende cenaze töreni düzenlendi. Sarıyıldız'ın yakınları, tabutun başından ayrılmadı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da cenaze törenine çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından, Özlem Sarıyıldız Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedildi. Eşini vurduktan sonra, aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız'ın cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER

-----------

Cenaze töreninden görüntü

Ölen çiftin fotoğrafı

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

==================

Özhaseki: CHP'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'

AK Parti tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudurö dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı, Bursa'da gerçekleştiriliyor. Yarın da devam edecek toplantının bugünkü oturumunda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yola ilk çıktıklarındaki heyecan ve şevkle devam ettiklerini belirtti.

"18 yaşın heyecanı ve dinamizmi ile ülkemize çok güzel şeyler yaşatacağız, 18 yıllık süre içerisinde merkezi iktidarda destanlar yazdıkö diyen Özhaseki, devrim niteliğinde işler yaptıklarını vurguladı. Geçmiş iktidarlardan çok daha başarılı olduklarına değinen Özhaseki, "Ufak eksiklikler söylenerek, muhalefet edilebilir ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. 2002'de ekonomik olarak Türkiye'de çökmüş bir ortam vardı, o günlerden başlayıp, bugün geldiğimiz noktada kişi başına düşen milli gelir dahil olmak üzere hepsi kat kat arttı. Bu faaliyetleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bütün AK Partili kardeşlerimiz şunu bilsinler ki, 17 yıllık işlerimizde dünyanın en büyük 17'nci ülkesi haline geldik. İtibarlı bir ülkeyiz, süper güçlerin liderleriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eşit şekilde mücadelesini veriyorö diye konuştu.

'CHP'NİN GENEL SİYASETİNİN EKSENİ YALAN'

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın tabiriyle CHP belediyeciliği, çöp, çamur, çukurdur. Çoğunun gözünün hizmette olmadığını çok iyi biliyoruz. Yolsuzluk skandalları konusunda en büyük işler CHP'ye ait. Silinmeyecek yolsuzluk dosyaları CHP'ye aittir. Yalan bunların yine siyaseti oldu. CHP'nin genel siyasetinin ekseni yalandır. En çok yaptıkları iş, algı operasyonudurö şeklinde konuştu.

'PAÇAVRAYI, BAYRAK DİYE ÇEKMELERİNİ SEYREDELİM Mİ?'

Diyarbakır, Mardin ve Van'da belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına da değinen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Üç belediye başkanı görevden alındı. Bu arkadaşlara suçlamalar, silahlı terör örgütüne üye olma ve onlara yardım ve yataklık yapma, suçu ve suçluyu övme, görevini kötüye kullanma. Diyarbakır Belediyesi başkanı için 9, Mardin Belediyesi başkanı için 6, Van Belediye başkanı için 7, ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın 3'er soruşturması devam ediyor. Bir terörist katil, şehirlere geldiğinde cenaze araçlarını seferber ediyorlar, onlar bunu taşıyorlar, böyle salonlarda toplantılar yapıyorlar, PKK'nın illegal marşını hazır ol da söylüyorlar. Cadde ve sokaklarına bu teröristlerin isimlerini vermeye başladılar. Ay yıldızı logoları kaldırmaya başladılar. Bütün bunlar devam ederken, bir kez olsun inkar eden var mı? Yok. Meclis'te dahi 'PKK terör örgütüdür' diyen HDP'li yok. Tükürseler boğarlarmış bizi, bu kadar da adileşiyorlar. Paçavrayı bayrak diye çekmelerini seyredelim mi? Elbette seyretmeyeceğiz. Kanun hükmü belli, bütün millet görüyor bunları.ö

'BU BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI EKOL OLMUŞTUR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, toplantının Bursa'da yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi. "Şehrimize hizmet etmek bizim için büyük bir onurö diyen Başkan Aktaş, "Aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Sorumluluğumuzun elbet farkındayız çünkü biz belediyecilikte marka haline gelmiş bir yolun yolcularıyız. Bu belediyecilik anlayışı herkes için bir ekol olmuştur. Bizim anlayışımız şehre hükmeden değil şehre hizmet eden anlayıştır. Bir insanın davası varsa sevdası da vardır, sevdası olan insan da kolay kolay vazgeçmez. Şehirlerimize bağlılığımız böyle bir sevdadır. Belediyecilik bazılarının nazarında makam aracı olabilir ama bizim nezdimizde şehre olan aşktır, heyecandırö dedi.

'SÖZLERİNİN TAM AKSİNE HAREKET EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI YOK'

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, "Allah'a hamdolsun ki bizim partimizde, çocuklarını örgütün elinden almaya çalışan annelere destek olmak yerine, terör bağlantıları yüzünden devletin görevden aldığı belediye başkanlarına destek veren, vatandaşları belediye ihmali yüzünden su baskınlarıyla mücadele edip, gözyaşı dökerken Bodrum'da yatlarda görüntü verip 'Bana tatil de yakışıyor' diyebilen, seçimden önce 'Hiçbir emekçiyi işinden etmeyeceğiz', 'Zam yapmayacağız', 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' deyip, seçildikleri andan itibaren bu sözlerinin tam aksine hareket eden belediye başkanları yok. Çok şükür ki, birlik beraberlik içerisinde halka hizmeti Hakk'a hizmet gören, şehirlerimiz için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan AK kadrolarımız, belediye başkanlarımız varö diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Toplantıdan detaylar

-Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseski konuşması

-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın konuşması

-AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın selamlama konuşması

Süre: 11.02 Boyut: 1.20GB

Haber: Gürkan DURAL - -Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

======================

Bodrum'da o projeyi bakanlık yıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaatı durdurulan The Bo Viera projesinin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımının, inşaat şirketinin araçlarının yetersiz olduğunu belirtmesi üzerine bakanlık ekiplerince gerçekleştirileceği belirtildi.

Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı. Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklarının bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera projesinin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararının hemen ardından belediye ekipleri, 4 gün sonra, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki The Bo Viera projesinin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti. Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı. Ancak düne kadar süren çalışmaya son verildi. Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Bunun üzerine 9 Eylül Pazartesi günü, bakanlık ekiplerince yıkımın gerçekleştirileceği belirtildi.

İMAR DAVASI DANIŞTAY'DA

Ankara Ticaret Odası eski Başkanı Salih Bezci'ye ait şirketin (Besa) 365 villa ve 80 odalı otelden oluşan The Bo Viera projesi, Bodrum'un Göltürkbükü ile Gündoğan mahalleleri sınırında inşa ediliyordu. Bodrum Belediyesi'nin ruhsat verdiği projenin yapımına, 2016 yılının Şubat ayında başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için Muğla 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkemece, 2018'in Temmuz ayında alınan kararla plan değişikliğinde kamu yararı olmadığı gerekçesiyle yürütme durduruldu. Şirket tarafından da karara itiraz ederek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü İdari Dava Dairesi'ne başvuruldu. Üst mahkemece, alınan kararın ve davanın, süre aşım nedeniyle kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi avukatları, mahkemenin aldığı kararın temyizi için Danıştay'a başvurdu. Davanın Danıştay aşaması, henüz sonuçlanmadı.

Haber: Cavit AKGÜN/BODRUM (Muğla), -