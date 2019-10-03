Dha yurt bülteni - 9

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.

Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Bölgeden görüntü

-Helikopter ve ambulans

-Ambulansların gelişi

-Yaralı askerlerin sedye ile ambulanstan indirilmesi

-Acil servise taşınması

-Detaylar

SÜRE: 02'03" BOYUT: 227 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ BELEN(Hatay),

=====================

Çorlu'da, depremde hasar gören okulun bir binası boşaltıldı

Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Ortaokulu'nun bir binası boşaltıldı. Bu nedenle okulda, ikili eğitime geçildi.

Silivri açıklarında, 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Çorlu Ortaokulu'nun bir binasında derin çatlak oluştu. Hasar gören bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

İKİLİ EĞİTİME GEÇİLDİ

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 2 bin 55 öğrencinin eğitim gördüğü okulun bir binasında, çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Okul binasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası tedbir amaçlı boşaltıldığını söyleyen Sarılı, "Çorlu Ortaokulu'nun C blok dediğimiz binasında büyük bir çatlak meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binada inceleme yaptı ve binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi. Biz de bu karar doğrultusunda tekli eğitim olan okulumuzu ikili eğitime çevirmiş olduk. Her türlü tedbir alınmıştır, velilerimize de gerekli bilgilendirmeyi yapmış bulunmaktayız" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Okuldan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Hasarlı binadan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

====================

Elektrikli bisiklet taksi ile çarpıştı: 2 çocuk yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta taksi ile çarpışan elektrikli bisikletin 12 yaşındaki sürücüsü Samet Turgut ile arkasında oturan komşularının 6 yaşındaki kızı Hatice Örücü yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Erbiçer (49) yönetimindeki 45 T 9457 plakalı taksi ile Samet Turgut yönetimindeki elektrikli bisiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletten düşen Turgut ile arkasında oturan, komşularının kızı Hatice Örücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı iki çocuk, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 çocuğun, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Taksi şoförü Erbiçer'in ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------

-Kazada yaralanan 6 yaşındaki Ayşe Örücü'nün görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==================

Çamaşır makinesi içine gizlenen uyuşturucuları 'Limit' buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde narkotik dedektör Limit ile bir evde yaptığı uyuşturucu operasyonunda çamaşır makinesi içine gizlenmiş eroin, kokain, esrar, bonzai uyuşturucu haplar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve uyuşturucuların sokaklarda satıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri şüphelilerin ev ve işyerlerine narkotik dedektör köpek Limit'in de katıldığı operasyonla arama yaptı. Evde yapılan aramada Limit'in banyodaki çamaşır makinesine yoğun tepki vermesi üzerine açılan makine içine gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram bonzai, 380 uyuşturucu hap, 110 gram eroin, 200 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan E.B., K.D. ve B.A. jandarmadaki soruşturmalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Jandarmanın evde arama yapması

-Narkotik köpek Limit'in arama yapması

-Ele geçen uyuşturucular

-Detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

==================

Karadenizli balıkçılar, havaların soğumasını bekliyor

Karadenizli balıkçılar avlanan balık miktarının artması için hava sıcaklıklarının düşmesini bekliyor. Karadeniz'in batısında sınırlı miktarda avlanan istavrit 10 TL, hamsi 7 ile 17 TL, mezgit 15 ile 25 TL, barbun 10 ile 40 TL, palamut ise 20 TL'den satışa sunuluyor.

Denizlerde, 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının sona ermesinin üzerinden 1 ay geçti. Yeni av sezonunu başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahları da dolmaya başladı. Ancak bölgede hava sıcaklıklarının 25-27 derece seviyelerinde devam etmesi deniz suyu sıcaklığının da buna paralelel olarak düşmemesi avlanan balık miktarını da etkiledi. Balıkçılar havaların soğuması ve deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte avlanan balık miktarının da artacağına inanıyor. Av miktarının artmasıyla fiyatların da daha düşeceği belirtildi.

Karadeniz bölgesi için çok önemli olan ve sofralarda sıkça yer alan hamsi ise özellikle Zonguldak ve Sinop çevresinde avlanıyor. Doğu Karadeniz'de bulunan hamsinin küçük olduğu bu nedenle avlanılamadığı ifade edildi. Marmara Denizi'nde avlanan hamsi de Samsun'daki tezgahlarda yer alıyor. Samsun'da istavrit 10 TL, hamsi 7-17 TL, mezgit 15-25 TL, barbun 10-40 TL, palamut 20 TL fiyat aralığında satışa sunuluyor.

'HAVALAR SOĞURSA BALIK BOLLAŞIR'

30 yıldır balıkçılık yapan Yaşar Köse, yeni av sezonunun durgun başladığını belirterek "Şu an havalar sıcak olduğu için salıktı biraz sıkıntı var ama yine de balıkların hepsinden az da olsa var. Zonguldak hamsisi Samsun'dan çıkan hamsi küçük olduğu için biraz daha büyümesini bekliyoruz. Havalar soğuduğu zaman deniz bir karıştığı zaman fiyatların daha da aşağıya ineceğine inanıyoruz. Deniz suyu şuan sıcak biraz daha havaların soğuması gerekiyor. O zaman bolluk olacak fiyatlar da düşecek. Bu yıl palamut olmadı, bu nedenle hamsinin çok bol olmasını bekliyoruz. Mezgit iyi durumda. Denizin karışması havaların soğuması lazım ki hem insanlarda balık yeme zevki olsun hem de balık bollaşsın. Şuan havalar çok sıcak gidiyor. Sanki Ağustos ayında gibiyizö dedi.

'DENİZ SUYU ÇOK SICAK'

20 yıldır balıkçılık Mustafa Aksu ise "Bu sene biraz balık kıt gibi görünüyor ama yerli hamsi çıkmaya başladı. Diğer balıklarımızda var. Biraz hava soğuduğu zaman balıklar biraz daha güzelleşecek diye düşünüyoruz. Balık bollaşırsa fiyatlar da düşer vatandaş güzel bir balık yer. Havaların soğumasını bekliyoruz insanlarında canı balık çeker, inşallah balık bollaşacak bizde öyle ümit ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı 21 derece civarında düşmesi lazımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

-Balık tezgahlarından detaylar

-Balıkçılarla röportaj

-Balıkçı teknelerinden detay

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

===================

Bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, evlilik dışı dünyaya getirdiği erkek bebeği çöp konteynerine bırakan M.K. (19) adlı kadın, mahkemece tutuklandı.

Kozan'a bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki Eker Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan M.K., iddiaya göre, dün gece yarısından sonra erkek bebek dünyaya getirdi. M.K., evlilik dışı ilişkiden olan bebeği, evlerinin yakınındaki çöp konteynerine bıraktı. Bu sırada balkondaki komşu, bebek ağlaması duyup, polise haber verdi. İhbarla belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çevresinde sokak köpeklerinin toplandığı çöp konteynerinde bebekle karşılaştı. Erkek bebek, sağlık görevlilerince ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Hemşireler, bebeğe 'Umut Ömer' ismini verdi. Sağlık kontrolünün ardından bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çöp konteynerine bebeği bırakan M.K. adlı kadın ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), -