Dha yurt bülteni- 9

Akyazı'da balık ölümleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi'ne bir borudan dökülen atık su, balık ölümlerine neden oldu.

Akyazı'dan geçen Mudurnu Deresi'nde bugün balık ölümleri yaşandı. Dereye bir borudan atık suyun döküldüğü alanda, yüzlerce balık telef oldu. Bölge sakinleri, kıyıya ve su üstüne vuran balıkları imha etmek üzere toplayıp, yetkililere haber verdi.

Bölgede yaşayanlar, daha önce de derede balık ölümlerinin yaşandığını, bu kez kanalizasyon borusundan gelen atık su nedeniyle balıkların telef olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Görüntü dokümanı

-Dereye atık dökülen alan

-Deredeki ölü balıklar

-Dereden çıkarılan ölü balıklar

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),

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Feyzioğlu: Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa söyleyecek başka sözümüz olur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ardahan Barosu'nda yapılan ilk genel kurulda konuştu. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini hazırladıklarını belirten Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız" dedi.

Ardahan'da yeni kurulan baro için avukatlar olağan genel kurula gitti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen Avukat Osman Nuri Yıldız ile Avukat Murat Yolcu başkanlık için aday oldu. Ardahan Barosu'nun ilk genel kuruluna Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, komşu illerin Baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Genel kurulda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği olarak biz tüm barolarımızı sardık sarmaladık, kucakladık. Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal yardım fonunda haftada avukatlarımız için harcadığımız yardım miktarı tam 1 milyon Türk Lirasıdır. Bir kuruş devletimizden kaynak almadan tamamen avukatlarımızın kendi ürettiği kaynaktır. Her kuruşu meslektaşlarımızın hizmetine ve emrine gitmektedir bu kaynağın. Sağlık yardımı yapıyoruz, meslektaşlarımız 160 hastanede, 6 yıldır 60'a yakın ilde yatarak bir imza atıp tedavilerini görmektedir. Bunu büyüklerimizin bize kazandırdığı pul sistemi ile yapmaktayız. Bizim katkımız puldan gelen paranın faizden faiz kazanması yerine meslektaşın cebine gitmesini sağlamak olmuştur. Şükür olsun alnımız açıktır, meslektaşlarımızın hizmetine tüm kaynaklarımız sunulmuştur" diye konuştu.

Baroların günlük siyasete alet edilmemesini isteyen Feyzioğlu, konuşmasında yargı reformuna da yer verdi. Sadece avukatların birikmiş sorunlarına çözüm değil, Türkiye'nin önünü açacak bir yargı reformu strateji belgesini Adalet Bakanlığı'nın çatısı altında hazırladıklarını hatırlatan Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Son 25 yılı bilerek ve aktif gelişmelerin içinde gerek öğretim üyesi gerek fakülte dekanı, gerek baro başkanı, gerek birlik başkanı olarak aktif her gelişmenin içinde bulunan bir meslektaşınız sıfatı ile konuşuyorum. Bu kadar çoğulcu katılımcı anlayışla hazırlanan bir başka reform ben yaşamadım. Bundan sonra mesele hayata geçirme meselesidir. Hayata geçmez derseniz geçmemesine katkıda bulunursunuz. En yüksek irade tarafından ifade edilen milletin önünde söz verilen, taahhüt edilen bir belgenin hayata geçirilmesi için çaba harcarsanız ve her vesile ile bu taahhüdü hatırlatırsanız ve takip ederseniz bunun hayata geçmesini ve meslektaşınıza ve vatandaşa faydalı hale gelmesini hukuk devletinin gökyüzündeki parlak bir yıldız olmaktan çıkıp vatandaşın elindeki bir nimet olmasını sağlayabilirsiniz."

'DEVLETİN KAPISI BİZİM KAPIMIZDIR'

Artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Çaldığımız devlet kapısı açılmazsa, talepleriniz dinlenmezse elbette söyleyecek başka sözümüz olur. Ama devletin kapısı bizim kapımızdır, vatandaşın kapısıdır ve biz de devletin bir parçasıyız. Herkes şu anda bu millete hizmet etmek için farklı görüşte de olsa seferber olduysa artık niyet okumak yerine hizmete odaklanmak gerekir" dedi.

Avukatların adaletin ve hukuk devletinin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Masatlı ise; "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile Türkiye'de yeni bir yönetim sistemi tesis edildi. Bununla beraber sayın Cumhurbaşkanımızın da yargı ile ilgili birtakım politikaları vardı. Bunun içinde yeni yargı strateji belgesi de önemli yer tutmakta ve Adalet Bakanlığımızın da koordinasyonunda şu anda tüm paydaşlar, yani başta Barolar Birliği olmak üzere, bilim insanları olmak üzere ve yargı içinde etkisi ve katkısı olan bütün kesimlerin dahili ile bir belge hazırlandı. Ümit ediyoruz bu da en kısa sürede gerçekleşecektir ve buna bütün paydaşlar yeteri kadar katkı sağlayacaktır" dedi.

Konuşmalardan sonra 43 üye avukat ilk başkanı belirlemek için sandık başına gitti.

Görüntü Dökümü

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-Metin Feyzioğlu'nun konuşması

-Vali Mustafa Masatlının konuşması

Haber-Kamera : Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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800 yıllık çınarın altında köylü pazarı açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çakırbeyli, Kavaklı ve Kemer mahallerindeki köy pazarına bir yenisini daha ekleyerek 800 yıllık çınar ağacının gölgesinde Selatin Mahallesi'nde köylü pazarı açtı.

Germencik ilçesinin kırsal Selatin Mahallesi doğal ürünlerin satılacağı köylü pazarına kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediye tarafından yaptırılan köylü pazarının açılışı 800 yıllık tarihi çınar ağacının altında gerçekleştirildi. Törene Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve çevredeki ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. 40 pazarcının sergi açtığı pazar yeri, halkoyunları ekibinin gösterileriyle açıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, "Selatin ve Şirince mahalleleri arasındaki yolu tamamladık. Yakın zamanda buranın ciddi bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Aydın sadece jeotermalle anılan bir yer değil, tarımıyla doğal ürünleriyle de gözde olan bir ilimiz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Germencik'in her köyü inci tanesi. Geldiğimiz günden beri her köyümüze dokunmaya çalıştık. Ancak, Selatin köyü çok farklı. Konumuyla, kıymetlileriyle, anıt ağacıyla çok güzel bir yerde. Önceliği buraya verdik ve adım adım bu güne getirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Öndeş, beraberindeki protokol üyeleri ile pazar yerinin açılışını birlikte yaptı. Ardından Öndeş ve açılışa katılanlar pazar yerini gezip, tezgah açan köylülere, 'Hayırlı işler' dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-800 yıllık tarihi çınar ağacın görüntüsü

-Köylü pazarından görüntü

-Açılıştan görüntü

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ile röp.

-Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)

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ATV devrildi, 2 İranlı turist yaralandı

Kocaeli'nin kartepe ilçesinde, biri kadın 2 İranlı turist, kiraladıkları ATV aracının devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay öğle saatlerinde Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki İranlı turist kiraladıkları ATV aracı ile gezmeye çıktı. İranlı turist, yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kullandığı ATV'nin hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekibi geldi. Sağlık ekibi, yaralı turistleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. İranlı turistler tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinin cep telefonu görüntüsü (vatandaş kamerası)

-Yaralı turistin hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyeye yardım etmeye çalışan 1 kişi ise dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.

Yangın, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Kamber Gözde'ye ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada itfaiyeye yardım etmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise dumandan etkilenerek olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın nedeni ile evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Vatandaşlar

Yanan eşyalar

Soğutma çalışması

Dumandan zehirlenen kişinin ambulansa bindirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Irk köpekler, Antalya'da yarışıyor

Antalya'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca düzenlenen '2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'nda, farklı ırklardan köpeklerin bir araya gelmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Antalya Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Olbia Alanı'nda düzenlenen '2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'nın finali yapıldı. Farklı ırklarda 130 köpeğin kaydının yapıldığı yarışmaya özellikle Antalya'da yerleşik yaşayan yabancılar katıldı. Yarışmada diğer kentlerden de köpek sahipleri yer aldı. Yarışmada köpekler kulak, diş, burun yapısı, kuyruk yapısı ve duruşu, sırt çizgileri, duruşu ve yürüyüşü gibi özelliklere göre jürinin değerlendirmesine sunuldu. Dereceye girecek köpeklere çeşitli ödüller verilecek.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, "Bugün finali yapılan yarışmada köpeklerin ırklarını ne kadar temsil ettikleri, duruşları inceleniyor. Yurt dışından gelen hakemler bunu tespit ediyor. Kupa, madalya ve 400 liralık pahalı bir mama ödül olarak verilecek. Süslü köpekler özel bir tür, özel bir ırk, Terrier cinsi, bunların tüyleri sürekli taranmalı ve bakımı yapılmalı. Köpek sahipleri sabah erkenden kalkıp bu köpeklerinin bakımını yapmak zorunda. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Mesela ben bu işi yapamam. Ama güzel görüntüler ortaya çıkıyor" dedi.

Köpek ırklarının nasıl olacağını anlatan yazılı standartlar bulunduğunu da belirten Özkanal, "Burada jüri köpeklerin bu standartlara uyup uymadığını kontrol ederek not veriyor. Federasyonun bu etkinliklerde hedeflediği ırk köpeklerin kendi standartlarında üretilmesi ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sağlamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yarışmaya katılan köpeklerin görüntüsü

Yarışmayı bekleyen süslenmiş köpeklerin görüntüsü

Yarışmadan detay görüntüler

Yarışmayı bekleyen köpek sahibi kadınla röportaj

Detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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54 yıllık kına gecesi hayali gerçek oldu

Çanakkale'de, 54 yıl önce evlenirken kına gecesi yapamayan Mürüvvet Türkkolu'nun (72) hayali, Halk Eğitim Merkezi eğitmen ve kursiyerleri tarafından gerçekleştirildi. Türkkolu'nun bindallı giydiği kına gecesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da yaşarken 18 yaşında evlendiği Ali Seyfeli'yi 2004 yılında kaybeden, 5 yıl önce de Çanakkale'ye yerleşen Mürüvvet Türkkolu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halk oyunları kursuna kayıt oldu. Kurs eğitmenleri ve öğrencileri, Mayıs ayındaki yıl sonu etkinliği kapsamında Mürüvvet Türkkolu'nun 54 yıl önce evlenirken imkansızlar nedeniyle yapamadığı kına gecesi hayalini gerçekleştirdi.

Evlenirken kına gecesi yapamadığını ifade eden Mürüvvet Türkkolu, "Halk Eğitim Merkezi'ndeki hocamız, halk oyunu oynamamız için bizleri topladı. Yıl sonu programı olarak ne yapalım diye düşünürken, düğünümde kına gecemin yapılmadığını anlattım. Hocam da kına gece yapılmasını kabul etti. Kına gecesini yaptık ve çok da güzel oldu. Evlenmeden önce annem vefat ettiği için kimseye bir şey söyleyemedim. Kına gecesi de olmadı. Hayalimdeki kına gecesinden daha güzel oldu" dedi.

Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kına gecesinde, bindallı giyen Mürüvvet Türkkolu'nun mutluluğu gözlerinden okundu. Türkkolu'nun bu mutluluğuna eğitmenler ve kursiyerler de ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kına gecesinden görüntüler.

Mürüvvet Türkkolu ile röp.

Mürüvvet Türkkolu'nun yürürken görüntüsü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor

Eskişehir'de bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri'nin ikinci günü akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterileriyle devam ediyor. Gösterilerde en çok dikkati ise 60 yaşında olan ve MD 500 tipi helikopter kategorisi dünyada tek İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. İlerlemiş yaşına rağmen helikopterle yaptığı güç manevralar büyük beğeni topluyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde bu yıl 4'ncüsü yapılan Hava Gösterileri'nin ikinci günü heyecanlı akrobasi şovlarıyla devam ediyor. Amerika, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkeden gelen akrobasi pilotları Eskişehir semalarında hünerlerini sergiliyor. Akrobasi uçaklarının yanı sıra gösterilere, model uçaklar, paraşüt ekipleri ve helikopterlerde katılıyor.

60 YAŞINDA DÜNYADA TEK

İki gündür süren hava gösterilerinde en çok dikkati ise MD 500 tipi helikopteriyle akrobasi yapan İngiliz pilot Martin Lovell çekiyor. Alanında dünyada tek akrobasi pilotu olan Lovell, 15 dakikalık gösterisinde güç manevralarla izleyenlerin adeta nefesini kesiyor. Helikopter kullanmayı çok sevdiğini ve 30 yıldır kullandığını anlatan Martin Lovell, "Ben helikopter kullanmayı gerçekten çok seviyorum. Buradaki ortam çok güzel, bütün pilotlar şuanda çok mutlu. Türk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk burada çok güzel bir iş yaptı. 30 yıldır helikopter pilotuyum, bu helikopterlerin bakımını da üstlenen bir mühendisim. Eğer helikopter pilotu olmak istiyorsunuz, önce bir uçak pilotu olmanız gerekiyor. Helikoptere geçiş ondan sonra daha kolay. Benim şovum çok iyiydi. Trafik kukasıyla bir gösteri yapıyorum. İnsanlara helikopterle neler yapılabileceğini gösteriyorum. Helikopterle kukayı devirip yeniden kaldırabiliyorum. Aslında helikopter kullanmak çok kolay bence, yönü bulduktan sonra hareketler manevralar kendiliğinden geliyor. Ben şuanda kategori olarak MD 500 tipi helikopterlerde tekim. Bu gösteriyi yapabilen kimse yok. Burada katılan topluluk çok güzel. Burası bir fuar alanı gibi, aynı alanda çok güzel uçaklar var. Pilotlar içinde çok güzel bir organizasyonö şeklinde konuştu.

İLK KADIN AKROBASİ PİLOTU

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından düzenlenen 4'ncü Sivrihisar Hava Gösterileri'nde, Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve kızı ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterileri ilgiyle izleniyor. Gösterilerde Türk Yıldızları'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 2 skorsky helikopterde yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

-Hava gösterileri alanı

-Gösterileri izleyenler

-Helikopter pilotu Martin Lovell

-Helikoptere binmesi

-Helikopterden detay

-Martin Lovell ile röp.

-Martin Lovell gösterisi

-Aprondaki akrobasi uçakları

-İzleyenlerle röp.

-Akrobasi gösterileri

-Semin Öztürk Şener'in gösterisi

-Seyircileri selamlaması

-Kalabalığın Şener'i alkışlaması

-Hayranlarına imza dağıtması

-Kalabalık bekleyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/SİVRİHİSAR(Eskişehir),



