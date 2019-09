Dha yurt bülteni - 9

Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orta okul öğrencileri Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14) dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı aile cenaze töreninde oğulları lise öğrencisi Agit Tekin'in (15) de tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini aldı. Agit de bugün sabah saatlerinde kız kardeşlerinin yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Gelişen köyündeki

taşımalı eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan, 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye, lise 2'nci sınıf öğrencisi Agit Tekin, sürücü ve 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi Sümeyye ve ablası Zilan Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan ağabeyleri Agit Tekin ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye ve ablası Zilan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından dün akşam saatlerinde, ailelerine teslim edilip, Toklu Mezrasında toprağa verildi. Cenazı töreni sırasında acılı aile, Van'da tedavi gören Agit'in de hayatını kaybettiği haberini aldı. Gece saatlerinde 2 kız kardeşin yanına Agit, için de mezar kazılarak hazırlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yapılan otopsinin ardından Agit'in cenazesi toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Sabah saatlerinde ise Van'dan alınan cenaze, uzun araç konvoyu ile Toklu mezrasına getirildi. 3 çocukları daha olan emekli güvenlik korucusu Ömer ve eşi Cihan Tekin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılanan cenaze namazını ardından Agit'in cenazesi, iki kız kardeşinin yanına daha önceden kazılan mezarda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Agit Tekin'in cenazesinin getirilişi

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Cenaze namazını kılınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Baba Ömer Tekin'den detaylar

-Cenazeye katılanlar

-Hayatını kaybeden 3 kardeşin mezarları ve çevreden detaylar

HABER: Azer DEMİR/DERECİK,

=========================

Sınırı kaçak geçmek için Edirne'de buluşma çağrısı yapan göçmenler yakalandı

Türkiye'de bulunan ve Yunanistan'a kaçak geçmek için sosyal medya üzerinden 'Hayat yolu konvoyu' adını verdikleri çağrı yapan göçmenlerinden 50'si Tekirdağ'da önlem alan jandarma ekipleri tarafından TEM otoyolunda yakalandı. Göçmenleri taşıyan 5 araç sürüsü de gözaltına alındı.

Türkiye'de bulunan Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeşli kaçak göçmenler sosyal medya üzerinden, 'Hayat yolu konvoyu' adı altında sınırı kaçak geçmek için Edirne'de buluşma çağrısında bulundu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada göçmenlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı tespit ederek, il genelinde güvenlik önlemleri aldı. Edirne yönüne giden tüm yollarda tedbir alan jandarma ekipleri, araçlar üzerinde denetim yaptı.

Jandarma ekipleri Ergene ilçesinin TEM otoyolu üzerinde yaptığı denetimlerde aralarında Afganistan, İran, Suriye ve Bangladeşlilerin de bulunduğu 50 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlerin taşıyan 5 araç sürücü de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan 5 şoförün soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Jandarma ekiplerinin araması

Yakalanan göçmenler

Jandarma ekiplerinin çalışması

Araçların durdurulması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

====================

Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, oto yıkama iş yeri bulunan Selami Eroğlu'nun (35), tartıştığı A.D. tarafından silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 2 Eylül'de, saat 19.00 sıralarında, Yeşilova semtindeki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Yanında 3 kişiyle iş yerine otomobille gelen A.D., iş yeri sahibi Selami Eroğlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.D. tabancayla ateş açtı. Bu sırada A.D.'nin yanındaki 3 kişi dışarıya çıktı. Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, A.D.'nin yanındaki 3 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken, A.D.'nin aranmasının sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, A.D. ve yanındakilerin Eroğlu'yla bir süre konuştuğu ve daha sonra A.D.'nin bir anda silahına sarılıp, ateşlediği görülüyor.

Görüntü Dökümü

-----------

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

İZMİR,

===================

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

Adana'nın Kozan ilçesinde dün dini nikahlı eşi Sezer Çelik (24) tarafından öldürülen Melike Demirci'nin (19), olay sırasında 15 metre kadar kaçabildiği ortaya çıktı. Demirci'nin babası Remzi Demirci, olaydan önce kızından, Sezer Çelik'ten ayrılmasını istediğini, ancak kendisine 'baba beni keser' diye cevap verdiğini anlattı.

Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde, 15 yaşındayken kendinden 5 yaş büyük Sezer Çelik ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Son zamanlarda, çift arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Melike Demirci, 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Dün saat 18.00 sıralarında barışmak istediğini belirten Çelik, Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Çelik, üzerindeki bıçağı çekip, Melike Demirci'yi 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Demirci'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan katil zanlısı Sezer Çelik ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Melike Demircan'ın Sezer Çelik bıçağı çekince kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ancak Çelik'in 15 metre kaçabilen Demircan'ı yakalayıp, bıçakladığı ortaya çıktı.

'KESERİM' DEDİ, KESTİ

Kızının cenazesi almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen Remzi Demirci, Sezer Çelik'in kızını defalarca tehdit ettiğini belirterek, "Kendi çalışmıyor, kızım ise bir butikte işe girmiş, evinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. Kızım dayak yiyor sesini çıkartmıyordu. Kızımı aşırı derece kıskanıyordu. Kızıma 'oraya gitme, buraya gitme' diyerek baskı yapıyor. Öldürmesinin sebebi 'benim dediklerimi yapacaksın, benden ayrılırsan çocuğu keserim' demiş. Bunu kimse bir insana yapmaz. Kızım boşanmak istediğinde de 'keserim' diye tehdit etmiş. 3 yaşında bir çocukları var. Baktık olmayacak, kızımı evime getirdim. Buz kez eve gelip, kızımı kandırıp dışarı çıkarttı, orada söylediğini yaptı. Bu bitmez tükenmez kanser gibi bir şey. Millet, namus anlayışını kendi uyduruyor" diye konuştu.

İŞ YERİNE YAKLAŞMAMA CEZASI ALMIŞ

Demirci, Sezer Çelik'in bir kez kızının çalıştığı iş yerine gidip olay çıkarttığını, işletme sahibinin de şikayeti üzerine 3 ay iş yerine yaklaşmama kararı verildiğini hatırlattı. Demirci, cezaların da arttırılmasını da isteyerek, "Devlete herkes çağrı yapıyor zaten. Cezalar biraz daha arttırılsın. Benim yüreğim yandı, başkasının yüreği yanmasın" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Ölen kadının babası ile röp

Yakınlarının ağlaması

Cenazenin teslim alınması

Cenaze aracının gidişi

Adli tıp tabela

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI-Gülşah ÖZGEN/ADANA,

============================

Bahçede oynarken fenalaşan 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı görev yapan Yarbay U.D.'nin 4 yaşındaki oğlu K.D., lojmanın bahçesinde oyun oynarken fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde, Narlıdere'deki askeri lojmanlarda meydana geldi. TSK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Yarbay U.D.'nin oğlu K.D., bahçede oyun oynarken fenalaştı. Vücudunda şişlikler ve kızarıklıklar oluşan minik K.D., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik K.D.'nin cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, K.D.'nin bir böcek tarafından ısırıldığı ya da alerjik bir durum olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü

-----------

Adli tıptan görüntü

Cenazenin teslim alınmasından görüntü

HABER: Davut CAN - İZMİR

=============================

Hastaneye gitmek için evinden çıkan Neslihan, 1 aydır kayıp

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde evinden hastaneye gitmek için ayrılan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu'ndan (26), 1 aydır haber alınamıyor. Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu (32), "Gidebileceği her yeri aradık ama bulamadık" dedi.

Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu, 1 ay önce evinden hastaneye gitmek için çıktıktan sonra bir daha haber alınmadı. Fabrika işçisi Ali Kundakçıoğlu, 4 yıl önce severek evlendikleri eşi ile mutlu bir hayatları olduğunu belirterek, eşinin hayatından endişe duyduğunu söyledi. Kendisinin fabrikada gece vardiyasında olduğu sırada eşinin telefonla arayıp, sabah hastaneye gideceğini söylediğini belirten Ali Kundakçıoğlu, sabah eve geldiğinde eşinin olmadığını görünce telefonla aradığını ve "Hastaneye gitmek için otogarda otobüs bekliyorum" dediğini kaydetti.

Daha sonra kendisinin uyuduğunu ve öğleden sonra uyandığında eşinin hastaneden gelmediğini gördüğünü ifade eden Ali Kundakçıolu, telefonla aradığında kapalı olduğunu ve ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine hastaneye giden Kundakçıoğlu, eşinin hastaneye gitmediğini öğrenince her yerde aramaya başladı. Eşinin memleketi Amasya'daki ailesi ve akrabalarını da arayarak durumu bildiren Kundakçıoğlu, eşinin izine rastlayamadı. Eşinin ailesinin de her yeri aradığını, ancak hiçbir şekilde ulaşamadığını anlatan Kundakçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na da kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve ailenin yaptığı aramalarda Neslihan Kundakçıoğlu'nun izine rastlanılmadı. Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu, "Eşim hiçbir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Tam 1 aydır her yeri aradık ama bulamadık" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Ali Kundakçıoğlunun parkta oturması

-Muhabir Mehmet Yirun Anons

-Ali Kundakçıoğlu ile röp.

-Kayıp olan eşinini resimine bakması

-Parkta gezmesi ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

============================

Yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştü

İzmit'te yaya geçidinden geçen Züleyha K.'ye (38) hızla gelen bir otomobil çarptı. Züleyha K., çarpmanın etkisiyle havalanıp bariyerlerin arasına düştü. Vücudunda kırıklar olan Züleyna K. tedavi altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden geçen Züleyha K., yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen S.A. (44) idaresindeki otomobil çarptı. Züleyha K., çarpmanın etkisiyle havalanarak yolun ortasında bulunan bariyerlerin arasına düştü. Bu sırada Züleyha K.'nin arkasından yaya geçidinden geçmeye çalışanlar, gözlerinin önünde meydana gelen kazanın şokunu yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine geldi. Doktor olan sürücü S.A. da durarak olay yerine geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Züleyha K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında ve kalçasında kırıklar olan Züleyha K. tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-kadının yaya geçidinden geçmeye çalışması

-otomobilin çarpması

-kadının havalanıp bariyerlerin arasına düşmesi

-yaya geçidinden geçmeye çalışanların şaşkınlığı

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

=================

Beslediği kedilerin komşusu tarafından zehirlendiğini iddia etti

Bolu'da, Haldun Karakurt ve kardeşi Zuhal Karakurt, sokakta besledikleri 2 kedinin komşuları G.Y. tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Kediler, otopsi işlemleri için Milli Parklar görevlileri tarafından alındı.

Bolu'da öğretmenlik yapan Haldun Karakurt ve kardeşi Zuhal Karakurt, Borazanlar Mahallesi 403. Sokak'ta besledikleri 2 yavru kedinin öldüğünü gördü. Karakurt, yavru kedileri zehirleyerek öldürdüğünü iddia ettiği komşusu G.Y.'yi cep telefonu ile video kaydına aldı. Görüntülerde G.Y.'nin, "Kedi mahallesi ettin. Sağ kedi, sol kedi yazık yazık" dediği, Haldun Karakurt'un da "Kedilere fare zehiri atmışsın. Seni polise şikayet edeceğim" dediği ve G.Y.'nin de, "Daha zehirleyeceğim onları" ifadeleri yer aldı.

Haldun Karakurt, videoyu Bolpati Derneği ile paylaştı. Video kısa sürede birçok hayvansever tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Videonun yayılmasının ardından Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa gelerek telef olan kedileri aldı. Kedilere ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

İSYAN ETTİ

Haldun Karakurt, kedilerini öldürdüğünü iddia ettiği komşusundan şikayetçi olacağını belirterek, "Sokaktaki kedileri besliyorum. 4-5 senedir her sabah, her akşam mama veriyorum. Ama buradaki cani bir kadın sürekli kedilerle uğraşıyor. Bizden önceki kiracıya da aynı şekilde tepki göstermiş. Sokaktaki kedileri taşlıyorlar, tekme atıyorlar karı koca. Ben görmedim ama tekme ve taş attıklarını gören komşular var. Bunu senelerdir yapıyorlar. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. En son zehirleyeceğim dediği bir video çektim. Mama kapları koyuyorum, arkamdan geliyor ve kaplara tekme atıyor. Gelmeyen kediler gece yesinler diye mama koyuyorum. Ben gittikten sonra mama kaplarını çöpe atıyor. Komşular da şikayetçi bu kadından. Artık bir çare bulunmasını istiyorum. En son 2 tane yavru kedi bulduk. Zehirlendiklerinden tam emin değilim. Milli Parklar'dan gelerek aldılar. Otopsi yapacaklar. Ona göre zehirlenip zehirlenmedikleri belli olacak. Şikayetçi olacağız. Hayvan hakları dernekleri de mahalle sahinleri de şikayetçi olacaklar" dedi.

DÜN NE KADAR AĞLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM

Haldun Karakurt, kedilere mama vermeye devam edeceğini ifade ederek, "Onlar Allah'ın sessiz kulları. Dün ne kadar ağladığımı hatırlamıyorum. O yavru kediler için o kadar çok ağladım ki" diye konuştu.

Zuhal Karakurt ise, "Tekme atıyorlar, taş atıyorlar. Apartmanın kamera kayıtlarından çok gördüm. Onları talep edeceğiz. Yasal olarak da sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. O iki şahsın da sonuna kadar yasal mücadelemizi verip, ceza almasını sağlayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Röportajlar

-Haldun Karakurt'un kedileri beslemesi

-Kadına tepki gösterilen amatör kamera videosu

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==========================

Parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parmağı musluk aynasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Topraklık Mahallesi'nde 6 yaşındaki Eymen Orhan, evde oyun oynarken, işaret parmağını musluk aynasına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Kendi çabalarıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan baba Fatih Orhan, oğlunu Kayalık İtfaiye Şubesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri yaptıkları yarım saatlik çalışmanın ardından demir kesme aletiyle çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Eymen Orhan ve baba Fatih Orhan, yardımları için itfaiye personellerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-----------

İtfaiye ekiplerinin sıkışan parmağı kurtarması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=========================

Tokat'ta kitap fuarı açıldı

Tokat'ta bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri' törenle açıldı. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, fuarda 50 yazarın okuyucu ile buluşacağını söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından tertiplenen 'Tokat Kitap Günleri' için Cumhuriyet Meydanı'nda açılış programı düzenlendi. Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Özel Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadaviç, Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

'EVLATLARIMIZ KİTAP DOSTU OLSUNLAR'

Kitap fuarının 9 gün süresince açık olacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bu kitap fuarı da bu anlamda inanıyorum ki 9 gün boyunca bütün Tokatımızı saracak sarmalayacak, hem evlatlarımızın hem bizlerin kitapla olan münasebetini artıracak ve güzel çalışmalara da imza atacaktır. Her yıl biz bu kitap günlerini bir kardeş ülke ile birlikte ve beraber yapmayı da kendimize hedef koymuştuk. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan anısına idi, bugünkü açılışını yaptığımız kitap günlerimiz ise Bosna Hersek anısına. Buradan bilge kral Aliya İzzetbegoviç'i anıyorum. 9 gün boyunca 50'ye yakın yazarımız söyleşiler, konferanslar yapacak, sempozyumlarla 9 gün boyunca Tokat, hem kitaba hem okumaya doyacak. Kitapla ile ilgili birçok şey denir. Bizim ilk emrimiz, vahyimiz. Bizim medeniyetimiz de okumaya çok önem vermiştir. Her zaman okumanın ve kitabın önemini ifade etmiştir. Bizde istiyoruz ki burada yeni yetişen evlatlarımız, kitap dostu olsunlar, kitap kurdu olsunlar, her gün kitap okumadan yatmasınlar, her okudukları kitapla yeni çığırlar, pencereler açsınlar, kendilerini yetiştirsinler, ülkelerimize de güzel faydalı işler yapmaya gayret etsinler" dedi.

Kitabın çok önemli olduğuna vurgu yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Kitap dinimizde de önemlidir. Kültürümüzde de önemlidir. Türkiye çok güzel bir ülke, gezdikçe taşına toprağına, örtüsüne böceğine, insanına hayran kalırsınız. Ülkemiz harika bir ülke. Önü de çok parlak bir ülke. Bu coğrafyanın parlayan yıldızı olacağına yürekten inanıyorum. Biz bugün burada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Fuar açılışı

-Belediye Başkanının konuşması

-Valinin konuşması

-Stantların gezilmesi

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

============================

Bodrum'da şarkıcı Zeynep Casalini iklim eylemine katıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da eyleme destek verdi.

Tüm dünyada, 20-27 Eylül Küresel İklim Grevi Haftası'nda, birçok ülkede 'iklim grevi' düzenlendi. Bodrum'da da 30'a yakın öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı. 'Farkına varan, harekete geçer' sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrencilere, ünlü şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Başkan Aras'ı ve Başkan Yardımcısı Ummuhan Yurt'u aralarında gören gençler, çok mutlu olduklarını ifade ederken, Casalini Aras'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Aras, "Vakit harekete geçme vaktidir. Dünyamıza zarar veren parfüm, deodorant kullanımı engellenmeli. Plastik ürünler kullanılmamalı. Fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi jeotermal enerji, hidrojen, yakıt pilleri, rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanmalı. Sanayi kuruluşlarının bacalarına filtre takılmalı. Ormanlar korunmalı ve ağaç sayısı artırılmalı. Toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

Toplanan gruptan görüntü

Başkan Ahmet Aras konuşma

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

============================