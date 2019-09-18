Dha yurt bülteni - 9

HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 40 oldu



Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2014'te Muş'ta terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Musa (21) için gelen İkram Göktürk ve 2015'te Muş'ta PKK'ya katıldığını söyleyen oğlu Onur (28) için gelen Selma Han ile 16'ncı günde 40 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

Bu sabah, 5 yıl önce Muş'ta lise 2'nci sınıf öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söylediği oğlu Musa için İkram Göktürk ve 4 yıl önce Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya katıldığını kaydeden oğlu Onur için Selma Kan, Diyarbakır'a geldi. Muş'tan gelenlerin de HDP binası önünde oturma eylemine başlamasıyla aile sayısı, 16'ncı günde 40'a çıktı.

'ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Oğlu Musa için oturma eylemine katılan İkram Göktürk, 5 yıldır haber alamadığını belirterek, "İstiyorum ki çoğum bulunsun, ben de anayım. Oğlumun dağda olduğunu düşünüyorum. Ben huzur ve barış istiyorum, çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

'SON ARADIĞINDA SURİYE'DEYDİ'

Onur için oturma eylemine başlayan Selma Han ise oğlundan teslim olmasını isteyerek, "Oğlumun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Son kez aradığında Suriye'deydi. Gelsin, teslim olsun istiyorum. 2014 yılında gitti, arkadaşlarından haberini aldık. En son Suriye'de olduğunu öğrendik. Oğlumdan tek isteğim; gelsin, teslim olsun" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİNDEKİ AİLELER

1- Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde oturan Fevziye- Şahap Çetinkaya çifti, 30 Ağustos'tan beri haber alamadıkları, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettikleri oğulları Süleyman (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başladı.

2- Diyarbakırlı Remziye Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını ileri sürerek, 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı.

3- Diyarbakır'da oturan Rauf- Ayşegül Biçer çifti, 10 aydır kayıp olan tek oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü oturma eylemi başlattı. Kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ediyor.

4- Mardinli olan ve Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül akşamı oturma eylemine katıldı.

5- Gaziantep'te oturan Şevket-Songül Altındaş çifti, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğulları Müslüm (24) için 5 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

6- Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Rahime Uymaz, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 28 Temmuz 2015'te eşi ve kızının yanında aracından indirilerek, kaçırılan yeğeni polis memuru Sedat Yabalak (34) için oturma eylemine katıldı. Polis Sedat Yabalak'ın hasta annesi Ünzile Yabalak ise 8 Eylül akşamı Diyarbakır'a gelip nöbete başladı. Solunum hastası Ünzile Yabalak'a, PKK'lı teröristler tarafından 23 Eylül 1995'te şehit edilen Astsubay Murat Namdar'ın eşi Yıldız Namdar refakat ediyor.

7- Mardin'in Derik ilçesinden gelen Emine-Şeyhmus Kaya çifti, İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için 5 Eylül'de oturma eylemine başladı.

8- Malatyalı Sadiye Özbey, 17 Eylül 2015'te Rize'den kendisini ziyarete gelirken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan oğlu Astsubay Semih için 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

9- Bursa'da yaşarken eşini 17 Ağustos depreminde kaybedince Diyarbakır'a taşınan Meryem Savur, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Fırat (22) için 5 Eylül günü oturma eylemine başladı.

10- Diyarbakırlı Sabiha Balta, 5 yıl önce kaybolan oğlu Arafat'ın (25) PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek 5 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

11- Diyarbakır'ın Dokuzçeltik köyünde oturan Aysel Koyun, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu Neşat (22) için 6 Eylül günü oturma eylemine başladı.

12- Diyarbakırlı Güzide Demir, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Aziz (20) için 7 Eylül günü oturma eylemi başlattı.

13- Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 4 yıl önce çobanlık yaparken PKK'lı teröristlerce kaçırıldığı belirtilen Vahit Çur'un (19) anne ve babası Bedirhan- Necla Çur çifti de 7 Eylül günü eylem başlattı.

14- Diyarbakırlı Hüsniye Kaya, 5 yıldır haber alamadığı ve sonrasında arkadaşlarından Suriye'de olduğunu öğrendiği kızı Mekiye'yi (19) bulmak için 8 Eylül günü oturma eylemine başladı.

15- Ayten- Şadin Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için 8 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

16- İstanbul'da 5 yıl önce HDP Kağıthane ilçe binasına gittikten sonra dağa kaçırıldığını ileri sürülen Yakup Edizer'in (19) anne ve babası yaşayan Salim ve Saliha Edizer çifti de 9 Eylül günü eylemdeki yerini aldı.

17- Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katıldı.

18- Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Ramazan (22) için 9 Eylül günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ziyareti sırasında HDP önüne gelip eyleme katıldı.

19- Mardinli ancak Diyarbakır'da oturan Salih- Mülkiye Aylu çifti, 22 Mart 2019'da kaybolan ve HDP kongresine katılan M.I. tarafından Irak'ın Metine bölgesindeki PKK'lı teröristlerin yanına kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet (20) için 10 Eylül sabahı oturma eylemine başladı.

20- Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 10 ay önce PKK'lı teröristler tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını iddia ederek 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

21- Diyarbakırlı Mehmet Karaman, 1999'da kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdüğü oğlu Ercan (40) için 11 Eylül'de oturma eylemine başladı.

22- Diyarbakırlı Fatma Akkuş, 28 Ağustos 2019'da kaybolan ve internette terörist kıyafeti giyerken videosunu gördüğü kızı Songül için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

23- Erzurum'dan gelen Macide Uslu ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Halime Şehitoğlu, 2015'te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğenleri Sedat Sorgun (28) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Annesi vefat eden Sorgun'un, Van'da vatani görevini yaparken, izinli olarak Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki teyzesi Şehitoğlu'nu ziyaret edip, akrabalarını ziyaret etmek için de memleketi Erzurum'a giderken Lice'de yol kesen PKK'lılarca kaçırıldığı belirtildi.

24- Diyarbakırlı Nihan Çiçek, 2015'te eşinin akrabaları tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği nişanlı kızı Hatun (23) için 11 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

25- Diyarbakırlı Ömer Tokay, 2011'de Şırnak'a pikniğe gidip dönmeyen ve 2014'te terör örgütüne yakın bir televizyonda gördüğü oğlu Mehmet (22) için 12 Eylül'de oturma eylemine başladı.

26- İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başladı.

27- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

28- Bitlis'te eşinden boşanan Saliha Mert (42), 2015 yılında dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Yetiş Top (23) için 13 Eylül günü Diyarbakır'a gelip oturma eylemine katıldı.

29- Bitlis'te yaşayan Ubeydullah Yolaçan, 5 yıldır haber alamadığı oğlu Çetin (31) için 14 Eylül'de Diyarbakır'a geldi. Baba Yolaçan, gelini Gülcemal, torunları Ecrin ve Abdulsamet ile birlikte oturma eylemine katıldı.

30- Bitlis'in Mutki ilçesinden Diyarbakır'a gelen Hurinaz Omay (83), 24 yıldır dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Rıfat (43) için 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

31- Bitlis'ten Diyarbakır'a gelen Fadıl Kılıç, Ahlat Üniversitesi öğrencisiyken 3 yıl önce dağa kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Faruk için (25) 14 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

32- Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı.

33- Erzurum'un Horasan ilçesinden gelen Mehmet Emin Coşkun (49), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde 2'nci sınıf öğrencisiyken 29 Aralık 2014'te terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği 3 çocuğunun büyüğü olan İbrahim (24) için 15 Eylül'de oturma eylemine başladı.

34- Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı.

35- Diyarbakırlı Vahide Sunar, 5 yıl önce Dicle ilçesine gidip PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını düşündüğü oğlu Ahmet (22) için 16 Eylül'de oturma eylemine başladı.

36- Karslı Salih Gökçe, 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

37- Batmanlı Cabir Taş, 4 yıl önce tekstilde çalışırken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği o dönem 14 yaşında olan kızı Ece için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

38- Diyarbakırlı Üzeyir Nergiz, 5 yıl önce Kars Kafkas Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, 2014'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia ettiği kayınbiraderi Osman Etik (29) için 17 Eylül'de oturma eylemine başladı.

39- Muşlu İkram Göktürk, 5 yıl önce lise öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Musa (21) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

40- Muşlu Selma Han, 4 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığını iddia ettiği oğlu Onur (28) için 18 Eylül'de oturma eylemine başladı.

Görüntü Dökümü

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-HDP önünde oturan aileler

-İkram Göktürk'ün röportajı

-Selma Han'ın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Yaşlı kadını kümese sokup, başına çekiçle vurdu, bileziğini çaldı



Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinin önünde oturan Zeynep Çıldır'ı (91) adres sorma bahanesiyle arka taraftaki kümese sokan erkek şüpheli, başına çekiçle vurduğu yaşlı kadının kolundaki altın bileziği alarak kaçtı. Kafatasında 2 kırık tespit edilen Çıldır yoğun bakıma alınırken, saldırgan aranıyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Çıldır, evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü. Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Başından yaralandığı, kolunda da bilezik çıkarılırken zorlama dolayısıyla sıyrıklar olduğu belirlenen Zeynep Çıldır, ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

KADIN YOĞUN BAKIMDA

Kumluca Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zeynep Çıldır'ın kafatasının iki ayrı noktasında kırık tespit edildiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN KAMERADA

Diğer yandan saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kadının yanına yaklaşan şüphelinin arka tarafa yöneldiği, yürümekte güçlük çektiği anlaşılan kadının da yavaş yavaş o tarafa doğru gittiği yer aldı.

Görüntü dökümü

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Şüphelinin kadını arka tarafa götürdüğü anların güvenlik kamerası

Olay yerinden

Kümesten detay

HABER- KAMERA: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya),

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Dişi uyuşmadı, diş hekimini bıçakladı



Bursa'da Mert D. (18) isimli genç, dişinin çekilmesi için yapılan uyuşturucu iğnenin, yeterince uyuşturmadığını öne sürerek tartıştığı diş hekimi Hamdi Gören'i (45) bıçakladı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen genç gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Gören'in hayati tehlikesi sürüyor.

Olay saat 11.00 sıralarında Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde yaşandı. Mert D. dişini çektirmek için hastaneye geldi. Diş hekimi Hamdi Gören, gence, dişini uyuşturmak için iğne yaptı. İddiaya göre, Mert D. dişinin uyuşmadığını söyleyerek, sinirlendi. Çıkan tartışma sırasında da üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, diş hekimi Hamdi Gören'i sol koltuk altından bıçakladı.

Sekreterin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlileri saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Gören, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mert D. de polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Tedaviye alınan Hamdi Gören'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Doktorun bıçaklandığı diş hastanesinden görüntüler

-Yaralının kaldırıldığı hastane önünden görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Kamyonet tarlaya devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır'da devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Yağan (21), ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Yağan'ın kullandığı iş makinesi parçalarını taşıyan 21 LB 104 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Yağan yaralandı. Yağan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Olay yeri

-Devrilen kamyonet

-İş makinası parçaları

-Güvenlik güçlerinin çalışması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Sınırı geçen Yunan askerlerine 'casusluk' suçlamasında takipsizlik



Edirne'de Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen teğmen Angelos Mitretodis (26) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, (30), hakkında 'askeri casusluk' suçlamasyla yürütülen soruşturmada Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, 1 Mart 2018 günü birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçince 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alındı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen askerler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde, haklarında yasa dışı geçişin yanı sıra askeri casusluk şüphesiyle yargılanan askerler 5,5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye edildikten sonra ülkelerine dönen Yunan askerleri hakkında 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kararda, şüphelilerin yakalandığında üzerlerinde kriptolu cep telefonunun çıkması üzerine askeri casusluk suçu şüphesiyle soruşturmanın genişletilmesine karar verildiği belirtilerek, askerlerin üzerindeki cep telefonun incelenmesinde herhangi bir suç unsuru tespit edilemediği belirtildi. Kararda, şöyle denildi:

"Kriptolu cep telefonunun Yunanistan ordusu tarafından kapalı sistem iletişim mekanizması kurmak amacıyla yüklenen 'HARP.GR' isimli uygulamayı ihtiva ettiği, ele geçirilen telefonlar içerisinde sınır hattının görüntülerinin yer aldığı ve yine Türkiye-Yunanistan sınırı olduğu değerlendirilen alanda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait sınır taşı olduğu değerlendirilen mekanın fotoğrafının bulunduğu tespit edilmiştir. Tüm dosya içeriği incelendiğinde, Yunanistan ülkesi kara kuvvetleri mensubu ve askeri olan şüphelilerin, görev yaptıkları süre ve görev alanlarıyla askeri tecrübeleri göz önüne alındığında sınır hattını hata en ihlal ettikleri yönündeki savunmalarının inandırıcı olmaktan uzak olduğu, buna karşın dosya kapsamında incelenen deliller göz önüne alındığında şüphelilerin üzerlerine atılı askeri casusluk suçunu işlediklerin dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli ve somut delil bulunmadığı anlaşıldığından; şüpheliler hakkında devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme suçuna ilişkin kamu adına kavuşturmaya yer olmadığına."

Yunan askerleri hakkında, 'askeri yasak bölgeye girmek' suçundan düzenlenen iddianame ise Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

HABER: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Darp edilen gezgin kuyumcu, dükkanı kapattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, hanutçuluk yapan komşu esnafı şikayet ettiği için darp edildiğini ileri süren 38 yaşındaki kuyumcu dükkanı işleten, gezgin ve internet fenomeni Fatih Koparan, sosyal medya hesabından iş yerini kapatıp, ilçeyi terk edeceğini duyurdu.

Marmaris'te kuyumcu dükkanı işleten Fatih Koparan (37), geçen 15 Eylül'de öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkanıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişileri daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikayet ettiğini ve yan dükkanında çanta satışı yapan esnaflar olduğunu belirtti. Sağ işaret parmağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Koparan, hastanedeyken sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve uzun süredir gelen yok. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikayet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor."

Koparan, tedavisinin ardından götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Geçen 22 Temmuz'da da benzer şekide saldırıya uğrayan Koparan, evine kapanırken, kimseyle görüşmemeye başladı.

'BEKLE BENİ DÜNYA'

Bugün Kemal Elgin Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanını kapatan Koparan, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

"Arkadaşlar çok yakında İstanbul'a taşınacağım. Sonrasında uzun bir dünya turuna çıkacağım. Hayat çok kısa, istediğim şeyi yapmak istiyorum artık. Bu arada destekleriniz için teşekkürler. Kötü olaylar iyi kararlara vesile oluyor. Üzerimden öyle bir yük kalktı ki anlatamam. Yılladır cesaret edemiyordum. Bekle beni dünya."

Öte yandan Koparan'a saldırının ardından gözaltına alınan 3 kişi, dün polisteki işlemlenin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kapalı kuyumcu dükkanının görüntüsü

-Fatih Koparan ile darp edildikten sonra özel hastanede yapılan röportaj

-Fatih Koparan'ın twitter da yazdığı veda mesajı

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Gümüşhane'de trafikte ilginç görüntü

Gümüşhane'de bir sürücü hafif ticari aracı ile bagaj ve camından sarkan borularla trafikte yol alırken, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Gümüşhane-Bayburt karayolunda bir sürücü hafif ticari aracıyla bagaj ve camından dışarı plastik borular sarkarak yol aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen sürücü, diğer araç sürücülerinin tepkisiyle karşılaşsa da yoluna devam etti. O anlar kameraya da yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Aracın trafikte ilerlemesi

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -DHA

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