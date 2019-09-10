Dha yurt bülteni - 9

Bayramı ülkesinde geçiren 37 bin Suriyeli, Türkiye'ye döndü

Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Şu ana kadar 37 bin Suriyelinin döndüğü öğrenildi.

Ramazan Bayramı için 17-31 Mayıs ile Kurban Bayramı için 22 Temmuz-9 Ağustos'ta Kilis Valiliği'nin izniyle ülkelerine giden 60 bini aşkın Suriyelinin dönüşleri devam ediyor. Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı'na işlemlerini yaptıran Suriyeliler, daha sonra Öncüpınar Sınır Kapısı'na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyor.

Ramazan ve Kurban bayramlarında ülkelerine giden Suriyelilerden, şu ana kadar 37 bininin Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Suriyelilerin dönüşünün, 31 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

Otobüsten inen Suriyeliler

Kuyruğa giren Suriyeliler

Yapılan röportaj

Suriyelilerin görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

==================

'Uyuşturucu kullandım' diyerek arkadaşını çağırdı, çatıdan atladı

Antalya'da, üniversite öğrencisi B.B. (19), "Uyuşturucu kullandım, bana yardım et" diye çağırdığı arkadaşının yanından kaçarak, rastgele girdiği 3 katlı binanın çatısından atladı. Bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düşen B.B., ağır yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evinden çıkan üniversite öğrencisi B.B., arkadaşı K.B.'yi arayarak, "Uyuşturucu kullandım bana yardım et. Çabuk yanıma gel, sana ihtiyacım var, yanımda ol" diyerek, telefonu kapattı. B.B., yanına gelen arkadaşıyla kısa süre sohbet ettikten sonra koşarak, kaçmaya başladı. K.B. de gözden kaybolan arkadaşını aramaya başladı, ancak sonuç alamadı.

KAPILARI YUMRUKLADI

B.B., aynı mahalledeki 1207 Sokak'taki 3 katlı binanın önüne geldi. Zillere basan genç, kapının açılmasıyla binaya girdi. Tek tek daire kapılarını da yumruklayan B.B., 2'nci kattaki dairede oturan kadının kapıyı açması üzerine, "Abla uyuşturucu kullandım" dedi. Korkan kadın, kapıyı B.B.'nin üzerine kapatarak, durumu polise bildirdi.

ÇATIDAN ATLADI

B.B. daha sonra binanın çatısına çıktı. Çatıdan atlayan genç, bahçe duvarındaki demir çitin üzerine düştü. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bina sakinleri, kan içinde yatan B.B.'yi buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.B., ambulansla özel hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki B.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

ARKADAŞI OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİ

Polis olay yerinde inceleme yaparken arkadaşını aramaya devam eden K.B., kalabalığı fark etti. Evin önüne geldiğinde hastaneye kaldırılan kişinin arkadaşı olduğunu öğrenen K.B., büyük şok yaşadı. K.B. ve bina sakinlerinin ifadesine başvuran polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

Olay yerinden görüntüler

Polislerden detaylar

Berkhan B.'nin atladığı yerden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

===================

TMO çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı

Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımına bugün itibari ile başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen 2 Eylül'de İzmir Ticaret Borsası'ndaki kuru üzüm ve incir ilk alım törenindeki konuşmasında, "Kuru üzüm fiyatları 10 liranın altına düşerse müdahale ederiz" açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli'nin bu açıklamasının ardından, fiyatların düşmesini engellemek için kuru üzümün (No: 9 kalite) TMO tarafından kilogram başına 10 liradan satın alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda harekete geçen TMO tarafından, çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlanması için harekete geçildi. Bugün itibari ile TMO tarafından Manisa ile ilçeleri Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Sarıgöl ve Saruhanlı'da çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlandı. İzmir ve Salihli Ticaret Borsalarında da üreticilerden alım gerçekleştirileceği bildirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı ve kuruma teslim edildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde de bedellerinin de banka hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Randevulu sistemle, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü gerçekleştirilecek alımlarda, üreticiden boşaltma ücreti talep edilmeyeceği ve ürün teslimatlarının sadece ürün sahipleri tarafından yapılabileceği duyuruldu. Randevuların TMO'nun internet sitesinin yanı sıra TMO İzmir Şube Müdürlüğü ve TMO Manisa Ajans Amirliği'nden alınabileceği de kaydedildi. Üreticilerden, anlaşmalı bankalardan alınacak banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri de istendi. TMO tarafından açıklanan anlaşmalı bankalar şöyle, "Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, İş Bankası, Şekerbank, Denizbank, TEB, Albaraka Türk."

'ÜRETİCİ UYGULAMADAN MEMNUN'

Öte yandan, TMO'nun 2019 dönemi çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları, bandırılmış üzümde 10 numara tipi ürünler için kilogram başına 10.5 lira, 9 numara tipi ürünler için 10 lira, 8 numara tipi ürünler için 9.5 lira ve 7 numara tipi ürünler için 8.5 lira olacak.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticilerin uygulamadan memnun olduğunu belirtip, "TMO, Alaşehir'de Killik Mahallesi'nde kiralamış olduğu depolarda alımlara başladı. Ödemeler 20 gün içerisinde üreticinin hesabına yatırılacak. Önümüzdeki yıllarda TMO'nun daha erken fiyat açıklaması ve daha erken alımlar başlatması üreticiler için daha iyi olacaktır" dedi.

Üzüm üreticisi Mehmet Bircan, kuru üzümün TMO'ya teslim etmek için önceden randevu alıp, saat 05.00'te gelerek ikinci sırada yer aldığını belirtip, "Tüccarda 9 numara üzüm 8.5 kuruş, burada 10 TL. İyi fiyat, memnunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Üzüm alımından görüntü

-Üreticilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

=====================

Sokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetinde

Yeşilin, mavinin tarihle buluştuğu ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Van Gölü kıyısındaki Ağin koyu, bu kez de sokakta çalışan çocukları ağırladı. Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün tespit ettiği 26 çocuk, Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerinin rehberliğinde Ağin'de kamp kurup, unutulmaz 2 gün yaşadı.

Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, çalıştırılan veya çalışmak zorunda kalan bir grup çocuk için bir gezi programı hazırladı. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Cahit Eldemir ve 8 personeli, Vadi Doğa Spor Kulübü'nün 8 üyesi ile 4 gönüllü, 26 çocukla birlikte Edremit İskelesi'nden teknelere binerek 4 saat süren tekne yolculuğunun ardından Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında bulunan ve Van'ın saklı cenneti olarak bilinen Ağin'e geldi. Programın ilk günü kampın kurulması ile başladı. Burada çadır kurmayı öğrenen çocuklar daha sonra Vadi Doğa Spor Kulübü üyelerinden yürüyüş, yön bulma, su bulma, doğada yaşam, kamp yaşamı, özel ihtiyaç bilinci ve çevre temizliği konularında eğitim aldı. Güne sabah sporu yaparak başlayan çocuklar, akşamları ise kamp ateşi yakmadan önce akşam sporu yaptı.

Yaşları 12-14 arasında değişen çocuklar, hayatları boyunca unutamayacakları 2 gün yaşadıklarını belirtirken, Van Valiliği Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, Vadi Spor Kulübü üyelerine ve gönüllülere teşekkür ettiler.

Görüntü Dökümü

------------

-Çocukların tekne ile yolculuğu

-Çocukların doğada yürümesi

-Çocukların kamp yapılacak alanda zaman geçirmesi

-Çocukların Van Gölü ile ilgili mesajları

HABER: Gülay KUYUCU/VAN,

=================

Kan bağışı yapan vatandaşlara kitap dağıtıldı

Hatay'da Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kızılay Hatay şubesinin birlikte düzenlediği etkinlikte kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.

Antakya'daki kan alma merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Hataylılar yoğun ilgi gösterdi. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Betül Altun, kan bağışının insan bedenini koruduğunu söyledi.

Altun, "Dünyaca bilinen tanımı ile sağlıklı olmak insanın ruhsal ve fiziksel yönden iyi olma halidir. Bu kapsamda burada bir etkinliğimiz var. Kan bağışı etkinliğimiz. Herkesi sağlıklı bir hizmet olan kan bağışına yönlendirmeye çalışıyoruz. Kan bağışı insanın kendi bedenini de koruyacak; hipertansiyon, kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyacak. Bu sebeple insanları kan bağışına teşvik etmek istedik. Kan bağışı yapan vatandaşlara da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kitap hediye edilecek" dedi. Daha sonra kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Antakya kan alma biriminden genel görüntü

-Kan bağışı formu dolduran vatandaşlar

-Antakya İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Betül Altun ile röportaj

-Kan veren vatandaşlardan detay görüntüler

-Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile röportaj

-Kan bağışı yapan vatandaşlara kitap hediye edilmesi

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

==================

İslahiye'de elma hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bin 600 metre rakımlı Huzurlu Yaylası'nda yetiştirilen Golden Rainders cinsi elma hasadı başladı.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Huzurlu Yaylası'nda 650 dekarda ilçe genelinde de bin 105 dekarda yetiştirilen kendisine has tadı, rengi ve aroması ile yetiştirilen elma hasadı başladı. Bu yıl 2 bin 210 ton rekoltenin beklendiği elmanın kilosu ise 1,5 liradan alıcı buluyor.

Huzurlu yaylasında 19 yıldır elma yetiştiriciliği yapan Servet Günay, "Huzurlu Yaylamızda 3 ile 4 bin arasında elma ağacımız var. Buz gibi suyu ve hava iklimi nedeniyle güzel ve kaliteli elma üretiyoruz. Üretici olarak bizlerin en büyük sıkıntısı pazar bulamamaktır. Elmamızın kalitesinin sırrı ise su ve havadır. Elmalarımızı sadece kurtlanmasın diye bir tek ilaç atarız, başkada ilaç kullanmadığımız için tamamen doğaldır ödedi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ise, ö650 dekarı Huzurlu yaylamızda olmak üzere ilçemizde yaklaşık bin 105 dekar alanda 'Golden Rainders' cinsi elma yetiştiriliyor. Doğal yetiştirilen elmada 2 bin 210 ton rekolte beklenmektedir. Dekar başına 2 ton verim alan üretici rekolteye sevinirken, pazar sıkıntısı nedeniyle zor günler yaşıyor ödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Huzurlu yaylası

Elma hasatı

Kasaların taşınması

Servet Günay ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 250 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



