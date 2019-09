Dha yurt bülteni - 9

Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar gören okulun öğrencileri nakledildi

İSTANBUL Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören Nizamettin Demirdöven İlkokulu'ndaki öğrenciler başka okullara nakledildi. Daha önce 'çürük' raporu verilen ve son depremde hasar gören kaymakamlık binasını da taşınması için karar alındı.

Silivri açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Marmara Ereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldi. Okulda yapılan incelemenin ardından öğrencilerin başka okula nakledilmesi kararı alındı. İlkokulda eğitim gören 524 öğrenci, bugün ikili eğitime geçilen Belediye Ortaokulu'na nakledildi.

Bugün eğitime kapatılan ve duvarlarında derin çatlaklar bulunan Nizamettin Demirdiven İlkokulu'na giden veliler, çocuklarının sınıflarında kalan eşyalarını aldı. Öğleden sonra Belediye Ortaokulu'nda derslerine başlayan öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görüldü. Okul Müdürü Kadriye Tokbay, derslere girmeden önce okul bahçesinde yeni öğrencilere 'hoş geldiniz' konuşması yaptı. Tokbay, "Bunu da atlatacağız, eni bir okuldayız. Birinci sınıfından son sınıfına kadar öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte çok güçlü bir aileyiz. Bu yaşamış olduğumuz bu talihsiz olaydan, en kolay şekilde, en sağlıklı şekilde birlikte yüzeye çıkacağız" dedi.

Okul müdürünün konuşması veliler tarafından uzun süre alkışlandı. Öğrenciler daha sonra yeni sınıflarına girerek ders başı yaptı.

Boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu velilerinden Sercan Göre, çocuğunu yeni okulunun ilk gününde yalnız bırakmadığını söyledi. Göre, eski okul binasında depremin ardından derin çatlaklar oluştuğunu belirterek, "Ben de o okuldan mezun oldum. Aslında okul o kadar da eski bir okul değil. Kolonlarda çatlama oldu. Allah korudu çocuklarımızı daha büyük bir sarsıntı olsa çocuklarımızın canı tehlikeye girecekti. Bu durumdan memnunuz, en azından başka bir okul var burada. En azından çocuklarımız eğitimlerine dikkat edeceklerdir. En kısa sürede de yeni okulun yapılmasını istiyoruz" dedi.

KAYMAKAMLIK TAŞINMA KARARI ALINDI

Marmara Ereğlisi'nde daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında son depremin ardından çatlaklar meydana geldi. Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, bugün kurum müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Kaymakamlık binasının Belediye Gençlik Merkezi binasına taşınma kararı alınan toplantının ardından Kaymakam Zehin, kurum müdürlerinden hazırlıklarını bu yönde yapmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Kaymakam Zehin'in talimatının ardından, binanın taşınma işlemlerini başlandığı belirtildi.

VALİ İNCELEME YAPTI

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi ilçesinde gelerek burada hasar gören Nizamettin Demirdöven ilkokulu ile kaymakamlık binasında incelemeler yaptı.

Çanakkale'de 1057 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de, jandarma tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik 26- 30 Eylül tarihinde düzenlenen 41 operasyonda toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 26- 30 Eylül tarihinde Ayvacık ve Ezine bölgelerinde düzenlenen 41 operasyonda, Afganistan uyruklu 1055, Suriye Uyruklu 1 ve İran uyruklu 1 olmak üzere toplam 1057 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 4 minibüs, 3 kamyonet, 590 can yeleği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1056 kaçak göçmen Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 1 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettiği ile gönderildi.

Gözaltına alınan organizatörlerden İ.K. tutuklandı. M.T., M.B., İ.K.'nin ise jandarmadaki devam ederken, firari olan organizatörler M.K., A.A., H.G., Y.B. ve F.A.'yı ise arama çalışmaları ise devam ediyor.

Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

İzmir'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü ileri sürülen ve dün Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku şikayetlere neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. 50 kişilik ekip, bölgede çalışma başlattı. Özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı, poşetlere doldurdu.

Foça ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku geldiğini fark etti. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekiplerine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrolün sızdığı ifade edildi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması başlattı. Kadın ve erkeklerden oluşan 50 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı.

Foça Çevre Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, kirliliğin yaklaşık 7- 8 kilometreyi etkilediğini savunarak, "25 Eylül 2019 gece yarısından itibaren bu bölgede yaşayan bizler, çok ciddi bir geniz yanması, çok ciddi bir koku ile güne uyandık. O günden bugüne bölgede yaşayanlar sürekli şikayette bulundular. Dün itibari ile henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Aslında hala kokunun kaynağı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Fakat denizde balık tutan arkadaşların çektiği bazı fotoğraflarda körfez üzerinde çeşitli yerlerde petrol atığı olduğu görülüyor" dedi.

'UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI'

Kirliliğin Yeni Foça'dan Çakmaklı'ya kadar olan geniş bir bölgeyi etkilediğini aktaran Bahadır Doğutürk, "Aslında geçen yıl 30 Ağustos'ta bölgede çok ciddi bir petrol sızıntısı yaşandı. O nedenle bu durum bizim için sürpriz değil. Bu kadar hassas olan bölgede, önlemlerin alınması gerekiyordu. Bugün yaşadıklarımız, geçen yıl uyarılarımızın dikkate alınmadığının göstergesi. Herhangi bir önlem hala alınmadı. Kaza olabilir ama olduğu anda eğer etrafını bariyerlerle veya çeşitli teçhizatlarla kapatabilirsek yayılmasının önüne geçebiliriz. Bugün 6'ncı gün biz hala kıyıyı temizlemeye çalışıyoruz. Yani önlemlerin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Buradaki kirlilik 1960'lı yıllardan beri devam ediyor. Biz sanayiye karşı değiliz ama geleceği düşünmeden yapılan sanayi yaşamı tehdit ediyor. Aliağa-Foça bölgesi bir iklim suç mahallidir. Burası temizlenmeden İzmir temizlenemez" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Mahalle sakinlerinden Arslan Büyüktürkoğlu da "Deniz kenarında evim var. İnanılmaz bir koku ile uyandık. Günlerdir bu sürüyor. Hiçbir kurumun ilgilendiği yok. Dün bu ekipler geldi ve denizi temizlemeye çalışıyorlar. Daha temizlenmiş de değil. Denize giremiyoruz, kokudan yaşanmıyor. Denizimiz kirlendi. Bunun önlemi kirlendikten sonra temizlemek değil, kirlenmesinin önüne geçmektir" diye konuştu.

Tayfun Yıldırım ise 40 yıldır burada yaşadığını belirterek, "Bu sorun son zamanlarda çok arttı. Geçen yıl da büyük bir felaket yaşadık. Bu senelerde bu kadar ağırlaşmasının nedeni gemi çoğaldı. Bu durum bizi olumsuz şekilde etkiliyor. Ağır bir koku var. Denize giremiyoruz. Eskiden ufak tefek oluyordu. Şimdi olduğu gibi kıyıyı kaplıyor. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de fabrikalar havayı kirletiyor. Bu durumunun önüne geçilmiyor. Gemilerin, fabrika bacalarının sürekli kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı Tellinaz Yılmazkaya (91), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmek isteyen Ethem Y., geri manevra yaptığı sırada arkasından geçen Tellinaz Yılmazkaya'yı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yılmazkaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Tellinaz Yılmazkaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaçarken anahtarını düşürdükleri minibüsten 1 ton uyuşturucu madde çıktı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan iki kişi, kimlik sorgulaması sırasında kaçmaya başladı. Kaçan şüpheliler yakalanırken, anahtarını yere düşürndükleri, başka yerde park halinde bulunan minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılarının olduğu belirtildi.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan iki kişiden biri yere bir aracın anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bakan Dönmez: Yerin altına vurduğumuz her matkap, Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerinin yeni lokasyonlarda sondaja devam edeceğini belirterek, "Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı varö dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Üniversitenin kapalı spor salonundaki akademik yıl açılışına Bakan Dönmez'in yanı sıra Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

'DÜNYANIN EKONOMİK DENGESİ BATI'DAN DOĞU'YA KAYIYOR'

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, muasır medeniyet denildiğinde akla önce batının geldiğini söyledi. Ancak bu durumun ardından değiştiğini kaydeden Dönmez, dünyada ekonomik dengenin batıdan doğuya doğru kaydığını ifade ederek, "Doğu'nun yükselişine şahit oluyoruz. Artık dünyanın ekonomik dengesi Batı'dan Doğu'ya kayıyor. Doğu ülkelerinin teknoloji şirketleri batılı eşlenikleri ile amansız bir mücadele içerisinde. Şu an Batı yüzyıllar boyunca sahip olduğu avantajları kaybetmeme mücadelesi verirken, Doğu kendine yeni alanlar açma peşinde. Bu sizler için de büyük fırsatları beraberinde getiriyor. Sizlere İngilizce öğrenin demeyeceğim. Çünkü artık o merhaleyi çoktan geçtik. İngilizce'nin yanına öğreneceğiz ikinci dilin bir Doğu dili olmasına önem verin. Rusça, Çince, Japonca geleceğin dünyasında önemli bir yere sahip olacak. Keza Afrika son dönemin parlayan yıldızları arasındadır. Dünya yönünü bir kere daha Afrika'ya çevirmiş durumda. Türkiye'de son dönemde Afrika'da yatırımlarını hızla artırıyor. En son MTA Sudan'da maden ruhsatı aldı. Afrika'nın bu yükselişini de gözden kaçırmayın. Artık şunu kabul etmeliyiz ki dünyada bir paradigma değişimi var. Zihinsel bir dönüşüm var. Mevcut sistem artık her anlamda dönüşüme zorlanıyor. Bu değişime meydan okuyacak, dünyaya kafa tutacak bir sistemi ancak sizlerle birlikte kurabiliriz. Günümüz dünyası her gün farklı bir yeniliğe sahne oluyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimi içerisinde ülke olarak kendimize ayrıcalıklı bir yer edinmek zorundayız. Sizler teknolojiyi en ileri seviyede kullanıyorsunuz. Ancak bu yetmez. Teknolojiyi sadece kullanan değil onu üreten ve hatta ihraç eden bir yapıyı kurgulamamız gerekiyor. Bugün dünyaya artık sektörler değil, teknolojiler yön veriyorö dedi.

'ENERJİ GELECEK DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLACAK'

Türkiye'nin gelecek dönemde enerji konusunda parlayan bir yıldız haline geleceğini belirten Bakan Dönmez, enerji sektörünü dünyaya meydan okunabilecek bir alan olarak tasarladıklarını söyledi. Dönmez, "Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında. Şu konuda hemfikiriz. Yeni teknolojilerin üretiminde kabiliyetimizi ne kadar geliştirirsek dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Enerji gelecek dönemde Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak. Bu alanda yüzbinleri bulan istihdam olanakları sağlanacak. En önemlisi de yerli üretim ve teknolojinin yerlileştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz ar-ge, yerli üretim ve yerli mühendis şartları, gelecek dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki rekabet gücüne büyük katkılar sunacak. Artık hayallerimiz Türkiye ile sınırlı değil. Bölgemiz başta olmak üzere dünyada enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için kıyasıya bir rekabet var. Yenilenebilir enerji, nükleer, bor, enerji verimliliği, hidrokarbon gibi başlıca alanların yerlileştirilmesi için önemli mesafeler kat ettik. Ancak yetmez. Çünkü amacımız enerji teknolojilerinde Türkiye'nin adının bir marka haline gelmesi, kalitesiyle bütün dünyada bilinmesi. Bunun için de sizlere, sizlerin merak tutkusuna, keşfetme arzunuza, yeninin ve yeniliğin peşinden koşma azminize ihtiyacımız var. En büyük gücümüz de kaynağımız da sizsinizö diye konuştu.

'HER MATKAP GELECEĞE İMZADIR'

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından da bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemilerin yeni lokasyonlarda çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. Oruç Reis'in Antalya'da yüzde 30'luk kısmı tamamladığını kaydeden Dönmez, "Meselenin teknik boyutu kadar hukuki, diplomatik ve ekonomik boyutları da var. Doğu Akdeniz'de kararlığımızı, hakkımızı, hukukumuzu sizler savunacaksınız. Bugün 4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında dalgalandırıyoruz. Milletimize müjdeli haberler vermek için ekiplerimiz gece gündüz büyük bir özveriyle çalışıyor. Yavuz önümüzdeki günlerde yeni lokasyonunda sondajına başlayacak. Oruç Reis de Antalya'nın güneyinde kendi lokasyonundaki işin yüzde 30'luk kısmını tamamladı. Fatih de şu an 4 bin metrenin altına indi. Yerin altına vurduğumuz her matkap Türkiye'nin aydınlık geleceğine attığımız imzadır. Bu imzanın altında 82 milyonun emeği, azmi ve inancı varö ifadelerini kullandı.

TBB Başkanı Feyzioğlu: Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili, "İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin de içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni için kente geldi. Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Meclis'in ilk gündeminin bu paket olacağını söyledi. Feyzioğlu, "Türkiye bunu birlikte yazdı; ama meseleyi sadece bir paket olarak düşünmeyin. Bu bir strateji belgesidir. 2-3 sene içinde çok somut sonuçlarını göreceksiniz. İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur. Konuyu sulandırmak veya önemini azaltmak isteyenler, bir tek böyle 'Pasaportu şuydu, buydu' oradan giriyorlar. Çok ciddi dezenformasyona karşı yanlış bilgilendirmeye karşı kamuoyunu her vesileyle bilgilendiriyoruz. Örneğin; gazeteciler, sizler 'Düşünce özgürlüğü sıkıntıda' diyorsanız eğer 'Bazen haber yapıyoruz, eleştiride bulunuyoruz ama bundan dolayı soruşturuluyor, ceza alıyoruz' diyorsanız yanlış uygulananları düzeltmek için arkaya Türkiye'nin en büyük mahkemesi Yargıtay'ı alıyoruz. Seri bir muhakeme getiriyoruz. Bu son derece önemlidir. Bu insanların damgalanmasını, mahkemelerin çok ağır işlerle bunalmasını önleyecek" diye konuştu.

TBB Başkanı Feyzioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet savcısı, şüpheli ve şüphelinin avukatı müdafi yan yana gelecekler, dosyayı açacaklar, birlikte tartışacaklar ve ondan sonra eğer suçun ispatı yönünde yeterli delil varsa şüpheli de kabul ederse çok ciddi bir ceza indirimi ile birlikte mahkemeye dosya sevk edilecek. Mahkeme de tek duruşmada işi bitirecek. Bu ne getiriyor biliyor musunuz? Asliye cezalık davalarda, yarısına yakınında; avukat bulundurma zorunluluğu, avukat güvencesi ve kişilerin zorlanmadan bir an önce işin sonuçlanmasını getiriyor. Ben Adalet Bakanlığı'nın ve Yargıtay'ın özellikle birinci derecede Türkiye'nin kılcal damarlardan nüfuz etmiş olan FETÖ belasıyla çok ciddi şekilde mücadele ettiklerini biliyorum."

Güzeloğlu, sosyal medyada iletilen ulaşım sorununa el attı

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan ulaşım sorununun, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na sosyal medyada iletilmesiyle yol yapım çalışmasına başlandı.

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği'ne görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medyada kendisine iletilen şehirlerarası otobüs terminalindeki ulaşım sorununa el attı. Şehirlerarası otobüs terminaline gelerek, incelemede bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, yeni ulaşım planının detaylarını açıkladı.

Vatandaşların kendisine iletilen sorunlara çözüm ürettiklerini anlatan Vali Güzeloğlu, "Yoğun bir ulaşıma ve erişime konu olan otogardayız. Vatandaşlarımızın bize ilettikleri sorunlar çerçevesinde hemen çözümler üretiyoruz. Otogarın önündeki bağlantı yolu da geçmişten bugüne kadar yaşanan hakikaten çok önemli bir sorun. Otogara doğrudan erişimi engelleyen vatandaşlarımızın girişini çıkışını zorlaştıran ve herkesin bildiği gibi trafik kurallarına aykırı bir dönüşü ve riski içeren bir sıkıntı yaşanıyordu. Bu konu bana sosyal medyada vatandaşlar tarafından iletildi. Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlığına hemen konunun çözümü noktasında bir talimat verdik. Bugün de üretilen projeyle otogarımızda hemen bugün başlayan çalışmalarla hem trafik kuralları konusunda uygun olan hem de erişimi kolaylaştıran, erişim konforunu sağlayan bir proje gerçekleştireceğiz. Bu proje ile birlikte alan bütünlüğü olarak peyzajları da tamamlanacak ve inşallah otogarımıza hem ana yoldan hem de bağlantı devam eden arka yoldan ulaşım sağlanmış olacak" dedi.

Tunceli'de Kangal köpeği, 14 yavru dünyaya getirdi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Vedat Demir'in beslediği Çalo isimli Kangal cinsi köpek, 8'i erkek 6'sı dişi 14 yavru doğurdu.

Türkiye'nin dünyaca ünlü çoban köpeği cinsi olan kangal, 14 yavru doğurdu. Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünde oturan Vedat Demir'in yetiştirdiği 3 yaşındaki Çalo isimli kangal, 8 ay önce ilk doğumunda dünya getirdiği 10 yavrudan sonra, ikinci doğumunda 14 yavru daha doğurdu. Kangal cinsi dişi köpeklerin ortalama 7-8 yavru doğurduğu söyleyen Vedat Demir, Çalo'nun dünyaya getirdiği 14 yavrunun sağlıklı olduklarını dile getirdi. Demir, "Bu kadar yavru doğuracağını hiç tahmin etmedik. Yavruları beslemek çok zor. Özellikle ilk 2 ay anne sütü ile beslenmeleri gerekiyor. Bu durumda anneyi çok iyi beslemek gerek. Yavruların tamamı sağlıklı ve çevre köylerden bu yavrulara yoğun bir talep var" dedi.

