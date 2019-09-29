Dha yurt bülteni- 9

Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi (2)

BELEDİYE BAŞKANI: İPTAL GEREKÇESİ 'NÜ' RESİMLER DEĞİL

Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar, resim atölyesinin kapatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Atay, "Kursumuzun iptal gerekçesi 'nü' resimler değildir. Ressamların 'nü' resim yaptıkları tarafımızca daha önceden bilindiği gibi, 25 Haziran'daki tanıtım kokteylinde kamuoyu tarafından da görülmüştür. Kursun sona erdirilmesinin gerekçesi başkadır. Sanata ve sanatçılara saygılı olan bir kişi olarak tüm kamuoyunu bilgilendirmeyi görev biliyorum" dedi.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Tunceli'de HDP eş başkanlarına PKK gözaltısı



Tunceli'de, HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle HDP Tunceli il eş başkanları ve yöneticiler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla eş başkanlar Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak ile parti meclis üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

TUNCELİ,

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Konaklılardan 'altyapı çalışması' tepkisi



İzmir Konak'taki Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır süren altyapı çalışmaları, ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Kazınan yoldaki çukurlar ve toprak tümsekler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Konaklılar, tozlu hava solumak zorunda kaldıklarını söyledi. Belediye yetkilileri ise yaklaşık 50 yıldır ilgilenilmeyen altyapıyı düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

Konak ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yaklaşık 2 aydır devam eden altyapı çalışmaları, tepkilere yol açtı. Kazılan caddedeki tümsekler ve çukurlar, sökülen ve etrafa bırakılan parke taşları nedeniyle birçok aracın lastiğinin patladığını söyleyen mahalleli, toz nedeniyle cam açamadıklarını dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Halil Kayhan, "Düzgün çalışma yok. Bir bölgeden çalışma yapıyorlar sonra orayı bırakıp, başka tarafa devam ediyorlar. Rezil olduk. Devamlı su kesintileri, elektrik kesintileri yaşıyoruz. Borular patlıyor, sular kesiliyor, toz toprak içinde yaşıyoruz. Balkonlarımızı artık yıkayamıyoruz bile. Araba park edemiyoruz. Ben aracımı alt sokaklara koyup, eve yürüyorum. Çalışmalar çok yavaş ilerliyor. Herkes bu durumdan şikayetçi. Ne zaman biteceği ile ilgili de hiçbir bilgimiz yok" dedi.

Mahalleliden Eyüp Açıkgöz ise "Perişanız. Halil Rıfat Paşa'nın hali ortada. Bu çile ve rezillik. Dünden beri kaç tane arabanın tekeri patladı. Arabalar hareket ederken aşağı yukarı sürekli sarsılıyor ve zarar görüyor. Tozdan dolayı hepsi pislik içinde kalıyor. Yaklaşık 2 aydan beri böyle" diye konuştu.

Su saatinin başka daireye takıldığını öne süren Metin Açıkgöz de "Çalışmalar sırasında benim su abone saatimi çıkarıp, başka aboneye takmışlar. Benim suyum, başka daireye bağlandı. İZSU'ya gittim, onlardan kaynaklanmadığını söylediler. Kullanmadığım halde 1300 TL'lik su faturası geldi" dedi.

Mahalle sakini Ahmet Soysal ise "Elektrik tesisatının tamamını bu çalışmayla içeri alacaklar. Demir kablolar çürümüştü, sürekli kopuyordu. Voltaj yükselince dolaplar yanıyordu. Bunların hepsini yeraltına alacaklarmış. Onun için biz bu çalışmalardan memnunuz. Altyapı güzel olduktan sonra vatandaş, rahat edecek. Burada 2- 3 ay zorluk çekeceğiz ama sonra iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde, AYKOME Altyapı Koordinasyon Merkezi denetiminde, en az 50 yıldır yapılamayan altyapı yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çalışmaların yapıldığı sokaktan görüntüler

Araçların patinaj görüntüleri

Mahalle sakinleri ile röp.

Mahalle sakinleri ve belediye görevlileri diyalogları

Muhabir anonsları

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Bursa'da kasklı hırsız güvenlik kamerasında



Bursa'nın İznik ilçesinde, tornavida ile kapısını açtığı markete giren kasklı hırsız, iş yerinin karşısındaki binada oturanlar tarafından fark edildi. Bina sakinlerinden birinin sokaktaki fırına gidip durumu anlatmasıyla çalışanlar ellerinde sopalarla marketin önüne geldi. Panik yapıp motosikletiyle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. O anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında, İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Kasklı bir kişi motosikletiyle, Onur Olgun'a ait marketin önüne geldi. Bir süre çevreyi inceleyen şüpheli, ardından marketin kapısını tornavida ile açıp içeri girdi. Marketin karşısındaki evde oturanlar, sese uyanıp dışarı baktığında hırsızı fark etti. Bina sakinlerinden biri evden çıkıp, cadde üzerindeki fırına giderek durumu çalışanlara anlattı. Ellerine sopaları alıp marketin olduğu sokağa gelen fırın çalışanları, hırsızın dışarı çıkmasını beklerken, şüpheli koşarak dükkandan çıkıp, çalışır halde bıraktığı motosiklete binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelip, kasklı hırsızı yakalamak için soruşturma başlattı. Hırsızlık anı, marketin güvenil kamerası görüntülerine yansıdı.

Öte yandan şüphelinin, marketten 4 bin TL ve sigara çalmaya çalıştığı ancak panik yaptığı için markette düşürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Hırsızlık anı

-Çevredeki esnafın gelmesi

-Hırsızın kaçması

-Market sahibi le röportaj

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,

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Nazilli'de bisiklet tutkunları kalp sağlığı için pedalladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 'Dünya Kalp Günü' kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikte bisikletli yaşamın kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığına dikkat çekildi.

Nazilli'de 'Dünya Kalp Günü' nedeniyle Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS), Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği ve bir bisiklet firmasının desteği ile bisiklet turu düzenlendi. Büyük bölümü NAZBİDOS üyesi bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Nazilli Belediyesi önünde toplandı. Etkinlik öncesinde, basın açıklamasını okuyan NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Bahtiyar Türk kalp ve damar hastalıklarının ölüm nedenlerinin başında geldiğine dikkat çekerek, fiziksel hareketsizliğin toplum sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını, araştırmaların bisiklet sürmenin bedensel faydalarının yanı sıra kalp rahatsızlıklarına neden olan stresin etkilerini ortadan kaldırırken, yağ yakmayı sağlayarak obeziteyi önlediği, kan dolaşımını düzenlediği ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğunu söyledi. Türk, Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, kalp hastalığı riskini azaltacak önlemlerin başında yer alan hareketliliğin birey sağlığı ve dolayısıyla toplum huzuru, ülke ekonomisi çevre ve yaşanabilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olan bisikletli yaşam konusunda farkındalık yaratarak 'Kalbin için pedalla' sloganıyla halk turu düzenlediklerini kaydetti. Konuşmaların ardından bisiklet tutkunları Belediye Meydanı ile İsabeyli Mahallesi'nde bulunan mesire yerine gidiş-dönüş olarak planlanan güzergahta yaklaşık 100 kişi pedal çevirerek, tur attı.

GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:

-Bisiklet turundan görüntü

-NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Bahtiyar Türk'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),