Dha yurt bülteni - 9

Trakya için fırtına uyarısı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde belediye hoparlörlerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde, kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Malkara Belediyesi tarafından, kuzey ve kuzey doğu yönlerinden kuvvetli ve şiddetli olarak gelmesi tahmin edilen fırtına şeklindeki şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent genelinde bulunan hoparlörlerden kısa süreli aralıklarla dikkatli olunması yönünde uyarı anonsları yapıldı.

'ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANABİLİR'

Belediyeden yapıyan anonslarda, "Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne için kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve şiddetli olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmekte muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması halkımıza duyurulur" denildi

Görüntü Dökümü

-----------

Sokaktan detay

Uyarı anonsu

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

===================

Servis verilmeyince, mahalledeki 150 öğrenci okula başlayamadı

Şanlıurfa'da 20 yıldır taşımalı sistem yapılan mahalleye bu yıl servis tahsis edilmedi. Servis olmadığı için okula gidemeyen 150 öğrenci ve velileri "Okumak ve servis istiyoruz" sloganları atarak eylem yaptı.

Haliliye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan 150 ilk ve ortaokul öğrencisi, okul servisi gelmediği için bu yıl eğitim-öğretime başlayamadı. Her sabah servisinin geleceği umuduyla yola çıkan öğrenciler saatlerce bekledikten sonra evlerine geri döndü. Yaşanan duruma tepki gösteren veliler, okullarına gidemeyen öğrencilerin ilerleyen günlerde devamsızlık sorunu ile karşılaşmalarından endişe duyduklarını ve kendilerine servis tahsis edilmemesi durumunda çocuklarını okulla gönderemeyeceklerini ifade ederek öğrencilerle beraber eylem yaptı

'OTOBÜS YA DA ÖZEL SERVİSLE GİTSİN'

Temel eğitimin hem anayasal bir hak hem de zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Akpınar Mahalle Muhtarı Ali Ay, "Bizim 200 hanelik mahallemizde 20 yıldır çocuklarımız taşımalı sistemle yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan okullara götürülüyordu. Ancak bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mahallemizin Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerinde olması sebebiyle öğrencilerin belediye otobüsleri veya özel servislerle okula götürülmesi yönünde karar alındı. Bu durum bizlerde şok etkisi yarattı. Bizim servis tutacak maddi durumumuz yok. Öğrenciler belediye otobüsleriyle gitmesi durumunda iki araç değiştirmesi gerekiyor. Yaya olarak gitmeye kalkarsa DSİ ait sulama kanalı, yoğun trafiğin bulunduğu bu yolu geçmesi gerekiyor. Yollarda 4 ayrı tehlikeli nokta var onları geçmesi gerekiyor. Durum böyle olunca biz de çocukları okula gönderemedik. Yaşadığımız bu sorunla ilgili kurumlara servis talebimizi bildirmemize rağmen kimse bizimle ilgilenmediö dedi.

'4 ÇOCUĞUN SERVİS ÜCRETİ 600 LİRA'

Akpınar Mahallesi'nde bulunan 150 öğrencinin servis gelmediği için kendisinin ise 4 çocuğunun okula gidemediğini belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Ay ise, "1998 yılından beridir bizim burada yaşayan çocuklarımız okullarına taşımalı eğitim sistemiyle götürülüyordu. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Benim okula giden 4 çocuğum var. Bunların aylık servis masrafı 600 lira ediyor. Benim bunu ödeyecek gücüm yok. Çocuklarım her sabah saatlerce yolda servis bekliyor. Tek isteğimiz çocuklarımızın okuma hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.ö

Servis yokluğu nedeniyle çocuğunu okula gönderemediği için her gün ağladığını dile getiren anne Meryem Ay da, "Pazartesi okullar açıldı. Servis gelmediği için çocuklarımız halen okula gidemiyor. Çocukların daha mağdur olmamaları için bu sorunun yetkililer tarafından çözülmesini istiyoruz. Onları kendi imkanımızla okula gönderecek gücümüz yok. Yaya gitmeye kalkışınca trafik, su kanalı, uyuşturucu kullananların güzergahından geçmeleri gerekiyor. Servislerin bir an önce gelmesini istiyoruzö dedi.

'OKULUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istediğini dile getiren 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Ay, "Okul açıldı ama servis gelmediği için okula gidemiyorum. Okulu seviyorum, derslerimden geri kalmak istemiyorum. 3 aydır okul tatildi. Arkadaşlarımı ve okulumu çok özledim. Okuluma ve arkadaşlarıma kavuşmak istiyorumö diye konuştu.

Yaşanan servis mağduriyetinin giderilmesini isteyen Akpınar Mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte "Okumak ve servis istiyoruz" sloganlarını atarak alkışlar eşliğinde yürüdü.

TAŞIMALI EĞİTİM MEVZUATINA AYKIRI

Öte yandan Akpınar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sisteminin kaldırılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konudan haberdar olduklarını ancak bu yıl gerçekleştirilen müfettiş denetiminde söz konusu bölgenin il ve ilçe sınırları içinde bulunması nedeniyle taşımalı sistem mevzuatına uygun olmadığı için bu kararın alındığını bildirdi. Akpınar Mahallesi güzergahında şehir içi halk otobüslerinin geçtiğini belirten yetkililer, söz konusu kırsal bölgelerdeki alanlarda taşıma sisteminin sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Okulla gitmeyen öğrenciler

Slogan atıp yürüyüş düzenleyen çocuklar

Yaşanan sorunu anlatan veli ve muhtar

Tehlikeli yoldan geçen çocuklar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 873MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

==================

61 yıldır dokuduğu halıları ilmek ilmek işliyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Zühre Odabaşı (68), 61 yıldır dokuduğu halıları ilmek ilmek işliyor. Çeşitli motiflerden halılar yapan Odabaşı, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Güllüce Mahallesi'nde oturan Zühre Odabaşı, babasının isteği ile 7 yaşında halı dokumaya başladı. Evinin önünde halı tezgahında ilmek ilmek halı dokuyan Odabaşı, işlediği halıların satışını gerçekleştirdi. Evlendikten sonra da işe devam eden Odabaşı, eşi Aslan Odabaşı'nın desteği ile mesleğini 61 yıldır sürdürüyor. Çeşitli motiflerden halılar yapan Odabaşı, işlediği halıları iç ve dış piyasaya göndererek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

'GEÇİMİMİZİ HALI DOKUYARAK SAĞLARIZ'

Odabaşı, babasının isteği ile bu başladığını söyleyerek, "Beni okula yollamadı. Okumuşluğum yok. 7 yaşında başladım, 61 yıldır bu halıları dokuyorum. Mahallemizde gelinler veya kız çocukları bu işi yapar. Biz geçimimizi halı dokuyarak sağlarız. Bir halıyı 1 ayda dokuyoruz. Önceden 4 kişiyle dokurduk. Şimdi 3 kişiyle dokuyoruz. Biz dokuyoruz ve halıcılara satıyoruz. 1 halı dokuduğumuzda kişi başı 500 TL kazanıyoruz. Geçmiş zamanlarda çok ucuza çalışırdık. Şimdi iyi kazanıyoruz. Halılarımız el dokumalı ve kalitelidir" dedi.

'EVİMİZİN GEÇİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN HALI DOKUYORUZ'

Bünyan halısı yaparak aile ekonomisine katkıda bulunan 3 çocuk annesi İlknur Ejder ise, "30 senedir halı dokumacılığı işi yapıyorum. Ben bildiğim için halı dokumacılığı kolay geliyor. Yaz, kış fark etmeden bu işi yapıyoruz. 3 kişi dokursak bir halı 25 günde bitiyor. Tek yastık olarak dokursam 15 günde kesimini yaparım. Kış zamanlarında küçük halı dokurken, yazları da büyük halı dokumacılığı yapıyoruz. Eşim inşaat işçisi, evimizin geçimini sağlamak için halı dokuyoruz. Ben eşime de destek oluyorum. Verilen modele göre halımızı dokuyoruz. Halıcılara satıyoruz. Onlarda turistlere ve sipariş verenlere bu ürünleri gönderiyor. Bir halıdan 500 TL kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Zühre Odabaşı ile röportaj

-İlknur Ejder ile röportaj

-Zühre Odabaşı'nın halı dokuması

-Kadınların halı dokuması

-Genel detay

Süre: 668 MB

Haber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

==================

Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenirken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Camiatik Mahallesi Doğanca Çeşme Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanının en üst katında Ayşe Ç.'ye (48) ait dairede meydana geldi.İddiaya göre, elektrik kablosundan meydana gelen yangında alevler bir anda büyüyerek evi sardı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark edenlerin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında ikinci katta oturan ve hafif şekilde dumandan etkilenen E.T. (86) olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. E.T., durumunun iyi olduğu öğrenilirken ev kullanılmaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

------------

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Yangına müdahalesi

Yangından detay

Farklı açılardan detay

Vatandaş ile röp.

Kalabalıktan detay

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

==================

Yüzme kursu ile epilepsiyi yendi

Mersin'de halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastası ve aynı zamanda zihinsel engeli bulunan 21 yaşındaki Mahmut Mert Çakmak, katıldığı yüzme kursu sayesinde artık epilepsi nöbetleri geçirmiyor.

3 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yüzme kurslarına katılan zihinsel engeli Mahmut Mert Çakmak, bu sayede epilepsi nöbetleri geçirmeyerek rahatsızlığını yendi. Engelliler ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği yüzme kursuna katılan Mert'in ailesi, doktorunun yıllar önce onda bulunan epilepsi ataklarının yüzmek, güneş ve sıcakla azabileceğini söylemesi üzerine oğlunu düzenli olarak kursa getiren anne Nesrin Çakmak, "Bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Mert burada yüzmeye geliyor. Bizim buraya gelme sebebimiz Mert'in epilepsi hastalığı, yani halk diliyle sara hastalığı. Onu durdurmak amacıyla geldik buraya. Beyinde oluşan epilepsi dalgalarını durdurmak amaçlı, doktorumuz bize, yüzme ve denizi tavsiye etti. Çok şükür oğlum 10 yıldır yüzme kursu görüyor, 3 yıldır bilfiil buraya geliyoruz ve epilepsi nöbetlerimiz durdu çok şükür. Büyükşehir Belediye Başkanımız'ın bize verdiği bütün etkinliklerden faydalanarak, çocuğumu sosyalleştirmeye çalışıyorum. Mert, buraya gelirken mutlu oluyor. Çünkü buradaki öğretmenler ayrı, çocuğumun suyu sevmesi ayrı, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki hocalarının Mert'i motive etmesi ayrı bir mutluluk getiriyor oğluma. Çok şükür burada mutlu oluyor oğlum" dedi.

Epilepsi hastalığını nasıl yendiğini ve yüzmeyi ne kadar çok sevdiğini anlatan Mert Çakmak da, "Ben her zaman havuza geliyorum. Eğleniyorum ve çok güzel geçiyor. Sağlığım artık çok iyi. Artık hasta olmuyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce de yüzmeyi biliyordum ama burada geliştirdim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yüzme antrenörü Serhat Taşman ise Mert'in başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Mert bize rahatsızlığından dolayı geldiğinde suya girerken ilk başta biraz tedirginliği oluyordu. Annesi Nesrin Hanım tam destek verdi. Sağ olsun hiç yanından ayrılmadı. Biz Mert'e sadece desteğimizi verdik. Mert, zaten geldiğinde de başarılıydı. Böyle devam ederek, rahatsızlığından kurtulmuş oldu. Kursta arkadaşları ile iletişimi de çok iyi. Hatta yarışmalar yaptık, madalya aldı, birinci oldu. Buraya severek geliyor. Hiç aksatmadı, aksattığını görmedim. Öğrencilik hayatında çok başarı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------

-Mert Çakmak antrenör eşliğinde havuza gelirken

-Çakmak havuza girerken

-Çakmak, yüzerken

-Mert Çakmak'ın yüzmesinden genel ve detay

-Havuzdan genel ve detay

-Anne Nesrin Çakmak ile röp

-Mert Çakmak ile röp

-Yüzme antrenörü Serhat Taşman ile röp

(BOYUT: 560 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

=====================

Herkes, kalpli gölün pembeleşmesini bekliyor

Yılın sadece birkaç günü pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki gölün bu yıl da pembe rengini almasına kısa bir zaman kaldığı düşünülüyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan Köyü'nde bulunan göl şu anda kahverenginde bulunurken çevredekiler heyecanla bu yıl da pembe rengine dönüşmesini bekliyor.

Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, Türkiye'deki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Kalp şeklindeki göl, pembeye büründüğü anlarda ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Ancak göl, yılın sadece birkaç günü pembe rengi alıyor. Başta gezginler olmak üzere birçok kişi, kalp şeklindeki gölün pembe renge dönüşeceği günü merakla bekliyor.

Sosyal medyada bugünlerde paylaşılan ve gölü pembe gösteren fotoğrafları görerek gidenler ise hüsrana uğruyor. Çünkü gölün suyu şu anda kahverengi.

Uzmanlar, kalp şeklindeki gölde suyun pembeye dönüşmesini, tuz ve sıcaklık oranının artışına bağlı olarak bakteri üremesine bağlıyor.

Görüntü Dökümü

----------

Kalpli gölün drone ile çekilmiş görüntüsü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

===================

Sivas'ta, 730 sözleşmeli er yemin etti

SİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan 33'üncü dönem sözleşmeli erler, düzenlenen törenle yemin etti.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda eğitimlerini tamamlayan 33'üncü dönem 730 sözleşmeli er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askerler ve sözleşmeli erlerin aileleri katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sözleşmeli erler tek grup halinde yemin etti. Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan sözleşmeli erlere Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından başarı belgeleri ve hediyeleri verildi.

Törende konuşan 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, "Bu törene, şanlı al bayrağımız, Çanakkale, Kurtuluş, Kore ve Kıbrıs savaşlarında, terörle mücadele harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz, bugün ülkemizde özgürce yaşama hakkını bize bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir" dedi.

Tören geçişinin ardından askerler, töreni izlemeye gelen yakınlarına sarılarak hasret giderdi. Askerlerin aileleriyle buluşmasında duygusal anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

--------

-Tören alanından görüntüler

-Hediyelerin verilmesi

-Yemin edilmesi

-Konuşma

-Ailelerle hasret giderme

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,