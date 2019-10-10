Dha yurt bülteni - 9

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (3)

TSK VE SURİYE MİLLİ ORDUSU SINIR HATTINDA

MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, toplu halde sınır hattına geldi. Akçakale dışındaki üs bölgesinden çıkan, üzerinde ağır silah bulunan pikapların da olduğu konvoydaki SMO askerleri, bayrak sallayıp, zafer işaretleri yaparak, sınır hattına ilerledi. Bölge halkının sevgi gösterisinde bulunduğu SMO unsurlarının ardından ise TSK birlikleri, çok sayıda zırhlı araçla aynı güzergahtan sınır hattına ilerledi. TSK ve SMO konvoyunu bölge sakinleri uğurladı. Konvoy, Tel Abyad sınırının batısına doğru ilerlemeye başladı. Konvoydaki zırhlı araçlarda bulunan askerlerin, sınırı geçerek, Fırat'ın doğusunda yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na katılacağı belirtildi.

Öte yandan askerlerin geçişinin ardından sınır hattında toplanan, aralarında Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın da bulunduğu kalabalık, askerler lehine sloganlar attı.

MEDYA ORDUSU TAKİP EDİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırına gazeteciler akın etti. Sınır hattındaki Akçakale'de kamp kuran, yerli- yabancı yüzlerce gazeteci, Türkiye'nin kara harekatı düzenlediği ve zırhlı birliklerin ilerlediği Suriye'nin Tel Abyad kentini gören hakim tepede konuşlandı. Canlı yayın araçları ile bölgede bulunan gazeteciler, harekata ilişkin gelişmeleri anlık olarak haber merkezlerine ulaştırıyor.

Görüntü Dökümü

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Türk ve MSO askerlerinin ilçeye gelmesi

Vatandaşların askerleri alkışlarla karşılaması

Konvoydaki zırhlı araçlar

Hasan Kırmızıtaş anonsu

Basın mensuplarının

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),

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Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Datça Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yapan Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında, batmak üzere olan lastik botu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Irak uyruklu olan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaçakların sahil güvenlik botundan indirirken.

Kaçaklar, fotoğraf çeken basın mensuplarına tepki gösterirken..

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, Yerköy'de yaşayan A.E. (22) ile M.A.'nın (24), Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi, adliyeye sevk edildi.

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-2 şüphelinin adliyeye sevki

Haber: YOZGAT,

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Şemdinli'de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde, ilk defa sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı, artık hastaların başka kentlere gitmek zorunda olmadıklarını belirtti.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nin 19 yıl hizmet verdiği eski binasından yaklaşık 2 yıl önce Günyazı köyündeki yeni binasına taşınmasıyla birlikte, çevre illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayısında azalma oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın geçen hafta yaptığı ilk beyin tümörü amaliyatından sonra, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk defa sinüzüt ameliyatı gerçekleştirildi.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 aydır görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Şentürk, yaptığı estetik ameliyatlarının ardından şimdi de ilk kez sinüzit ameliyatı yaptıklarını belirtti. Opr. Dr. Şentürk, "Hastamız Hasan Hoş, polikliniğimize burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Burun akıntıları oluyordu. Tomografisini çektiğimizde burun boşluklarında tamamen polip dokularını gördük. Hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyatımız 1,5 saat sürdü. Kanama kontrolünden sonra tamponları yerleştirdik. Şu anda tamponları var. İki gün sonra çıkardığımızda hastamız daha rahat nefes almaya başlayacak. Bu ameliyatımız Şemdinli'de ilk defa yapılıyor. Normalde kulak burun boğaz doktorlarının sık yaptığı bir ameliyat ama burada ilk olması güzel bir şey. Halkımız da memnun" dedi.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyatını artık ilçede yapabildiklerini ve hastaların başka kentlere gitmekten kurtulduklarını kaydeden Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı ise, "Kronik sinüzit, nazal polip, burun ve sinüslerdeki kitlerin çıkartılması için endoskopik olarak gerçekleştirilebilen endoskopik sinüs cerrahisi artık hastanemizde yapılmaktadır. Bu tür hastalıklardan şikayeti olan hemşerilerimizin Hakkari merkez veya çevre illerimize gitmesine gerek kalmadı" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Doktorların hasta ile ilgilenmesinden detay

-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Şentürk açıklama

-Ameliyat olan hasta Cehver Hoş açıklama

-Hastane tabela

-Hastane genel detay

HABER: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

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Kayseri'de sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Kayseri'de, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Kayseri'de tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Merkez Kocasinan İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Garipdost Camii'ne gelen vatandaşlar, operasyonun başarıyla sonuçlanması için ellerine semaya kaldırıp, dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Garipdost Camiinde sabah ezanının okunması

-Camiden genel ve detay görüntü

-Camii cemaatinden görüntü

-Camii imamı tarafından Fetih Suresi'nin okunması ve dua edilmesi

-Camii cemaati Ruşen Kuzucuoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ

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Burdur'da TAMP toplantısı yapıldı

Burdur'da afetlere karşı yerel imkanların değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutan vekili Albay Sedat Göllü, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile ilgili kurumların il ve bölge müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, "Deprem gerçeği başta olmak üzere doğal afetler insanlığın, dünyanın ayrılmaz bir parçası. Doğal afetlere karşı hazırlık yapmak gerekir. Deprem başta olmak üzere bütün tabii afetlere ve yine bölgemizi etkileyebilecek risk durumlarına göre baktığımızda sel ve su baskınları, heyelan, kaya düşmesi gibi afet durumları başta olmak üzere tamamına bir hazırlık yapmak gerekiyor. Görülüyor ki bu hazırlık tabii afet öncesi dönemi kapsayan ama afet vuku bulduktan sonra da alınması gereken tedbirler, kurulması gereken iyi iletişim, koordinasyon sayesinde iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu yapılamazsa bir karmaşa, kaos doğuyor" dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ederek bu alanda tecrübe kazandığını ve bu konuda kendi silahı, mühimmatı, teknik donanımıyla bu mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Afetler konusunda da geliştik ve yeni bir kurum doğdu. Afet ve Acil Durum Başkanlığı, illerde teşkilatlandı. AFAD il müdürlüklerimiz bütün ülke genelinde planlamasını, koordinasyonunu sağladı. İlimizde de 36 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de yapacağımız bu toplantıyla hem koordinasyon kurulu üyelerimiz hem de hizmet grubu başkanlarımızı son çalışmalar ve son durumumuzla ilgili bilgilendirmek, istişare etmek, olası afetlere hazırlık anlamında ilimizdeki durumu halkımızla paylaşmak ve son günlerde gündemde olan bir afet durumunda halk ne yapacak, nerede toplanacak, nerede barınacak, nerede yemek ihtiyacı giderilecek gibi koordinasyon konularını da burada arkadaşlarımız bizlerle paylaşacaklar" diye konuştu.

Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kurul üyelerini TAMP ve plan kapsamında Burdur'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Vali Şıldak'ın konuşması

Toplantıya katılanlar

Yasin Tokgöz'ün sunumu

Detay

143 MB/// 02.24"

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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