Dha yurt bülteni-9

Fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, 6 Ekim 2017'den beri haber alınamayan Fatma Uyanık'ı (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Varlı (47) ve oğlu Vahap'ın (24) yargılanmasına başlandı. Baba ve oğul, duruşmadaki savunmalarında, Fatma Uyanık'ı olay günü görmediklerini öne sürdü.

Sarıveliler ilçesinde yaşayan Fatma Uyanık, 5 Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide Uyanık ile evden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Gece buradaki bağ evinde kalan anne- kız, sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Zahide Uyanık, ilçe merkezine döndü. Fatma Uyanık havanın kararmasına rağmen eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı. Sonuç alamayan aile, jandarma ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, bağ evinin bulunduğu bölgede uzun süre arama yaptı; ancak Fatma Uyanık'a ait ize rastlamadı. Ekipler, bir süre sonra çalışmaları sonlandırdı. Ailenin başvurusu üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla geçen yıl ilçede bulunan Çevlik Göleti'nde tekrar arama başlatıldı. Karaman AFAD ekipleri ve Mersin'den gelen su altı polisi tarafından yapılan aramalarda da Fatma Uyanık'ın izine rastlanılmadı.

BABA- OĞUL TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığınca bu yıl Nisan ayında Fatma Uyanık'ın bulunması için yeniden çalışma başlatıldı. Fatma Uyanık'ın kaybolduğu dönemlerde bağ evininin bulunduğu bölgedeki baraj inşaatında çalışan Vahap Varlı, babası Mehmet Varlı, annesi ve kardeşi ile arkadaşı şüphe üzerine gözaltına alındı. Vahap Varlı'nın, Fatma Uyanık'ın bulunması için televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı da belirtildi. Fatma Uyanık'ın öldürülüp, toprağa gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine Tepeardı mevkisinde iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Genç kadına ait ize rastlanılmayınca kazı çalışması durduruldu. Vahap Varlı ile babası Mehmet Varlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından 'kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan iddianame hazırladı. İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından baba ve oğulunun yargılanmasına başlandı. Cuma günü görülen dava, yaklaşık 16 saat sürdü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklardan Mehmet Varlı, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Olay günü baraj inşaatına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Killik mevkiindeki tarlasına gittiğini belirten Mehmet Varlı, sulama aparatı arızalandığı için tarlasını sulayamadan kendisine ait motosikletle ilçe merkezine döndüğünü söyledi. Karşılaştığı M.I. adlı arkadaşıyla araçla Turcalar mevkisindeki meyve bahçesine gidip, burada alkol aldıklarını anlatan Varlı, akşam saatlerinde evine döndüğünü, yemek yedikten sonra aynı arkadaşıyla göl mevkisinde yeniden içki içtiklerini ve eve döndüğünde sarhoş olduğunu belirtti. Mahkeme heyetinin daha önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Varlı, o sırada aile bireyleri de gözaltında olduğu için baskı yüzünden sağlıklı ifade veremediğini öne sürdü.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Vahap Varlı da suçlamaları kabul etmeyerek, Fatma Uyanık'ı olaydan önce ismen değil simaen, daha önce inşaat şantiyesine ait araca birlikte binmeleri dolayısıyla tanıdıklarını söyledi. Olay günü çalıştığı iş yerine ait araçla şantiye ve ilçe merkezine birkaç kez gidip, geldiğini anlatan Varlı, araçla geri manevra yaparken, başka araca çarptığını, kaza yerinde araç sahibi olmadığı için ayrıldığını sonra şantiyeye gidip, kaza yerine döndüğünü belirtti. Ayaklarındaki çamurun ise şantiyede çalışırken olduğunu öne süren Varlı, olay günü Uyanık ile karşılaşmadığını iddia etti. Şantiyeden ilçeye dönerken, babasına ait Turcalar mevkisindeki bahçeye elma yemek için uğradığını belirten Varlı, telefon çekmediği içinde Killikli mevkisine gidip, internetten maaşının hesabına yatıp, yatmadığına baktığını söyleyerek, o gün neler yaptığını anlattı. Varlı, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin, anlattıklarının önceki ifadeleriyle çelişki olduğunu söylemesi üzerine Vahap Varlı, o tarihlerde detayı sorulmadığı için bazı eksiklerin olabileceğini savundu.

Fatma Uyanık'ın birlikte bahçeye gittiği annesi Zahide Uyanık da duruşmada olay günü yaşananları anlattı. Duruşmada Fatma Uyanık'ın kardeşleri de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



Görüntü Dökümü

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Baba ve oğlunun adliyeye getirilmesi

Adliye binası dışından detay

kayıp Fatma'nın fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))

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Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi 6'ncı gününde (2)



HDP'DEN ÇIKAN KİŞİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ederken HDP il binasından çıkan kişi, ailelere dönüp, "Satılmışlar" diye bağırınca gerginlik yaşandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Gaziantep'ten gelip vatani görevini yapmak amacıyla usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğulları Müslüm (24) için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş arasındaki tartışma, gerginliği tırmandırdı. Polisin müdahale etmesiyle laf atıp hakaret eden kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Gözaltı

Ailelerden Şevket Altıntaş'ın tepkisi

Ailelerin tepkileri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Başkan Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak, "Ürününüzü parayı almadan vermeyin" dedi.

İlçede üzüm hasadı devam ederken Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, üreticilere yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu. Köse, üzümün çok zor şartlarda ve emek vererek, yüksek maliyette yetiştirildiğini hatırlatarak, "Ürünü satarken karşıdaki alıcıyı tanımıyor ve güvensizlik duyuyorsanız, parasını almadan ürünlerinizi vermeyin" dedi.

Her hasat döneminde en az birkaç üreticinin dolandırıldığına dikkat çeken Başkan Köse, "İlçemizde geçtiğimiz günlerde başlayan sofralık üzüm hasadı devam ederken, kuru üzüm yapımına da başlandı. Çiftçilerimiz girdi maliyetlerinin yüksek olmasının yanında ürünü büyük emeklerle yetiştiriyor. Hasat zamanı geldiğinde ürününüzü bir an önce elimde çıksın hırsıyla kim olduğu belirsiz kişilere ve kendilerini tüccar diye adlandıranlara satmayın. Sizden ürün isteyen kişi ve firmalara ürün vermeden önce odamıza başvurmaları halinde söz konusu kişilerin araştırmasını biz yapıyoruz, Biz de Türkiye genelinde bu firmaları odalarımız aracılığıyla araştırır, kendilerine elde edilen bilgileri paylaşırızö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üzüm hasadı

Üzüm kasalarının taşınması

Üzüm yüklü TIR'ın geçişi

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röp

Üretici Murat Dursun ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Evlilik hazırlığındaki fabrika işçisi intihar etti

Kayseri'de evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Mehmet B., evlendikten sonra oturmak için kiraladığı evin mutfağında bulunan doğalgaz borusuna kendisini asarak yaşamına son verdi.

Acı olay, sabah saatlerinde Talas İlçesi'ne bağlı Mehmet Timuçin Caddesi'ndeki 15 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Mehmet B., gece saatlerinde telefonda nişanlısı R.B. ile tartıştı. Sabah düğün hazırlığı için kiraladığı eve giden ve mobilya fabrikasında işçi olan Mehmet B., nişanlısına attığı mesajın ardından kiraladığı evin mutfak kısmında bulunan doğalgaz borusuna kendisini astı. Nişanlısının eve gelip durumu polise bildirmesinin ardından, polis evde Mehmet B.'nin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Mehmet B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet B.'nin nişanlısı R.B. ise olay yerinde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden genel görüntü

Polis ekiplerinin çalışması

İntihar eden genci cenazesinin cenaze arabasına konulması

Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Halk otobüsünün motoru yandı

Düzce'de, içinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın söndürülemeyince durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde, Kalıcı Konutlar Kervan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden Dursun Usoğlu'nun kullandığı 81 DP 753 plakalı özel halk otobüsünün motoru bir anda alev aldı. Usoğlu içinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekti. Bu sırada otobüsten duman çıktığını görenler, yangın söndürme tüpleri ile araca müdahale etti. Çevredekilerin müdahalesine rağmen yangın sönmeyince, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerinin ilerisindeki kavşaktan dönen ve bu sırada yangına bakan sürücülerin kullandığı iki otomobil çarpıştı. Kazaya olay yerinde bekleyen sağlık ve polis ekipleri müdahale ederken, kazada yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangını görerek duran ve müdahale etmeye çalışan vatandaşların görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Yangının büyümesi ve alevlerin görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görüntüsü

Yaşanan maddi hasarlı kazanın görüntüsü

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü detaylar

Dosya adı dzcotobüsyangını

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,